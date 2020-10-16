Проект "Без цензуры": Свободная коррупционная зона. Как Зеленский хочет создать "черную дыру" для олигархов. ВИДЕО
Что такое свободная экономическая зона, зачем она на Донбассе и при чем здесь Российская Федерация? Марина Данилюк-Ярмолаева тщательно проанализировала скандальную идею, которая прозвучала из Офиса президента.
"Это уже было" - так об идее свободной экономической зоны много лет назад высказался бывший президент Леонид Кучма. Собственно, изменилось с тех пор немного. Поэтому подробно разбираем, кому выгодна подобная инициатива и как с ее помощью Россия может легализовать свои интересы, да еще и за наш с вами счет. Фактически, убивать нас за наши же деньги.
Почему идея Владимира Зеленского - и не только с непонятным опросом неизвестно за чьи деньги, - но и с "свободной экономической зоной" на Донбассе противоречит не только здравому смыслу, но и законам Украины?
Как Россия уже проталкивала "свободные экономические зоны" на оккупированных территориях и что из этого вышло? Спойлер - ничего хорошего.
Это проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. И здесь ничего личного - только факты.
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Напомним, вчера Зеленский озвучил второй вопрос своего опроса 25 октября, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.
В Офисе Президента заявили, что создание свободной экономической зоны на Донбассе ускорит и упростит реинтеграцию оккупированных частей региона.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.
В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.
Ранее Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса, который состоится 25 октября.
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1.Зеленський хоче опитати, чи надати Донбасу статус вільної економічної зони - бо він тупий, як управлінець і цілеспрямований шкідник Україні - за способом дій!
2.Єрмак: " Створення вільної економічної зони на Донбасі прискорить і спростить реінтеграцію окупованих частин регіону" - і без цієї фрази - шкідник, агент кремля!
3.Кравчук, "надзвичайно мудрий", заявив про ідею вільної економічної зони на Донбасі: "Це шлях до припинення війни" - Він однозначний шкідник, бо на відміну від перших "мудреців, він ще й кандидат економічних наук!?!? А чому не зміг передбачити наслідки втрати Україною торгового, пасажирського, вантажного флотів, при його "царюванні", або - чому вчасно не зупинив "флотського"розорення України? Бо сам, "далекоглядний", - нагрів на тому руки?
РОЗ'ЯСНЮЮ ТУПОГОЛОВИМ ЩО ОЗНАЧАЄ ВІЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ЗОНА. Розтлумачую тупим буквально на пальцях:
-Вільні економічні зони - це своєрідний офшор в середині країни! В якому ВСІ господарюючі суб'єкти або звільнені від мит, всіх видів податків, зборів та платежів податкового характеру, комунальні платежів, тарифів за енергоносії, на залізничні та авто перевезення, страхових платежів, доходів від туризму, банківської діяльності,... або сплачують їх за мінімальними ставками! Тобто - до бюджету України поступатиме або повний НУЛЬ, або близько нуля!
- Але вони набагато гірші за офшори тим, що з Українського бюджету будуть оплачуватися всім функціонуючим суб'єктам (проживаючим) - пенсії, субсидії, держдотації за поставку з Великої України (скажімо так) тепло-електроенергії, води, тарифів всім видам транспорту за знижені ставки. А плюс витрати України на відновлення інфраструктури, екології та житла на Донбасі - також за рахунок коштів українського бюджету! Донбас, як вільна економічна зона, виявиться для бюджету України -"золотою"!
- А якщо згадати Потроха-Яценюка-Гройсмана, то вони постійно трубили, що в зв'язку з окупацією Донбасу - Україна втратила 25% свого ВВП, то коли Україна його відновить і стануть жити ліпше ніж на Великій Україні, - то їх назад в Україну не затягнеш мотузкою!
-А що скажуть ЄС і Америка, які готові були надати допомогу на відновлення Донбасу? Скажуть - якщо ви такі багаті і готові самостійно відновити Донбас своїм бюджетом, то для чого нам витрачати кошти вам на допомогу? Чи й тепер мріє...?
