РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11259 посетителей онлайн
Новости Видео Коронавирус и карантин
2 407 73

Лабораториям выделили более 1 млн грн на создание украинской вакцины от COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий. ВИДЕО

Средства перечислены на счета государственных центров во Львове и Харькове.

Правительство выделило более 1 млн грн на "изобретение украинской вакцины" против коронавируса SARS-CoV-2. Такую информацию в эфире шоу Народ проти на канале Украина 24 сообщил нардеп Слуги народа Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы парламентского комитета по вопросам здравоохранения, в Украине есть лаборатории, которые занимаются вакцинами – они в Харькове и Львове.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина в рамках COVAX может получить вакцины AstraZeneca или Novavax, - главный санврач Ляшко

"Этим лабораториям уже выделены средства на исследовательские работы по изобретению украинской вакцины. Эти деньги уже ушли. Мне кажется, больше миллиона во Львов пошло и какая-то сумма в Харьков", – сказал Радуцкий.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
ЧИтай - "распилили 1 млн грн".
показать весь комментарий
16.10.2020 12:43
+10
я знаю - вакцина будєт!
я знаю - наукє цвєсть!
когда такіє гроши
на ето дєло єсть!
показать весь комментарий
16.10.2020 12:46
+8
Придурки, фарм компании на это тратят миллиарды и то у них год уходит на создание и тестирование.
показать весь комментарий
16.10.2020 12:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЧИтай - "распилили 1 млн грн".
показать весь комментарий
16.10.2020 12:43 Ответить
На розробку вакцини потрібно було виділити 1 млрд. доларів США, бо це питання національної безпеки найвищого рівня! Потрібно було організувати новий центр з розробки вакцин, паралельно з вже існуючими центрами, закупити ************ обладнання, запросити найбільш перспективних вчених Заходу, Китаю, Росії, забезпечити їх всім необхідним для роботи і тоді можна було б надіятись на те що новий ************** центр розробки вакцин, разом з двома існуючими центрами, переозброєними по ******** стандартам і підсиленими західними фахівцями можуть розробити якусь ефективну вакцину від коронавірусу. Заява Радуцького показує що влада абсолютно не займається питанням вакцин та біологічної безпеки держави - вони ідіоти, вони закатують гроші в асфальт і роблять це нефахово і з порушенням всіх діючих норм і правил!
показать весь комментарий
16.10.2020 12:56 Ответить
"запросити найбільш перспективних вчених" ... вы думаете те перспективные учёные на западе или даже в том же Китае сидят в нищих НИИ на зарплате аспиранта и только и мечтают, чтоб их пригласили? Каким образом вы их в Украину выдернете? Тут же ничего для разработки вакцины нет. Такие вещи не делаются за один год.

