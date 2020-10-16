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Прохожий избил компанию из двух девушек и парня, спевших гимн РФ в центре Киева: "Иди, бл#дь, чтоб я тебя, сука, не видел!". ВИДЕО

В центре Киева, возле Олимпийского стадиона, компания из двух девушек и парня решила спеть гимн России. Внимание! Нецензурная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, пение длилось недолго. Прохожий мужчина нанес несколько ударов парню и девушке, которая пыталась его защитить.

Видео Киев оперативный

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Вставай, страна огромная": группа одесситов спела советский марш под гимн Украины во время празднования годовщины освобождения города от нацистов. ВИДЕО

Автор: 

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Топ комментарии
+221
Правильно сделал!!! Так им кацапеллам и нада!!!
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16.10.2020 09:45
+139
Мужчину наградить, придурков-певунов наказать за хулиганство-провокацию.
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16.10.2020 09:48
+125
Паскуды получили "гонорар". 👍👏👏👏
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16.10.2020 09:47
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Страница 5 из 5
- Сынок, ты опять пел гимн России?
- Нет, мам....
- А почему от тебя говном воняет?
- Я стоял рядом с ребятами, которые пели.
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17.10.2020 08:17 Ответить
Перехожий побив компанію із двох дівчат і хлопця, які заспівали гімн РФ в центрі Києва: "Іди, бл#дь, щоб я тебе, сука, не бачив!" - Цензор.НЕТ 8623
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17.10.2020 08:22 Ответить
Перехожий побив компанію із двох дівчат і хлопця, які заспівали гімн РФ в центрі Києва: "Іди, бл#дь, щоб я тебе, сука, не бачив!" - Цензор.НЕТ 318Перехожий побив компанію із двох дівчат і хлопця, які заспівали гімн РФ в центрі Києва: "Іди, бл#дь, щоб я тебе, сука, не бачив!" - Цензор.НЕТ 7001Перехожий побив компанію із двох дівчат і хлопця, які заспівали гімн РФ в центрі Києва: "Іди, бл#дь, щоб я тебе, сука, не бачив!" - Цензор.НЕТ 2577Перехожий побив компанію із двох дівчат і хлопця, які заспівали гімн РФ в центрі Києва: "Іди, бл#дь, щоб я тебе, сука, не бачив!" - Цензор.НЕТ 2943
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17.10.2020 08:29 Ответить
Перехожий побив компанію із двох дівчат і хлопця, які заспівали гімн РФ в центрі Києва: "Іди, бл#дь, щоб я тебе, сука, не бачив!" - Цензор.НЕТ 410
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17.10.2020 08:51 Ответить
Пело гимно россии...
Перехожий побив компанію із двох дівчат і хлопця, які заспівали гімн РФ в центрі Києва: "Іди, бл#дь, щоб я тебе, сука, не бачив!" - Цензор.НЕТ 4301
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17.10.2020 08:56 Ответить
поставить на коліна і змусити виконувати гімн України.
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17.10.2020 09:14 Ответить
Так і треба робити з ватанами.
Дубцювати довбнів.
Копняки якраз найдієвіший засіб.
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17.10.2020 09:16 Ответить
«Вo всeм винoвата Poccия!
Винoвата в нашей гражданской войне.
Уничтoжение Poссии - требование истории и будущего Европы». --
- Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). .
-
. Это он о граждансской войне в Испании 30 гг .. А теперь, - посмотрите на карту ! -
Где Испания , а где россия ??. .-
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!...... . . .
.. Счасс это называеться - КГБ -ГАЗПРОМ - ФСБ !
. .
как бы гусский мир..

