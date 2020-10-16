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"Херню городите!.. Не дрочите!.. Нихера вы не делали!" - глава Харьковской ОГА Кучер и замглавы Харьковского облсовета Скоробогач публично обсуждают актуальные проблемы. ВИДЕО

Глава харьковской ОГА Алексей Кучер и замглавы харьковского облсовета Владимир Скоробогач на заседании облсовета обговорили актуальные проблемы, используя не политкорректную лексику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, региональные политики на заседании облсовете использовали в дискуссии слова "херня", "нихера", "дрочите".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кернес плох, до выборов скорее всего не вернется, - глава ХОГА Кучер

Автор: 

облсовет (538) Харьков (7479) Кучер Алексей (64)


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Топ комментарии
+35
Говорю как коренной харьковчанин. Когда город выбрал в мэры кернеса для меня город стал быдло-сити. И из года в год харьковчане это подтверждают. И на этих выборах пойдут и выберут ту же срань. Что зеленые гандоны, что оп за жопу, что хернеса шобла. Но харьковчане - это быдло в большинстве своем, потому ничего тут не улучшится.
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16.10.2020 10:54
+18
если бы кива там присутствовал, он бы пару раз вздрочнул ))
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16.10.2020 10:53
+16
Очередной представитель "зеленой ылиты"
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16.10.2020 11:04
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https://hvylya.net/news/217466-v-odesskom-izbirkome-prodali-golosa-na-million-griven В одесском избиркоме продали голоса на миллион гривен ...прочиталось ,что продали миллион голосов,может так и есть?
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16.10.2020 10:52 Ответить
Губернатору не потрібно вступати в публічні дискусії з місцевою бидло-тусовкою. Потрібно просто дати вказівку завести кримінальні провадження на всіх хто робить публічні нападки на губернатора під час сесії. Те що досі не арештована харківська бидло-еліта це недпрацювання Авакова та Венедиктової які заграють з Кернесом! Зараз Кернес помре і всіх їх потрібно посадити терміново! Кучер має взяти область та місто під свій контроль, але для цього потрібно навчитись вести публічні політичні дискусії а не влаштовувати балаган на сесії.
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16.10.2020 11:02 Ответить
недпрацювання Авакова та Венедиктової

А порошенко не при делах? Они только полтора года лишних на свободе ходят?
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16.10.2020 11:30 Ответить
Что сделать? Дать УКАЗАНИЯ завести уголовные дела?)))
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16.10.2020 13:46 Ответить
Это известный форумный сумасшедший.
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16.10.2020 18:44 Ответить
Спасибо, но я это знаю))) Поэтому и показываю другим, чтобы они понимали с кем имеют дело)))
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16.10.2020 20:24 Ответить
если бы кива там присутствовал, он бы пару раз вздрочнул ))
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16.10.2020 10:53 Ответить
А політкоректно це звучить: Не кнопкодавте самовисуванця!))
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16.10.2020 11:38 Ответить
Кучер это тот который авиаэксперт ?
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16.10.2020 10:53 Ответить
Говорю как коренной харьковчанин. Когда город выбрал в мэры кернеса для меня город стал быдло-сити. И из года в год харьковчане это подтверждают. И на этих выборах пойдут и выберут ту же срань. Что зеленые гандоны, что оп за жопу, что хернеса шобла. Но харьковчане - это быдло в большинстве своем, потому ничего тут не улучшится.
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16.10.2020 10:54 Ответить
Ті один из єтого бідла, как я понимаю. Говори только за себя, а не вешай ярліки на всех
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16.10.2020 10:59 Ответить
Что не так? Кто у вас мэр города? А кто его выбрал? Львовяне?
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16.10.2020 12:22 Ответить
что кофейок, наступил на твоего кандидата? )) Ущемил тебя, потому, что такой дегенерат как ты пошел голосвать за гепу или жопу?
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16.10.2020 14:04 Ответить
Абсолютно согласен, за исключением того, что превращение в быдло стало известно раньше, когда выбрали дохлого уже кушнарева, а потом, через одного, - допу.
Раньше я не считал харьковское быдло настолько непроходимым, не уступая место в быдлотранспорте пенсионерам(благодаря голосованиям которых он и стал такой скотовозкой) говорил "до следующих выборов - никому", а теперь вижу, что это бессрочно.
Хочу еще добавить, что гадит харьковское быдло всей Украине, постоянно выбирая и в Раду соответствующий контингент.
Единственный выход для немногих адекватных людей, оставшихся в быдлохарькове - бежать подальше от этого проклятого места на планете.
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16.10.2020 11:28 Ответить
ну так если адекватных не останется - город всегда будет ватным... Нет, будем перевоспитывать лаптей!
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16.10.2020 11:55 Ответить
Место там проклятое.
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16.10.2020 13:10 Ответить
та Руським мир поруч, звісно що прокляте...
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16.10.2020 14:37 Ответить
От що робить з людьми мова окупанта. За опитуваннями у Хрякові лише 2% послуговуються українською в побуті.
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16.10.2020 11:52 Ответить
за то у нас красивые фонтаны и парки))) И лавочек всем хватит))))
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16.10.2020 11:53 Ответить
Ето потому что иудьі лучше организованьі и нацеленьі на легко понятньій результат. Они если и станут на публику гавкаться как ети два гибеонита, то только постановочно, для шоу общих интересов.

