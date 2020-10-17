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Новости Видео Местные выборы-2020
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Двое молодых людей поменяли на билбордах в Броварах номер кандидата на неправильный. ВИДЕО

Молодые люди ночью заменили на 18 билбордах номер кандидата в бюллетене на неправильный. Полицейские составили на них 18 админпротоколов.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Нарушители заклеили на агитационных материалах настоящий номер кандидата, заменив его выдуманным. За препятствование осуществлению избирательного права полицейские составили 18 протоколов об административных правонарушениях", - сказано в сообщении.

Нарушители - двое киевлян 21 и 23 лет. Полицейские изъяли у них "лестницу и разнообразные принадлежности".

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агитация (508) бигборды (196) Бровары (338) Киевская область (4132) местные выборы (2752) Нацполиция (16459)


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Топ комментарии
+18
голосуй за правильный номер..
Двое молодых людей поменяли на билбордах в Броварах номер кандидата на неправильный - Цензор.НЕТ 6102
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17.10.2020 19:33
+7
Я нічого не побачив.
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17.10.2020 19:27
+5
це нарот, який зеля притягнув до влади.
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17.10.2020 19:33
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фигня какая то...на шо это влияет?голосуют не билбордами,а бюллетенями
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17.10.2020 19:25 Ответить
К - Креатив.
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17.10.2020 19:27 Ответить
Я нічого не побачив.
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17.10.2020 19:27 Ответить
Директор ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області» Ігор Свиридов, який балотується в депутати Волинської обласної ради від Слуги Народу, періодично їздить на малу батьківщину, яка наразі перебуває на окупованих територіях так званої «ЛДНР», щоб перевірити свою нерухомість. Більш того, його донька, яка мешкає у Києві, пів року тому їздила в Донецьк народжувати, бо «там пологи безкоштовні», а разом з чоловіком вона час від часу катається то в окупований Донецьк, то в російський Ростов.
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17.10.2020 19:32 Ответить
це нарот, який зеля притягнув до влади.
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17.10.2020 19:33 Ответить
Цей нарот сам зелю притягнув до влади.
Треба ж борги повертати.
Але поїздки чиновників і керівників державних підприємств до окупованих територій і московії мали б бути забороненими ще минулим парламентом. Бо в цьому такого точно не діждеш.
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17.10.2020 20:18 Ответить
Действия бигбордов это не агитация а узнаваемость и очень сомнительная .но бабло крутится
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17.10.2020 19:32 Ответить
Кандидат сам и организовал акцию с целью привлечь внимание.
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17.10.2020 19:33 Ответить
голосуй за правильный номер..
Двое молодых людей поменяли на билбордах в Броварах номер кандидата на неправильный - Цензор.НЕТ 6102
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17.10.2020 19:33 Ответить
грязный номерок , сменить.
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17.10.2020 19:38 Ответить
кайфовая)
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17.10.2020 19:50 Ответить
А яка Сосна!
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17.10.2020 20:20 Ответить
Господи! Да откуда ж столько коробельных сосен появилось, да еще со знаковыми фамилиями и обещаниями?! Неужто "внучки"?
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17.10.2020 20:47 Ответить
А до чого тут поліція? Їх "хазяїн" найняв охороняти свої ббморди?
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17.10.2020 19:33 Ответить
а номерок случаем не зеленого цвета был?
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17.10.2020 19:47 Ответить
А какой был правильный и на какой неправильный поменяли почему не написали? Кто терпилы? Кого надо пожалеть?
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17.10.2020 19:50 Ответить
Ну и что здесь криминального, просто так, пошутили ребята.
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17.10.2020 19:55 Ответить
Двоє молодих людей поміняли на бігбордах у Броварах номер кандидата на неправильний - Цензор.НЕТ 916

...
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17.10.2020 20:12 Ответить
по какой статье им составили админку интересно!?
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17.10.2020 20:28 Ответить
Может - детская шалость в особо крупном размере?
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17.10.2020 20:49 Ответить
Да какая разница, какой номер. Главньій сказал! Хлопців відпустити!
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17.10.2020 20:43 Ответить
Ще в 2011 році "В решении судьи ВАСУ Юрия ЦВИРКУНА отмечается, что предвыборная программа В.ЯНУКОВИЧА - это средство агитации. При этом суд отказался сослаться на конкретную статью Закона «О выборах Президента Украины». Поскольку программа является средством предвыборной агитации, то ее целью является формирование воли избирателей голосовать за кандидата и ничего большего, указывается в решении.

В решении ВАСУ указывалось, что данное решение окончательное и обжалованию не подлежит."
Коротше, суд постановив, що перед виборами можна брехати в цілях агітації і ніяких наслідків це не несе. Хлопці проводили свою агітацію, щоб сформувати волю виборця,от і все
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17.10.2020 21:06 Ответить
Негры ночью крадут уголь. Видеофакт.
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17.10.2020 21:27 Ответить
Блін !

По суті - не сказано головне - що у кого міняли ... По відео нічого і зрозуміло (суд з таким доказом має послати ...)
Одна річ -міняли № претендента на мера - людям номер пофіг - будуть голосувати за людину по Фамілії (надіюсь двійників вже затримали ?) ...
Інша річ - за маловідомих членів якоїсь партії , як депутата .. один вложив бабла і в бігборди , і в агітацію , і у нехай підкуп виборців гречкою
А тут за пару пляшок гопникам - хоче влізти інший кандидат (від тоїж партії)
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18.10.2020 17:45 Ответить
 
 