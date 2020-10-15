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Проект "Без цензуры": На фронт за борщом. Как и почему Зеленский оскандалился на войне. ВИДЕО

Как поехать на фронт и утопить все в ... Нет, не в том, о чем вы могли подумать. А в тарелке с борщом. Богдан Буткевич собрал настоящий хитпарад зашкваров от Владимира Зеленского, его пресс-службы и членов команды в День защитников Украины.

Вряд ли вы пропустили эпическое фото с визита президента на Донбасс, на котором Владимир Зеленский и Андрей Ермак уплетают борщ, пока военные вокруг сидят и смотрят на них. Несмотря на все попытки пресс-службы и дружеских комментаторов сгладить имиджевую катастрофу, соцсети просто взорвались мемами разной степени жесткости.

В дополнение ко всему этому еще и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия просто в День защитника Украины предложил ... сократить ВСУ! А Главнокомандующий заявил, что сила нашей армии - в тишине. То есть в молчании в ответ на вражеские обстрелы?

Зачем собственноручно дарить накануне выборов "оружие" политическим оппонентам?

Сколько можно с беззаботной улыбкой стрелять себе в ногу? И неужели никто в окружении президента действительно не знаком с правилами хорошего тона?

Вопросы почти риторические, но от этого не менее интересные. Оставляйте комментарии, ставьте лайк и подписывайтесь на обновление "Без цензуры". Это проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

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Напомним, ранее пресс-служба главы государства опубликовала фотографию обеда президента Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака с военнослужащими на Донбассе. На снимке видно, что индивидуальные тарелки стоят только перед Зеленским и Ермаком.

Автор: 

армия (8496) Зеленский Владимир (20343) пресс-служба (20) военнослужащие (6133) еда (352) ВСУ (6584) Ермак Андрей (1262) Офис Президента (1797) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+34
У Зеленского выявили ФЕКАЛИТОЗ - где только не появится, так обязательно нагадит



даже на тарелку с борщом на фронте
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15.10.2020 15:34
+30
Проєкт "Без цензури": На фронт за борщем. Як і чому Зеленський оскандалився на війні - Цензор.НЕТ 666
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15.10.2020 15:44
+28
Проєкт "Без цензури": На фронт за борщем. Як і чому Зеленський оскандалився на війні - Цензор.НЕТ 2031
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15.10.2020 15:37
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У Зеленского выявили ФЕКАЛИТОЗ - где только не появится, так обязательно нагадит



даже на тарелку с борщом на фронте
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15.10.2020 15:34 Ответить
Хорошо, что тара одноразовая. Хоть пацанам незашквариватся после него. Сжечь нафиг
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15.10.2020 15:40 Ответить
отягощенный копрофагией)))
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15.10.2020 15:46 Ответить
Проєкт "Без цензури": На фронт за борщем. Як і чому Зеленський оскандалився на війні - Цензор.НЕТ 1986
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15.10.2020 22:08 Ответить
То старе фото. Зараз Лещенко виглядає ось так:

Проєкт "Без цензури": На фронт за борщем. Як і чому Зеленський оскандалився на війні - Цензор.НЕТ 7083
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16.10.2020 11:38 Ответить
Таке враження, що вони спеціально зашкварюються, щоб Зєля зробив щось паскудне.
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15.10.2020 15:36 Ответить
А що може зробити кучка ЗЕленого гівна? Тільки негадити. під себе і навлоло себе.
Гівно воно і в Африкі гівно. Навідь ЗЕлене.
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15.10.2020 15:44 Ответить
Проєкт "Без цензури": На фронт за борщем. Як і чому Зеленський оскандалився на війні - Цензор.НЕТ 2031
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15.10.2020 15:37 Ответить
а еще Осел и ЗЕмляной червяк.....
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15.10.2020 16:12 Ответить
да пожизненное по нему (ним) плачет.. (в зависимости какая мера ответственности будет предусмотрена в Законах Украины) и давно... вместе с зекоМандой..
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15.10.2020 15:37 Ответить
Ребята сидят как на поминках. В действительности какой то сюр.
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15.10.2020 15:43 Ответить
Проєкт "Без цензури": На фронт за борщем. Як і чому Зеленський оскандалився на війні - Цензор.НЕТ 666
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15.10.2020 15:44 Ответить
Заформаченая вечеря.
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15.10.2020 15:49 Ответить
Протестую !!!

