Инвесторы банка "Аркада" перекрыли Крещатик: "Винних - за ґрати! Житло - добудувати!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве граждане, инвестировавшие средства в строительство (ЖК "Еврика", ЖК "Патріотика", ЖК "Патріотика на озерах") под управлением признанного неплатежеспособным банка "Аркада", перекрыли ул. Крещатик.

Участники акции протеста проводят акцию у здания Киевской городской госадминистрации, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Протестующие вышли на проезжую часть, перекрыв движение по улице Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной. Кроме того, они припарковали несколько своих автомобилей прямо на проезжей части.

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Перед этим митингующие пикетировали Офис президента.

Активисты требуют:

- восстановить и завершенить строительство всех домов всех ЖК без доплат со стороны инвесторов;

- публичного оглашения результатов проведенного аудита;

- публичного назначения и объявления нового управляющего и застройщика;

- публичного определения и объявления источников финансирования строительства всех трех ЖК;

- принятия решения о добровольной компенсации из бюджета города Киев расходов ФФС на социнфраструктуры в размере 1.4 млрд грн;

- передачи земельного участка 176 га на Осокорках-Центральных новоназначенному застройщику;

- безотлагательного введение в эксплуатацию домов высокой степени готовности.

































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