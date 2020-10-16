Прохожий избил компанию из двух девушек и парня, спевших гимн РФ в центре Киева: "Иди, бл#дь, чтоб я тебя, сука, не видел!". ВИДЕО

В центре Киева, возле Олимпийского стадиона, компания из двух девушек и парня решила спеть гимн России. Внимание! Нецензурная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, пение длилось недолго. Прохожий мужчина нанес несколько ударов парню и девушке, которая пыталась его защитить.

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