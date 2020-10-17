РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11089 посетителей онлайн
Новости Видео Опрос Зеленского
29 841 275

Президент - не клоун в шапито, если его интересует пожизненное для коррупционеров, он должен подготовить законопроекты, а не проводить незаконный опрос, - Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов призывает украинцев сделать все, чтобы сорвать незаконный опрос, который президент Зеленский собирается провести в день местных выборов.

Об этом Бутусов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Для "слуг народа" "особливо великі розміри корупції" - это, наверное, размер Юзика. А особо мелкий размер коррупции - это президент Зеленский. Поэтому президент Зеленский, если он хочет пользоваться хоть каким-то уважением, чтоб над ним не смеялись, он должен изучить Конституцию Украины", - сказал Бутусов.

По словам журналиста, Зеленский грубо нарушил 106 и 19 статьи Конституции Украины, а также Закон о государственном реестре избирателей и 4 статьи Избирательного Кодекса.

Читайте на Цензор.НЕТ: Арахамия об опросе Зеленского: Почему сейчас? Потому что он так решил

"Президент - не игрок. Он не клоун в шапито. Он обязан нести ответственность за свои действия. Если президент отвечает, что его интересует, какой размер ответственности, то он должен этот вопрос правильным образом готовить. Подавать законопроекты, для чего ему народ Украины дал право на законодательную инициативу", - считает Бутусов.

"Он всего этого не использует. Вместо этого в интересах своей политической партии, для того, чтобы создать ей лучшие шансы и убить шансы других партий - оппозиционных, - он проводит этот опрос. Это чистая агитация. Это абсолютно незаконно. Это необходимо сорвать в день голосования, абсолютно незаконные вещи", - добавил журналист.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень

Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему президент Владимир Зеленский решил проводить свой опрос в день проведения местных выборов 25 октября.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский: Легализация оружия, двойное гражданство, еврономера - что включить в следующие опросы?

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) опрос (2826) шоу Шустера (315) Бутусов Юрий (4358)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+87
А он таки клоун... Да еще и тупой...
показать весь комментарий
17.10.2020 11:44
+42
Тот неловкий случай, когда президент на самом деле клоун из шапито ...
показать весь комментарий
17.10.2020 11:47
+39
точно не клоун ?
Президент - не клоун в шапито, если его интересует пожизненное для коррупционеров, он должен подготовить законопроекты, а не проводить незаконный опрос, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9854
показать весь комментарий
17.10.2020 11:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
поцЗедента интересует только создание
Лугандонского офшора для Ахметки с Беней.
Привык смешить хозяев
показать весь комментарий
17.10.2020 18:04 Ответить
вот тут юра прав...буба не клоун,буба скоморох кремлёвский...
показать весь комментарий
17.10.2020 18:09 Ответить
Президент - не клоун у шапіто, якщо його цікавить довічне для корупціонерів, він має підготувати законопроєкти, а не проводити незаконне опитування, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1529
показать весь комментарий
17.10.2020 18:47 Ответить
вы разве не понимаете, сейчас ну как наказать за корупцию? а никак!
а вот после опроса, так сразу можно будет всех сразу наказать
показать весь комментарий
17.10.2020 20:48 Ответить
Президент не кловн!, ну извини Бутусов, а кто он тогда?
показать весь комментарий
17.10.2020 20:17 Ответить
Верховний клоун.
показать весь комментарий
17.10.2020 21:13 Ответить
Дебил. Которому папа сделал диплом юриста, наслаждайтесь его руководством
показать весь комментарий
18.10.2020 17:30 Ответить
беги буба , беги пока не поздно
показать весь комментарий
17.10.2020 20:25 Ответить
За попередньої влади часто виникало багато питань до президента, а зараз тільки одне - де президент?
показать весь комментарий
17.10.2020 21:12 Ответить
Круто)
показать весь комментарий
18.10.2020 07:53 Ответить
Чи не Зеленський обіцяв зупинити вирубку лісів?
показать весь комментарий
18.10.2020 11:34 Ответить
Дякую, Ю. Бутусову за принципову позицію та за гідну відповідь ("На шустері" 16 10 2020 р.), зраднику України Л. Кравчуку,-маразматику, спрвжнє прізвище Кравчука - Лейба Фляг - по даних книги проф. МАУП Н. Сенченка "Четверта світова війна".
показать весь комментарий
17.10.2020 22:35 Ответить
Конституцію не читали ви))) В силу ч.2 ст.19 Конституції ..президент зобов'язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Повновження президента визначені у ст. 106 Конституції. Там не має ніяких повноважень , способу чи підстав для проведення президентом якихось ..опитувань ....є дише повноваження (пункт 6) призначати всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4934 статті 156 цієї Конституції,та проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою; Президент України...Отже в силу ст.19 Конституції президент як особа що має спеціальну правлспособність може робити лише те що йому прямо дозволено законом..і не має право робити те, що законом не передбачено в т.ч. і якісь опитування
показать весь комментарий
18.10.2020 00:08 Ответить
Вообще то если законом не запрещено ,значит разрешено. Поэтому можно.
показать весь комментарий
18.10.2020 01:23 Ответить
Не запрещено законами включать вопросы типа:
- Есть ли Бог?
- Поддерживаете ли вы вооружённую борьбу за свободу и независимость, или желаете жить в рабстве?

