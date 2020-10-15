РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9505 посетителей онлайн
Новости Видео Силовики
5 026 20

В Одессе выявлена "сетка" по подкупу избирателей, изъято 45 тыс. долл., - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессе полиция разоблачила "сетку" подкупа избирателей.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

За совершение правонарушения задержали председателя избирательной комиссии и местного жителя. При этом глава комиссии в 2015 году уже был осужден за совершение преступлений, связанных с избирательным процессом.

"Во время следственных действий изъято почти 45 000 долларов, которые фигуранты планировали использовать для дальнейшего подкупа избирателей. За один голос и голосованея исключительно за определенного кандидата на пост Одесского городского головы в избирательном бюллетене гражданам предлагали 1 000 гривен денежного вознаграждения. Доказательство - скрин с телефона бюллетеня с отметкой напротив фамилии кандидата", - рассказал Клименко.

В Одессе выявлена сетка по подкупу избирателей, изъято 45 тыс. долл., - Нацполиция 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВД запустил чат-бот для борьбы с нарушениями на выборах

15 октября правоохранители задержали правонарушителей "на горячем" - при получении денежных средств для дальнейшего подкупа избирателей.

В Одессе выявлена сетка по подкупу избирателей, изъято 45 тыс. долл., - Нацполиция 02

Проводятся санкционированные обыски. Расследуется уголовное производство ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя) Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

Также смотрите: Новый вид подкупа избирателей зафиксирован на Харьковщине - кандидат предлагает бесплатные тесты на коронавирус, - ОПОРА. ФОТО

Автор: 

местные выборы (2752) Одесса (7879) подкуп (600) Нацполиция (16458) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) Клименко Игорь (397)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
" При этом глава комиссии в 2015 году уже был осужден за совершение преступлений, связанных с избирательным процессом.Источник: https://censor.net/ru/v3225050" Раз уже осуждён и снова глава комиссии.Кто их назначает? Как можно даже не включить в комиссию , а снова назначить её главой? Думаете бесплатно?
показать весь комментарий
15.10.2020 21:19
+3
щас приплетут барыгу и сввинарчука
показать весь комментарий
15.10.2020 21:07
+3
В Одесі виявлено "мережу" з підкупу виборців, вилучено 45 тис. дол., - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8925
показать весь комментарий
15.10.2020 22:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
рыболовная?
показать весь комментарий
15.10.2020 21:03 Ответить
Та хрінь,не поділились курви.
показать весь комментарий
15.10.2020 21:07 Ответить
щас приплетут барыгу и сввинарчука
показать весь комментарий
15.10.2020 21:07 Ответить
Значица Олег Филимонов будет мэром Одессы. Вот и ладушки, лишь бы не Фантомас.
показать весь комментарий
15.10.2020 21:10 Ответить
Лучше чем человек невидимка мэра для Одессы не найти.
показать весь комментарий
15.10.2020 21:18 Ответить
агент и стукач КГБ Филимонов в должности мэра - это лучше Фантомаса?

И чем же чума лучше холеры?
показать весь комментарий
15.10.2020 22:41 Ответить
А шо ..Труху за яйця взяли !?
показать весь комментарий
15.10.2020 21:12 Ответить
При быстром беглом прочтении заголовка ошибочно прочёл текст в таком варианте:

"В Одессе выявлена "секта" по подкупу избирателей, изъято 45 тыс. долл."
показать весь комментарий
15.10.2020 22:40 Ответить
ну если зеленая - то все верно
показать весь комментарий
21.10.2020 00:24 Ответить
Та какие там 7лет?!
Пора уже меру пресечения переводить полностью,на законодательном уровне,в залоги.
показать весь комментарий
15.10.2020 21:15 Ответить
" При этом глава комиссии в 2015 году уже был осужден за совершение преступлений, связанных с избирательным процессом.Источник: https://censor.net/ru/v3225050" Раз уже осуждён и снова глава комиссии.Кто их назначает? Как можно даже не включить в комиссию , а снова назначить её главой? Думаете бесплатно?
показать весь комментарий
15.10.2020 21:19 Ответить
Поделись в регионы,падла,поддержу,пля...офлайн за твои вырванные яйца...
показать весь комментарий
15.10.2020 21:30 Ответить
В Одесі виявлено "мережу" з підкупу виборців, вилучено 45 тис. дол., - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8925
показать весь комментарий
15.10.2020 22:32 Ответить
мэром одессы стопудово станет дарт не лох
показать весь комментарий
15.10.2020 22:42 Ответить
може тоді у 19, все ж таки було не 73%???
показать весь комментарий
15.10.2020 22:52 Ответить
ВОТ КАКИЕ СЕТКИ НАДО ЛОВИТЬ !)
показать весь комментарий
16.10.2020 00:06 Ответить
http://www.radikal.ru В Одесі виявлено "мережу" з підкупу виборців, вилучено 45 тис. дол., - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2050
показать весь комментарий
16.10.2020 00:18 Ответить
Чего же партию не назвали? Народ должен знать своих героев. Хотя и так ясно, СНова жОПаЗЖопу.
показать весь комментарий
16.10.2020 01:27 Ответить
мы знаем кто в 2019 "сетку" уже организовывал.
показать весь комментарий
16.10.2020 03:30 Ответить
 
 