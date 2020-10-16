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Представители ОПЗЖ 14 октября раздавали в центре Винницы кашу и чай, на них завели дело. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Оппозиционная платформа - За жизнь!" в День защитника Украины поставила в центре Винницы полевую кухню с бесплатной кашей и чаем. Полиция завела дело за подкуп избирателей, наказание может достигать 6 лет лишения свободы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

"14 октября на площади в г. Винница кандидаты от одной из политических сил на местных выборах на площади устроили украинскую полевую кухню. Во время мероприятия гражданам раздавали приготовленные блюда и агитировали за политическую силу", - сказано в сообщении полиции.

Производство начали по ч. ч.3 ст.160 УК Украины (подкуп избирателей).

Наказание по этой статье — ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы от 2 до 6 лет.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Новый вид подкупа избирателей зафиксирован на Харьковщине - кандидат предлагает бесплатные тесты на коронавирус, - ОПОРА. ФОТО

Гражданская сеть "ОПОРА" опубликовала фото и видео подкупа избирателей.

"Приветствуя собравшихся в начале мероприятия, мужчина в казацкой одежде, который выполнял функцию кашевара, сказал: "Вас сегодня угощает бесплатно ... Гречневая каша козацкая. Есть такие у нас друзья - фирма "ОПЗЖ", вас угощают. Еще раз вам желаю счастья, радости, всего самого-самого наилучшего..." - сказано в сообщении "ОПОРЫ".

Кашу лично раздавал бывший боксер, а ныне кандидат на должность Винницкого городского главы от ОПЗЖ Вячеслав Узелков. Рядом стоял баннер с изображением кандидата в Винницкий горсовет от ОПЗЖ Елены Лепей и палатка с символикой этой партии, в которой распространяли агитационную продукцию.

Также на Цензор.НЕТ: Подкуп избирателей за две электрических лампочки кандидата в мэры Чернигова Полякова. ФОТО

Представители ОПЗЖ 14 октября раздавали в центре Винницы кашу и чай, на них завели дело 01
Представители ОПЗЖ 14 октября раздавали в центре Винницы кашу и чай, на них завели дело 02
Представители ОПЗЖ 14 октября раздавали в центре Винницы кашу и чай, на них завели дело 03

Автор: 

