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"Окопная война": "У них погибла рота на нашем отрезке - 43 человека. На их место загнали 150 человек какого-то спецназа", - офицер ВСУ Якимив о боях в районе Трудовских в 2019 году. ВИДЕО

В рубрике "Окопная война" продолжаем рассказывать о воинах 24-й Королевской бригады имени Данила Галицкого. И сегодняшний репортаж об офицере с псевдонимом Гроза.

В 2019 году Роман командовал второй ротой, мотопехотного батальона вышеуказанной бригады, с которой занял новые позиции в районе Трудовских, под Донецком, рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

Эта новость тогда вызвала настоящий фурор в наших СМИ, через несколько дней после этого события выпустили новость, что украинская армия вышла на пригород Донецка.

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На временно оккупированных территориях их террористические формирования были приведены в полную боевую готовность, никто не знал, что будет дальше. Сейчас уже можно сказать, планы относительно дальнейшего продвижения наших войск вперед на этом направлении, на самом деле были. К сожалению, незаинтересованность президента Зеленского и его кампании в отвоевании наших территорий, сыграла с планами определенных военных украинских подразделений - злую шутку. Поэтому, мы до сих пор остаемся в нескольких километрах от Донецка, а не внутри города.

После того, как наши разведчики расчистили путь для пехоты под командованием Грозы, началась кропотливая работа по обустройству позиций. С утра до ночи рылись окопы, строились блиндажи, шаг за шагом ребята вгрызались в каменистую донецкую землю. Украинским военным очень сильно помогали добровольцы, которые постоянно находились рядом и в трудные моменты заряжали их своей идеей.

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Вместе с копанием окопов, Роман заставил своих подчиненных закрыть маскировочными сетками все зоны видимости, где россияне могли бы наблюдать за нами. А также засыпать "габионы" (квадраты из плетеного провода, которые обшиты толстой тканью) песком, чтобы в случае опасности спрятаться за ними. Все делалось в тридцати градусную жару, бойцы моментами не выдерживали, злились на Грозу, называли за глаза - Габионом. Однако впоследствии многие из них остались живы, благодаря замыслу Романа.

Во время продвижения вперед, возле заброшенных домов было найдено несколько схронов с патронами, взрывчаткой, кому они принадлежали и для кого готовились, сейчас трудно узнать. По мере продвижения украинской армии, были перекрыты несколько контрабандных троп, по которым велась торговля с временно оккупированными территориями.

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Именно на этом участке фронта, впоследствии состоялась боевая операция украинских военных, в ходе которой за позиции кремлевских оккупантов под прикрытием наших минометов, был переведен российский наемник Цемах, который является подозреваемым по делу о сбитии малазийского боинга. Роман непосредственно помогал тогда выносить наших раненых разведчиков.

За время своей ротации, 2-я рота Романа Якимива потеряла к сожалению, немало воинов. Близость к российским оккупантам сказывалась, они постоянно атаковали наши позиции из артиллерии, работали их снайперы.

Об этой странице истории противостояния между украинскими войсками с российскими террористами, впоследствии будет написано немало. А пока смотрите видео и читайте о том, кто точно знает, как воевать с российскими наемниками и держать их в страхе.

Следите за рубрикой "Окопная война" на Цензор.НЕТ и узнавайте правду первыми.

Автор: 

Донбасс (26956) 24 омб имени князя Данила Галицкого (251) операция Объединенных сил (6766) Ухман Михаил (236)


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Топ комментарии
+14
При Зецпредателе о таких победах можно забыть
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16.10.2020 11:15
+9
У Ермака хватало наглости НА ВСЮ УКРАИНУ озвучить , шо политика у них такая - не прославлять ВСУ, и не ругать рашу.

Так шо игрушек на елке будет много 😀😀😀
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16.10.2020 11:23
+8
"Окопна війна": "У них загинула рота на нашому відрізку - 43 людини. На їхнє місце загнали 150 осіб якогось спецпризначення", - офіцер ЗСУ Якимів про бої в районі Трудівських в 2019 році - Цензор.НЕТ 5547
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16.10.2020 13:30
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При Зецпредателе о таких победах можно забыть
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16.10.2020 11:15 Ответить
У Ермака хватало наглости НА ВСЮ УКРАИНУ озвучить , шо политика у них такая - не прославлять ВСУ, и не ругать рашу.