- Допускаете ли смертную казнь без суда и следствия для людей имеющих состояние более 1 млн.грн?
- Чей Крым?; Путин - Х*йло?
И т. п.
Всё что не запрещено...
показать весь комментарий
18.10.2020 03:57 Ответить
Так запрещено)читать не умеете ?
показать весь комментарий
18.10.2020 07:55 Ответить
Можна для кожного громадянина, а не для президента.
показать весь комментарий
18.10.2020 22:09 Ответить
Плохой из тебя юрист. "в т.ч. і якісь опитування" - в Законе нет такой фразы,это ты от себя добавил
показать весь комментарий
18.10.2020 01:33 Ответить
Ну ты и тупой -ему запрещено заниматься тем ,что не перечисленно в его обязанностях ,а никаких опросов там нет)и опрос в день тишины -отдельная статья-так что ещё преступления в копилку твоей зежабы- хотя он уже на расстрел зароботал
показать весь комментарий
18.10.2020 07:58 Ответить
ще раз для тих хто в танку..Пересічний громадянин має право робити все що йому Конституцією, законом чи підзаконними актами не заборонено...Представник влади ,навпаки має право робити лише те, що йому законом чи Конституцією дозволено...при цьому повинен бути законом визначений спосіб як він це повинен робити , підстави та межи
показать весь комментарий
18.10.2020 22:54 Ответить
Бувають і прикрі винятки. Наприклад, та на превеликий жаль, в Україні.
показать весь комментарий
18.10.2020 00:21 Ответить
А что мешает Зеленскому сейчас садить топ-коррупционеров, олигархов коррумпированых, министров, депутатов, мэров, судьи, прокуроров и т.д??
Все для этого есть у Зе. было бы желание и воля. Есть НАБУ, САП, Анти коррупционые Суд, на создавали, работайте.
Все эти опросы ни о чем, чистый популизм ,пиар, и шоу клоуна Зе, и Ермака Фсбшного.
показать весь комментарий
18.10.2020 00:59 Ответить
Никто не может ответить , какую статью Закона Украины нарушит Президент Зеленский если проведёт опрос?В Украине есть Конституционный суд , который может разьяснить законны или незаконны какие то действия чиновников . Зачем устраивать какой то балаган непонятно?
показать весь комментарий
18.10.2020 01:27 Ответить
Вже сто разів пояснювали - зеленський вийшов за межі президентських повноважень. Зелені дійсно тупі.
показать весь комментарий
18.10.2020 01:47 Ответить
Да мне всё равно вы зелени во фиолетови. Если не запрещено,значит разрешено.
показать весь комментарий
18.10.2020 01:52 Ответить
Нафига такое правительство, которое само не способно принять решение по этим вопросам?
показать весь комментарий
18.10.2020 01:48 Ответить
Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов вывели почти $5,5 млрд из украинского "ПриватБанка" через дочернюю компанию на Кипре! Первые два клиента на НАРЫ!!
показать весь комментарий
18.10.2020 01:50 Ответить
Президент, як і будь-який чиновник, має право робити тільки те, що йому дозволено. Натомість не чиновник, звичайна людина, має право робити те, що не заборонено законом. Так в усіх правових державах, і в Канаді теж. Зеленський вийшов за межі президентських повноважень, опитування, ініційовано ним, - кримінальний злочин.
показать весь комментарий
18.10.2020 02:19 Ответить
Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины ..." - статья 19 Конституции Украины. Вибачте, що російською
