"Херню городите!.. Не дрочите!.. Нихера вы не делали!" - глава Харьковской ОГА Кучер и замглавы Харьковского облсовета Скоробогач публично обсуждают актуальные проблемы. ВИДЕО
Глава харьковской ОГА Алексей Кучер и замглавы харьковского облсовета Владимир Скоробогач на заседании облсовета обговорили актуальные проблемы, используя не политкорректную лексику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, региональные политики на заседании облсовете использовали в дискуссии слова "херня", "нихера", "дрочите".
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+35 Денис Иванов #149089
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А порошенко не при делах? Они только полтора года лишних на свободе ходят?
Раньше я не считал харьковское быдло настолько непроходимым, не уступая место в быдлотранспорте пенсионерам(благодаря голосованиям которых он и стал такой скотовозкой) говорил "до следующих выборов - никому", а теперь вижу, что это бессрочно.
Хочу еще добавить, что гадит харьковское быдло всей Украине, постоянно выбирая и в Раду соответствующий контингент.
Единственный выход для немногих адекватных людей, оставшихся в быдлохарькове - бежать подальше от этого проклятого места на планете.
Они для того и разрушают национальньіе идентичности советской дружбой народов или евротолерантностью, чтобьі остаться единственной сплоченной силой для власти над миром.
туловище бесполезное