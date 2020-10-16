"Люди с пневмониями в коридорах. Света почти нет, чтобы ночью поставить капельницу, подсвечивают телефоном", - пациентка райбольницы в Купянске об условиях лечения. ВИДЕО
Купянская районная больница на Харьковщине переполнена пациентами, которые лечатся от пневмонии и условия их пребывания в медучреждении далеки от комфортных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала одна их пациенток и опубликовала видеозапись из больницы.
"Купянская районная больница. Люди с пневмониями задыхаются в коридорах. Света почти нет, чтобы ночью поставить капельницу, подсвечивают телефоном", - пишет она.
Видео ВЕХА (Харьков)
"Спасибо руководству города и всем предшественникам,это инфекционное отделение Купянской больницы. Люди с воспалением лёгких лежат в коридорах. В туалет ходят в палаты к другим больным, из освещения одна лампа на весь коридор, чтобы медсестра поставила капельницу, больной подсвечивает моб.телефоном.Открывайте отделения на Ковшаровке, в Узловой, чего вы ждёте? Ждете когда привезут двухъярусные кровати?" - пишет на своей странице в соцсети жительница Купянска Yana Kolpakova.
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номерахпалатах? Правильно! Слуги народа!!!
"ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬРезультаты голосования за кандидата
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Петр Порошенко 11,17%"
https://www.bbc.com/russian/features-48006285
Как говорится: "Как захотели, так и сделали".
(семейные доктора)
места в стационарах она не затронула АЖ НИКАК
Зебилы - такие Зебилы
А так для зе це все фейкньюс.
https://censor.net/ru/resonance/3225174/53_koshtv_kovdnogo_fondu_pshlo_v_ukravtodor_na_budvnitstvo_ta_remont_dorg_glava_rahunkovo_palati_valeryi
как говорится
Степанов занят - он цифры в статистике "массирует", его не беспокойте, он занят.
P.S. В Британии подготовка к "ковиду" была столь "тщательна", что волонтеры для работников госпиталей (а это не только медики, но и уборщики, например), шили скрабс дома на домашних швейных машинках. Мнение о государственной власти высказывались британцами нелестные (мягко говоря).
не пробовали ?
а зря.....
За такой "пилотаж" в Европе она бы либо полетела с работы, либо какой-то выговор, штраф
Че, статистика у нас в 20 раз нагло лжет? И Степашка не боится с Ляшком?
\\\\\ в Узловой, чего вы ждёте? Ждете когда привезут Источник: https://censor.net/ru/v3225216\\\\\
обожаю грамотёёв. срет этой недобуквой лишь бы прослыть вумным.