А в остальном - конечно да. Это просто тупой попил бабла. Эта власть во всех отраслях так делает.
показать весь комментарий
16.10.2020 13:05 Ответить
В кожному дослідному центрі є вчені які мають цікаві ідеї але не можуть їх реалізувати бо розробка вакцин йде іншим шляхом, який визначається науковим керівником дослідного центру. Фактично кожен дослідний центр реалізовує головну ідею, а інші ідеї лишаютья нереалізованими. Тому бажаючих попрацювати в Україні і спробувати реалізувати свої ідеї в українських дослідних центрах буде багато, тим більше що держава виділить потужне фінансування і надасть гарні фінансові умови роботи! Кожен вчений вірусолог хоче стати автором ефективної вакцини і стати міжнародно визнаною науковою зіркою, а Україна має дати можливість таким молодим геніям, які працюють сьогодні в інших командах, реалізувати себе! Потрібно запрошувати в Україну цілі команди з готовими напрацюваннями, щоб вони продовжували свою роботу і цим ми зекономимо мільярди доларів та роки часу на попередні дослідження! В кожному з трьох центрів будуть автономні команди які будуть вести свої дослідження і в результаті ми зможемо обирати з кількох варіантів вакцини, щоб запустити у виробництво найкращу вакцину.
показать весь комментарий
16.10.2020 13:13 Ответить
Тип крім цензора щось читаєш? 4 триліона баксів зараз крутиться навколо ковіда олень
показать весь комментарий
16.10.2020 14:16 Ответить
Поражает как успешные люди топят себя в говенном болоте говенной ЗЕвласти - свою репутацию, свое имя наработанное ДО эпохи клована-сцаря... Показывают свою мораль ? Свои человеческие принципы? И как и чем они заработали ту самую репутаци? ОТЛИЧНО! но ЗЕГОВЕННАЯ власть не вечна, а а все "короли" уже показали себя голыми
показать весь комментарий
16.10.2020 13:12 Ответить
Фізкультурник Радуцький показав свою повну профнепридатність в питаннях медицини і по результатам його роботи він піде під суд і в тюрму. Одна справа з лохів бабло зшибати в приватній клініці, а інша справа показувати реальні результати в масштабах країни, де твоє вміння дурити лохів вже не допоможе тобі досягнути поставлених цілей, а по ходу ще з'ясується твою повна неспроможність до державного управління медичною галуззю!
показать весь комментарий
16.10.2020 13:15 Ответить
А що Ви скажете про квнщика Зеленського?
показать весь комментарий
16.10.2020 13:42 Ответить
Так успешные люди как раз в это болото лезть и не стали. Кто вертится вокруг Ишака? Дрыщи, хлющи, христопродавцы, проходимцы и кучка совершенно случайных людей, которые до сих пор охреневают, как это они из свадебного фотографа прыгнули в депутаты.
показать весь комментарий
16.10.2020 13:17 Ответить
Не скажите, среди этих успешных есть настоящие люди с именем- Тоадуров у Влащенко Наташки убеждал, что неважно какими вакцинами спасать свой народ , агитируя за рашистские...
В Днипре люди с именем , например, главврач больницы им . Мечникова топит свою репутацию в говне выборов со СН ...
показать весь комментарий
16.10.2020 13:44 Ответить
На Тодурове ещё до зебилов целая пачка обвинений в финансовых махинациях была. Он там через гос клинику бабло выводил и с поциентов вроде тоже хорошо снимал. И с лекарствами какой-то мухлёж был, но я уже не помню подробностей.
показать весь комментарий
16.10.2020 15:55 Ответить
Главврач с именем ахахахах, ты хотел сказать главврач который владеет областной больницой
показать весь комментарий
16.10.2020 16:05 Ответить
Бабло ушло, так же как ушли маски и антисептики в начале пандемии.
показать весь комментарий
16.10.2020 13:16 Ответить
Сколько это в долларах ?
показать весь комментарий
16.10.2020 13:41 Ответить
за 1 миллион гривен или $35 410.76 хотели сделать вакцину ?
Идиоты ?
Не думаю !!!!

але, это цена 1 (одной) автомобили Тесла !

