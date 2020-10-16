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Новости Видео Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты перевооружаются: из России на Донбасс на замену Т-64 перебрасывают танки Т-72Б, - разведка. ВИДЕО

Оккупанты перевооружаются: из России на Донбасс на замену Т-64 перебрасывают танки Т-72Б, - разведка. ВИДЕО

Командование ВС РФ продолжает наращивать боевые возможности соединений и частей первого и второго армейских корпусов на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, по данным украинской разведки, продолжается перевооружение танковых подразделений. Вместо танков Т-64, которые исчерпали ресурс эксплуатации, с территории РФ железнодорожным транспортом завозятся танки Т-72Б.

"Изъятые оккупантами из танковых подразделений танки Т-64 будут размещаться на специальных площадках для демонстрации таким образом выполнения Минских договоренностей об отводе тяжелой техники линии соприкосновения", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы проводят сборы "резервистов" на оккупированном Донбассе, - ГУР

Минобороны (9327) разведка (4174)


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Топ комментарии
+21
интересно, зачем, разве они не слышали, что у нас перемирие и мы собираемся им сделать свободную экономическую зону...
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16.10.2020 13:28
+20
А говнокомандуючий воює з папірєднікамі.
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16.10.2020 13:30
+13
самим не хватило ума выбрать главнокомандующего, осталось только на амеров надеяться. У них вопрос Украины по степени важности где то между вымиранием слонов в Африке и колонизацией Альфа Центавра.
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16.10.2020 13:41
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интересно, зачем, разве они не слышали, что у нас перемирие и мы собираемся им сделать свободную экономическую зону...
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16.10.2020 13:28 Ответить
путін ********, він хоче війни ради війни і йому пох на мирні ініціативи Зеленського. Буде війна бо так хоче путін. Чим раніше Зеленський зрозуміє що він зі своїми мирними ініціативами знаходиться в програшній ситуації тим краще для всіх. Зеленському краще розвивати тему війни та патріотизму і на цьому піднімати рейтинг. Бо на фоні агресивного путіна мирний Зеленський виглядає як дитина-даун, яка не розуміє що зараз маніяк путін вдарить його по голові лопатою.
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16.10.2020 14:04 Ответить
путин делает войну ибо желает получить контроль над Украиной
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16.10.2020 14:14 Ответить
вы понимаете, что зеленский как президент полный 0, он ничего не может и никаких мирных инициатив у него не может быть по определению, он ничего не может сам придумать, он делает то, что ему велят, а в советниках у него люди, которые выполняют определенные задачи и среди этих задач нет ничего в интересах Украины..., это ясно как 2*2, и когда речь пошла об этой зоне, неужели не понятно ради чего это все, чтобы можно было узаконить контрабас, торговлю с той стороной, там же клондайк - живи, работай, можно мутить любой бизнес - и никаких налогов..
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16.10.2020 14:26 Ответить
перемирие в общем
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16.10.2020 13:30 Ответить
ниче, будет в США президентом Джо Байден - бубочку дожмут и тогда Т-72 поближе познакомятся с Джавелинами и Байрактарами
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16.10.2020 13:30 Ответить
самим не хватило ума выбрать главнокомандующего, осталось только на амеров надеяться. У них вопрос Украины по степени важности где то между вымиранием слонов в Африке и колонизацией Альфа Центавра.
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16.10.2020 13:41 Ответить
неправда, Байден в предвыборных выступлениях называет Украину и противостояние росии одними из главных приоритетов внешней политики США
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16.10.2020 13:43 Ответить
ну а что касается выбора говнокомандующего, то тут спорить не о чем...
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16.10.2020 13:44 Ответить
Жителі України ковтнули ковток свободи і одуріли від нього. Вибирали того, хто краще і більше обіцяв, а не того, хто робив справу.
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16.10.2020 15:35 Ответить
А говнокомандуючий воює з папірєднікамі.
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16.10.2020 13:30 Ответить
Боевым дронам по)(йу из какого делать металлолом.
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16.10.2020 13:30 Ответить
сегодня за последние 3 часа, военный ми8 уже дважды летал из Харькова в зону ООС.. значит, есть раненные и активизация военных действий..
********** договориться нельзя!.. её можно только уничтожить!
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16.10.2020 13:34 Ответить
Охеренная логика у дебила Если летит военная вертушка. то обязательно раненые? Баран. за ранеными посылают медицинские полностью оборудованные вертушки. На военных пятнистых только начальство летает
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16.10.2020 18:15 Ответить
за не тяжелым раненым летит медичка "Богдан.. за тяжелым раненым летит вертолет..
ты что-то еще хочешь сказать?!
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16.10.2020 18:52 Ответить
Я лишь хочу сказать, шо твоя логика высосана из пальца. Точка.
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16.10.2020 18:54 Ответить
ты, как и в детстве, продолжаешь прятаться от жизни, путем натягивания одеяла на лицо..
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16.10.2020 18:57 Ответить
Клован,посмотри в глаза танку Т-72Б.
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16.10.2020 13:35 Ответить
а еще лучше в дуло
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16.10.2020 13:45 Ответить
В Т72Б3 я бы не рискнул. Слишком навороченный и электроника срабатывает без участия экипажа
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16.10.2020 18:23 Ответить
У тебе теж язик працює без участі мізків.
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16.10.2020 23:51 Ответить
Ну это пусть читают те, кто вчера обсыкался на тв по поводу 3 предприятий, которым сняли санкции РФ. И тем что блеют радостно по части вакцины что срочно надо брать с той стороны. И кстати что то не слышно, что пошла массово по той стране вакцинация своей вакциной. Может формулу *бояры* чуть сменили---тогда ол-райт!
