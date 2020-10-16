Прохожий избил компанию из двух девушек и парня, спевших гимн РФ в центре Киева: "Иди, бл#дь, чтоб я тебя, сука, не видел!". ВИДЕО
В центре Киева, возле Олимпийского стадиона, компания из двух девушек и парня решила спеть гимн России. Внимание! Нецензурная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, пение длилось недолго. Прохожий мужчина нанес несколько ударов парню и девушке, которая пыталась его защитить.
Видео Киев оперативный
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+221 Підлога Маккартні
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+139 Алла Новосад #194524
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+125 Александр Петров #416616
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- Нет, мам....
- А почему от тебя говном воняет?
- Я стоял рядом с ребятами, которые пели.
Дубцювати довбнів.
Копняки якраз найдієвіший засіб.
Винoвата в нашей гражданской войне.
Уничтoжение Poссии - требование истории и будущего Европы». --
- Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). .
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. Это он о граждансской войне в Испании 30 гг .. А теперь, - посмотрите на карту ! -
Где Испания , а где россия ??. .-
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!...... . . .
.. Счасс это называеться - КГБ -ГАЗПРОМ - ФСБ !
. .
как бы гусский мир..
А хлопцю --- повага.
А человеку, предотвратившему это - большое уважение и человеческая благодарность.
Вони йдуть туди де усский язьік!!!
Останнім часом вони заговорили і про Казахстан як не про країну, а території. Таке було перед нападом в 14 році! В 2013 році в Києві на сходняку сатаната, ***** вперше сказав "НА УКРАИНЕ", це вважається початком московської агресії, а не 14 рік.