Представители ОПЗЖ 14 октября раздавали в центре Винницы кашу и чай, на них завели дело. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Оппозиционная платформа - За жизнь!" в День защитника Украины поставила в центре Винницы полевую кухню с бесплатной кашей и чаем. Полиция завела дело за подкуп избирателей, наказание может достигать 6 лет лишения свободы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

"14 октября на площади в г. Винница кандидаты от одной из политических сил на местных выборах на площади устроили украинскую полевую кухню. Во время мероприятия гражданам раздавали приготовленные блюда и агитировали за политическую силу", - сказано в сообщении полиции.

Производство начали по ч. ч.3 ст.160 УК Украины (подкуп избирателей).

Наказание по этой статье — ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы от 2 до 6 лет.

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Гражданская сеть "ОПОРА" опубликовала фото и видео подкупа избирателей.

"Приветствуя собравшихся в начале мероприятия, мужчина в казацкой одежде, который выполнял функцию кашевара, сказал: "Вас сегодня угощает бесплатно ... Гречневая каша козацкая. Есть такие у нас друзья - фирма "ОПЗЖ", вас угощают. Еще раз вам желаю счастья, радости, всего самого-самого наилучшего..." - сказано в сообщении "ОПОРЫ".

Кашу лично раздавал бывший боксер, а ныне кандидат на должность Винницкого городского главы от ОПЗЖ Вячеслав Узелков. Рядом стоял баннер с изображением кандидата в Винницкий горсовет от ОПЗЖ Елены Лепей и палатка с символикой этой партии, в которой распространяли агитационную продукцию.

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