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16.10.2020 13:36 Ответить
Зарегистрирован уже третий вариант вакцины (первый - на генетически модифицированном менее опасном вирусе, второй - на синтетических элементах коронавируса, третий - на нейтрализованном настоящем коронавирусе). Первый начинает ограниченно поступать в регионы (пока десятки доз, тысячи будут после нового года). Второй - завершает испытания (массово поступит не ранее начала весны). Третий - только начал испытания.
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16.10.2020 18:46 Ответить
Та я сам не сильно сложный. Спасибо за инфу. Всё это уже поёт со своего канала с лицом мертвеца. Но я и ему верю. Есть мировые стандарты для вакцин что разработана впервые, обычно испытывают не менее 8--15 месяцев, потом сертефикация, а уже потом фарма-производители запускают в серию. Всё остальное что по быстряку, отвечу заумно--дженерики. Почему то никто не говорит с тех трёх каналов, что уже как три дня на Донбасс приходят танки Т-72 с модификацией, а Т-64 отправляют в РФ---наверно что бы обратно порожняк не гнать---логично конечно. Реально вирус попёр с декабря 19г. 11 месяцев как валит народ по миру. Кстати с 22 августа по 5 сентября сам хлебанул, и посмотрел на других таких же. Мне 67 ели выжил, кому за 80 даже голову поворачивали по 2 мин. Анемия лютая, ноги подгинались, умывался одной рукой, третья точка опоры нужна была, больше минуты на ногах не мог стоять. Так что мне может уже и не надо вакцины. Или отдам в хорошие руки.
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16.10.2020 19:49 Ответить
кабудто они хуже горят.
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16.10.2020 13:39 Ответить
Горят хуже (вообще не горят ибо там нечему гореть - заряд и с сама боевая часть снаряда лежат отдельно) и пуляют намного точнее и почти на автомате
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16.10.2020 18:25 Ответить
Вы это серьезно? Т-72 не горят?) И чего же вы раньше это нам не сказали? Сирийцы нас убедили, что горят, мы им поверили... Вот елки, сколько 72-к даром спалили))) Где же вы раньше были, мы бы даже не пытались)))
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21.10.2020 00:21 Ответить
Оккупанты перевооружаются/ Главнокомандующему есть что на это ответить не понимающим стратегию Коломойского: Провокации бывают, но мы уверенно приближаемся к миру, - Зеленский о бое в районе Золотого. 18.02.20
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16.10.2020 13:41 Ответить
Расскажи это мамкам своих зашкваренных ихтамнетов, может они тебе поверят, что у них и сыновей никогда не было) До чего же вы мерзкие и подлые... Ты же тварь все прекрасно знаешь, но строишь из себя целку... На, читай... Это пишут твои сограждане живущие на границе с Украиной...
Ростовская обл.10.09.2017Ростов-на-Дону, РоссияА фильмец-то--подленький,гаденький, как и режиссёришка,"русский патриот",предавший Родину, и сюжет фильма напоминает события в Крыму и на Донбассе: Москва признала Независимость Ичкерии, Армия РФ ушла, оставив в неприкосновенности всё оружие--потом "защитила русских", угробив тысячи И русских, и "нерусских" в Чечне, начав со стёртого с лица земли артиллерией Грозного. Чеченцы, защищавшие Грозный, выпускали И русских на позиции РУССКИХ-артиллеристов, и те просили "защитников":"Не убивайте нас, в Грозном нет чеченских семей,все ушли в горы, в аулы, вы убиваете нас, женщин и детей!" А им командиры отвечали:"А у нас приказ!" И сейчас на Донбассе--то же самое! ВСЕ живущие в Приграничье, в Ростовской области, видели бесчисленные колонны "заблудившихся"войск:танки, БМП,БТР,"Грады", "Смерчи",ствольной "арты", КАМАЗов с "отпускниками", слышали КРУГЛОСУТОЧНЫЕ обстрелы городов и сёл Украины тяжёлой артиллерией,"ГРАДАМИ" и "СМЕРЧами".Уверен на 100%, что все в России об этом если не знают, то осознают! Кое-как "можно понять" "коренных россиян"--врут сами себе и всему миру о "наших войск на Украине нет", о танках и артиллерии из"любого военторга РФ"--чтобы хоть в своих глазах "оправдать" свою "природную"подлость. Но вот когда им вторят "бывшие" украинцы или "русские с украинскими фамилиями"(или Корнями)--это уже даже не подлость, этой Мерзости нет названия. Ад этим Нелюдям--самая малая Кара, этим "пореченко(вым),"прилепиным","мережко" и т.д.!
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16.10.2020 14:11 Ответить
Приехало одно кино в гости днями к нам из Красноярска, 54 года. По плохой причине конечно. Но о другом тут. Да абсолютно отрицает про то что 7 лет происходит. Категорически причём. Как с Луны упал. Причём полковник, на пенсии, но МЧС (пожарным служил). Такую буру пнёт---как с дурдома. Там и правда глухарь в мозгах массовый. Даже не стоит это обсуждать. И раньше не стоило. Мы всегда были разными. А вот насколько---узнали за эти годы!
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17.10.2020 00:42 Ответить
То вы плохо его копнули... Знают они все, прекрасно знают... Тем более полковник... Они все общаются с друг другом, и обсуждают это на кухнях... А пургу гнал, это защитная реакция такая... А начали бы его попрекать почему так мало помогаете(как один из вариантов развода), и матюкать его за это, вот тут у них и включается их хвастовство и выкладывают все что знают.... А то что разные, тут 100%... И причем всегда были разными... У них комплекс еще с развала совка, как посмели от них отсоединиться...
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17.10.2020 00:59 Ответить
Знают и оправдывают это...
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17.10.2020 01:00 Ответить
от бурятских шахтёров, бурятским трактористам. тыл-фронту, как дыдыговаривали. роют носом в шахтах, аж глаза узкими поставали ))
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16.10.2020 13:42 Ответить
Почему то власти никто не доверяют, а тут все поверили.
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16.10.2020 14:01 Ответить
Где сраные джавелины???? Нахера их нам присылали?
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16.10.2020 14:06 Ответить
Да мы и сами производим неплохие ПТРК, вместо того чтобы влажно мечтать о джавелинах мы уже могли бы сами обеспечить свою армию украинскими современными ПТРК.
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16.10.2020 14:29 Ответить
Стугна - это современные? Не смеши мои яйца. До советского Корнета ей еще сраить и срать
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16.10.2020 18:16 Ответить
Она лучше Корнета хотя бы потому - что ей можно управлять дистанционно, а не сидя под демаскированной выстрелом ПУ.

