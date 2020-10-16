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Азербайджанская пехота наступает среди разбитых армянских танков и неубранных тел на Джебраил. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись передвижения подразделения армии Азербайджана на Джебраил. Внимание" Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, азербайджанские солдаты передвигаются на военной технике по дороге, вдоль которой много разбитой техники армии Армении и  еще лежат тела убитых солдат.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Азербайджанский спецназ уничтожил из засады КамАЗ с армянскими военными. ВИДЕО 18+

Автор: 

Азербайджан (791) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+46
Кто бы ни был окупант - окупанты должны быть уничтожены! до единого ихтамнета!
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16.10.2020 18:13
+34
Дави окупантів!!!
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16.10.2020 18:10
+29
Зелена шмаркля, вчись як треба )(уйоу в очі заглядать
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16.10.2020 18:14
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так держать! молодцы азербайджанцы! оккупантам не место на земле Азербайджана...
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17.10.2020 07:39 Ответить
Прочиталось -https://censor.net/ru/video_news/3225274/******************************************************************************************************
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17.10.2020 10:34 Ответить
https://youtu.be/zlrRByVOCA4 Удари азерських безпілотників по скупченню живої сили противника
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17.10.2020 10:47 Ответить
Наша Таня громко плачет!
Доставать для Тани мячик,
Не приедет больше Хачик!
Ах мама джан !!!
Улетел к шайтанам Хачик!
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17.10.2020 15:14 Ответить
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