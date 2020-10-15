Проект "Без цензуры": На фронт за борщом. Как и почему Зеленский оскандалился на войне. ВИДЕО

Как поехать на фронт и утопить все в ... Нет, не в том, о чем вы могли подумать. А в тарелке с борщом. Богдан Буткевич собрал настоящий хитпарад зашкваров от Владимира Зеленского, его пресс-службы и членов команды в День защитников Украины.

Вряд ли вы пропустили эпическое фото с визита президента на Донбасс, на котором Владимир Зеленский и Андрей Ермак уплетают борщ, пока военные вокруг сидят и смотрят на них. Несмотря на все попытки пресс-службы и дружеских комментаторов сгладить имиджевую катастрофу, соцсети просто взорвались мемами разной степени жесткости.

В дополнение ко всему этому еще и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия просто в День защитника Украины предложил ... сократить ВСУ! А Главнокомандующий заявил, что сила нашей армии - в тишине. То есть в молчании в ответ на вражеские обстрелы?

Зачем собственноручно дарить накануне выборов "оружие" политическим оппонентам?

Сколько можно с беззаботной улыбкой стрелять себе в ногу? И неужели никто в окружении президента действительно не знаком с правилами хорошего тона?

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Напомним, ранее пресс-служба главы государства опубликовала фотографию обеда президента Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака с военнослужащими на Донбассе. На снимке видно, что индивидуальные тарелки стоят только перед Зеленским и Ермаком.