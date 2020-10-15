Лерос об "опросе Зеленского": Это незаконная манипуляция, чтобы лишний раз агитировать за "Слугу народа" возле избирательных участков. ВИДЕО
Исключенный из СН нардеп Гео Лерос обнародовал данные якобы с компьютера юриста Дениса Комарницкого, которого нардеп называет "смотрящим за Киевом".
Об этом заявил нардеп Гео Лерос, отвечая на вопросы в своем видеоблоге, передает Цензор.НЕТ.
"Хотите узнать, как мастер спорта по коронавирусу крышует столичную мафию? Скачайте папку: 1. google drive:https: //drive.google.com/drive/folder ... 2. rar archive: https://fex.net/uk/s/sd2bffm альтернативная ссылка https://fex.net/uk/s/e9ezfrr Это компьютер юриста Комарницкого - "смотрящего" по Киеву. Вы поймете, как воруют столичную землю и дерибанят киевский бюджет. Кто в теме и кто в доле. Вы увидите, кто стоит за каждым скандальным строительством. Пожизненное заключение для Зеленского и его банды - именно то, что надо!" - заявил Лерос.
Комментируя объявленный президентом Украины опрос в день голосования на местных выборах, Лерос заявил: "Это незаконная манипуляция для того, чтобы лишний раз агитировать за "Слугу народа" возле избирательных участков с лозунгом "Будет так, как решишь ты". Зеленский в очередной раз ложит на законы Украины, в данном случае на Избирательный кодекс. А все почему? Потому что он так о##ел, что уже не видит берегов".
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Иначе, вы от них ничем не отличаетесь.
словами відшмагаю.
С КАЖДЫМ СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСОМ СМЕХ УСИЛИВАЕТСЯ. Клоунада продолжается
ВЫПОЛНЯЙ ТЕ
Ты опрос не путай с референдумом.
И я должен этим «высоким» комиссиям верить?
Кстати, зебилы сказали что гос. деньги на это дело тратиться не будут. Значит бюллетени будут ксерячить тоже волонтеры?
Не хочешь - не отвечаешь, проходишь мимо и всё.
Сегодня - незаконной агитацией.
Завтра назовут пророссийской пропагандой.
Лучше всегда всё принимать на позитиве.
Не так вредно для здоровья.
скоморох ***** исполняет придворную роль, иначе писдарики.
я это понял еще во времена ихнего мульта "сказочная русь"
Это президент, ****, воюющего государства.
Несёт вот это вот все. На полном серьезе. А его администрация записывает это в виде обращения к нации.
И вот они сидели, все это выдумывали. Президент. Пресс-секретарь президента. Руководитель партии. Наверняка спикер Рады. Правительство.
В период полыхающей, как бензин, пандемии, просто уже тотального экономического пике, войны, и надвигающейся по всем фронтам полной жопы.
Во главе страны оказались умственно неполноценные люди. Это я сейчас не чтобы оскорбить. Это я официально заявляю - сознание и когнитивные способности людей, оказавшихся у власти в критический период, застопорилось примерно на уровне пятнадцатилетнего подростка. Что ты несёшь... Что ты, блин, несешь...
этим все сказано
И оно б так не было позорно, если бы не Минск (да и много ещё городов Беларуси) . не Хабаровск, не Владивосток- где люди реально демонстрируют достоинство.