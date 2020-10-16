Инвесторы банка "Аркада" перекрыли Крещатик: "Винних - за ґрати! Житло - добудувати!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве граждане, инвестировавшие средства в строительство (ЖК "Еврика", ЖК "Патріотика", ЖК "Патріотика на озерах") под управлением признанного неплатежеспособным банка "Аркада", перекрыли ул. Крещатик.
Участники акции протеста проводят акцию у здания Киевской городской госадминистрации, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Протестующие вышли на проезжую часть, перекрыв движение по улице Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной. Кроме того, они припарковали несколько своих автомобилей прямо на проезжей части.
Перед этим митингующие пикетировали Офис президента.
Активисты требуют:
- восстановить и завершенить строительство всех домов всех ЖК без доплат со стороны инвесторов;
- публичного оглашения результатов проведенного аудита;
- публичного назначения и объявления нового управляющего и застройщика;
- публичного определения и объявления источников финансирования строительства всех трех ЖК;
- принятия решения о добровольной компенсации из бюджета города Киев расходов ФФС на социнфраструктуры в размере 1.4 млрд грн;
- передачи земельного участка 176 га на Осокорках-Центральных новоназначенному застройщику;
- безотлагательного введение в эксплуатацию домов высокой степени готовности.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Везде в акционерах был Кличко и везде настал габздец.
Совпадение?
Вы с Урала?
Кстати, акции у меня где-то валяются.
Треба вигадувати більш правдоподібно...
Из-за конфликта вокруг банка Крещатик педалик навсегда побил горшки с Порошенко.
Але то таке
Банк не може бути замовником будівництва.
И банк Аркада создали
Потом Поляченко умер . А ПРИ ЯНЕКЕ ХОЛДИНГ подгребли под себя люди Ахметова .
Так шо нечего удивляться
Банк Столица был основным.
А Столицу обанкротили
А банкротила некая Салий Алла Васильевна.
Она потом ещё банкротила милицейскую Уоск и бенину компанию на площади Ушинского, забыл название.
Причем деньги, украденные директором смогли найти - заземлил в турфирмы.
А то, что она заземлила - не нашли.
Там подмазали и авакова и судью.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_5-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Народний депутат України 5-го скликання з квітня 2006 по червень 2007 від Блоку «Наша Україна», № 32 в списку. На час виборів: голова правління холдингової компанії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B1%D1%83%D0%B4 «Київміськбуд» , член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%C2%BB НСНУ . Заступник голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0,_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства (з липня 2006), член фракції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%C2%BB_(2006) Блоку «Наша Україна» (з квітня 2006). Склав депутатські повноваження 8 червня 2007.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_6-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Народний депутат України 6-го скликання з листопада 2007 від блоку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 «Наша Україна - Народна самооборона» , № 32 в списку. На час виборів: тимчасово не працював, член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%C2%BB НСНУ .
11 березня 2010 увійшов до провладної коаліції, ставши https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0 тушкою .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.JPG ------------
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9C%D0%94_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83.JPG
Поляченко Помер https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 20 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012 року.
У 2003 році банк пішов у вільне плавання, а акції "Аркади" перейшли від структур "Київміськбуду" до інших акціонерів. Головою правління банку https://www.epravda.com.ua/publications/2010/08/27/246141/ став Костянтин Паливода .
У 2015 році під час реформування банківського сектору "Аркада" не раз змінювала інформацію про свою структуру власності. На сайті Національного банку документ із структурою власності "Аркади" містив 344 сторінки.
До 2019 року структура стала істотно прозорішою, Паливода опосередковано сконцентрував близько 75% акцій банку. Тоді ж він став його президентом, а головою правління - Тетяна Ковальчук.
Вам это фото ни о чем не говорит ?
Ничто так не радует как горе у соседа?
Людей в очередной раз кинули на деньги!
И мерия не при чем? Кто разрешал начинать стройку жк? Закладывать фундамент, гнать этажи? Продавать квартиры в строящемся жк?
И это не в каком-то пгт, а в европейской столице
Можно вот так, взять выкопать фундамент, продать не построенные квартиры - и все, никто не виноват, и отвечать не будет!!!
Поделом.
Вы жк патриотику видели?
Сколько домов уже построенно и заселено?
Может вы ещё и гривну в банках храните? Если она у вас есть, конечно.
Вот клован прокидывает 73% зелошков - нормально жеж выходит, не?
И у нас европейская столица?
Кстати на патриотике попали как раз самые осторожные, так как более десятка домов были благополучно построены и заселены
Самые осторожные понимают, что по закону инвесторы никто и звать их никак в случае чего.
