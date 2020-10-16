"Окопная война": "У них погибла рота на нашем отрезке - 43 человека. На их место загнали 150 человек какого-то спецназа", - офицер ВСУ Якимив о боях в районе Трудовских в 2019 году. ВИДЕО
В рубрике "Окопная война" продолжаем рассказывать о воинах 24-й Королевской бригады имени Данила Галицкого. И сегодняшний репортаж об офицере с псевдонимом Гроза.
В 2019 году Роман командовал второй ротой, мотопехотного батальона вышеуказанной бригады, с которой занял новые позиции в районе Трудовских, под Донецком, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.
Эта новость тогда вызвала настоящий фурор в наших СМИ, через несколько дней после этого события выпустили новость, что украинская армия вышла на пригород Донецка.
На временно оккупированных территориях их террористические формирования были приведены в полную боевую готовность, никто не знал, что будет дальше. Сейчас уже можно сказать, планы относительно дальнейшего продвижения наших войск вперед на этом направлении, на самом деле были. К сожалению, незаинтересованность президента Зеленского и его кампании в отвоевании наших территорий, сыграла с планами определенных военных украинских подразделений - злую шутку. Поэтому, мы до сих пор остаемся в нескольких километрах от Донецка, а не внутри города.
После того, как наши разведчики расчистили путь для пехоты под командованием Грозы, началась кропотливая работа по обустройству позиций. С утра до ночи рылись окопы, строились блиндажи, шаг за шагом ребята вгрызались в каменистую донецкую землю. Украинским военным очень сильно помогали добровольцы, которые постоянно находились рядом и в трудные моменты заряжали их своей идеей.
Вместе с копанием окопов, Роман заставил своих подчиненных закрыть маскировочными сетками все зоны видимости, где россияне могли бы наблюдать за нами. А также засыпать "габионы" (квадраты из плетеного провода, которые обшиты толстой тканью) песком, чтобы в случае опасности спрятаться за ними. Все делалось в тридцати градусную жару, бойцы моментами не выдерживали, злились на Грозу, называли за глаза - Габионом. Однако впоследствии многие из них остались живы, благодаря замыслу Романа.
Во время продвижения вперед, возле заброшенных домов было найдено несколько схронов с патронами, взрывчаткой, кому они принадлежали и для кого готовились, сейчас трудно узнать. По мере продвижения украинской армии, были перекрыты несколько контрабандных троп, по которым велась торговля с временно оккупированными территориями.
Именно на этом участке фронта, впоследствии состоялась боевая операция украинских военных, в ходе которой за позиции кремлевских оккупантов под прикрытием наших минометов, был переведен российский наемник Цемах, который является подозреваемым по делу о сбитии малазийского боинга. Роман непосредственно помогал тогда выносить наших раненых разведчиков.
За время своей ротации, 2-я рота Романа Якимива потеряла к сожалению, немало воинов. Близость к российским оккупантам сказывалась, они постоянно атаковали наши позиции из артиллерии, работали их снайперы.
Об этой странице истории противостояния между украинскими войсками с российскими террористами, впоследствии будет написано немало. А пока смотрите видео и читайте о том, кто точно знает, как воевать с российскими наемниками и держать их в страхе.
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Так шо игрушек на елке будет много 😀😀😀
ЗЕ вообще офуел ?
Найбільша проблема в тому що є частина населення яка голосує за окупаційну платформу і їм подібних. І навіть робить це не тому що за росію, а тому що не хоче щось міняти, хоче російську мову та вірить у їх казки що вони вернуть все як було до 2014. (а це не можливо так як втеча овоча це наслідок того непоміркованого життя та розкрадання і пускання звр на популіз)
2. Мне противно смотреть как у безвольного ЗЕ жирный и наглый Ермак постоянно ТЯНЕТ ОДЕЯЛО НА СЕБЯ. Ермака вообще народ не выбирал . И большинство он раздражает также как и меня
3. Я благодарна ВСУ. И считаю , что когда жирный израильтянин Ермак, рассказывает что у них политика НЕ СЛАВИТЬ ВСУ, то СБУ И контрразведка должны пристально изучит жтого борова
4, Раша - оккупант. Кацапы- недоумки. Украинский Донбасс очистят от биомусора .
И Нагорный Карабаха освободят . И Вас спрашивать не будут, калобарантов и предателей