В Хмельницком простились с воином 128-й ОГШБр Александром Фарыной, умершим в госпитале после полученного в зоне ООС 20 апреля ранения. ВИДЕО

Сегодня, 15 октября, в городе Хмельницкий состоялась церемония прощания с 26-летним Александром Александровичем Фарыной, солдатом, военнослужащим 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, который 20 апреля этого года получил тяжелые ранения в зоне ООС. Перенес более 20 операций, но 11 октября умер в военном госпитале города Киев.

Об этом говорится в материале издания "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 15 октября, в Хмельницком попрощались с 26-летним воином Александром Фарыной, который 11 октября умер в Киевском военном госпитале. Парень родом из Ярмолинецкого района, проживал в Хмельницком. Служил Александр Фарына в 8-м отдельном полке спецназначения, впоследствии перешел на контрактную службу в 128-ю отдельную горно-штурмовую бригаду.

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Юрий Рыбак, начальник штаба общественного формирования "Подільська Січ" рассказывает, что Александр присоединился к ним после службы в восьмом полку: "После демобилизации он поступил в общественное формирование и участвовал в охране общественного порядка на территории нашего города. Он был настоящим патриотом, не мог видеть, что делается, переживал всем сердцем. Подписал контракт, попал в 128-ю бригаду".

Юрий Рыбак добавляет, что Александр Фарына получил ранения под конец службы, когда должен был демобилизоваться, в апреле этого года.

Василий Довгань - боевой побратим Александра. В 2014 году вместе воевали на Востоке в составе восьмого полка спецопераций. Вспоминает его как энергичного и жизнерадостного человека: "Он был среди нас самый молодой. Хороший спортсмен, жизнерадостный был, веселый всегда, энергичный. Никогда у него не было никакой печали, всегда поддерживал своих братьев. В начале войны мы так его берегли, в бой не брали с собой".

Василий Довгань вспоминает еще одного погибшего побратима - Александра Мандыбура из Староконстантинова, который служил с ними в восьмом полку. Говорит, с Александром Фарыной они были друзьями: "Они были двое товарищами молодыми. Мандыбура был из Староконстантинова. Мандыбура погиб в 2015 году. Александр вот".

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Павел занимался боксом вместе с Александром. Парень рассказывает, что воин - на несколько лет старше его, всегда поддерживал и помогал в спорте: "Знаю этого человека как волевого. Человек сильный, способный. Красава Саня, воин, защищал нашу родину. Хорошие воспоминания. Многому нас научил, способный был боксер".

Александра Фарыну похоронили в Хмельницком на Аллее Славы на кладбище в микрорайоне Раково", - отмечается в материале издания.