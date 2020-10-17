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Новости Видео Денис Ермак и Гео Лерос
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Лерос: ГБР по приказу Зеленского готовит обыски, чтобы изъять записи о торговле должностями. ВИДЕО

Против народного депутата Гео Лероса планируются провокации. Их осуществит Государственное бюро расследований.

Об этом сам нардеп заявил в видеообращении на Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"В последующие дни против меня планируется провокация, которая будет осуществлена ​​руками ГБР. Под видом какого-то сфабрикованного дела о налогах, у меня проведут обыски, арестуют имущество и изымут все электронные носители. Именно ради последнего это будет и сделано", - уверен Лерос.

По его словам, соответствующие распоряжения делает президент Владимир Зеленский, которому известно о существовании продолжения "пленок Ермака", на которых брат главы Офиса Президента "торгует государственными должностями".

Нардеп уверен, что записи смогут послужить доказательством, что президенту было известно, что Денис Ермак "продолжал торговать должностями, даже в этом году, а сам Зеленский был частью этих сценариев".

"Я принципиально не хотел публиковать этот материал до выборов, чтобы никто не рассказывал, что это дискредитация перед голосованием, но раз Зеленский поставил задачу со мной расправиться к местным выборам, поэтому у меня может не быть возможности опубликовать эти материалы после. Украинцы, чтобы ни случилось, помните, что свободу вам никто не подарит, Украина прочно зажата в тисках олигархов и оккупантов, захвативших украинскую власть. Они будут защищать Зеленского всеми способами, потому что эта марионетка им выгодна. Мы должны мобилизовать силы, чтобы сбросить врагов Украины, потому что сами они не уйдут. Похоже, что нам придется их заставить", - уверен Лерос.

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Лерос: ГБР по приказу Зеленского готовит обыски, чтобы изъять записи о торговле должностями 01

Напомним, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

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САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Читайте: Скандал с пленками Лероса позитивно отразился на Ермаке, - советник главы ОП Подоляк

Президент Владимир Зеленский назвал дело о пленках Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме этого он назвал Дениса Ермака "болтуном", а опубликовавшего записи депутата СН Лероса - "аферистом".

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что из-за записей разговоров Дениса Ермака ведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента.

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) Лерос Гео (378) Ермак Денис (93)


