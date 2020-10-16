Представители ОПЗЖ 14 октября раздавали в центре Винницы кашу и чай, на них завели дело. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
"Оппозиционная платформа - За жизнь!" в День защитника Украины поставила в центре Винницы полевую кухню с бесплатной кашей и чаем. Полиция завела дело за подкуп избирателей, наказание может достигать 6 лет лишения свободы.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.
"14 октября на площади в г. Винница кандидаты от одной из политических сил на местных выборах на площади устроили украинскую полевую кухню. Во время мероприятия гражданам раздавали приготовленные блюда и агитировали за политическую силу", - сказано в сообщении полиции.
Производство начали по ч. ч.3 ст.160 УК Украины (подкуп избирателей).
Наказание по этой статье — ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы от 2 до 6 лет.
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Гражданская сеть "ОПОРА" опубликовала фото и видео подкупа избирателей.
"Приветствуя собравшихся в начале мероприятия, мужчина в казацкой одежде, который выполнял функцию кашевара, сказал: "Вас сегодня угощает бесплатно ... Гречневая каша козацкая. Есть такие у нас друзья - фирма "ОПЗЖ", вас угощают. Еще раз вам желаю счастья, радости, всего самого-самого наилучшего..." - сказано в сообщении "ОПОРЫ".
Кашу лично раздавал бывший боксер, а ныне кандидат на должность Винницкого городского главы от ОПЗЖ Вячеслав Узелков. Рядом стоял баннер с изображением кандидата в Винницкий горсовет от ОПЗЖ Елены Лепей и палатка с символикой этой партии, в которой распространяли агитационную продукцию.
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******делаем физическое замечаение! Харьков кстати родина хита Путин *****
Ты тогда атеист по отношению к 9999 остальных ссуществ? фууу, "бесбобник", хареть ф ату!!!1
А взагалі, не розумію з якого держава щось має "компенсувати". Ніде в світі не компенсує, і тільки баба Юля найрозумніша, обіцяти золоті гори старим маразматикам.
Но где ваши маски? Где соблюдение дистанции? В Италии маски обязательны всегда и везде. Штраф 1 000 €. Во Франции введён комендантский час с 21-00 до 06-00. И тоже маски и дистанция. Бары закрыли. Везде для торжеств введено ограничение - 10 чел. Рестораны у нас - до 23 час. Столики - на расстоянии 2 м.
Украинцы ничего не делают сами для предупреждения заражаемости и смерти, а только критикуют правительство, которое вас даже не штрафует!
МРАЗІ ЯКІ ПРИНЕСЛИ ВІЙНУ В УКРАЇНУ - ХАЙ ГОТОВЛЯТЬСЯ РОЗДАВАТИ КАШУ І ЧАЙ НА ЗОНІ У РОЛІ ЧЕРГОВИХ ПО ПІЩБЛОКУ