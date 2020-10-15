Выживший в авиакатастрофе под Чугуевом курсант Золочевский: "Я сделал свой выбор и решил продолжить обучение". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Курсанту Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба Вячеславу Золочевскому, выжившему в авиакатастрофе под Чугуевом, вручили медаль "За воинскую службу Украине".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Приказ о награждении курсантов и членов экипажа АН-26Ш Президент Украины Владимир Зеленский подписал 6 октября. Награду курсанту передал глава военного вуза генерал-майор Александр Туринский.





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Сейчас Вячеслав находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.

"Я сделал свой выбор и решил продолжить обучение в университете по выбранной специальности, - сообщил Золочевский. - У меня впереди несколько недель реабилитации, после чего я буду догонять учебную программу". Курсант поблагодарил всех, кто переживал за его здоровье, посещал во время лечения в госпитале и поддерживал его и семью.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.