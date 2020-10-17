Президент - не клоун в шапито, если его интересует пожизненное для коррупционеров, он должен подготовить законопроекты, а не проводить незаконный опрос, - Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов призывает украинцев сделать все, чтобы сорвать незаконный опрос, который президент Зеленский собирается провести в день местных выборов.

Об этом Бутусов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Для "слуг народа" "особливо великі розміри корупції" - это, наверное, размер Юзика. А особо мелкий размер коррупции - это президент Зеленский. Поэтому президент Зеленский, если он хочет пользоваться хоть каким-то уважением, чтоб над ним не смеялись, он должен изучить Конституцию Украины", - сказал Бутусов.

По словам журналиста, Зеленский грубо нарушил 106 и 19 статьи Конституции Украины, а также Закон о государственном реестре избирателей и 4 статьи Избирательного Кодекса.

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"Президент - не игрок. Он не клоун в шапито. Он обязан нести ответственность за свои действия. Если президент отвечает, что его интересует, какой размер ответственности, то он должен этот вопрос правильным образом готовить. Подавать законопроекты, для чего ему народ Украины дал право на законодательную инициативу", - считает Бутусов.

"Он всего этого не использует. Вместо этого в интересах своей политической партии, для того, чтобы создать ей лучшие шансы и убить шансы других партий - оппозиционных, - он проводит этот опрос. Это чистая агитация. Это абсолютно незаконно. Это необходимо сорвать в день голосования, абсолютно незаконные вещи", - добавил журналист.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень

Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему президент Владимир Зеленский решил проводить свой опрос в день проведения местных выборов 25 октября.

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