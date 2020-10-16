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Инвесторы банка "Аркада" перекрыли Крещатик: "Винних - за ґрати! Житло - добудувати!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве граждане, инвестировавшие средства в строительство (ЖК "Еврика", ЖК "Патріотика", ЖК "Патріотика на озерах") под управлением признанного неплатежеспособным банка "Аркада", перекрыли ул. Крещатик.

Участники акции протеста проводят акцию у здания Киевской городской госадминистрации, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Протестующие вышли на проезжую часть, перекрыв движение по улице Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной. Кроме того, они припарковали несколько своих автомобилей прямо на проезжей части.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В центре Киева снесли историческое здание - КГГА написала письмо в Минкульт с просьбой "принять меры". ФОТО

Перед этим митингующие пикетировали Офис президента.

Активисты требуют: 

- восстановить и завершенить строительство всех домов всех ЖК без доплат со стороны инвесторов;

- публичного оглашения результатов проведенного аудита;

- публичного назначения и объявления нового управляющего и застройщика;

- публичного определения и объявления источников финансирования строительства всех трех ЖК;

- принятия решения о добровольной компенсации из бюджета города Киев расходов ФФС на социнфраструктуры в размере 1.4 млрд грн;

- передачи земельного участка 176 га на Осокорках-Центральных новоназначенному застройщику;

- безотлагательного введение в эксплуатацию домов высокой степени готовности.

Инвесторы банка Аркада перекрыли Крещатик: Винних - за ґрати! Житло - добудувати! 01
Инвесторы банка Аркада перекрыли Крещатик: Винних - за ґрати! Житло - добудувати! 02
Инвесторы банка Аркада перекрыли Крещатик: Винних - за ґрати! Житло - добудувати! 03
Инвесторы банка Аркада перекрыли Крещатик: Винних - за ґрати! Житло - добудувати! 04
Инвесторы банка Аркада перекрыли Крещатик: Винних - за ґрати! Житло - добудувати! 05
Инвесторы банка Аркада перекрыли Крещатик: Винних - за ґрати! Житло - добудувати! 06
Инвесторы банка Аркада перекрыли Крещатик: Винних - за ґрати! Житло - добудувати! 07
Инвесторы банка Аркада перекрыли Крещатик: Винних - за ґрати! Житло - добудувати! 08
Инвесторы банка Аркада перекрыли Крещатик: Винних - за ґрати! Житло - добудувати! 09
Инвесторы банка Аркада перекрыли Крещатик: Винних - за ґрати! Житло - добудувати! 10
Инвесторы банка Аркада перекрыли Крещатик: Винних - за ґрати! Житло - добудувати! 11
Инвесторы банка Аркада перекрыли Крещатик: Винних - за ґрати! Житло - добудувати! 12
Инвесторы банка Аркада перекрыли Крещатик: Винних - за ґрати! Житло - добудувати! 13
Инвесторы банка Аркада перекрыли Крещатик: Винних - за ґрати! Житло - добудувати! 14
Инвесторы банка Аркада перекрыли Крещатик: Винних - за ґрати! Житло - добудувати! 15
Инвесторы банка Аркада перекрыли Крещатик: Винних - за ґрати! Житло - добудувати! 16

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

банки (1935) банкротство (284) КГГА (2982) Киев (25518) протест (5858) застройка (711)