показать весь комментарий
18.10.2020 02:32 Ответить
Нужно спрашивать у УК Украины крапка
показать весь комментарий
18.10.2020 02:26 Ответить
а причем здесь спрашивать пана Бутусова. Это на Суде спросят законно ли нарушение режима тишины во время выборов.
показать весь комментарий
18.10.2020 03:04 Ответить
Він і клоун і шоумен, ось і робить шоу ..., ті хто виберав бажали шоу ..це , як ті хто заповняли анкети в інтернеті на керівні посади .., найшлося наївних багато ........а вибрали приближених .., так і тепер наівні подумають, що сам Зе в них питав ...!!
показать весь комментарий
18.10.2020 02:29 Ответить
Чи, зе реально цікавить відповідь .)))))?ха ха ха .. хто буде знати ту відповідь
Ну хіба , що марихуана ...
ну, що ви .. в медичних цілях.., а хто з наркоманів її курить не в медичних...?}}
показать весь комментарий
18.10.2020 02:33 Ответить
пане, не путайте грешное с праведным... Нарики начинают коксовать по нищаку, то они заканчивают в медицинских целях(ломки).
показать весь комментарий
18.10.2020 02:58 Ответить
ЗЫ... но ход мыслей мне ваших нравится, бо любой начинающий улетает ради интереса, мол , шо ощущает больной...
показать весь комментарий
18.10.2020 03:00 Ответить
Ваапше-та , шобы прекратить разговоры ни о чем, насчет нарушений во время выборов с этими недовопросами, нужно посмотреть на действия пана Гереги в день выборов. Если он не приостановит выборы, до устранения нарушений, то пойдет прицепом вместе с Зеленским под статью УК Украины, за нарушение закона о выборах(несоблюдение тишины во время выборов).
показать весь комментарий
18.10.2020 02:31 Ответить
нужно расширить перечень вопросов, мол , чи нужен габаритно-весовой контроль(ГВК) ...00:59https://censor.net/ru/photo_news/3225409/voditeli_bolee_sotni_gruzovikov_sabotiruyut_vzveshivanie_i_zablokirovali_dvijenie_na_trasse_pod_nikolaevom - граждане, оторвем дальнобойщиков от баранки -все на выборы.
показать весь комментарий
18.10.2020 03:36 Ответить
Бутусов лукавит - он точно знает, что ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь - именно ЗЕ-клоун в падлючем ЗЕ-шапито.
показать весь комментарий
18.10.2020 04:28 Ответить
Не факт - выход в отрицалово - первый шаг к выздоровлению от шизофрении. А это именно та болезнь, которая покосила зеизбирателей.
показать весь комментарий
18.10.2020 10:10 Ответить
Многие, так называемые, «ЗЕ-избиратели» голосовали во втором туре прежде всего за привлечение к политической ответственности Порохатого Барыги и это им удалось. Но за всё надо платить - ЗЕ-балаган и есть расплата. Хорошо бы, если бы следующее воскресенье стало холодным душем для ЗЕлёносопельного Блазня, а иначе нехай готовит жопу под пендель.
показать весь комментарий
18.10.2020 10:25 Ответить
"Президент - не гравець. Він не клоун у шапіто." - пане Юрію, допоки ви не сформулюєте правильно проблему, ви її не вирішите. "Президент - гравець. Він клоун у шапіто", а також зрадник України - от тепер уже можна думати як убрати це Зелене Гавно з політичної карти держави.
показать весь комментарий
18.10.2020 08:54 Ответить
у нас судьи имеют право дать срок ниже минимального срока по статье. смысл прописывать пожизненное если по этой статье могут дать условно)))