Хотя ничего подобного Джавелину нету (впрочем, по моему его цена не оправдана его возможностями. Я бы между ним и Стугной - выбрал бы последнюю)
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16.10.2020 18:40 Ответить
Не неси херни. Стугна не может работать на автомате. А Джевелин слишком мелкий для танка
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16.10.2020 18:45 Ответить
На автомате работает только Джавелин. Что у Корнета, что у Стугны, надо держать перекрестье на танке, пока летит ракета. Если оператор сидит в укрытии - почему бы и не управлять ракетой вручную? Автомат можно обмануть. При том, таки да, Стугна ГОРАЗДО мощнее Джавелина.
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16.10.2020 18:50 Ответить
Так и я о том же. Но гораздо слабее Корнета. У Джевелина очень много ограничений. Поэтому в реальном бою его никто пока не видел.
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16.10.2020 18:53 Ответить
Еще раз, откуда ты берешь сведения? Телеканал звИзда твое все??? Джавелины америанцы активно использовали во время "бури в пустыне", когда расхерячили ими иракские танки (помнится смотрел по этому поводу документальный фильм, где все это показывалось). У Джавелина два преимущества перед Стугнами и Корнетами - автоматическое наведение и траектория поражения цели. когда ракета падает сверху на цель, где как правило наиболее тонкая броня, а недостатки - это дальность полета ракеты (всего 2,5км) и самое главное ЦЕНА, которая выше в десятки раз чем у Стугны. А так как танки с динамической защитой это лишь небольшая часть вражеской техники, а БТРов, БМП, бронеавтомобилей и вообще автомобилей снабжения в десятки раз больше, то расходовать такие дорогие ракеты Джавелин на них просто глупо.
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16.10.2020 22:45 Ответить
Вот только Джавелин производится с 96 года. А Буря в Пустыне закончилась в 91.
Но в войнах США с 97 года он участие принимал. Ирак, Афганистан. Может Сирия с Ливией. Но танки там если и были - их перебили с воздуха.

