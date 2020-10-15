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Водитель учебной машины сбил женщину на пешеходном переходе в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения

На киевских Березняках водитель учебной машины сбил женщину на пешеходном переходе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент ДТП на проспекте Тычины попал в поле зрения камер наблюдения.

Судя по записи, водитель-ученик, по непонятным причинам, начал движение поперек дороги по пешеходному переходу, по которому шла женщина на зеленый сигнал светофора. Автомобиль автошколы "Онега" "догнал" пешехода практически уже на тротуаре. Скорость движения автомобиля была небольшой и вероятность того, что женщина получила тяжелые травмы не очень высока.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Сотрудница прокуратуры Киева в декрете сбила девочку на пешеходном переходе в Борисполе, - ГБР. ФОТО

Автор: 

ДТП (7673) Киев (25516) пешеход (126)


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Топ комментарии
+37
У инструктора дублирующие педали...чудеса...
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15.10.2020 15:44
+25
а что делал рядом сидящий учитель водителя-ученика ???
ждал чем это закончиться?
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15.10.2020 15:44
+23
Так вот из-за кого пол страны ездят как психи. Попался наконец, горе-учитель.
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15.10.2020 15:41
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Так вот из-за кого пол страны ездят как психи. Попался наконец, горе-учитель.
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15.10.2020 15:41 Ответить
Будущий водятел...
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15.10.2020 15:43 Ответить
Уже бывший.
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15.10.2020 15:47 Ответить
как грится с почином
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16.10.2020 00:38 Ответить
У инструктора дублирующие педали...чудеса...
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15.10.2020 15:44 Ответить
Этому инструктору еще и мозги дублирующие нужны.
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15.10.2020 16:13 Ответить
должны быть но не факт что присутствуют
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15.10.2020 17:02 Ответить
если их нет то это не может быть учебная машина!
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15.10.2020 22:17 Ответить
а что делал рядом сидящий учитель водителя-ученика ???
ждал чем это закончиться?
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15.10.2020 15:44 Ответить
В смартфоне на баб смотрел!
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15.10.2020 15:49 Ответить
Жал газ с перепугу)))
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16.10.2020 10:21 Ответить
Окуеть машины, без педалей у инструктора. Капец
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15.10.2020 15:47 Ответить
Ще і ручник вирвали з м'ясом, ага?
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15.10.2020 19:39 Ответить
штамп в паспорт = никогда за руль ,никогда!=
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15.10.2020 15:47 Ответить
по причине врожденной дибильности.
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15.10.2020 16:29 Ответить
водятел сдесь не при чем. говорю как бывший автотехник-инструктор. сразу видно что курсанта начали учить езде сразу на дороге а не на автодроме. все потому что автошколы не имеют своих автодромов и не хотят платить а аренду имеющим их
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15.10.2020 15:48 Ответить
а тормоз у инструктора был? я когдато успевал и передачу выдернуть и ручник дёрнуть когда жена чота чудила

ЗЫ: оба попали.
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15.10.2020 15:55 Ответить
Попал инструктор.
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15.10.2020 16:14 Ответить
а тормоз у инструктора был?