показать весь комментарий
18.10.2020 09:22 Ответить
Был Ющенко материли Ющенка, был Янукович материли Януковича, был Порошенко материли Порошенко, сейчас матерят Зеленского, будет президентом Бутусов и его верные друзья так же само будут материть. Я Вам скажу так что кто бы не был у нас президентом от него мало что зависит да и полномочий у него сейчас нет. Страна погрязла в феодально-олигархических кланах и своя рубашка ближе к телу. Вот и пан Бутусов к какой себя относит?
показать весь комментарий
18.10.2020 10:19 Ответить
Це спроба увійти другий раз в ту саму ріку. Перший раз вийшло із дешевим популізмом, вони надіються, що спрацює і вдруге. По-перше, все, що треба робити в боротьбі із корупцією-це дотримуватись законів але спільнота в Україні сама по собі корумпована і закони ніхто не виконує, а по-друге, подібні опитування-це неповага каганату до українців, рахуючи ,що «рагулі» куплятися на дешеву юшку брехні і маніпуляцій ще раз.
показать весь комментарий
18.10.2020 11:39 Ответить
Україна перестала існувати, а ви це і непомітили! Вся країна корумпована! Крадуть і беруть всі, хто може але свято врять, що посадка одного гіпотетичного корупціонера змінить ситуацію і вони перестануть носити хабарі один одному! Ви всі там кінчені і заслужили таке.
показать весь комментарий
18.10.2020 11:44 Ответить
Всі ці корумповані менти і прокурори, інспектори і інженери...відчувають себе як останні вуличні курви. Бхе! У людей масово відсутнє почуття професійної гідності! Тобою понукає якесь чмо, котре тобі заплатило і вимагає від тебе сервіс! Немає поваги до такого суспільства. Сором.
показать весь комментарий
18.10.2020 12:10 Ответить
Я, багато в чому з вами згоден.Майже 100 років тому, такою державою були США, зате зараз вони взірець, ось і УКраїна, через 100 років,буде іншою, на жаль, ми, це не побачимо. Тому будемо жити і боротись з ватними малоросами,корупціонерами,колаборантами і недоумками, обираючи гідних проукраїнських професіоналів і патріотів.
показать весь комментарий
18.10.2020 15:22 Ответить
Еврейский мальчик с чёрными глазами, а в них такая русская печаль...
показать весь комментарий
18.10.2020 12:05 Ответить
За всё время правления Зе, не пострадал ни один коррупционер, так же, как при приготовлении "крабовых палочек" не пострадал ни один краб.
показать весь комментарий
18.10.2020 13:51 Ответить
А,що йому втрачати? Він, що корупціонер?Йому набридла брехня блазня, який робить,що хоче, як у своєму кварталі, а держава, це не квартал-95.
показать весь комментарий
18.10.2020 15:13 Ответить
Бутусов-умница,уважаю
показать весь комментарий
18.10.2020 21:00 Ответить
Оно конечно так ,но только тришечки не так .
У меня нет претензий к зеленскому и даже к большей части его электората. Я не жду от моего кота умения играть в шахматы. Не требую чтобы мой лабрадор сторожил дом.
Вопросы только к думающим людям , к которым я отношу Бутусова.
Что они думали ,поддерживая зеленского ,прямо или косвенно.
И не надо мне чесать о принципах журналистики. Бутусов не" просто журналист". Он человек формирующий общественное мнение.
показать весь комментарий
19.10.2020 09:07 Ответить
Страница 3 из 3
 
 