может ЗЕбеня себе на новую Теслу для видосиков запилил ?
показать весь комментарий
16.10.2020 14:08 Ответить
Скільки сотен тисяч гривень ти з них злямдиш?
показать весь комментарий
16.10.2020 12:45 Ответить
Придурки, фарм компании на это тратят миллиарды и то у них год уходит на создание и тестирование.
показать весь комментарий
16.10.2020 12:46 Ответить
я знаю - вакцина будєт!
я знаю - наукє цвєсть!
когда такіє гроши
на ето дєло єсть!
показать весь комментарий
16.10.2020 12:46 Ответить
Оптимист!
показать весь комментарий
16.10.2020 14:57 Ответить
Хорошо, разработают.
А кто захочет производить нашу вакцину?
показать весь комментарий
16.10.2020 12:47 Ответить
Ключове слово: Эти деньги уже ушли.)))
показать весь комментарий
16.10.2020 12:48 Ответить
1 млн. грн. - то забагато, могли б і за бутерброд з ковбасою розробити вакцину.
----------------
На ЗЄліні «велосипеди» в рази більше виділяють.
показать весь комментарий
16.10.2020 12:49 Ответить
Які гроші, така і буде вакцина! Люди тратят мільярди $...А це,щоб кішені не дуже розпухали!
показать весь комментарий
16.10.2020 12:50 Ответить
Ну да ,расея сделала и мы помойку создадим, но радуцкий и подобные, будут вакцинироваться не нашей, сделанной за миллион гривень
показать весь комментарий
16.10.2020 12:50 Ответить
Тот самый миллион, который Зеленский обещал за создание вакцины?
показать весь комментарий
16.10.2020 12:52 Ответить
Самим не стыдно такие копейки воровать?
показать весь комментарий
16.10.2020 12:52 Ответить
копиечка до копиечки, так на Майбах с дачкой под Киевом и насобирается
показать весь комментарий
16.10.2020 13:19 Ответить
Чуть не к месту. Давно было очень это. 46 лет назад. Служилось мне как то в армии, и был один парень в роте, дали ему кликуху сразу *замандуцкий*, тупенькэ було страшно, медлительный невероятно и здоровенный как бык от природы. Ну куда не пошли---та караул всё завалит, сломает итд. Но признан был то годным. Поэтому то и напомнила мне его кликуха когда фамилия лысого проскочила. Если в одну строчку пропечатать с любой перестановкой слов---то рифма по любому скороговоркой звучит отлично!
показать весь комментарий
16.10.2020 13:03 Ответить
Милион гр. достаточно для разработки флакончиков для вакцины.
показать весь комментарий
16.10.2020 12:54 Ответить
Ну не знала мировая практика при такой вот ситуации таких вкидов финансовых---просто фантастика! Сорвётся дело с мёртвой точки. Ничто не устоит. К первым морозам управятся!
показать весь комментарий
16.10.2020 12:55 Ответить
ахахахаха))))а рыге головачу подарили 130 млн
показать весь комментарий
16.10.2020 12:56 Ответить
Радуцкий, тебе все время кажется, то туда пошло, то туда, может всем разрешить принимать то, что ты принимаешь, а то у нас разница в понимании происходящего.
показать весь комментарий
16.10.2020 12:57 Ответить
За 1 млн. гривень можна хіба що етикетки поміняти на кацапській вакцині і впрарювати під виглядом української.
показать весь комментарий
16.10.2020 12:57 Ответить
Зате який пиар хід.
показать весь комментарий
16.10.2020 13:05 Ответить
Крадуцький продовжує свою феєричну пригоду по Бюджету країни!
показать весь комментарий
16.10.2020 12:58 Ответить
Радуцкий?? Ты больной или такой же "хитрожопы"" как и твой президент зеленский!! На разработку вакцины украине нужны миллиарды , а не миллионы ничтожный гривен!! Этого миллиона гривен не хватит учёным-медикам , даже на туалетную бумагу!!
показать весь комментарий
16.10.2020 12:59 Ответить
1 млн.грн - це 50 м. асфальту по цінам Зе.
показать весь комментарий
16.10.2020 13:01 Ответить
за эти деньги можно создать разве что рецепт дуста для колорадских жуков..
показать весь комментарий
16.10.2020 13:04 Ответить
ключевая фраза...
Эти деньги уже ушли.
показать весь комментарий
16.10.2020 13:05 Ответить
Та знаем, как у вас: покупаете в рашке и лепите свою ТМ, как с тестами.
показать весь комментарий
16.10.2020 13:06 Ответить
Може цей лям піде на наклейки на мокшанську "вакцину"?
показать весь комментарий
16.10.2020 13:24 Ответить
І на оренду гаража, де їх ліпитимуть.
показать весь комментарий
16.10.2020 14:07 Ответить
35 тысяч долларов. копейки какие-то, машина дороже стоит.
показать весь комментарий
16.10.2020 13:10 Ответить
У это козла рубаха больше стоит!!!
показать весь комментарий
16.10.2020 13:11 Ответить
Опять в "ремонт дорог" закатают
показать весь комментарий
16.10.2020 13:12 Ответить
Это все что нужно знать про священную борьбу нашей власти с грозным недугом)
Занавес.
показать весь комментарий
16.10.2020 13:15 Ответить
аж цельный лям гривень. охренеть. мы в переди планеты всей. маразм какой то..........
показать весь комментарий
16.10.2020 13:17 Ответить
кРадуцкий
показать весь комментарий
16.10.2020 13:20 Ответить
Ще один лям пішов в карман
показать весь комментарий
16.10.2020 13:20 Ответить
А може краще на "великий роспил", чи це він і є?
показать весь комментарий
16.10.2020 13:21 Ответить
Интеллектуал...
показать весь комментарий
16.10.2020 13:23 Ответить
За слова "изобретение вакцины" надо отбирать диплом и лишать права голоса на выборах.
Вакцины не изобретают, их разрабатывают, и стоит это сотни миллионов долларов.
показать весь комментарий
16.10.2020 13:31 Ответить
Это наверное где-то треть его месячной зарплаты)
показать весь комментарий
16.10.2020 13:36 Ответить
35 тысяч долларов где-то. серьезно?
зачем он рассказывает такую хрень?
просто бред
показать весь комментарий
16.10.2020 13:45 Ответить
Знает ли клоун Радуцкий, что аппарат сепарационного разделения белков (а без него никак) стоит МИНИМУМ 100 000 $ ?
показать весь комментарий
16.10.2020 13:47 Ответить
за 1такі гроші бені враз повечеряти
показать весь комментарий
16.10.2020 14:01 Ответить
Т.е. выделили примерно 35000 дол......КРУТО РАСКОШЕЛИЛИСЬ !!!!!!
показать весь комментарий
16.10.2020 14:03 Ответить
Приорит создание центра биохакинга 4 класса защиты. Они должны быть в идеале в каждой стране. И еще раз, пятнадцатый наверное повторюсь, они должны быть подчинены строго ВОЗ, и иметь выделенный канал связи. И это вопрос планетарной безопасности, а не предвыборная фишка партии - Рідна Писарівка буде як вирішив ти.
показать весь комментарий
16.10.2020 14:13 Ответить
Что ты с зелей сегодня курил или нюхал? Не прошло и 8 месяцев,мастера спорта вспомнили про вакцину,кислород и да же больницы.С удивлением обнаружив ,что мест нет.
показать весь комментарий
16.10.2020 14:27 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1317053597457276928 45 мин

