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Житель Днепропетровщины задержан за изготовление и продажу детской порнографии, - Нацполиция. ВИДЕО

Сотрудники Национальной полиции Украины совместно с коллегами из Германии, США и Эстонии разоблачили 27-летнего жителя Днепропетровщины, который изготавливал и распространял детское порнографическое видео.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские установили наличие у фигуранта более тысячи видеоматериалов детской порнографии. Порноконтент злоумышленник продавал "клиентам" из Украины, Европы и США. Стоимость одного видеофайла составляла 60 долларов", - рассказали в полиции.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта полицейские изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, документацию, дополнительные носители информации и банковскую карточку, на которую "клиенты" перечисляли деньги. Вся техника направлена на экспертизу.

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Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи объявили ему подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Автор: 

дети (6492) Нацполиция (16459) порнография (209) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Днепропетровская область (3946)


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Тут нічого не сказано де він її взяв.Скоріше за все там звичайне порно.Знову поліція,щось мудрує.Також три місяці спостерігала,як з вебкам працівницею?
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16.10.2020 18:23 Ответить
Сначала легализовали азартные игры, на подходе травка...Любители цветов радуги бьют нормальных возле "Гуливера"...Скоро и до легализации педофилии придём...
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16.10.2020 19:01 Ответить
Твои страхи обоснованы. Советую тебе ни в коем случае не выходить на улицу, не подложив сзади в штаны сковородку. Бо там ужас, что творится - не успеешь оглянуться, как тебя лишат невинности в первой же подворотне. И после дождя на улицу не гляди - радуга обладает растлевающим эффектом.
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16.10.2020 19:20 Ответить
твои мозги уже изнасилованы в извращенной форме, поэтому так мыслишь....и сделано это было с тобою в неосознанном возрасте, поэтому ты не понимаешь что это плохо...
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18.10.2020 13:16 Ответить
Кастрировать козла!!!
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17.10.2020 09:19 Ответить
 
 