Винница (726) местные выборы (2752) подкуп (600) Нацполиция (16459) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+22
Мля как народу надо мало для счатья! Поесть тухляка и выпить помоев!
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16.10.2020 18:15
+11
Мудрому нариду!
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16.10.2020 18:19
+7
місцеві слапатоєди
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16.10.2020 18:34
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Правила форума Совет форумчан
Мля как народу надо мало для счатья! Поесть тухляка и выпить помоев!
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16.10.2020 18:15 Ответить
*населению
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16.10.2020 18:18 Ответить
Мудрому нариду!
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16.10.2020 18:19 Ответить
элохторату!
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16.10.2020 18:24 Ответить
привычка от совка
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16.10.2020 18:52 Ответить
Пока эти дармоеды совковые будут нам избирать депутатов, то ничего у нас а стране не изменится
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16.10.2020 20:18 Ответить
що - зібрались ценітелі кацапського світу..., та шари... - черговий розвід лохів...
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16.10.2020 18:20 Ответить
А фронтовьіе 100 грамм? У нас колись наливали.
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16.10.2020 18:20 Ответить
а фронтовые сто грамм боярышника наливали из под полы. но их поклонники, занюхивавшие ватным рукавом, как их диды, предали своих благодетелей ))
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16.10.2020 18:22 Ответить
Чувирла з партії Рабіновіча про козаків говорять?))) Хмельницький мабуть в могилі перевертається...
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16.10.2020 18:23 Ответить
Поскупились Зажопинцы..Раньше,помнится, давали гречку,какие то наборы...А теперь чай и кашу. Негусто.Самое правильное решение,набрать чаю да вылить Мертвечуку на голову...
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16.10.2020 18:23 Ответить
Цим потрібна каша,а молоді відосики.Хоча і тут є молоді люди.
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16.10.2020 18:28 Ответить
Эти хоть перед выборами что-то реальное делают для народа, а другие никогда - только блаблабла на телеканалах.
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16.10.2020 18:28 Ответить
Роздавати кашу - це реальні діла?? Дуже смішно
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16.10.2020 18:36 Ответить
Это самые что ни есть реальные дела, реальнее не бывает!
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16.10.2020 18:46 Ответить
Чіста-канкрєтно-рєальниє дєла, чіста па-данєцкі!
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16.10.2020 19:01 Ответить
Чисто по-человечески, а не по типа западенски.
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16.10.2020 19:05 Ответить
Ага, чіста па-панятіям, як у вас, кацапів, *******!
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16.10.2020 19:10 Ответить
Украинцы - это украинцы, а у тебя они почему-то делятся на кацапов и хохлов; дели дальше.
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16.10.2020 19:14 Ответить
Українці спілкуються УКРАЇНСЬКОЮ! Малороси і х@хли - на общєпонятном!
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16.10.2020 19:15 Ответить
Скажи это на улицах крупных городов левобережья, и не тикай, а выслушай их ответ.
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16.10.2020 19:18 Ответить
Я зараз у гостях на лівобережжі, у крупному 100-тисячному місті Конотоп, в українськомовній компанії)) І місто - на 90% українськомовне!
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16.10.2020 19:21 Ответить
Приезжай к нам в 1,5 миллионный мегаполис и послушай.
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16.10.2020 19:28 Ответить
Я там и мы ватников там ****** делаем физическое замечаение! Харьков кстати родина хита Путин *****
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16.10.2020 19:56 Ответить
P.S. Ти хоча б карту глянув, тут мова про Вінницю, яка на ПРАВОМУ березі!
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16.10.2020 19:22 Ответить
Так ты ж тут кривляешь донецких, хоть я к ним и не отношусь; а они явно на левом берегу.
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16.10.2020 19:25 Ответить
Зато до них відносяться мертвечуковські опзж, які гречку роздають...
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16.10.2020 19:26 Ответить
Да, там их много, но они тоже украинцы.
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16.10.2020 19:29 Ответить
Двое слегка выпивших приезжих русских прогуливались по Харькову в районе метро Академика Павлова. Во время прогулки по городу они завели беседу с местными ребятами и начали спор о том чей Крым и о том, что Путин отличный глава государства. Такая тематика разговора категорически не понравилась группе футбольных фанатов, которые проходили мимо в этот момент. Они набросились на приезжих и жестко избили.

Представники ОПЗЖ 14 жовтня роздавали в центрі Вінниці кашу і чай, на них завели справу - Цензор.НЕТ 5956
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16.10.2020 20:01 Ответить
Малолетняя ультрасня, сама часто в сиську пьяная, в любом городе, не только у нас, может и замочить, независимо от темы разговора.
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16.10.2020 20:19 Ответить
Если я бы оказался бы на месте молодых патриотов то финал был бы такой-же!
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16.10.2020 20:21 Ответить
Харьков украинский город! Я подтвержадаю!
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16.10.2020 20:22 Ответить
Сто пудов! Я часто доказывал на разных форумах еще до майданных событий многим московитам, что Харьков никогда не был и не будет российским. Он всегда принадлежал Украине или Малороссии, но великорусским не был никогда.
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16.10.2020 20:30 Ответить
Малоросии никогда не было! Это обидная кличка придуманная нам украинцам кацапами!
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16.10.2020 20:33 Ответить
місцеві слапатоєди
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16.10.2020 18:34 Ответить
прибори дали?