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Топ комментарии
+10
Зачем они пришли с флагами Украины? Я понимаю, лозунги нужны. Но при чем символика страны к банковским кидаловам?
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16.10.2020 14:29
+7
Лохи вышли на забастовку.Клована такие же выбрали.
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16.10.2020 14:32
+7
А причем тут люди которым вы дорогу перекрыли? Идите туда куда вы лохи деньги отнесли. Хотя если присмотреться к етим акционэрам то наблюдаются професиональные *демонстранты* а вся акция смахивает на заказуху
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16.10.2020 14:40
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Аркада, Крещатик, родовид, Укргазбанк.
Везде в акционерах был Кличко и везде настал габздец.
Совпадение?
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16.10.2020 14:25 Ответить
Вы перепутали Кличко с Бубкой. Тоже спортсмен бывший, но легкоатлет а не боксёр.
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16.10.2020 14:28 Ответить
Шо, шо?
Вы с Урала?
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16.10.2020 14:31 Ответить
Лгунишка, в Родовод банке одним из соучредителей был Бубка. Кличко там и близко не было, как и во всех перечисленных.
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16.10.2020 14:32 Ответить
Ты мне будешь рассказывать кто был акционером перкомбанка, созданном на мои личные деньги и других сотрудников по кристалл и украденного кравчуком?
Кстати, акции у меня где-то валяются.
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16.10.2020 14:37 Ответить
Тем не менее, я про Крещатик знаю очень много. Я пишу только про то, что знаю. Знаю про Родовод и Крещатик.
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16.10.2020 14:41 Ответить
И я точно знаю кто был в Крещатике. Кстати, Крещатик обонкротился ещё до того как Кличко стал кем то
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16.10.2020 14:35 Ответить
Юрочка... Твоє Лахті ніхто з Уралом не переплутає !! ))))
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16.10.2020 16:01 Ответить
Ви ж розумієте, що Вас можуть читати й розумні люди
Треба вигадувати більш правдоподібно...
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16.10.2020 14:29 Ответить
Для жителей далёкого замкадья докладаю.
Из-за конфликта вокруг банка Крещатик педалик навсегда побил горшки с Порошенко.
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16.10.2020 14:34 Ответить
Насчёт Крещатика не неси чушь, прочитай что я выше тебе написал.
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16.10.2020 14:36 Ответить
Я вижу как вы влдадеете информацией. Это ваш единственный аргумент как я вижу. За сим прекращаю с вами дискусию, хамло.
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16.10.2020 14:42 Ответить
и поэтому порошенко поддержал кличка на выборах в мэры, и не выставил своего кандидата. все логично.
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16.10.2020 14:38 Ответить
А кого он мог поддержать, тебя?
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16.10.2020 14:39 Ответить
мог и меня поддержать.
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16.10.2020 14:42 Ответить
Верещук, это ты замаскировались?
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16.10.2020 14:43 Ответить
хм... пазли не зійшлися
Але то таке
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16.10.2020 14:48 Ответить
от ж балабол... тут еще и Порох при делах уже стал
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16.10.2020 14:46 Ответить
Зачем они пришли с флагами Украины? Я понимаю, лозунги нужны. Но при чем символика страны к банковским кидаловам?
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16.10.2020 14:29 Ответить
люди хотят подчеркнуть, шо они патриоты своей страны ! Чего в этом плохого ?
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16.10.2020 15:13 Ответить
Они пришли не из патриотизма. Они пришли за деньгами. Это справедливо, их кинули. Но гос. символика в таких ситуациях совершенно неуместна.
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16.10.2020 15:15 Ответить
Та взагалі, цікаво... тут є питання до замовника будівництва, а до банку яким чином?
Банк не може бути замовником будівництва.
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16.10.2020 14:31 Ответить
зеленский и тут всех нажухал.. мало того что его прокуроры абсолютно не занимаются этим делом, так и не выделяет помощь пострадавшим как обещал
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16.10.2020 14:31 Ответить
Вы Fantomfc,не правы. Вовик сказал я вам нечего не должен.
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16.10.2020 16:48 Ответить
ХК КИЕВГОРСТРОЙ всегда выполнял свои обязательства при Поляченко
И банк Аркада создали
Потом Поляченко умер . А ПРИ ЯНЕКЕ ХОЛДИНГ подгребли под себя люди Ахметова .