- А хто-небудь прораховував, з названих субчиків-функціонерів, в яку копієчку це обійдеться Україні? І наскільки лояльнішим до України стане менталітет "жітєлей донбаса"? А де і ким визначені кількісні та якісні показники, які має досягти "ВЕЗ Донбас", за який час в т.ч по роках? А чи можливим буде відібрати у Донбасу ВЕЗ, якщо справи там будуть йти вкрай кепсько, або політична ситуація там буде розвиватися "нє в ту степь" -стане загрозливо для наступної реінтеграції в Україну? А якою діловою мовою буде життя у вільній економічній зоні? А чи має повернутися сепаратистський регіон під повну юрисдикцію України? А на який час буде ВЕЗ і коли повернеться в лоно України, чи "тю-тю " - назавжди? Під яким прапором вона існуватиме? А де гарантія, що сепари побажають повернутися?
-І якщо "наверху" немає таких бачень та прорахунків, то як і яку відповідь може дати простий народ на опитуванні? Бо в мене складається враження, що це черговий гібридний план Путіна - щоб Україна вклалася в повне відновлення Донбасу на базі передових технологій, який не побажає повернутися в Україну, а Путін приєднає до РФ повністю відновлений Донбас за наші кошти -прямо на блюдці з золотою ********** !!!
В світовій практиці немає випадку щоб вся територія відбрунькувалися від держави у вільне плавання. А є випадки, де на окремій території створюються галузеві, спеціальні вільні зони- по типах, по окремих пріоритетних напрямках розвитку: - науки, технології, туризму, і т.д. ... а не гамузом - окремою державою - бо це прихована форма того, що хоче Путін. Наступного відділення ЛДНР від України! Щоб в кремлі мали змогу вкотре похвастатися: - "Путін снова всєх надул"?
Врештв: - авантюрист ЗЕ, де техніко-економічне обгрунтоування створення і функціонування ВЕЗ на Донбасі? Де політична, безпекова експертизи оцінки її підстав та наслідків?
НАУКОВА ДОВІДКА -про типи "вільних економічних зон" (ВЕЗ).
-зовнішньоторговельні зони - частина території держави, де товари іноземного походження можуть зберігатися, купуватися та продаватися без сплати мита і митних зборів або з їх відстроченням. Формами організації таких зон можуть бути вільні порти (порто-франко), вільні митні зони (зони франко) та митні склади;
-комплексні виробничі зони - частина території держави, на якій запроваджується спеціальний (пільговий податковий, валютно-фінансовий, митний тощо) режим економічної діяльності з метою стимулювання підприємства, залучення інвестицій у пріоритетні галузі господарства, розширення зовнішньоекономічних зв'язків, запозичення нових технологій, забезпечення зайнятості населення. Вони можуть мати форму експортних виробничих зон, де розвивається насамперед експортне виробництво, орієнтоване на переробку власної сировини та переважно складальницькі операції, та імпортоорієнтованих зон, головна функція яких - розвиток імпортозамінних виробництв;
-науково-технічні зони - це СЕЗ, спеціальний правовий режим яких орієнтований на розвиток наукового і виробничого потенціалу. Вони можуть існувати у формі регіональних інноваційних центрів - технополісів, районів інтенсивного наукового розвитку, високотехнологічних промислових комплексів, науково-виробничих парків (технологічних, дослідних, промислових, агропарків), а також локальних інноваційних центрів та опорних інноваційних пунктів;
-туристично-рекреаційні зони - це СЕЗ, які створюються в регіонах, що мають багатий природний, рекреаційний та історико-культурний потенціал, з метою ефективного його використання і збереження, а також активізації -підприємницької діяльності (в тому числі із залученням іноземних інвесторів) у сфері рекреаційно-туристичного бізнесу;
-банківсько-страхові (офшорні) зони - це зони, в яких запроваджується особливо сприятливий режим здійснення банківських та страхових операцій в іноземній валюті для обслуговування нерезидентів. Офшорний статус надається банківським та страховим установам, які були створені за участю лише нерезидентів і обслуговують лише ту їхню підприємницьку діяльність, що здійснюється за межами України;
зони прикордонної торгівлі - частина території держави на кордонах із сусідніми країнами, де діє спрощений порядок перетину кордону і торгівлі.