Стоимость единицы (пусковая установка и некоторое количество ракет) - под 250 000 $. За эти деньги можно купить старую БМП. Естественно тебя жаба задушит стрелять им по джипу за 10 000 $. А против танка он не так то и хорош.

Оружие для тех - у кого излишек денег.

P.S. Большинство ПТРК с лазерным наведением тоже атакуют сверху. Вот только у Стугны - чисто кумулятивная боевая часть, а у Джавелина - расфокусированная так - чтоб скорее не пробивать в толщину, а наносить максимальные повреждения внутри (против всяких грузовиков).
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17.10.2020 01:56 Ответить
Откуда черпаешь сведения??? Вот тебе сравнительный обзор Стугны П и Корнета.
https://www.youtube.com/watch?v=Seby3RMcVVM
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16.10.2020 22:34 Ответить
Для т-90. Інші модифікації уражаються вітчизняними комплексами.
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16.10.2020 16:25 Ответить
Учи матчасть. Т90 образца 1990 года и такой же образца 2020 года - небо и земля. Дальше гугли Т72Б3 - современный навороченый танк со всеми прибамбасами и стоимостью под 5 зеленых лимонов.
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16.10.2020 18:18 Ответить
Я матчасть не знаю, але є в ютубі ролик, де "знающий матчасть" товарісч пояснює для чого нам дали саме таку кількість джавелінів. І мова там йде саме про ******* модифікації танків, що мають досконалий захист і 100% можуть бути вражені лише джавеліном.Я схиляюсь до думки, що мова йшла сама про т-90,хоча стверджувати не буду.Ці танки в лугандон не поставлялись і їх не так багато.
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16.10.2020 18:32 Ответить
На ютубе много чего триндят. А Т90 не последних модификаций - полно даже в Сирии. Между Т90А и Т72Б3 - пропасть не в пользу Т90. Это как Абрамсы и Леопарды. Циферка после названия говорит о многом
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16.10.2020 18:46 Ответить
Проти Т-72 є "болт" і "клава"
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16.10.2020 14:24 Ответить
а пуйлішко, побачло в очах пуйла мір
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16.10.2020 14:25 Ответить
Отже уходити кацапня з України не збираєься.
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16.10.2020 14:28 Ответить
Дрони палять танки, не дивлячись на букви і вміст, чи там дондауни, чи цапайоби.
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16.10.2020 15:12 Ответить
Много дроны в Сирии спалили танков? Подскажу - ни одного. Байрактар расфуфыренный - по скорости и габаритам - как кукурузник. В Ливии их сбивают десятками ибо он хорош только против папуасов
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16.10.2020 18:20 Ответить
А "джевелинам" пофиг какой танк.
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16.10.2020 15:31 Ответить
Да ты шо Дальность - 2.5 км. Матрица - охлаждаемая. Если за минуту не выстрелишь - выбрасывай. Дождь. снег - Джевелин не сработает. Любой криворукий экипаж танка за 3 км расстояния положит снаряд точно в окоп с расчетом ПТРК
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16.10.2020 18:21 Ответить
Уверен все те , что за поребриком прекрасно всё знают . Да вот признаться себе в этом страшновато , ибо ты призаешся в том , что живеш в подлой брехливой стране и лидер твоей страны мерзкое подлое существо . А из этого следует ,что никаким величием и не пахнет от этой рофляндии , а тебе так хочется быть частичкой величия , а не мерзости и подлости . Поэтому проще спрятать , как страус в песок , свою голову и мозги (если они есть) в брехню и как мантру повторять то , что услышал из ящика . А то как бы чего не вышло .
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16.10.2020 15:43 Ответить
Наш президент профессиональный комик. Он скоро рассмешит москалей насмерть и мы победим их по телевизору.
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16.10.2020 15:44 Ответить
Если противник дарит такую возможность, то нужно вооружаться и подвозить боеприпасы, что кацапы и делают, пока наш юродивый пускает ЗЕленые сопли. А потом когда начнется очередной зашквар, дурики скажут, ...имеем право на ошибку...
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16.10.2020 16:43 Ответить
обе стороны это делают. это само собой разумеется.
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18.10.2020 01:11 Ответить
 
 