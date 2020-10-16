"Херню городите!.. Не дрочите!.. Нихера вы не делали!" - глава Харьковской ОГА Кучер и замглавы Харьковского облсовета Скоробогач публично обсуждают актуальные проблемы. ВИДЕО

Глава харьковской ОГА Алексей Кучер и замглавы харьковского облсовета Владимир Скоробогач на заседании облсовета обговорили актуальные проблемы, используя не политкорректную лексику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, региональные политики на заседании облсовете использовали в дискуссии слова "херня", "нихера", "дрочите".

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