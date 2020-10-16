Житель Днепропетровщины задержан за изготовление и продажу детской порнографии, - Нацполиция. ВИДЕО

Сотрудники Национальной полиции Украины совместно с коллегами из Германии, США и Эстонии разоблачили 27-летнего жителя Днепропетровщины, который изготавливал и распространял детское порнографическое видео.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские установили наличие у фигуранта более тысячи видеоматериалов детской порнографии. Порноконтент злоумышленник продавал "клиентам" из Украины, Европы и США. Стоимость одного видеофайла составляла 60 долларов", - рассказали в полиции.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта полицейские изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, документацию, дополнительные носители информации и банковскую карточку, на которую "клиенты" перечисляли деньги. Вся техника направлена на экспертизу.

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Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи объявили ему подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.