Так шо нечего удивляться
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16.10.2020 14:31 Ответить
Ахметов перед выборами и «инвесторов» проплатил
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16.10.2020 14:33 Ответить
Та, аркада там было сбоку-припеку
Банк Столица был основным.
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16.10.2020 14:41 Ответить
Я знаю, что они и землю под здание отвели на Институтской и построили
А Столицу обанкротили
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16.10.2020 14:43 Ответить
Да, там и страховая была при банке.
А банкротила некая Салий Алла Васильевна.
Она потом ещё банкротила милицейскую Уоск и бенину компанию на площади Ушинского, забыл название.
Причем деньги, украденные директором смогли найти - заземлил в турфирмы.
А то, что она заземлила - не нашли.
Там подмазали и авакова и судью.
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16.10.2020 14:50 Ответить
Софія-МАрія не в курсі напевне....

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_5-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Народний депутат України 5-го скликання з квітня 2006 по червень 2007 від Блоку «Наша Україна», № 32 в списку. На час виборів: голова правління холдингової компанії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B1%D1%83%D0%B4 «Київміськбуд» , член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%C2%BB НСНУ . Заступник голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0,_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства (з липня 2006), член фракції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%C2%BB_(2006) Блоку «Наша Україна» (з квітня 2006). Склав депутатські повноваження 8 червня 2007.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_6-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Народний депутат України 6-го скликання з листопада 2007 від блоку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 «Наша Україна - Народна самооборона» , № 32 в списку. На час виборів: тимчасово не працював, член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%C2%BB НСНУ .
11 березня 2010 увійшов до провладної коаліції, ставши https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0 тушкою .

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.JPG Інвестори банку "Аркада" перекрили Хрещатик: "Винних - за ґрати! Житло - добудувати!" - Цензор.НЕТ 4564 ------------

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9C%D0%94_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83.JPG Інвестори банку "Аркада" перекрили Хрещатик: "Винних - за ґрати! Житло - добудувати!" - Цензор.НЕТ 4564

Поляченко Помер https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 20 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2012 2012 року.



У 2003 році банк пішов у вільне плавання, а акції "Аркади" перейшли від структур "Київміськбуду" до інших акціонерів. Головою правління банку https://www.epravda.com.ua/publications/2010/08/27/246141/ став Костянтин Паливода . Інвестори банку "Аркада" перекрили Хрещатик: "Винних - за ґрати! Житло - добудувати!" - Цензор.НЕТ 1283

У 2015 році під час реформування банківського сектору "Аркада" не раз змінювала інформацію про свою структуру власності. На сайті Національного банку документ із структурою власності "Аркади" містив 344 сторінки.
До 2019 року структура стала істотно прозорішою, Паливода опосередковано сконцентрував близько 75% акцій банку. Тоді ж він став його президентом, а головою правління - Тетяна Ковальчук.
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16.10.2020 16:16 Ответить
Все годы донецкие под руководством Ахметова ( в т ч) колотили в Киеве касками - деньги себе выбивали ,
Вам это фото ни о чем не говорит ?

Інвестори банку "Аркада" перекрили Хрещатик: "Винних - за ґрати! Житло - добудувати!" - Цензор.НЕТ 1299
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16.10.2020 18:22 Ответить
Лохи вышли на забастовку.Клована такие же выбрали.
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16.10.2020 14:32 Ответить
Не лохи, а инвесторы, не путай теплое с холодным
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16.10.2020 18:19 Ответить
Подобного кидалова было уйма случаев,поэтому вляпаться в это могут лишь лохи.
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17.10.2020 00:41 Ответить
Раньше их протесты выглядели по-другому. Там верещук не пролетала часом? Постанова 100%!
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16.10.2020 14:33 Ответить
А причем тут люди которым вы дорогу перекрыли? Идите туда куда вы лохи деньги отнесли. Хотя если присмотреться к етим акционэрам то наблюдаются професиональные *демонстранты* а вся акция смахивает на заказуху
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16.10.2020 14:40 Ответить
по периметру стоять, на зеленському не топчуться, як він на прапорі 24-го серпня
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16.10.2020 14:44 Ответить
Читаю комментарии и офигеваю
Ничто так не радует как горе у соседа?
Людей в очередной раз кинули на деньги!
И мерия не при чем? Кто разрешал начинать стройку жк? Закладывать фундамент, гнать этажи? Продавать квартиры в строящемся жк?
И это не в каком-то пгт, а в европейской столице
Можно вот так, взять выкопать фундамент, продать не построенные квартиры - и все, никто не виноват, и отвечать не будет!!!
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16.10.2020 15:07 Ответить
Эти люди знали на что шли. Кроме того, эти люди - один из кирпичиков разгона цен.