====================

Де ти бачив, щоб у тормоза був тормоз???
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15.10.2020 19:38 Ответить
У тормоза, только газ есть? капец шо творится))
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16.10.2020 10:19 Ответить
да, помню с первого же урока меня учили ездить на Оболони, через все пробки на бывш. Московском мосту и бывш. московском проспекте, через все круги проспекта Героев сталинграда и Оболонского проспекта, вобщем сразу через все круги ада )))
я бы и сейчас с 12-летним стажем туда в час пик не поперся ))) но все прошло гладко благодаря наличию у инструктора дублирующих педалей, которые он задействовал не один и не два раза
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15.10.2020 16:25 Ответить
Мой второй рейд был почти такой же с Радужного, через мост, Петровку-Почайную, Дорогожичи - Шулявку. Я даже после 15ти лет за рулем в эту жопу стараюсь без надобности не соваться или обьезжать. Хотя в нулевые там было относительно более менее.
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15.10.2020 16:56 Ответить
Та то он ее захотел подвезти
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15.10.2020 15:51 Ответить
Может - он хотел "перейти дорогу": ну "привык" быть пешеходом, - вот и попер поперек дороги по переходу!))
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15.10.2020 15:55 Ответить
Развернуться он хотел. Но руль на полоборота завернул, потому что так привык на симуляторе.
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15.10.2020 18:52 Ответить
Та ладно, если играть действительно в симуляторы, а не аркады, да на хорошем руле с педалями и шифтером - это дает приличный начальный опыт механического вождения. Понимание реальных дорожных ситуаций никакая игра не даст, это да, но вот таких ситуаций, как на видео, будет гораздо меньше.
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16.10.2020 10:33 Ответить
Ключевое слово "хорошем". А что если это руль, который крутится всего на полоборота?
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19.10.2020 08:49 Ответить
для пешеходов был зеленый ну он на зеленый и поехал
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16.10.2020 00:40 Ответить
Руль закусило и спереляку забыл где тормоз
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15.10.2020 16:00 Ответить
может, коробка-автомат.С тем автоматом иногда давят на газ вместо тормоза и людей на тротуарах печатают к стенам домов.
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16.10.2020 08:05 Ответить
Как это возможно? Руль заклинило? Разве бывает такое?
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15.10.2020 16:03 Ответить
Там не руль закусило, а ученичок вместо тормоза газ впол вдавил. Атак как навыков нет ещё, то этому вдавливанию посвятил всё своё внимание и про руление забыл абсалютно. Такое бывает Вона в 2017 в Ростове пайлот так самолёт завалил - дал полный газ и в удивлении чо самолёт вверх лезет стабилизатор как следует на пикирование поставил. Примерно таже картина вышла.

Вот чего тормоз инструктор тормоз у себя не втопил - вопрос. Возможно расслабилс, а тут на тебе.
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15.10.2020 16:33 Ответить
От настройки передних колес (развал-схождение-рулев рейка) можно сделать поворачиваемость авто избыточной, нейтральной или недостаточной. Обычно на авто она недостаточная, когда газонул - и отпущенный вывернутый руль сам выровнялся (так лучше не делать, но многие делают, приобретая очень опасную привычку). Если водила с такой привычкой сядет за авто с нейтральной или еще хуже - с избыточной поворачиваемостью - жди беды. Газонет на выходе из поворота (как на видео) - а машина не выравнивается, а либо идет по кругу (нейтральная поворачиваемость) либо "ввинчивается" в ещн более крутой поворот (избыточная поворачиваемость).
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16.10.2020 07:37 Ответить
вот такому долбодятелю никогда нельзя давать права !!! ПОЖИЗНЕННО !!! ЭТО ЖЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ УБИЙЦА !!!
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15.10.2020 16:03 Ответить
так он уже с правами, еще и инструктор в автошколе
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15.10.2020 16:22 Ответить
каждый второй ученик такой,а вот инструктора нах с пляжа
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16.10.2020 00:46 Ответить
"инструктор-зебил" запаниковал?)
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15.10.2020 16:33 Ответить
Инструктор должен был нажать на тормоз сразу, как только машина отклонилась в сторону встречки. Походу дублирующие педали неисправны. Получит по шапке здорово и вся автошкола докучи...
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15.10.2020 16:43 Ответить
Тут вина инструктора.
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15.10.2020 16:45 Ответить
Не отпустил руль. Частая ошибка у новичков. Или не докручивают или наоборот забывают отпустить вовремя. С перепугу и про тормоза забыл. Ускорение на выходе из поворота дал а из поворота забыл выйти. Я такое наблюдал. Только там все закончилось тараном припаркованной тачки на другом конце улицы и то была не учебная, а видать какой-то новичек переляканый.
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15.10.2020 16:50 Ответить
олигофрен
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15.10.2020 17:27 Ответить
- Аккуратнее, аккуратнее, не торопись. От бабка, еле ползет, задави ее, что ль.

...
- Стой, стой, ти куда, придурок, я же пошутил.
...

