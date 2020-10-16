РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11521 посетитель онлайн
Новости Видео
4 768 33

Украина и Турция подписали ряд документов и новое рамочное военное соглашение. ВИДЕО

В Стамбуле по результатам встречи президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана подписан ряд документов, в частности рамочное военное соглашение между правительствами Украины и Турции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Укринформа в Турции.

От Украины соглашение подписал министр обороны Андрей Таран, от Турции - министр национальной обороны Хулуси Акар.

Сейчас текст заключенного соглашения не обнародован. Как ранее сообщало Минобороны Украины, документ создает правовые основания для расширения двустороннего сотрудничества в указанной сфере по 21 направлению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Турция могли бы совместно многое сделать в самолетостроении и создании беспилотников, - Зеленский

Кроме того, Таран и председатель Государственного агентства по вопросам оборонной промышленности Турции Исмаил Демир подписали меморандум о намерениях в области оборонно-промышленных проектов.

Также подписан протокол по итогам 12-го заседания межправительственной украинского-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Свои подписи под документом поставили министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко и министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар.

Также читайте: Зеленский наградил Эрдогана орденом Ярослава Мудрого

Автор: 

сотрудничество (749) Турция (3379) Эрдоган Реджеп Тайип (894) Таран Андрей (267)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
...увы
Украина и Турция подписали ряд документов и новое рамочное военное соглашение - Цензор.НЕТ 2579
показать весь комментарий
16.10.2020 19:45
+10
в 2018 году, я даже представить не мог, что важнейшие для страны военно-политические документы будет подписывать какой-то нелепый клоун..
показать весь комментарий
16.10.2020 19:41
+8
Надеюсь, Байрактаров Эрдоганушка поставит в полном объёме
показать весь комментарий
16.10.2020 20:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в 2018 году, я даже представить не мог, что важнейшие для страны военно-политические документы будет подписывать какой-то нелепый клоун..
показать весь комментарий
16.10.2020 19:41 Ответить
...увы
Украина и Турция подписали ряд документов и новое рамочное военное соглашение - Цензор.НЕТ 2579
показать весь комментарий
16.10.2020 19:45 Ответить
А из госнаград делать сувениры на вывоз?
показать весь комментарий
16.10.2020 19:49 Ответить
Надеюсь, Байрактаров Эрдоганушка поставит в полном объёме
показать весь комментарий
16.10.2020 20:11 Ответить
Радуйся что не Бойко
показать весь комментарий
16.10.2020 22:29 Ответить
Ну що підписали,то це дуже добре. Але ,було б набагато краще,якби в процесі підписання Реджеп Таїп навішав янелоху запотиличників,та дав би пару копняків під сраку. Ну так,щоб хоч трохи янелоха хоч чомусь навчити... Хоча,дурня вчити- що воду в решеті носити...
показать весь комментарий
16.10.2020 19:51 Ответить
Хай би Реджеп Таїп хоча б спитав, чому куплені у нього Байрактари стоять і ржавіють і ще жодного разу не використані за призначенням, як в Азербайджані...
показать весь комментарий
16.10.2020 20:11 Ответить
Кто тебе сказал, что ржавеют, *****?
показать весь комментарий
16.10.2020 20:14 Ответить
Наведіть хоч один приклад використання ударних безпілотників проти лугандонців. Вперед!
показать весь комментарий
16.10.2020 20:14 Ответить
Как там погодка у вас на мордовии?
показать весь комментарий
16.10.2020 20:19 Ответить
Написав кацап кацапською... Українською, будь ласка, я вас не розумію!
показать весь комментарий
16.10.2020 22:38 Ответить
Ничего конкретного, просто чтоб что то подписать, общие слова.
показать весь комментарий
16.10.2020 20:15 Ответить
А вот и жидкая подлива у татаромордвы по ляжкам потекла в лице Ыгорки....
показать весь комментарий
16.10.2020 21:56 Ответить
Турция в договорах -точная копия орды.Тут важны не бумажки,а личные отношения ,а на Востоке ешё и лесть.
показать весь комментарий
16.10.2020 20:16 Ответить
Це дуже добре.
показать весь комментарий
16.10.2020 21:30 Ответить
чудова новина - молодець Зеленський !
показать весь комментарий
16.10.2020 22:37 Ответить
Зараз я в Туречині, дивився на цю зустріч на місцевому тб.
Ні слова не розумію, і було надзвичайно цікаво дивитись без звука.
Ердоган поводится я лідер націі, досвідченна людина, питань нема.
Тепер наш.. сидить воно... таке враження що драп-хохотун ще після інтервью ВВС не відпустив.
Але вже не регоче, але якась резинова посмішка постійно, а очі пусті пусті, зацікавленості в тому що відбувається ніякоі.
Типовий наркоман. Навіть турки мене спитали чи не хворіє наш ... президент.
показать весь комментарий
17.10.2020 07:07 Ответить
"Сейчас текст заключенного соглашения не обнародован"
А шо такое? Шо за тайны?😊
Байрактаров дадуть или недадуть?
показать весь комментарий
17.10.2020 14:25 Ответить
 
 