Поделом.
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16.10.2020 15:12 Ответить
Что они знали?
Вы жк патриотику видели?
Сколько домов уже построенно и заселено?
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16.10.2020 15:21 Ответить
Что идут на риск всё просрать. Рано или поздно всё так и выходит.

Может вы ещё и гривну в банках храните? Если она у вас есть, конечно.
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16.10.2020 15:24 Ответить
То есть для вас нормально, что в Киеве вас легко может кинуть застройщик, покрываемый городской администрацией?
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16.10.2020 15:31 Ответить
пффф, конешно. Не то, штоп из разряда что так надо, а в плане "весьма вероятно".

Вот клован прокидывает 73% зелошков - нормально жеж выходит, не?
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16.10.2020 15:35 Ответить
И при этом, педалик лучший мэр?
И у нас европейская столица?
Кстати на патриотике попали как раз самые осторожные, так как более десятка домов были благополучно построены и заселены
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16.10.2020 15:42 Ответить
А причём тут педалик? Лично за руку водил жадных до шары лошков по офису аркады?
Самые осторожные понимают, что по закону инвесторы никто и звать их никак в случае чего.
И поэтому в пирамиды не лезут. Вот просто из принципа.
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16.10.2020 15:51 Ответить
Ну да) не его администрация выдавала разрешение на строительство)))
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16.10.2020 16:25 Ответить
Читаю комментарии и офигеваю
Ничто так не радует как горе у соседа?
Людей в очередной раз кинули на деньги!


Інвестори банку "Аркада" перекрили Хрещатик: "Винних - за ґрати! Житло - добудувати!" - Цензор.НЕТ 9210
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16.10.2020 16:00 Ответить
Жадібне бидло вклало гроші у геть ліві проєкти, а тепер верещить, що Кличко винний.
Тупа бидлота, тільки ви самі винні у тому, що вкладали гроші у проєкти Войцеха та інших бандюків. Треба бути геть дурними, щоб не розуміти, що житло не може коштувати на третину менше за ринкову ціну.
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16.10.2020 15:15 Ответить
Как раз при педалике стройка остановилась
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16.10.2020 16:00 Ответить
При Трампе ещё скажи. А при пуйле уже несколько раз такое было.
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16.10.2020 16:06 Ответить
І що з того? У 2014-15 роках збанкрутували десятки банків, деякі імбецили й досі вважають, що винний Порошенко, так і тут.
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16.10.2020 17:02 Ответить
Треба цих дегенератів розігнати максимально жорстко.
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16.10.2020 15:18 Ответить
ТАК ПУСТЬ ПОДРЯДЧИКИ БУДУТ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЗАВОДОВ СТРОЙ МАТЕРИАЛОВ И ОТВЕЧАЮТ СВОЕЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ !!!
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16.10.2020 15:28 Ответить
тупих рагулів-"новокиян" попереджали ще у 2018 :



ПАТРІОТІКА на ОЗЕРАХ, це шахрайство від Банку АРКАДА!

Збіг чи закономірність, але саме перед офісом Банку Аркада, в 2014, лилась людська кров і «Беркут» розправлявся з протестувальниками. І чомусь е думка, що керівники банку Аркада, ці гниди, досить добре знають хто і як розстрілював людей з вікон Банку Аркада. Наймаючи знову, ту саму сволоту, Беркут, який тепер замаскувавшись під атовців, штовхае і лупцює мешканців, які захищають свою територію, від загарбницьких дій забудовника, від знищення ним природних багатств, безкарно забирає майбутнє слідуючих поколінь, майбутнє наших дітей, майбутнє нашої нації. Прошу звернути на це увагу справжнім атовцям і патріотам! Є шанс надати стусанів цим «слугам народу». Вони зараз базуються на буд майданчику ЖК ПАТРІОТИКА, і прикривають знищення Акадою, цілої екосистеми, лісів, озер, лугів, тварин і птахів.

