В Одессе выявлена "сетка" по подкупу избирателей, изъято 45 тыс. долл., - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессе полиция разоблачила "сетку" подкупа избирателей.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

За совершение правонарушения задержали председателя избирательной комиссии и местного жителя. При этом глава комиссии в 2015 году уже был осужден за совершение преступлений, связанных с избирательным процессом.

"Во время следственных действий изъято почти 45 000 долларов, которые фигуранты планировали использовать для дальнейшего подкупа избирателей. За один голос и голосованея исключительно за определенного кандидата на пост Одесского городского головы в избирательном бюллетене гражданам предлагали 1 000 гривен денежного вознаграждения. Доказательство - скрин с телефона бюллетеня с отметкой напротив фамилии кандидата", - рассказал Клименко.

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15 октября правоохранители задержали правонарушителей "на горячем" - при получении денежных средств для дальнейшего подкупа избирателей.

Проводятся санкционированные обыски. Расследуется уголовное производство ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя) Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

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