И поэтому в пирамиды не лезут. Вот просто из принципа.
Ничто так не радует как горе у соседа?
Людей в очередной раз кинули на деньги!
Тупа бидлота, тільки ви самі винні у тому, що вкладали гроші у проєкти Войцеха та інших бандюків. Треба бути геть дурними, щоб не розуміти, що житло не може коштувати на третину менше за ринкову ціну.
ПАТРІОТІКА на ОЗЕРАХ, це шахрайство від Банку АРКАДА!
Збіг чи закономірність, але саме перед офісом Банку Аркада, в 2014, лилась людська кров і «Беркут» розправлявся з протестувальниками. І чомусь е думка, що керівники банку Аркада, ці гниди, досить добре знають хто і як розстрілював людей з вікон Банку Аркада. Наймаючи знову, ту саму сволоту, Беркут, який тепер замаскувавшись під атовців, штовхае і лупцює мешканців, які захищають свою територію, від загарбницьких дій забудовника, від знищення ним природних багатств, безкарно забирає майбутнє слідуючих поколінь, майбутнє наших дітей, майбутнє нашої нації. Прошу звернути на це увагу справжнім атовцям і патріотам! Є шанс надати стусанів цим «слугам народу». Вони зараз базуються на буд майданчику ЖК ПАТРІОТИКА, і прикривають знищення Акадою, цілої екосистеми, лісів, озер, лугів, тварин і птахів.
Над територіями, котрі захищали сотні років наші батьки, діди і прадіди від загарбників, знову нависла небезпека знищення. Тільки тепер ворог в лиці банку Аркада і його маріонеток забудовників, діе лицемірно, використовуючи продажну владу і чиновників. Сто відсотків, що вони не воліють тут жити, вони не ******* наше місто, цілеспрямовано його знищують, самі в той час виводять свої вкрадені статки, влаштовують собі життя за межами України.
Якщо ти киянин і турбуєшся про майбутнє міста, ПРИЕДНУЙСЯ ДО ПРОТЕСТУ!
Якщо ти Українець і бажаєш жити в красивому місті Київ, НЕ ІНВЕСТУЙ КОШТИ в його знищення!
http://forum.domik.ua/protivostoyanie-ekopark-protiv-patriotika-na-ozyorax-t33510-320.html
Чому зупинилися будмайданчики
У 2005 році Київрада передала в оренду на 15 років компанії "Контактбудсервіс" п'ять земельних ділянок у Дарницькому районі Києва загальною площею 176 га.
У 2009 році на одному із засідань Київради під головуванням секретаря Олеся Довгого о 3-й годині ночі "з голосу" винесли на погодження детальний план території Осокорків-центральних, який передбачав будівництво мікрорайону на місці зеленої зони.
ДПТ, що суперечив Генеральному плану, ухвалили без обговорення.
ЖК "Патріотика на озерах", який планували побудувати саме на цій території, повинен був складатися з 43 житлових будинків заввишки 26-27 поверхів, лікарні, трьох шкіл, дитячих садків і двох торгових центрів. Планувалося, що в новому мікрорайоні будуть жити 30 тис мешканців.
Проте з початком будівельних робіт не поспішали. Протягом 12 років "Контактбудсервіс" сплачував оренду 176 га столичної землі. За даними джерел ЕП, ця сума становила 3% від оціночної вартості ділянок. З 2017 року орендна плата сплачувалася не в повному обсязі
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/06/25/662251/
Банк "Аркада" каже, що "був змушений" зупинити будівництво житлових масивів, і звинувачує у цьому Нацбанк та Київську міську державну адміністрацію.
"Найбільш вагомим чинником, який негативно вплинув на фінансування будівництва, є обмежувальні заходи, які були застосовані НБУ до банку "Аркада" як управителя фондів фінансування будівництва", - заявили в банку.
Так, у січні 2019 року Нацбанк заборонив "Аркаді" залучати депозити фізичних осіб до 2021 року, у тому числі шляхом розміщення депозитних сертифікатів. Окружний адмінсуд Києва підтвердив правомірність рішення НБУ.(***закінчились можливості залучати бабло нових лохів)
Чим мотивує своє рішення НБУ? Основною підставою для застосування обмежувальних заходів регулятор називає набуття "Аркадою" статусу спеціалізованого банку довірчого управління.
У 2017 році НБУ зменшив граничне співвідношення між обсягом операцій довірчого управління та сукупними активами банку із 100% до 50%.
Натомість обсяг операцій "Аркади" за договорами довірчого управління становить 72,36% сукупних активів банку, що може бути віднесено до ризикової діяльності. До того ж, це порушує вимоги закону "Про банки і банківську діяльність".