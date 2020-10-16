Украина и Турция подписали ряд документов и новое рамочное военное соглашение. ВИДЕО
В Стамбуле по результатам встречи президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана подписан ряд документов, в частности рамочное военное соглашение между правительствами Украины и Турции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Укринформа в Турции.
От Украины соглашение подписал министр обороны Андрей Таран, от Турции - министр национальной обороны Хулуси Акар.
Сейчас текст заключенного соглашения не обнародован. Как ранее сообщало Минобороны Украины, документ создает правовые основания для расширения двустороннего сотрудничества в указанной сфере по 21 направлению.
Кроме того, Таран и председатель Государственного агентства по вопросам оборонной промышленности Турции Исмаил Демир подписали меморандум о намерениях в области оборонно-промышленных проектов.
Также подписан протокол по итогам 12-го заседания межправительственной украинского-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Свои подписи под документом поставили министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко и министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар.
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Ні слова не розумію, і було надзвичайно цікаво дивитись без звука.
Ердоган поводится я лідер націі, досвідченна людина, питань нема.
Тепер наш.. сидить воно... таке враження що драп-хохотун ще після інтервью ВВС не відпустив.
Але вже не регоче, але якась резинова посмішка постійно, а очі пусті пусті, зацікавленості в тому що відбувається ніякоі.
Типовий наркоман. Навіть турки мене спитали чи не хворіє наш ... президент.
А шо такое? Шо за тайны?😊
Байрактаров дадуть или недадуть?