Лабораториям выделили более 1 млн грн на создание украинской вакцины от COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий. ВИДЕО

Средства перечислены на счета государственных центров во Львове и Харькове.

Правительство выделило более 1 млн грн на "изобретение украинской вакцины" против коронавируса SARS-CoV-2. Такую информацию в эфире шоу Народ проти на канале Украина 24 сообщил нардеп Слуги народа Михаил Радуцкий, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы парламентского комитета по вопросам здравоохранения, в Украине есть лаборатории, которые занимаются вакцинами – они в Харькове и Львове.

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"Этим лабораториям уже выделены средства на исследовательские работы по изобретению украинской вакцины. Эти деньги уже ушли. Мне кажется, больше миллиона во Львов пошло и какая-то сумма в Харьков", – сказал Радуцкий.