Представители ОПЗЖ 14 октября раздавали в центре Винницы кашу и чай, на них завели дело - Цензор.НЕТ 6560
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16.10.2020 18:36 Ответить
Всі ласі до халяви.
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16.10.2020 18:34 Ответить
Жалко старика на фото!
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16.10.2020 18:35 Ответить
Конечно жалко, ему сзади в спину ткнули стволом и заставили произносить эту речь и кормить быд, ой, людей.
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16.10.2020 18:40 Ответить
На 3-ей сверху и снизу картинке справа есть один старик в маске с тарелкой каши... вот о нём речь.
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16.10.2020 18:51 Ответить
А еще жалко ту старуху шо на миллион грн. цыганки нагрели - что же она бедная кушала бы если б не менты)
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16.10.2020 19:37 Ответить
Бог заповедовал любить друг друга, а вы какой?
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16.10.2020 20:01 Ответить
какой Бок из скажем 10000 их?
Ты тогда атеист по отношению к 9999 остальных ссуществ? фууу, "бесбобник", хареть ф ату!!!1
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17.10.2020 11:23 Ответить
Все таки мы покрепче россиян - нам пока что с лопаты не раздают
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16.10.2020 18:39 Ответить
Прикро, але думаю, що серед і наших(?!) є такі, що й з лопати брать будуть.(((
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16.10.2020 19:08 Ответить
"Ви мои ридни винничани!"..Партия зажопинцив твоя ридня...
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16.10.2020 18:40 Ответить
Рыги по старой совковой схеме работают. Гречичка))) А поцам только в радость пожрать и в последствии натупить. Надеюсь этот опеЗЕзешный "ЭЛЫКТОРАТ" первый лаптеногой прививкой воспользуются.
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16.10.2020 18:41 Ответить
Невже в Вінниці не було кому ***** дати тим кацапам?
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16.10.2020 18:44 Ответить
Ага ...*гройсмани * дадуть !!!
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16.10.2020 18:57 Ответить
Все бывшие бандюки и этот типа кандитат в мэры
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16.10.2020 18:46 Ответить
Тобто цапи, які з казаками фактично весь час воювали і таки підступом перемогли та заярмили, тепер перевдяглись у казаків і кривляються? Може час назвати речі на своє ім'я? Що Цапія - одвічний ворог українців? І були, і тепер, і будуть?
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16.10.2020 18:58 Ответить
Ваня, а что ты скажешь про свою Бахиню, которая в аккурат перед выборами в Киеве обещает раздавать гречку быдлу? Цитата: "в законе о столице должна быть предусмотрена компенсация проживания в наиболее дорогом городе Восточной Европы для пенсионеров, медиков и педагогов"
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16.10.2020 19:12 Ответить
Якщо це буде робити Держава, то київські бабульки не будуть обирати черновецьких і кличків мерами. Чи пану байдуже Київ?
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16.10.2020 19:28 Ответить
бабульки будуть обирати того хто пообіцяє їм "компенсувати вартість життя в Києві", хоч путіна хоч сатану.
А взагалі, не розумію з якого держава щось має "компенсувати". Ніде в світі не компенсує, і тільки баба Юля найрозумніша, обіцяти золоті гори старим маразматикам.
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17.10.2020 01:06 Ответить
щось в нас взагалі з боксерами біда... ватники і опзжопівці самі
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16.10.2020 19:03 Ответить
Спорт внє палітікі. (((
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16.10.2020 19:09 Ответить
Когда вы уже нажретесь мрази ублюдочные!
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16.10.2020 19:13 Ответить
виглядає дебільним сюром дозвіл брати участь у виборах проросійській "партії" під час війни ********* проти України
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16.10.2020 19:20 Ответить
А лишить гражданства и выдворить этих любителей рюского мира слабо? Кругом одни предатели Украины
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16.10.2020 19:22 Ответить
И к этому..https://www.obozrevatel.com/society/horonyat-detej-i-umirayut-ot-zarazheniya-krovi-chto-proishodit-s-ukrainkami-v-sirijskih-lageryah-dlya-bezhentsev.htm?_ga=2.259314314.1292438285.1602782792-864322962.1602436801 Украинки в сирийских лагерях для беженцев хоронят своих детей и живут в аду. Эксклюзив https://www.obozrevatel.com/society/horonyat-detej-i-umirayut-ot-zarazheniya-krovi-chto-proishodit-s-ukrainkami-v-sirijskih-lageryah-dlya-bezhentsev.htm Там нет воды, еды и медицинской помощи https://www.obozrevatel.com/society/horonyat-detej-i-umirayut-ot-zarazheniya-krovi-chto-proishodit-s-ukrainkami-v-sirijskih-lageryah-dlya-bezhentsev.htm Представники ОПЗЖ 14 жовтня роздавали в центрі Вінниці кашу і чай, на них завели справу - Цензор.НЕТ 8363
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16.10.2020 19:25 Ответить
И этот... обиженный Богом - узелков,топит за врагов украины - опзжопистов? тварь ущербная.
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16.10.2020 19:37 Ответить
Быдлота все, дающие и берущие, с таким населением еще сто лет будем идти в европу.
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16.10.2020 19:42 Ответить
Украинцы возмущаются, что на ковид выделяется недостаточно средств.
Но где ваши маски? Где соблюдение дистанции? В Италии маски обязательны всегда и везде. Штраф 1 000 €. Во Франции введён комендантский час с 21-00 до 06-00. И тоже маски и дистанция. Бары закрыли. Везде для торжеств введено ограничение - 10 чел. Рестораны у нас - до 23 час. Столики - на расстоянии 2 м.
Украинцы ничего не делают сами для предупреждения заражаемости и смерти, а только критикуют правительство, которое вас даже не штрафует!
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16.10.2020 20:07 Ответить
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Представители ОПЗЖ раздавали в центре Винницы кашу и чай..."