Они для того и разрушают национальньіе идентичности советской дружбой народов или евротолерантностью, чтобьі остаться единственной сплоченной силой для власти над миром.
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16.10.2020 13:02 Ответить
..улі? До діалекту трускавецьких академій треба дорости.
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16.10.2020 10:55 Ответить
Полная деградация общества, потому что это его отражение
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16.10.2020 10:56 Ответить
"Херню городите!.. Не дрочите!.. Нихера вы не делали!" - глава Харьковской ОГА Кучер и замглавы Харьковского облсовета Скоробогач публично обсуждают актуальные проблемы - Цензор.НЕТ 8087
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16.10.2020 10:56 Ответить
Зекоманда во всей своей красе
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16.10.2020 10:57 Ответить
"Херню городите!.. Не дрочите!.. Нихера вы не делали!" - глава Харьковской ОГА Кучер и замглавы Харьковского облсовета Скоробогач публично обсуждают актуальные проблемы - Цензор.НЕТ 66
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16.10.2020 10:58 Ответить
Очередной представитель "зеленой ылиты"
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16.10.2020 11:04 Ответить
допа з гєпою недосяжно підняли планку харківського парламентаризму
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16.10.2020 10:59 Ответить
а кучер что сделал? также дрочил полгода.
туловище бесполезное
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16.10.2020 11:03 Ответить
Какие "высокие отношения".. И ведь каждый из них считает себя "элитой общества". БЫДЛО рулит..
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16.10.2020 11:03 Ответить
Бидло при владі. Гопники.
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16.10.2020 11:08 Ответить
Так у нас давно все в понимании нормального перевернулось. Сей час чем ты быдловатей, наглей, хамовитый, тем круче стоишь в обестве. Общество само поощряет подобное. Умеешь воровать, молодец, значит успешный. Подрезал кого на дороге, красава, вот как я его уделал. Обидел слабого, не беда, так ему и нужно, лоху. У кого то дети из бедной семьи... ты с ними не играй, вон с Пашкой дружи, у него батя в горсовете работает. Вот и выбираем себе подобных, тупое, необразованое, наглое быдло. Так что не удивляемся и жрем молча.
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16.10.2020 11:08 Ответить
Совок(((
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16.10.2020 11:14 Ответить
культура-шмультура чиста па-зеленскому, ептить
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16.10.2020 11:15 Ответить
Два дебіла- єта сіла
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16.10.2020 11:21 Ответить
и это проевропейская элита?? ))
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16.10.2020 11:22 Ответить
Странно что Украиной управляют не украинские общины которых нет ,а еврейские общины с наридом Украины,а в это время Украинский народ на фронте защищает нашу Родину.
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16.10.2020 11:22 Ответить
Перефразируя классику: Алло, это прачечная? Куячечная! Это ХОДА!!!
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16.10.2020 11:32 Ответить
Все доволоьно натурально. Станиславский, ни секунды бы не сомневался и наверняка бы воскликнул - "Верю! От начала и до конца! Таланты, пропадают, бл#дь!"
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16.10.2020 11:49 Ответить
Чиновнки - решают свои дела!!! И депутаты- просто решают дела!!!!
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16.10.2020 11:56 Ответить
Чого ці всі виродки в Харкові хрюкають на рюськом в державному органі?!
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16.10.2020 12:45 Ответить
Похоже на комелийное шоу
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16.10.2020 13:11 Ответить
А эта зелёная шавка,что сделала за более чем год.Через 4 года будет ещё хуже.Прходимцы уродливые.
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16.10.2020 13:33 Ответить
От жеж клятые папередники, теперь всем стало понятно, что коронавирус вырастил Порох в тайной лаборатории Пастора
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16.10.2020 14:19 Ответить
Якщо коротко то так: https://www.youtube.com/watch?v=W_dpRTH0AHY
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16.10.2020 14:35 Ответить
Блін... українці, слід визнати, ви вмієте собі слуг обрати
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16.10.2020 14:36 Ответить
А какое наказание чиновников за неиспользование государственной мовы?
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16.10.2020 15:01 Ответить
За какойх назначили кучера губернатором. шоу скоро будет продолжаться в крематориях. Когда смертность вырастет в разы
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16.10.2020 16:14 Ответить
Не пам"ятаю хто, але якийсь вумний чілавєк сказав -- нарід має таку владу, на яку заслуговує. Просто все воно якесь "па дєбильнаму" виходить, бо як може бути інакше, коли сам нарід (добто "ізбіратєлі" ) дебільний !!!
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16.10.2020 17:51 Ответить
Бидлота дорвалась до влади з новою силою.Харківський рашемир розійшовся по всій області.
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16.10.2020 20:57 Ответить
 
 