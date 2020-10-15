Лерос об "опросе Зеленского": Это незаконная манипуляция, чтобы лишний раз агитировать за "Слугу народа" возле избирательных участков. ВИДЕО

Исключенный из СН нардеп Гео Лерос обнародовал данные якобы с компьютера юриста Дениса Комарницкого, которого нардеп называет "смотрящим за Киевом".

Об этом заявил нардеп Гео Лерос, отвечая на вопросы в своем видеоблоге, передает Цензор.НЕТ.

"Хотите узнать, как мастер спорта по коронавирусу крышует столичную мафию? Скачайте папку: 1. google drive:https: //drive.google.com/drive/folder ... 2. rar archive: https://fex.net/uk/s/sd2bffm альтернативная ссылка https://fex.net/uk/s/e9ezfrr Это компьютер юриста Комарницкого - "смотрящего" по Киеву. Вы поймете, как воруют столичную землю и дерибанят киевский бюджет. Кто в теме и кто в доле. Вы увидите, кто стоит за каждым скандальным строительством. Пожизненное заключение для Зеленского и его банды - именно то, что надо!" - заявил Лерос.

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Комментируя объявленный президентом Украины опрос в день голосования на местных выборах, Лерос заявил: "Это незаконная манипуляция для того, чтобы лишний раз агитировать за "Слугу народа" возле избирательных участков с лозунгом "Будет так, как решишь ты". Зеленский в очередной раз ложит на законы Украины, в данном случае на Избирательный кодекс. А все почему? Потому что он так о##ел, что уже не видит берегов".