Так шо игрушек на елке будет много 😀😀😀
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16.10.2020 11:23 Ответить
Непонятно, почему после такой заявы он до сих пор глава сектретариата ЗЕ ?

ЗЕ вообще офуел ?
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16.10.2020 11:24 Ответить
Вы задаете вообще риторические вопросы, но 73% любителей "Скотов" по Г+Г все устраивает.
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16.10.2020 11:43 Ответить
Я б не був таким впевненим. Не зважаючи на страшний піар та розпилення кредитів на Велике будівництво рейтинг Зе мінімальний.
Найбільша проблема в тому що є частина населення яка голосує за окупаційну платформу і їм подібних. І навіть робить це не тому що за росію, а тому що не хоче щось міняти, хоче російську мову та вірить у їх казки що вони вернуть все як було до 2014. (а це не можливо так як втеча овоча це наслідок того непоміркованого життя та розкрадання і пускання звр на популіз)
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18.10.2020 15:48 Ответить
Я зато , чтобы всякие уклонисты типа Ермака и ЗЕ не навязывали украинцам свои израильские мысли .
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16.10.2020 12:14 Ответить
1. Я его не выбирала , потому имею моральное право ворчать
2. Мне противно смотреть как у безвольного ЗЕ жирный и наглый Ермак постоянно ТЯНЕТ ОДЕЯЛО НА СЕБЯ. Ермака вообще народ не выбирал . И большинство он раздражает также как и меня
3. Я благодарна ВСУ. И считаю , что когда жирный израильтянин Ермак, рассказывает что у них политика НЕ СЛАВИТЬ ВСУ, то СБУ И контрразведка должны пристально изучит жтого борова
4, Раша - оккупант. Кацапы- недоумки. Украинский Донбасс очистят от биомусора .

И Нагорный Карабаха освободят . И Вас спрашивать не будут, калобарантов и предателей
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16.10.2020 12:28 Ответить
Судя по флажку , ты ещё дальше забрался
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16.10.2020 12:42 Ответить
Отаким би скромним героям очолити генштаб та міноборони. Але не при цих дебілах,які збираються армію під час війни скорочувати.
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16.10.2020 11:31 Ответить
Хлопці увійшли практично в Донецьк , а потім грозний наказ зверху - НАЗАД ! Цікаво хто віддав цей наказ ?
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16.10.2020 11:35 Ответить
Ти ідіот
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18.10.2020 16:32 Ответить
Знову бидло щось промукало , ти тупий ?я тобi вже казав не пиши менi довбню - бо менi мукання бидла нецікаво
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18.10.2020 17:39 Ответить
Снайперов с передка убрали,разведку проводить запрещено,арту убрали,стрелять зарещено...Заходи Путлер....
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16.10.2020 11:51 Ответить
Короче дурдом...
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16.10.2020 11:55 Ответить
війна війною - ковід ковідом

"Окопна війна": "У них загинула рота на нашому відрізку - 43 людини. На їхнє місце загнали 150 осіб якогось спецпризначення", - офіцер ЗСУ Якимів про бої в районі Трудівських в 2019 році - Цензор.НЕТ 3904
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16.10.2020 11:57 Ответить
естественный отбор, тут против природы не попрешь
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16.10.2020 14:26 Ответить
хіба так багато може бути , в нас сотня а це в рази більше
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17.10.2020 10:32 Ответить
Так а чем их там лечить?Там вообще трешь и ноль по лекарствам.
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17.10.2020 19:24 Ответить
Ворога треба нищiти!!!
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16.10.2020 12:01 Ответить
"Окопна війна": "У них загинула рота на нашому відрізку - 43 людини. На їхнє місце загнали 150 осіб якогось спецпризначення", - офіцер ЗСУ Якимів про бої в районі Трудівських в 2019 році - Цензор.НЕТ 5547
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16.10.2020 13:30 Ответить
зелень не просто враг и предатель - он злейший враг Украины, у которого инт ересы страны стоят на последнем месте...
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17.10.2020 07:34 Ответить
 
 