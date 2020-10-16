Азербайджанская пехота наступает среди разбитых армянских танков и неубранных тел на Джебраил. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись передвижения подразделения армии Азербайджана на Джебраил. Внимание" Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, азербайджанские солдаты передвигаются на военной технике по дороге, вдоль которой много разбитой техники армии Армении и еще лежат тела убитых солдат.

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