- Мыкола, я же тебе говорил, что дублирующие педали нужно не приклеевать к полу, а делать настоящими. А ты "пол резать жалко, и так сойдет..."
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15.10.2020 16:51 Ответить
Пострадавшей оказалась тёща инструктора.
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15.10.2020 16:57 Ответить
Такое впечатление, что инспектор скомандовал на разворот. Жаль что небыло регистратора в машине.
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15.10.2020 17:21 Ответить
У инстркуктора педали ж есть!!!!
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15.10.2020 17:32 Ответить
учитель - тормозок...
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15.10.2020 17:43 Ответить
Це була теща інструктора
(як версія)
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15.10.2020 17:44 Ответить
как говорится ПУТИ ГОСПОДНИ НЕ ИСПОВЕДИМЫ! никто даже не подозревает когда настанет его смерть...последняя секунда жизни в этом мире.... уходя из дому абсолютно любой человек любого мат. достатка и должности не знает вернётся ли домой снова живым... вижу обошлось как бы . но меня немного напрягло что когда этот поц женщину сбил. люди не подбежали к ней ..а стояли смотрели....я бы мухой полетел бы стразу к пострадавшему человеку, на её месте может оказаться каждый из нас и в любой момент!!((
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15.10.2020 18:01 Ответить
Летун, а ничего шо ты мог бы повредить ей, х.з. же какие там травмы то. кому надо потом бегать по судам и/или от родаков погибшей?
и кстати, хоспота то нетути, извини)
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15.10.2020 19:53 Ответить
что ты несёшь.... тути срути....? это на каком? да главное лететь и бежать...а не стоять.... главное как говорят внимание а не равнодушие....звонить в полицию..вызывать скорую..просить о помощи может кто проходящий доктор. собрать вещи. поговорить... а если видно что ничего такого то просто успокоить...утешить пострадавшего.... ну ты и смит... от такого *** дождёшся помощи....хотя я понял о ненавреди ещё возможно тогда когда тебя на свете ещё не было...както так....
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15.10.2020 20:22 Ответить
мухой полетел бы? - плохой признак...мухи обычно на свежачок....тут зарано
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16.10.2020 08:12 Ответить
мухой полететь... это так имеется ввиду что быстро! вам хотелось поумничать и поострить мол про труп и мух... но это не уместно...((
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16.10.2020 09:21 Ответить
Ладно педали не было, но почему инструктор руль не схватил????
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15.10.2020 18:35 Ответить
У меня сегодня инструктор пока я боролся с передачей и искусственными неровностями, спокойно отобедал на откинутом бардачке.
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15.10.2020 18:54 Ответить
"- так я что, не сдал? А вторая попытка?"
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15.10.2020 18:56 Ответить
Інструктора у тюрягу, ідіота тупого. І того довбура, що взяв безмозкого інструктором - теж у тюрягу. Тільки так це лікується, і ніяк не інакше. Інструктор мав екстренно гальмувати, найпізніше ще у момент, коли автомобіль пересік осьову. Навіть раніше, ще коли учень газонув перед розворотом, тобто ще до виїзду на перехрестя. Уже все було очевидно, і часу на реакцію було більш ніж дофіга, мінімум пара секунд, а насправді усі чотири секунди.
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15.10.2020 19:34 Ответить
Мда, знакомая картинка) У меня так дочка в свое время чудила) Благо я учил ее по полевым дорогам)))
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15.10.2020 20:04 Ответить
Так в моем распоряжении были только рычаг КПП, и ручник))) И ни в коем случае не кричать))) Хотя почему были))) Средний тоже так сейчас учится))) Но он так не чудил)))
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15.10.2020 20:08 Ответить
Такому ученику, нехрен вообще права выдавать, это убийца в будущем.
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15.10.2020 22:41 Ответить
возможно наоборот,будет после такого аккуратно ездить
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16.10.2020 00:50 Ответить
Парень увидел девушку и решил нестандартно познакомиться.
Если девушка не повредила кобчик, то ей, возможно, даже понравилось.
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16.10.2020 00:05 Ответить
Инструктор-полный непрфессионал. Даже если руль закусило и тормоза дублирующие не рааботали-есть стояночный тормоз который сработал-бы на такой невысокой скорости. Инструктор достоен тюрьмы
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16.10.2020 00:43 Ответить
ВООООБЩЕ ПРАВА НЕ ДАВАТЬ И К МАШИНЕ БЛИЗКО НЕ ПОДПУСТКАТЬ!!!!
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19.01.2021 11:04 Ответить
 
 