Представники ОПЗЖ 14 жовтня роздавали в центрі Вінниці кашу і чай, на них завели справу - Цензор.НЕТ 7735
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16.10.2020 20:31 Ответить
узелков - палец сунь в жопу и отсоси.
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17.10.2020 15:19 Ответить
Чомусь ніхто не впізнав його на фото ЦЕНЗОРа

Представники ОПЗЖ 14 жовтня роздавали в центрі Вінниці кашу і чай, на них завели справу - Цензор.НЕТ 3949
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17.10.2020 15:32 Ответить
и находится биомуссор скот который это хавает..жесть...у нас на наливайке где 100грамм ляшко повесили......
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16.10.2020 20:34 Ответить
Представники ОПЗЖ 14 жовтня роздавали в центрі Вінниці кашу і чай, на них завели справу - Цензор.НЕТ 8859
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16.10.2020 21:19 Ответить
"Оппозиционная платформа - За жизнь!" в День защитника Украины поставила в центре Винницы полевую кухню с бесплатной кашей и ча Источник: https://censor.net/ru/v3225276

МРАЗІ ЯКІ ПРИНЕСЛИ ВІЙНУ В УКРАЇНУ - ХАЙ ГОТОВЛЯТЬСЯ РОЗДАВАТИ КАШУ І ЧАЙ НА ЗОНІ У РОЛІ ЧЕРГОВИХ ПО ПІЩБЛОКУ
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16.10.2020 21:45 Ответить
Опзж має годувати своїх виборців з лопати. А взагалі, краще згодували б організаторам цю кашу, то по-перше, вони гречки самі не їли б до кінця життя ( і обсипало б), по-друге-інші не ризикнули б.
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16.10.2020 22:04 Ответить
а почему не с лопат? как быдло можно кормить ложками?)))
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17.10.2020 07:46 Ответить
Это сброд недобитых нужно вытравливать как тараканов.Эти "опники" во главе с Кумом подрывают нашу страну изнутри.Неужели СБУ это не видит?
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17.10.2020 10:16 Ответить
а сколько халявщиков набежало, вот это и есть электорат цирка и пятой колонны.
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17.10.2020 10:39 Ответить
 
 