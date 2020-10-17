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Двое молодых людей поменяли на билбордах в Броварах номер кандидата на неправильный. ВИДЕО
Молодые люди ночью заменили на 18 билбордах номер кандидата в бюллетене на неправильный. Полицейские составили на них 18 админпротоколов.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Нарушители заклеили на агитационных материалах настоящий номер кандидата, заменив его выдуманным. За препятствование осуществлению избирательного права полицейские составили 18 протоколов об административных правонарушениях", - сказано в сообщении.
Нарушители - двое киевлян 21 и 23 лет. Полицейские изъяли у них "лестницу и разнообразные принадлежности".
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+18 Шрек Баблокат
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Треба ж борги повертати.
Але поїздки чиновників і керівників державних підприємств до окупованих територій і московії мали б бути забороненими ще минулим парламентом. Бо в цьому такого точно не діждеш.
...
В решении ВАСУ указывалось, что данное решение окончательное и обжалованию не подлежит."
Коротше, суд постановив, що перед виборами можна брехати в цілях агітації і ніяких наслідків це не несе. Хлопці проводили свою агітацію, щоб сформувати волю виборця,от і все
По суті - не сказано головне - що у кого міняли ... По відео нічого і зрозуміло (суд з таким доказом має послати ...)
Одна річ -міняли № претендента на мера - людям номер пофіг - будуть голосувати за людину по Фамілії (надіюсь двійників вже затримали ?) ...
Інша річ - за маловідомих членів якоїсь партії , як депутата .. один вложив бабла і в бігборди , і в агітацію , і у нехай підкуп виборців гречкою
А тут за пару пляшок гопникам - хоче влізти інший кандидат (від тоїж партії)