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Лерос об "опросе Зеленского": Это незаконная манипуляция, чтобы лишний раз агитировать за "Слугу народа" возле избирательных участков. ВИДЕО

Исключенный из СН нардеп Гео Лерос обнародовал данные якобы с компьютера юриста Дениса Комарницкого, которого нардеп называет "смотрящим за Киевом".

Об этом заявил нардеп Гео Лерос, отвечая на вопросы в своем видеоблоге, передает Цензор.НЕТ.

"Хотите узнать, как мастер спорта по коронавирусу крышует столичную мафию? Скачайте папку: 1. google drive:https: //drive.google.com/drive/folder ... 2. rar archive: https://fex.net/uk/s/sd2bffm альтернативная ссылка https://fex.net/uk/s/e9ezfrr Это компьютер юриста Комарницкого - "смотрящего" по Киеву. Вы поймете, как воруют столичную землю и дерибанят киевский бюджет. Кто в теме и кто в доле. Вы увидите, кто стоит за каждым скандальным строительством. Пожизненное заключение для Зеленского и его банды - именно то, что надо!" - заявил Лерос.

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Комментируя объявленный президентом Украины опрос в день голосования на местных выборах, Лерос заявил: "Это незаконная манипуляция для того, чтобы лишний раз агитировать за "Слугу народа" возле избирательных участков с лозунгом "Будет так, как решишь ты". Зеленский в очередной раз ложит на законы Украины, в данном случае на Избирательный кодекс. А все почему? Потому что он так о##ел, что уже не видит берегов".

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) местные выборы (2752) опрос (2826) Комарницкий Денис (42) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+26
Він в чомусь не правий ?
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15.10.2020 16:04
+19
Будет так как я решил?
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Лерос об "опросе Зеленского": Это незаконная манипуляция, чтобы лишний раз агитировать за "Слугу народа" возле избирательных участков - Цензор.НЕТ 1591
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15.10.2020 16:06
+18
Ни дня без ЗЕшквара!
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15.10.2020 16:02
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Він в чомусь не правий ?
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15.10.2020 16:04 Ответить
Лерос про "опитування Зеленського": Це незаконна маніпуляція, щоб зайвий раз агітувати за "Слугу народу" біля виборчих дільниць - Цензор.НЕТ 2906
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15.10.2020 19:54 Ответить
👍👏100%
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15.10.2020 20:22 Ответить
О, чергова соска дєрьмака появилася.
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15.10.2020 16:04 Ответить
Вітя, а може тобі туди пора?
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15.10.2020 16:08 Ответить
Ни дня без ЗЕшквара!
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15.10.2020 16:02 Ответить
Агитируйте за "ЕС" избиением агитаторов за "СН" на избивательных участках.
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15.10.2020 16:02 Ответить
Пардон... "избирательных".
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15.10.2020 16:03 Ответить
незабаром зелених битимуть усі.
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15.10.2020 16:05 Ответить
Когда обещаешь, нужно хоть иногда что-то делать.
Иначе, вы от них ничем не отличаетесь.
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15.10.2020 16:10 Ответить
ти ж не думаєш, що я особисто вступлю в кулачний бій ?
словами відшмагаю.
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15.10.2020 16:18 Ответить
Та мне плевать и на твои кулачки и на твои слова.
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15.10.2020 16:20 Ответить
зебил мазохист? Ничего не долго тебе ждать осталось)
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15.10.2020 16:40 Ответить
Не угадала в обоих случаях.
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15.10.2020 16:50 Ответить
Ну шож, буде їм холодний душ за результатами виборів.
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15.10.2020 16:03 Ответить
Душ будет не только слугам.
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15.10.2020 16:04 Ответить
Слуга урода триумфально победит на выборах. Все мнения экспертов, рейтинги убиваются об коронавирус. Тупая маргинальная молодежь, студент звиздюки пойдут голосовать на дильницы даже без масок им похер, им по приколу за зелю ровного пассажира. Также пойдут голосвать с пробитым мозгом контента с 1+1 аля скоты и кварта + учителя + таксисты и маршрутчки. Так как не будут голосовать пенсы из-за страха цепануть корону и отдать богу душу то партии шария и опзждецу ваще ничо не светит. Многие кто дал бы реванш зеленым тварям тоже не пойдут голосовать из-за вируса. можете скринить
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15.10.2020 16:07 Ответить
+ зеки в трюмах за зебила будут голосовать. + военные (видели же как они сидели смотрели как жрет зеленский, а им даже тарелки не поставили)
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15.10.2020 16:10 Ответить
Ви думаєте шо вся ця метушня просто так? У них є результати опитувань і вони не втішні для СН. Тут навіть Г+Г не допоможе. Цугцванг.
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15.10.2020 16:14 Ответить
молодежь далеко не вся такая тупая, как вы описали - среди них есть море разумных и здравомыслящих
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15.10.2020 16:53 Ответить
Не спорю, но в большинстве случаев там все так как я написал выше
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15.10.2020 16:55 Ответить
а вот бабули побегут за Бойко или Пальчевского голосовать - как раз их уровень. Больше скажу - Северодонецк, Харьков почему-то за Шария
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15.10.2020 17:04 Ответить
интересно - зачем достают протухшее говно типа семенченок или леросов которое зробыло це разом и теперь "открывает" нам глаза на то что и так было понятно полтора года назад?)
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15.10.2020 16:04 Ответить
Лерос про "опитування Зеленського": Це незаконна маніпуляція, щоб зайвий раз агітувати за "Слугу народу" біля виборчих дільниць - Цензор.НЕТ 4638
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15.10.2020 16:41 Ответить
Лерос про "опитування Зеленського": Це незаконна маніпуляція, щоб зайвий раз агітувати за "Слугу народу" біля виборчих дільниць - Цензор.НЕТ 5522
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15.10.2020 16:56 Ответить
Кстати предлагаю стартап, скупить по дешовке кучу квартир на домбасе пока они стоят 1-2 тыщи баксов. Ведь они введут там зону и жилье подорожает. Не благодарите
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15.10.2020 16:04 Ответить
купите мой дом, недорого, всего за пятую часть довоенной цены я даже мебели половину вам оставлю
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15.10.2020 16:55 Ответить
Какая агитация ?

