Оккупанты перевооружаются: из России на Донбасс на замену Т-64 перебрасывают танки Т-72Б, - разведка. ВИДЕО
Командование ВС РФ продолжает наращивать боевые возможности соединений и частей первого и второго армейских корпусов на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
Так, по данным украинской разведки, продолжается перевооружение танковых подразделений. Вместо танков Т-64, которые исчерпали ресурс эксплуатации, с территории РФ железнодорожным транспортом завозятся танки Т-72Б.
"Изъятые оккупантами из танковых подразделений танки Т-64 будут размещаться на специальных площадках для демонстрации таким образом выполнения Минских договоренностей об отводе тяжелой техники линии соприкосновения", - сказано в сообщении.
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Ростовская обл.10.09.2017Ростов-на-Дону, РоссияА фильмец-то--подленький,гаденький, как и режиссёришка,"русский патриот",предавший Родину, и сюжет фильма напоминает события в Крыму и на Донбассе: Москва признала Независимость Ичкерии, Армия РФ ушла, оставив в неприкосновенности всё оружие--потом "защитила русских", угробив тысячи И русских, и "нерусских" в Чечне, начав со стёртого с лица земли артиллерией Грозного. Чеченцы, защищавшие Грозный, выпускали И русских на позиции РУССКИХ-артиллеристов, и те просили "защитников":"Не убивайте нас, в Грозном нет чеченских семей,все ушли в горы, в аулы, вы убиваете нас, женщин и детей!" А им командиры отвечали:"А у нас приказ!" И сейчас на Донбассе--то же самое! ВСЕ живущие в Приграничье, в Ростовской области, видели бесчисленные колонны "заблудившихся"войск:танки, БМП,БТР,"Грады", "Смерчи",ствольной "арты", КАМАЗов с "отпускниками", слышали КРУГЛОСУТОЧНЫЕ обстрелы городов и сёл Украины тяжёлой артиллерией,"ГРАДАМИ" и "СМЕРЧами".Уверен на 100%, что все в России об этом если не знают, то осознают! Кое-как "можно понять" "коренных россиян"--врут сами себе и всему миру о "наших войск на Украине нет", о танках и артиллерии из"любого военторга РФ"--чтобы хоть в своих глазах "оправдать" свою "природную"подлость. Но вот когда им вторят "бывшие" украинцы или "русские с украинскими фамилиями"(или Корнями)--это уже даже не подлость, этой Мерзости нет названия. Ад этим Нелюдям--самая малая Кара, этим "пореченко(вым),"прилепиным","мережко" и т.д.!
Хотя ничего подобного Джавелину нету (впрочем, по моему его цена не оправдана его возможностями. Я бы между ним и Стугной - выбрал бы последнюю)
Но в войнах США с 97 года он участие принимал. Ирак, Афганистан. Может Сирия с Ливией. Но танки там если и были - их перебили с воздуха.
Стоимость единицы (пусковая установка и некоторое количество ракет) - под 250 000 $. За эти деньги можно купить старую БМП. Естественно тебя жаба задушит стрелять им по джипу за 10 000 $. А против танка он не так то и хорош.
Оружие для тех - у кого излишек денег.
P.S. Большинство ПТРК с лазерным наведением тоже атакуют сверху. Вот только у Стугны - чисто кумулятивная боевая часть, а у Джавелина - расфокусированная так - чтоб скорее не пробивать в толщину, а наносить максимальные повреждения внутри (против всяких грузовиков).
https://www.youtube.com/watch?v=Seby3RMcVVM