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Лабораториям выделили более 1 млн грн на создание украинской вакцины от COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий. ВИДЕО
Средства перечислены на счета государственных центров во Львове и Харькове.
Правительство выделило более 1 млн грн на "изобретение украинской вакцины" против коронавируса SARS-CoV-2. Такую информацию в эфире шоу Народ проти на канале Украина 24 сообщил нардеп Слуги народа Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ.
По словам главы парламентского комитета по вопросам здравоохранения, в Украине есть лаборатории, которые занимаются вакцинами – они в Харькове и Львове.
"Этим лабораториям уже выделены средства на исследовательские работы по изобретению украинской вакцины. Эти деньги уже ушли. Мне кажется, больше миллиона во Львов пошло и какая-то сумма в Харьков", – сказал Радуцкий.
Топ комментарии
+12 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий16.10.2020 12:43
+10 Гундяй Крестовоздвиженский
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+8 Сергей Лыков
показать весь комментарий16.10.2020 12:46
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А в остальном - конечно да. Это просто тупой попил бабла. Эта власть во всех отраслях так делает.
В Днипре люди с именем , например, главврач больницы им . Мечникова топит свою репутацию в говне выборов со СН ...
Идиоты ?
Не думаю !!!!
але, это цена 1 (одной) автомобили Тесла !
может ЗЕбеня себе на новую Теслу для видосиков запилил ?
я знаю - наукє цвєсть!
когда такіє гроши
на ето дєло єсть!
А кто захочет производить нашу вакцину?
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На ЗЄліні «велосипеди» в рази більше виділяють.
Эти деньги уже ушли.
Занавес.
Вакцины не изобретают, их разрабатывают, и стоит это сотни миллионов долларов.
зачем он рассказывает такую хрень?
просто бред
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tZE inform
@tZEinform
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"Лабораториям выделили более 1 млн грн на создание украинской вакцины от COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий" Знает ли клоун Радуцкий, что аппарат сепарационного разделения белков (а без него никак) стоит МИНИМУМ 100 000 $ ?