С КАЖДЫМ СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСОМ СМЕХ УСИЛИВАЕТСЯ. Клоунада продолжается
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15.10.2020 16:05 Ответить
Будет так как я решил?
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Лерос об "опросе Зеленского": Это незаконная манипуляция, чтобы лишний раз агитировать за "Слугу народа" возле избирательных участков - Цензор.НЕТ 1591
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15.10.2020 16:06 Ответить
А в чём состоит агитация? Никто не заставляет,даже на выборы кто не хочет тот не ходит. Так что всё нормально,пускай проводят опрос.
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15.10.2020 16:08 Ответить
Кто будет подсчитывать результаты этих опросов?
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15.10.2020 16:11 Ответить
Как обычно, те, кто и проводит опрос.
Ты опрос не путай с референдумом.
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15.10.2020 16:15 Ответить
Т.е. волонтеры, как сказали зебилы.
И я должен этим «высоким» комиссиям верить?
Кстати, зебилы сказали что гос. деньги на это дело тратиться не будут. Значит бюллетени будут ксерячить тоже волонтеры?
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15.10.2020 16:27 Ответить
И зачем?
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15.10.2020 16:26 Ответить
вопрос даже не в том, кто, а в том, что посчитают как им надо
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15.10.2020 16:56 Ответить
Агитация по зесрански-это когда их заставляют насильно что то делать))))))))))
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15.10.2020 16:12 Ответить
Кто тебя насильно заставляет?
Не хочешь - не отвечаешь, проходишь мимо и всё.
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15.10.2020 16:16 Ответить
А лишний раз дерьмом бросить? Так и день пропадет.
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15.10.2020 16:19 Ответить
Чего-чего...., а этого "добра" у них навалом.
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15.10.2020 16:22 Ответить
Цензор тому в доказательство.
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15.10.2020 16:35 Ответить
Вчера этот опрос называли незаконным референдумом...
Сегодня - незаконной агитацией.
Завтра назовут пророссийской пропагандой.
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15.10.2020 16:13 Ответить
Головне слово тут НЕЗАКОННИЙ, і це тому, що перевірити правдивість результату неможливо. Тобто це маніпуляція, брехня, якщо так вам легше зрозуміти.
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15.10.2020 17:47 Ответить
Как ты можешь проверить любые другие ОПРОСЫ?
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15.10.2020 18:35 Ответить
Теж не можу, тому їм і не вірю.
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15.10.2020 20:12 Ответить
Вы хоть указывайте в новости ,где смеяться ,а где плакать.Не второпаю.
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15.10.2020 16:11 Ответить
А ты за "красных" или за "белых"?
Лучше всегда всё принимать на позитиве.
Не так вредно для здоровья.
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15.10.2020 16:18 Ответить
Зе должен сидеть в тюрьме!
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15.10.2020 16:13 Ответить
А 95 квартал отобрать в пользу ....
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15.10.2020 16:17 Ответить
В пользу Дизельшоу...
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15.10.2020 16:24 Ответить
о, уже начали договариваться
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15.10.2020 17:06 Ответить
Да кто мешает ответить на вопросы и проголосовать не за слуг на местах? Вопросы правильные.
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15.10.2020 16:15 Ответить
Толку с них, дальше то что? Технопарк в лугандоне сделают, или Коломойского посадят пожизненно?
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15.10.2020 16:23 Ответить
Надо начинать со слов. Это не требует затрат. Пусть узнают мнение людей, если хотят на второй срок.
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15.10.2020 16:30 Ответить
Второй пожизненный? Так не бывает...
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15.10.2020 16:32 Ответить
Ага. Все бумажки напечатают бесплатно. И те, кто будет с ними стоять, будут стоять за "спасибо" . А потом, совершенно бесплатно, кто-то "посчитает" результат так, как коЗЕлу выгодно.