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17.10.2020 09:28 Ответить
Мало.
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17.10.2020 09:30 Ответить
Красавчиг правільно зробив...
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17.10.2020 09:39 Ответить
Добрейшей души человек. Просто дал по морде. А ведь мог бы и удавить. Гниды, поезжайте в Российскую Пердерацию и там пойте её гимн. Ваше место в Параше.
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17.10.2020 10:19 Ответить
На тіх школотських ресурсах русня рулює. Дєтки патріотів заслухуються гавноматючним репчиком і одкровеннями гламурних кісо. Зе-рашко-ковід косить дурних малих, як комбайн в жнива. Нове покоління програється.
А хлопцю --- повага.
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17.10.2020 10:20 Ответить
Бис! Дай-ка ты ему еще пару раз... для ума (с)
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17.10.2020 10:55 Ответить
Молодец, Гражданин!
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17.10.2020 11:39 Ответить
ДЛЯ многих "умников"! - не обязательно быть настоящим патриотом страны и разговаривать только на украинском языке - НАСТОЯЩИЙ ПАТРИОТ! ПАРЕНЬ КОТОРЫЙ ВМЕСТО РОДИТЕЛЕЙ МОЛОДЫХ БЕЗДАРЕЙ, ПОЯСНИЛ ИМ, ЧТО ОНИ ЖИВУТ НА УКРАИНЕ, А ПОЮТ ГИМН СТРАНЫ АГРЕССОРА.
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17.10.2020 12:01 Ответить
Только не на Украине, а в Украине. Это принципиально. Это надо запомнить и детей учить говорить правильно. Если хочется - говорите на россии/на москальщине/на кацапстане/на москве/на питере, НО в Украине, в Украину.
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17.10.2020 12:24 Ответить
Если мозги НА голове, то таким можно говорить НА Украине.
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17.10.2020 17:52 Ответить
Абсолютно логичная и адекватная реакция для любого гражданина Украины. Распевать гимн вражеского государства (россии/параши) во время войны - это предательство, акт государственной измены и лица, совершившие этот акт, должны быть арестованы и посажены в тюрьму.
А человеку, предотвратившему это - большое уважение и человеческая благодарность.
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17.10.2020 12:20 Ответить
музыку заказал аваком.. ностальгия одолела..
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17.10.2020 16:25 Ответить
А на что они надеялись?! Жаль, что мало получили!
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17.10.2020 17:37 Ответить
это еще хорошо что он! а могли-бы это сделать и солдаты НАТО!
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17.10.2020 19:13 Ответить
Все вірно зробив! Потрібно було ще сильніше наваляти і язик вирвати! Шльондри путлєривські!
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17.10.2020 19:32 Ответить
Бокажіть харі цієї компанії щоб знати і ******* при зустрічі
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17.10.2020 19:35 Ответить
Покажіть
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17.10.2020 19:36 Ответить
Ніхто не замітив, що в московській риториці немає "защищать русских", а "защита русскоязьічньіх"!!!
Вони йдуть туди де усский язьік!!!
Останнім часом вони заговорили і про Казахстан як не про країну, а території. Таке було перед нападом в 14 році! В 2013 році в Києві на сходняку сатаната, ***** вперше сказав "НА УКРАИНЕ", це вважається початком московської агресії, а не 14 рік.Перехожий побив компанію із двох дівчат і хлопця, які заспівали гімн РФ в центрі Києва: "Іди, бл#дь, щоб я тебе, сука, не бачив!" - Цензор.НЕТ 1045
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17.10.2020 19:57 Ответить
Кацапські ********* отримали по заслугам. Так потрібно чинити скрізь, де ці ублюдки висовуються.
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17.10.2020 20:35 Ответить
мало врезал! надо бы добавить
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17.10.2020 23:36 Ответить
Звісно, що на такі виходки кацапських гнид повинна бути реакція - навіть президента. Але в Україні замість президента зелена шмата, яка замазала рот кацапським лайном навіть коли в Одесі переіменували проспект Героїв Небесної сотні на Жукова - ката і ворога українського народу. Зелена шмата і його бидло-поплічники не знають історії України і не хотять знати.
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18.10.2020 00:14 Ответить
Доспівалися. оппблок із зеленськими достали всіх.
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18.10.2020 02:41 Ответить
парень, который отмудохал кацапов - молодец... а вот ментов, которые в том районе где-то прятались надо уволить вместе с их недоумковатым начальником... чтобы менты иногда посматривали что творится, а не просирали даунбас с крымом...
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18.10.2020 05:53 Ответить
Все происходило у входа в Главный военный клинический госпиталь Министерства обороны Украины
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21.10.2020 22:31 Ответить
Так надеюсь, что его не будут искать или не найдут.
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19.11.2020 13:02 Ответить
Это как играть немецкую "Эрику" в блокадном Ленинграде. Мало дал.
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19.11.2020 13:04 Ответить
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