Водитель учебной машины сбил женщину на пешеходном переходе в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения
На киевских Березняках водитель учебной машины сбил женщину на пешеходном переходе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент ДТП на проспекте Тычины попал в поле зрения камер наблюдения.
Судя по записи, водитель-ученик, по непонятным причинам, начал движение поперек дороги по пешеходному переходу, по которому шла женщина на зеленый сигнал светофора. Автомобиль автошколы "Онега" "догнал" пешехода практически уже на тротуаре. Скорость движения автомобиля была небольшой и вероятность того, что женщина получила тяжелые травмы не очень высока.
Топ комментарии
+37 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий15.10.2020 15:44
+25 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий15.10.2020 15:44
+23 John Aba
показать весь комментарий15.10.2020 15:41
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ждал чем это закончиться?
ЗЫ: оба попали.
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Де ти бачив, щоб у тормоза був тормоз???
я бы и сейчас с 12-летним стажем туда в час пик не поперся ))) но все прошло гладко благодаря наличию у инструктора дублирующих педалей, которые он задействовал не один и не два раза
Вот чего тормоз инструктор тормоз у себя не втопил - вопрос. Возможно расслабилс, а тут на тебе.
...
- Стой, стой, ти куда, придурок, я же пошутил.
...
- Мыкола, я же тебе говорил, что дублирующие педали нужно не приклеевать к полу, а делать настоящими. А ты "пол резать жалко, и так сойдет..."
(як версія)
и кстати, хоспота то нетути, извини)
Если девушка не повредила кобчик, то ей, возможно, даже понравилось.