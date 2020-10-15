Водитель учебной машины сбил женщину на пешеходном переходе в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения

На киевских Березняках водитель учебной машины сбил женщину на пешеходном переходе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент ДТП на проспекте Тычины попал в поле зрения камер наблюдения.

Судя по записи, водитель-ученик, по непонятным причинам, начал движение поперек дороги по пешеходному переходу, по которому шла женщина на зеленый сигнал светофора. Автомобиль автошколы "Онега" "догнал" пешехода практически уже на тротуаре. Скорость движения автомобиля была небольшой и вероятность того, что женщина получила тяжелые травмы не очень высока.

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