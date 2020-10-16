"Окопная война": "У них погибла рота на нашем отрезке - 43 человека. На их место загнали 150 человек какого-то спецназа", - офицер ВСУ Якимив о боях в районе Трудовских в 2019 году. ВИДЕО

В рубрике "Окопная война" продолжаем рассказывать о воинах 24-й Королевской бригады имени Данила Галицкого. И сегодняшний репортаж об офицере с псевдонимом Гроза.

В 2019 году Роман командовал второй ротой, мотопехотного батальона вышеуказанной бригады, с которой занял новые позиции в районе Трудовских, под Донецком, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Эта новость тогда вызвала настоящий фурор в наших СМИ, через несколько дней после этого события выпустили новость, что украинская армия вышла на пригород Донецка.

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На временно оккупированных территориях их террористические формирования были приведены в полную боевую готовность, никто не знал, что будет дальше. Сейчас уже можно сказать, планы относительно дальнейшего продвижения наших войск вперед на этом направлении, на самом деле были. К сожалению, незаинтересованность президента Зеленского и его кампании в отвоевании наших территорий, сыграла с планами определенных военных украинских подразделений - злую шутку. Поэтому, мы до сих пор остаемся в нескольких километрах от Донецка, а не внутри города.

После того, как наши разведчики расчистили путь для пехоты под командованием Грозы, началась кропотливая работа по обустройству позиций. С утра до ночи рылись окопы, строились блиндажи, шаг за шагом ребята вгрызались в каменистую донецкую землю. Украинским военным очень сильно помогали добровольцы, которые постоянно находились рядом и в трудные моменты заряжали их своей идеей.

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Вместе с копанием окопов, Роман заставил своих подчиненных закрыть маскировочными сетками все зоны видимости, где россияне могли бы наблюдать за нами. А также засыпать "габионы" (квадраты из плетеного провода, которые обшиты толстой тканью) песком, чтобы в случае опасности спрятаться за ними. Все делалось в тридцати градусную жару, бойцы моментами не выдерживали, злились на Грозу, называли за глаза - Габионом. Однако впоследствии многие из них остались живы, благодаря замыслу Романа.

Во время продвижения вперед, возле заброшенных домов было найдено несколько схронов с патронами, взрывчаткой, кому они принадлежали и для кого готовились, сейчас трудно узнать. По мере продвижения украинской армии, были перекрыты несколько контрабандных троп, по которым велась торговля с временно оккупированными территориями.

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Именно на этом участке фронта, впоследствии состоялась боевая операция украинских военных, в ходе которой за позиции кремлевских оккупантов под прикрытием наших минометов, был переведен российский наемник Цемах, который является подозреваемым по делу о сбитии малазийского боинга. Роман непосредственно помогал тогда выносить наших раненых разведчиков.

За время своей ротации, 2-я рота Романа Якимива потеряла к сожалению, немало воинов. Близость к российским оккупантам сказывалась, они постоянно атаковали наши позиции из артиллерии, работали их снайперы.

Об этой странице истории противостояния между украинскими войсками с российскими террористами, впоследствии будет написано немало. А пока смотрите видео и читайте о том, кто точно знает, как воевать с российскими наемниками и держать их в страхе.

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