Над територіями, котрі захищали сотні років наші батьки, діди і прадіди від загарбників, знову нависла небезпека знищення. Тільки тепер ворог в лиці банку Аркада і його маріонеток забудовників, діе лицемірно, використовуючи продажну владу і чиновників. Сто відсотків, що вони не воліють тут жити, вони не ******* наше місто, цілеспрямовано його знищують, самі в той час виводять свої вкрадені статки, влаштовують собі життя за межами України.

Якщо ти киянин і турбуєшся про майбутнє міста, ПРИЕДНУЙСЯ ДО ПРОТЕСТУ!

Якщо ти Українець і бажаєш жити в красивому місті Київ, НЕ ІНВЕСТУЙ КОШТИ в його знищення!
http://forum.domik.ua/protivostoyanie-ekopark-protiv-patriotika-na-ozyorax-t33510-320.html
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16.10.2020 15:57 Ответить
от лише не треба вішати на Кличка гріхи попередників,зокрема відомого "джури" Черновецького Оексика Довгого....


Чому зупинилися будмайданчики


У 2005 році Київрада передала в оренду на 15 років компанії "Контактбудсервіс" п'ять земельних ділянок у Дарницькому районі Києва загальною площею 176 га.
У 2009 році на одному із засідань Київради під головуванням секретаря Олеся Довгого о 3-й годині ночі "з голосу" винесли на погодження детальний план території Осокорків-центральних, який передбачав будівництво мікрорайону на місці зеленої зони.
ДПТ, що суперечив Генеральному плану, ухвалили без обговорення.


ЖК "Патріотика на озерах", який планували побудувати саме на цій території, повинен був складатися з 43 житлових будинків заввишки 26-27 поверхів, лікарні, трьох шкіл, дитячих садків і двох торгових центрів. Планувалося, що в новому мікрорайоні будуть жити 30 тис мешканців.

Проте з початком будівельних робіт не поспішали. Протягом 12 років "Контактбудсервіс" сплачував оренду 176 га столичної землі. За даними джерел ЕП, ця сума становила 3% від оціночної вартості ділянок. З 2017 року орендна плата сплачувалася не в повному обсязі
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/06/25/662251/




Банк "Аркада" каже, що "був змушений" зупинити будівництво житлових масивів, і звинувачує у цьому Нацбанк та Київську міську державну адміністрацію.

"Найбільш вагомим чинником, який негативно вплинув на фінансування будівництва, є обмежувальні заходи, які були застосовані НБУ до банку "Аркада" як управителя фондів фінансування будівництва", - заявили в банку.
Так, у січні 2019 року Нацбанк заборонив "Аркаді" залучати депозити фізичних осіб до 2021 року, у тому числі шляхом розміщення депозитних сертифікатів. Окружний адмінсуд Києва підтвердив правомірність рішення НБУ.(***закінчились можливості залучати бабло нових лохів)
Чим мотивує своє рішення НБУ? Основною підставою для застосування обмежувальних заходів регулятор називає набуття "Аркадою" статусу спеціалізованого банку довірчого управління.
У 2017 році НБУ зменшив граничне співвідношення між обсягом операцій довірчого управління та сукупними активами банку із 100% до 50%.
Натомість обсяг операцій "Аркади" за договорами довірчого управління становить 72,36% сукупних активів банку, що може бути віднесено до ризикової діяльності. До того ж, це порушує вимоги закону "Про банки і банківську діяльність".
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16.10.2020 16:10 Ответить
Очередной митинг лошар.
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16.10.2020 19:52 Ответить
 
 