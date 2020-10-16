Украина и Турция подписали ряд документов и новое рамочное военное соглашение. ВИДЕО

В Стамбуле по результатам встречи президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана подписан ряд документов, в частности рамочное военное соглашение между правительствами Украины и Турции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Укринформа в Турции.

От Украины соглашение подписал министр обороны Андрей Таран, от Турции - министр национальной обороны Хулуси Акар.

Сейчас текст заключенного соглашения не обнародован. Как ранее сообщало Минобороны Украины, документ создает правовые основания для расширения двустороннего сотрудничества в указанной сфере по 21 направлению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Турция могли бы совместно многое сделать в самолетостроении и создании беспилотников, - Зеленский

Кроме того, Таран и председатель Государственного агентства по вопросам оборонной промышленности Турции Исмаил Демир подписали меморандум о намерениях в области оборонно-промышленных проектов.

Также подписан протокол по итогам 12-го заседания межправительственной украинского-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Свои подписи под документом поставили министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко и министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар.

Также читайте: Зеленский наградил Эрдогана орденом Ярослава Мудрого