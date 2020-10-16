Проект "Без цензуры": Свободная коррупционная зона. Как Зеленский хочет создать "черную дыру" для олигархов. ВИДЕО

Что такое свободная экономическая зона, зачем она на Донбассе и при чем здесь Российская Федерация? Марина Данилюк-Ярмолаева тщательно проанализировала скандальную идею, которая прозвучала из Офиса президента.

"Это уже было" - так об идее свободной экономической зоны много лет назад высказался бывший президент Леонид Кучма. Собственно, изменилось с тех пор немного. Поэтому подробно разбираем, кому выгодна подобная инициатива и как с ее помощью Россия может легализовать свои интересы, да еще и за наш с вами счет. Фактически, убивать нас за наши же деньги.

Почему идея Владимира Зеленского - и не только с непонятным опросом неизвестно за чьи деньги, - но и с "свободной экономической зоной" на Донбассе противоречит не только здравому смыслу, но и законам Украины?

Как Россия уже проталкивала "свободные экономические зоны" на оккупированных территориях и что из этого вышло? Спойлер - ничего хорошего.

Это проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. И здесь ничего личного - только факты.

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Напомним, вчера Зеленский озвучил второй вопрос своего опроса 25 октября, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

В Офисе Президента заявили, что создание свободной экономической зоны на Донбассе ускорит и упростит реинтеграцию оккупированных частей региона.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.

В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

Ранее Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса, который состоится 25 октября.