В Одессе выявлена "сетка" по подкупу избирателей, изъято 45 тыс. долл., - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Одессе полиция разоблачила "сетку" подкупа избирателей.
Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
За совершение правонарушения задержали председателя избирательной комиссии и местного жителя. При этом глава комиссии в 2015 году уже был осужден за совершение преступлений, связанных с избирательным процессом.
"Во время следственных действий изъято почти 45 000 долларов, которые фигуранты планировали использовать для дальнейшего подкупа избирателей. За один голос и голосованея исключительно за определенного кандидата на пост Одесского городского головы в избирательном бюллетене гражданам предлагали 1 000 гривен денежного вознаграждения. Доказательство - скрин с телефона бюллетеня с отметкой напротив фамилии кандидата", - рассказал Клименко.
15 октября правоохранители задержали правонарушителей "на горячем" - при получении денежных средств для дальнейшего подкупа избирателей.
Проводятся санкционированные обыски. Расследуется уголовное производство ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя) Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено до 7 лет лишения свободы.
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И чем же чума лучше холеры?
"В Одессе выявлена "секта" по подкупу избирателей, изъято 45 тыс. долл."
Пора уже меру пресечения переводить полностью,на законодательном уровне,в залоги.