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Выживший в авиакатастрофе под Чугуевом курсант Золочевский: "Я сделал свой выбор и решил продолжить обучение". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Курсанту Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба Вячеславу Золочевскому, выжившему в авиакатастрофе под Чугуевом, вручили медаль "За воинскую службу Украине".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Приказ о награждении курсантов и членов экипажа АН-26Ш Президент Украины Владимир Зеленский подписал 6 октября. Награду курсанту передал глава военного вуза генерал-майор Александр Туринский.

Выживший в авиакатастрофе под Чугуевом курсант Золочевский: Я сделал свой выбор и решил продолжить обучение 01
Выживший в авиакатастрофе под Чугуевом курсант Золочевский: Я сделал свой выбор и решил продолжить обучение 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черные ящики Ан-26 расшифрованы: расследование выявило грубые нарушения и установило причины нештатной работы левого двигателя, - Уруский

Сейчас Вячеслав находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.

Выживший в авиакатастрофе под Чугуевом курсант Золочевский: Я сделал свой выбор и решил продолжить обучение 03

"Я сделал свой выбор и решил продолжить обучение в университете по выбранной специальности, - сообщил Золочевский. - У меня впереди несколько недель реабилитации, после чего я буду догонять учебную программу". Курсант поблагодарил всех, кто переживал за его здоровье, посещал во время лечения в госпитале и поддерживал его и семью.

Также читайте: Курсант Золочевский о катастрофе Ан-26: До последнего момента паники на борту не было

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Автор: 

авиакатастрофа (1722) авиация (2825) награда (1798) Харьковщина (5577) Золочевский Вячеслав (8)


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Топ комментарии
+17
Красавчик! Респект и уважуха! Не то что наше недоразумение клоун-наркоман Зеленский!
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15.10.2020 18:20
+12
Мощный пацан.

Молодец!
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15.10.2020 18:23
+10
Щасти тобі майбутній генерал!
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15.10.2020 18:34
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Красавчик! Респект и уважуха! Не то что наше недоразумение клоун-наркоман Зеленский!
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15.10.2020 18:20 Ответить
Мощный пацан.

Молодец!
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15.10.2020 18:23 Ответить
Він не "пацан".Він Воїн.
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15.10.2020 18:43 Ответить
Ну и правильно.
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15.10.2020 18:25 Ответить
Молодець! Живи і вчись, хлопчику. Сподіваюсь, коли саме ти будешь відповідати за людські життя, такої біди не станеться. Успіхів!
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15.10.2020 18:25 Ответить
Я не очень понял за что его наградили.
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15.10.2020 18:26 Ответить
за зелін піар
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15.10.2020 18:31 Ответить
Ого!!!
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15.10.2020 18:52 Ответить
За те, що дивом вижив і намагався врятувати товариша. Заслужив. Це ж не ордени і зброю всякій шелупоні роздавати.
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15.10.2020 18:37 Ответить
Наградили за то, что спасал своего товарища. Вячеслав, будучи сам раненым в момент катастрофы, вытащил из горящего самолета своего однокурсника, потушил на нём горящую одежду. Но, к сожалению, ожоги были обширными и этот курсант скончался в больнице.
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15.10.2020 22:36 Ответить
Загадка в тому, що у врятованого якимсь чудом лікарі не знайшли навіть опіків, ні струса мозку, а фізичний стан признали задовільним (!). Та й не пам'ятає нічого... Преса згадувала про якогось курсанта, який в останній момент відмовився летіти...
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29.03.2021 10:50 Ответить
Курсант Золочевський, який вижив в авіакатастрофі під Чугуєвом: "Я зробив свій вибір і вирішив продовжити навчання" - Цензор.НЕТ 1653
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15.10.2020 18:32 Ответить
Щасти тобі майбутній генерал!
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15.10.2020 18:34 Ответить
респект воїну!
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15.10.2020 19:00 Ответить
Гут. Я нічого немаю проти цього хлопця , здоров,я та всього найкращого йому , але тут цілком логічне питання чому не нагородили всіх хлопців та дівчат що пройшли через АТО та вижили ??
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15.10.2020 19:01 Ответить
Можно ненавидить СССР и испытывать чувство глубокого уважения к Героям Советского Соза. За их личный подвиг, хоть и в пользу своих палачей.
В данном случае -- Хлопцю пошана!

...это не оспаривается, но предателям в зачёт не пойдёт...
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15.10.2020 19:05 Ответить
Представляю радость его родителей. Не за награду конечно.
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15.10.2020 19:05 Ответить
Удачи. Мужчина.
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15.10.2020 19:59 Ответить
Молодец.кацапню бомбить будет
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15.10.2020 20:15 Ответить
 
 