"Лабораториям выделили более 1 млн грн на создание украинской вакцины от COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий" Знает ли клоун Радуцкий, что аппарат сепарационного разделения белков (а без него никак) стоит МИНИМУМ 100 000 $ ?
показать весь комментарий
16.10.2020 14:29 Ответить
Ну так вот они и купят аппарат по разделению белков и желтков. А остальные деньги скиздят
показать весь комментарий
16.10.2020 15:56 Ответить
Та з такими "дєньжищами" ми ще й рак переможемо.
показать весь комментарий
16.10.2020 15:28 Ответить
А нахрена, если вы имеете договор в рамках COVAX?
показать весь комментарий
16.10.2020 15:46 Ответить
Если чашка чая в велюре стоит 500 гривнов, то сумма на вакцину просто космическая.
показать весь комментарий
16.10.2020 16:13 Ответить
Идиоты даже не отдает себе отчёт в том, что о таких суммах неприлично говорить, когда государства тратят миллиарды долларов, а частные лица -сотни миллионов в качестве благотворительности. За такие деньги даже фейкотворчество дубинских не купишь.
показать весь комментарий
16.10.2020 16:56 Ответить
действительно, когда не было соцсетей, то только в семье радуцкий знали, что миша недоношенный ыдыйот... потом, с развитием информационных технологий, об этом узнала Украина и весь мир... но посмотрите на его глаза - он чем-то загадочным лечится - взгляд ошпаренного безумного бизона...
показать весь комментарий
26.01.2021 07:03 Ответить
 
 