благодаря стараниям дуры Мендель (пресс-секретарь ОПы, как-никак), этот свинюшник не соответствует вечере
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15.10.2020 16:14 Ответить
так вечеря то тайная....тццццц
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15.10.2020 18:37 Ответить
О ЦЕ І Є ПРОЇДАННЯ ВІЙСЬКОВОГО БЮДЖЕТУ.
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15.10.2020 19:28 Ответить
оно ж у герцогов побывало, - а там все герцоги так едят
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15.10.2020 15:45 Ответить
) чё все прицепились? ну не руками же ели в конце-то концов. как недавно у принца на приёме.
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15.10.2020 15:52 Ответить
Аж от сердца отлегло,шо зебоба борщ руками не ел))))
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15.10.2020 16:21 Ответить
) вообще то он хотел показаться своим потцаном и по домашнему палочками сёрбать, но столовые приборы были не правильно сервированы, там тех не оказалось, вопреки всем законам этикета.
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15.10.2020 16:28 Ответить
без рук?"уем шоле?
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15.10.2020 23:06 Ответить
"Мы живем в эпоху больших событий и маленьких людей". © Сер Уинстон Черчилль.
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15.10.2020 15:54 Ответить
Та ладно вам... Ну соскучился человек по некошерному борщу...
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15.10.2020 15:56 Ответить
Загодували креветками, ікрою та устрицями...
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15.10.2020 16:01 Ответить
Я із Зеленським на одному гектарі і срать не сяду, не те що їсти.
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15.10.2020 15:57 Ответить
Топ-тема.
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15.10.2020 16:00 Ответить
Для Зеленського
Англійською - EXIT
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15.10.2020 16:01 Ответить
А президент Кыргызстана сегдя подал в отставку. Везет же людям.
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15.10.2020 16:02 Ответить
Почему сразу оскандалился? Ели все, но каждый по-своему - кто в прикуску, а кто и в приглядку. Военным устав велит быть в надлежащей физической форме - им нормативы сдавать. Лишний же вес - нормативам помеха. А беспокоится за служивых совершенно излишне - им, военным, их гавнокомандующий ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь со своим посіпакою дЕрЬмаком потом, смачно отрыгнувши и в зубах поковырявшись, обязательно расскажут, какою вкусною была еда.
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15.10.2020 16:09 Ответить
Я лайкнув, не дурний, зрозумів все, але щось піднудило...
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15.10.2020 16:29 Ответить
Зеленский одебилился окончательно.
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15.10.2020 16:34 Ответить
А у военных язык отсох или от страха в жопу себе засунули.

Спросить ведь можно где наша еда.
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15.10.2020 16:52 Ответить
потрібно вже покликати якутського шамана, може викине демонів з ОП і ОПЗЖ
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15.10.2020 17:43 Ответить
Проєкт "Без цензури": На фронт за борщем. Як і чому Зеленський оскандалився на війні - Цензор.НЕТ 583
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15.10.2020 17:50 Ответить
А ШО ТО ЗЛІВА ЗА ЗЛИЙ КОЗАК, ЧОМУ ВІН ДИВИТЬСЯ ПОВЕРХ МИСОК ІЗ ВІЛЬНОЇ ЗОНИ,
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15.10.2020 19:37 Ответить
Шукає, чим би потягнути цих голодних сиріток...
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16.10.2020 00:01 Ответить
Картина маслом "Кошерний обід полководця тихобздієва".
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15.10.2020 17:54 Ответить
І невже цим двом паскудам ні каплі не встидно? Це ж якими свинями треба бути?
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15.10.2020 18:31 Ответить
На військових бюджету нема, а на депутатів та ментів є виходить?!
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15.10.2020 18:36 Ответить
Проєкт "Без цензури": На фронт за борщем. Як і чому Зеленський оскандалився на війні - Цензор.НЕТ 2268
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15.10.2020 18:37 Ответить
а слабо борщец без ложки?))) штучньій товар брать руками
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15.10.2020 18:39 Ответить
ЦЕ ПІСЛЯ ДОБАВКИ ЄРМАКІВЦЯ, ПОСАДИЛИ МАСОВКУ ЧАСТКОВО БЕЗ ЛОЖОК,ВОНИ ДУМАЛИ ЩО НАШІ ЖІНКИ ЩІ ЛАПТЯМИ ХЛЄБАТЬ БУДУТЬ,,ПРОМАХНУЛИСЬ.
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15.10.2020 19:42 Ответить
"командир" первый пробует, только он должен быть на кухне, у общего котла, а не жрать на глазах у других!!!
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15.10.2020 18:41 Ответить
"командир" первый пробует, только он должен быть на кухне, у общего котла, а не жрать на глазах у других!!!
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15.10.2020 18:42 Ответить
Проєкт "Без цензури": На фронт за борщем. Як і чому Зеленський оскандалився на війні - Цензор.НЕТ 3496
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15.10.2020 18:49 Ответить
Чому він постійно і всюди їсть а камери?!
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15.10.2020 18:50 Ответить
..:конкретно так оба топчуть солдатську їжу-це вже повний ідіотизм.
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15.10.2020 18:53 Ответить
Все що *на шару* зелена братва з*1сть 1 не подавиться.
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15.10.2020 21:36 Ответить
Жидокацапи їли борщ солдатський!
А щоб ви ним вдавилися, коли сами жерли!!!!!
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15.10.2020 19:00 Ответить
- новая партия старушек, нет это сироты
Проєкт "Без цензури": На фронт за борщем. Як і чому Зеленський оскандалився на війні - Цензор.НЕТ 9343
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15.10.2020 20:08 Ответить
Проєкт "Без цензури": На фронт за борщем. Як і чому Зеленський оскандалився на війні - Цензор.НЕТ 9316
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15.10.2020 21:44 Ответить
Проєкт "Без цензури": На фронт за борщем. Як і чому Зеленський оскандалився на війні - Цензор.НЕТ 5135
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15.10.2020 22:12 Ответить
Проєкт "Без цензури": На фронт за борщем. Як і чому Зеленський оскандалився на війні - Цензор.НЕТ 2137
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15.10.2020 22:57 Ответить
я обедаю, и ты приходи.. смотри...
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16.10.2020 04:29 Ответить
 
 