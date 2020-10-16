"Люди с пневмониями в коридорах. Света почти нет, чтобы ночью поставить капельницу, подсвечивают телефоном", - пациентка райбольницы в Купянске об условиях лечения. ВИДЕО

Купянская районная больница на Харьковщине переполнена пациентами, которые лечатся от пневмонии и условия их пребывания в медучреждении далеки от комфортных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала одна их пациенток и опубликовала видеозапись из больницы.

"Купянская районная больница. Люди с пневмониями задыхаются в коридорах. Света почти нет, чтобы ночью поставить капельницу, подсвечивают телефоном", - пишет она.

Видео ВЕХА (Харьков)

"Спасибо руководству города и всем предшественникам,это инфекционное отделение Купянской больницы. Люди с воспалением лёгких лежат в коридорах. В туалет ходят в палаты к другим больным, из освещения одна лампа на весь коридор, чтобы медсестра поставила капельницу, больной подсвечивает моб.телефоном.Открывайте отделения на Ковшаровке, в Узловой, чего вы ждёте? Ждете когда привезут двухъярусные кровати?" - пишет на своей странице в соцсети жительница Купянска Yana Kolpakova.

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