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16.10.2020 03:19 Ответить
вы уверены, что их правильно потом посчитают и озвучат? лично я уверена в обратном
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15.10.2020 16:58 Ответить
Якщо було б питання про колаборантів та міру відповідальності до них, а потім відповідний закон прийнятий то три перші питання взагалі можна було б не ставити.
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15.10.2020 17:22 Ответить
у каждого *********** должен быть свой "правдоруб". у пэти был сирожа лещ, у вовы есть лео херос.
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15.10.2020 16:24 Ответить
Кто-то должен когда-нибудь и закулисную возню освещать.
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15.10.2020 16:33 Ответить
зачем миллион раз повторять банальные вещи.
скоморох ***** исполняет придворную роль, иначе писдарики.
я это понял еще во времена ихнего мульта "сказочная русь"
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15.10.2020 16:31 Ответить
**** перестал финансировать - мульт закончился
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15.10.2020 16:33 Ответить
надеюсь скоро умрет и Ньюс Ван, Зик и 112 по этой же причине.
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15.10.2020 19:39 Ответить
паяц и в африке паяц
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15.10.2020 16:34 Ответить
грошь цена в базарный день
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15.10.2020 16:36 Ответить
Путлер простит Украину за нападение на Москву на Майдане в Киеве зимой 2013 года...,если Зеленского заменит Ведмедчук.... Крысы Мавзолейные,...однажды Гитлер лечил СССр,видать недолечил...
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15.10.2020 16:40 Ответить
тогда хунта
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15.10.2020 16:47 Ответить
Эти люди не способны руководить государством. Понимаете? Вот этот вот набор лепета из ясельной группы детского сада - это не деревенский дурачок около булочной. Не интернат для людей с задержкой в развитии. Не манная кашка и компот.
Это президент, ****, воюющего государства.
Несёт вот это вот все. На полном серьезе. А его администрация записывает это в виде обращения к нации.
И вот они сидели, все это выдумывали. Президент. Пресс-секретарь президента. Руководитель партии. Наверняка спикер Рады. Правительство.
В период полыхающей, как бензин, пандемии, просто уже тотального экономического пике, войны, и надвигающейся по всем фронтам полной жопы.
Во главе страны оказались умственно неполноценные люди. Это я сейчас не чтобы оскорбить. Это я официально заявляю - сознание и когнитивные способности людей, оказавшихся у власти в критический период, застопорилось примерно на уровне пятнадцатилетнего подростка. Что ты несёшь... Что ты, блин, несешь...
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15.10.2020 16:45 Ответить
обрезание...
этим все сказано
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15.10.2020 16:57 Ответить
Дык похоже, что не с того конца обрезали
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16.10.2020 03:21 Ответить
В смысле, не от головки, а таки от головы...
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16.10.2020 04:34 Ответить
обрез не удлиннишь
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15.10.2020 16:58 Ответить
придумывали сценаристы 95 квартала, это как раз их уровень
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15.10.2020 17:00 Ответить
+ компания Путин-Мертвячук-Портянкин-Ермаков
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15.10.2020 19:38 Ответить
Он прав, это АГИТКА!
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15.10.2020 17:16 Ответить
какой умный все-таки этот Лерос - все разложил по полочкам
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15.10.2020 19:37 Ответить
гспади та у него на лбу ценник висит. придурок
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15.10.2020 20:07 Ответить
" он так о##ел, что уже не видит берегов.!" Да и берега молчат, как в рот говна набрали... потому он их и не видит ... причём - в упор и принципиально.
И оно б так не было позорно, если бы не Минск (да и много ещё городов Беларуси) . не Хабаровск, не Владивосток- где люди реально демонстрируют достоинство.
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17.10.2020 18:55 Ответить
 
 