-рекреаційні
-екологічні
-та інші - але вузькопрофільні...
ІСТОРИЧНА ДОВІДКА:
Відповідно до законодавства України , в Автономній Республіці Крим та 12 областях України функціонувало 12 спеціальних економічних зон (СЕЗ) та 72 території пріоритетного розвитку (ТПР) зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності
В Україні ВЖЕ були створені, функціонували і ПОВНІСТЮ "загнулися" наступні спеціальні (вільні) економічні зони:
«Азов» (м. Маріуполь)
«Донецьк»
«Закарпаття»
«Інтерпорт Ковель» (Волинська область)
«Курортополіс Трускавець» (Львівська область)
«Миколаїв» (Миколаївська область)
«Порто-франко» (м. Одеса)
«Порт Крим» (Автономна Республіка Крим)
«Рені» (Одеська область)
«Славутич» (Київська область)
«Яворів» (Львівська область)
«Сиваш» (Автономна Республіка Крим): Території пріоритетного розвитку із спеціальним режимом інвестиційної діяльності
і ін...
і
А хто-небудь з названих найвищих лобуряк (ЗЕ, Єрмак, Кравчук) проаналізував- чому "загнулися" ці вільні зони, за яких причин? Що мали дати Україні, регіонам, працівникам ці зони і що дали? Хто конкретно на них збагатився? Які втрати від їх функціонування понесла Україна? Хто із ініціаторів їх створення поніс покарання і яке?
-А чому, як обіцяли, не включили до переліку хоча б два запитання - а)чи підтримують(схвалюють) українці, чи НІ прийнятий закон про ринок землі ; б) та чи підтримують(схвалюють) українці, чи НІ прийнятий закон - про гральний бізнес...
- Чому б попередньо не вивчити петиції населення - які проблеми найбільш турбують людей і які питання слід (бажано) виставити на "президентське опитування?
Бо бандитська влада, шулєрські методи управління державою, бо маніпуляції суспільною думкою - суцільна, брехня, "замазування очей" довірливому, але не дуже економічно грамотному народу!!
Як можна ставити такі запитання до людей, без розшифровки обгрунтувань та обширних викладок, а тим більше - якщо самі ініціатори-опитувальники в цьому питанні - НУЛЬ??
Поставив би запитання чітко, ясно, чесно і однозначно: - Чи погоджуєтесь ви (як росія -Чечні) платити оброк (данину) сепаратистам ЛуГандонії щоб вони перестали стріляти, а я (ЗЕ) тим самим виконав свою обіцянку перед вами - зупинити війну?? Але поставити питання чесно і відверто зміг би лише тоді - коли сам був би відвертим та чесним...
Почти все руководители трех антикоррупционных структур заработали не менее 100 тысяч гривен каждый.
Самая высокая зарплата оказалась у сотрудника НАБУ, и это - не Артем Сытник. Хотя и директору на жалованье грех жаловаться. Он получил за сентябрь 189 753 гривны. А вот его заместитель Анатолий Новак по зарплате оказался впереди всех, отхватив за сентябрь 213 054 гривны.
Самой "нищей" оказалась Татьяна Варварская из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Ее труд в сентябре родина оценила "всего-то" в 76 604 гривны
В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) также оказалось, что заму платят лучше, чем начальнику. Так, глава НАПК Александр Новиков получил 146 032 гривны. Зато старания его заместителя Ивана Преснякова оценили в 163 325 гривен. Еще один его зам, Александр Стародубцев, получил за свои труды 103 934 гривны.
В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) и.о. руководителя Максим Грищук получил за сентябрь 111 528 гривен.
По этому он хочет тут в Украине создать свой местный офшор.