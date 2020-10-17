Лерос: ГБР по приказу Зеленского готовит обыски, чтобы изъять записи о торговле должностями. ВИДЕО

Против народного депутата Гео Лероса планируются провокации. Их осуществит Государственное бюро расследований.

Об этом сам нардеп заявил в видеообращении на Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"В последующие дни против меня планируется провокация, которая будет осуществлена ​​руками ГБР. Под видом какого-то сфабрикованного дела о налогах, у меня проведут обыски, арестуют имущество и изымут все электронные носители. Именно ради последнего это будет и сделано", - уверен Лерос.

По его словам, соответствующие распоряжения делает президент Владимир Зеленский, которому известно о существовании продолжения "пленок Ермака", на которых брат главы Офиса Президента "торгует государственными должностями".

Нардеп уверен, что записи смогут послужить доказательством, что президенту было известно, что Денис Ермак "продолжал торговать должностями, даже в этом году, а сам Зеленский был частью этих сценариев".

"Я принципиально не хотел публиковать этот материал до выборов, чтобы никто не рассказывал, что это дискредитация перед голосованием, но раз Зеленский поставил задачу со мной расправиться к местным выборам, поэтому у меня может не быть возможности опубликовать эти материалы после. Украинцы, чтобы ни случилось, помните, что свободу вам никто не подарит, Украина прочно зажата в тисках олигархов и оккупантов, захвативших украинскую власть. Они будут защищать Зеленского всеми способами, потому что эта марионетка им выгодна. Мы должны мобилизовать силы, чтобы сбросить врагов Украины, потому что сами они не уйдут. Похоже, что нам придется их заставить", - уверен Лерос.

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Напомним, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

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САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

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Президент Владимир Зеленский назвал дело о пленках Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме этого он назвал Дениса Ермака "болтуном", а опубликовавшего записи депутата СН Лероса - "аферистом".

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что из-за записей разговоров Дениса Ермака ведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента.