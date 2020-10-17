Двое молодых людей поменяли на билбордах в Броварах номер кандидата на неправильный. ВИДЕО

Молодые люди ночью заменили на 18 билбордах номер кандидата в бюллетене на неправильный. Полицейские составили на них 18 админпротоколов.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Нарушители заклеили на агитационных материалах настоящий номер кандидата, заменив его выдуманным. За препятствование осуществлению избирательного права полицейские составили 18 протоколов об административных правонарушениях", - сказано в сообщении.

Нарушители - двое киевлян 21 и 23 лет. Полицейские изъяли у них "лестницу и разнообразные принадлежности".

Также на Цензор.НЕТ: Представители ОПЗЖ 14 октября раздавали в центре Винницы кашу и чай, на них завели дело. ВИДЕО+ФОТОрепортаж