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Топ комментарии
+63
Походу Бубочку зливають в унітаз... Зелений, купуй хату в Ростові, бо сядеш за зраду!
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17.10.2020 20:26
+61
Лерос опубликует продолжение "пленок Ермака": Зеленский руками сотрудников ГБР по сфабрикованному делу хочет изъять записи - Цензор.НЕТ 5958
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17.10.2020 20:36
+53
Лерос опублікує продовження "плівок Єрмака": Зеленський руками співробітників ДБР за сфабрикованою справою хоче вилучити записи - Цензор.НЕТ 794
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17.10.2020 21:05
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Правила форума Совет форумчан
Походу Бубочку зливають в унітаз... Зелений, купуй хату в Ростові, бо сядеш за зраду!
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17.10.2020 20:26 Ответить
спасибо, шо мал размерами, хоть канализационным трубам вреда не нанесет.
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17.10.2020 20:47 Ответить
Лерос опублікує продовження "плівок Єрмака": Зеленський руками співробітників ДБР за сфабрикованою справою хоче вилучити записи - Цензор.НЕТ 794
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17.10.2020 21:05 Ответить
Схоже що в Лероса добре стоїть на бубочку, вкурвив бубочка Гео. Молодець, доведи Вову до оргазму !
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17.10.2020 21:39 Ответить
Если в Лероса есть неопровержимые доказательства, тогда почему он их до сих пор не опубликовал? По моему, тут ещё с Лероса надо спросить, не делает ли он хайп на ровном месте...Опубликуй и все, никакие изъятия не помогут.
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18.10.2020 11:05 Ответить
- Некоторым людям, типа Зеленского, не рекомендуют посещать старые общественные туалеты типа "сортир...
- Почему?...
- Опасно... Вдруг провалятся и растворятся в яме с дерьмом... Консистенция у них - "аналогичная"...
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18.10.2020 12:38 Ответить
Теперь все должны смотреть только зелины глу(п)блюдочные видосики.
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17.10.2020 20:26 Ответить
Зеля "положил" на МИ-6? Тогда не будет никаких - "я привёз два лярда денег", и т.д.
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17.10.2020 20:27 Ответить
скорей всего там прикидывался ,как всегда,идиотом ...а тут компромат-вот и мечется ,ублюдок.
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17.10.2020 20:31 Ответить
Кто там МИ-6, когда он сам себе аж(!!!) К-95
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17.10.2020 20:38 Ответить
зежаба после звиздюлей от британцев решил компромат на себя уничтожить...
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17.10.2020 20:29 Ответить
А це хто такий з такою рожею?
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17.10.2020 20:29 Ответить
Мариш? Ковід підчепив?
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17.10.2020 20:46 Ответить
порохобот однако...
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17.10.2020 20:33 Ответить
Оце? )))
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17.10.2020 20:48 Ответить
ага...ты посмотри.как на него зелебобики окрысились
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17.10.2020 20:50 Ответить
Але ж головне, що не Порошенко? 😟 Правда? 😟Беееее!.
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17.10.2020 20:35 Ответить
Лерос опубликует продолжение "пленок Ермака": Зеленский руками сотрудников ГБР по сфабрикованному делу хочет изъять записи - Цензор.НЕТ 5958
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17.10.2020 20:36 Ответить
Лерос опублікує продовження "плівок Єрмака": Зеленський руками співробітників ДБР за сфабрикованою справою хоче вилучити записи - Цензор.НЕТ 4752
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17.10.2020 21:32 Ответить
И враг и дебил. То что дебил, так ФСБ ужасно не повезло.
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18.10.2020 12:48 Ответить
Так опубликуй все записи, которые есть, чего тянуть "резину"?
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17.10.2020 20:37 Ответить
не проще ли было выложить 50млн. евро под расписку?
Да хоть 55млн., все же лучше чем нелепо оправдываться и придумывать смешные "опросы"?
И что значит "изьять"? Да хоть убить - через пару дней автоматически загрузится на паре сайтов.
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17.10.2020 20:37 Ответить
Спасай записи! Сливай на файлообменник и открой общий доступ для всех. Пусть ищут.
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17.10.2020 20:51 Ответить
Пленки майора Мельниченко в студию.Леонид Данилыч все расскажет....
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17.10.2020 20:52 Ответить
і цицьки розіньскої
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17.10.2020 21:05 Ответить
У нього є козирний хід - передати плівки МІ6, яка в змозі визначити їх справжність. Нехай тоді вся шушера з ДБР, разом і її господарем, рвуть на дупі волосся.
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17.10.2020 20:53 Ответить
Я две каденции строил ОЛИГАРХАТ Украины и Зеля хоче його разрушить...
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17.10.2020 20:54 Ответить
Представительница Голоса в ТВК Харькова-человек Кернеса.Ватница -конченая.Таковы реалии Голоса в ХарьковеЭто она в обнимку с только возвратившимся из ордынских Лерос опублікує продовження "плівок Єрмака": Зеленський руками співробітників ДБР за сфабрикованою справою хоче вилучити записи - Цензор.НЕТ 4896 бегов Мусеевым.
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17.10.2020 20:55 Ответить
Не знаю эту представительницу Голоса, но, скорее всего, фотография была сделана в то время, когда Мусеев был главой райгосадминистрации и, в силу своих должностных обязанностей, награждал грамотами работников района.
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18.10.2020 03:07 Ответить
зэбилы! слухайтэ, вы цэ зробылы разом!
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17.10.2020 20:57 Ответить
73%.
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17.10.2020 21:30 Ответить
Это факт . Вопрос как с этим бороться, что делать? Толку повторять ,что они оказались тупыми гнидами , которых предупреждали и убеждали Что , неужели «поздно пить Боржоми»?
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18.10.2020 10:07 Ответить
зеЛю и еРмака нужно гнать и как можно скорей!
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17.10.2020 20:59 Ответить
Тут мне скинули письмо секретное Екатерины II за 1766 год по поводу Запорожскской Сечи и Украины....Утром напечатаю....
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17.10.2020 20:59 Ответить
Эти "Золотые грамоты" Катерины 2, данные Зализняку и Гонте на убийство поляков и евреев, два года по Европе ходили и публиковались в газетах.
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18.10.2020 16:57 Ответить
ця волохата паскуда сама розуміє, що робить?.. воно торгується? ВИДАЙ ВСЕ Й ОДРАЗУ!!!
чмо зелене
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17.10.2020 21:04 Ответить
Непонятно, где результаты беседы ми-6 с вовчиком, фээсбешник ермак по прежнему в его свите, остается взять на вооружение выступление Лероса, и не ждать, что кто то за нас сделает нашу работу.
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17.10.2020 21:07 Ответить
А бубочці похрін на всіїх і все. Тим більше на правду. "Беспредельщик". Він чує, бачить і робить лише те, що йому хочеться. Типовий єврейський розбещений маЛьчІк.
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17.10.2020 21:22 Ответить
там же как и здесь на плакате
Лерос опублікує продовження "плівок Єрмака": Зеленський руками співробітників ДБР за сфабрикованою справою хоче вилучити записи - Цензор.НЕТ 8612
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17.10.2020 21:31 Ответить
хоть бы один зебил самоспалился за нелоха, доказал бы , что он лох, все твари зеленые нелохи
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17.10.2020 21:09 Ответить
Ну так выпей обезболивающее или мозгов не хватает?зебильо такое дебильо...
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17.10.2020 21:23 Ответить
Гео Лерос, кличка "Баклан", отстаивал интересы Порошенка, а теперь и рожатель пленок Ермака. Интересно где можно первую часть пленок послушать
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17.10.2020 21:28 Ответить
С каких это пор член партии слуги урода Коломойского стал Порохоботом.
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17.10.2020 21:33 Ответить
"Гео Лерос... отстаивал интересы Порошенка" Шизоид, выпей яду! Такие дебилы жить не должны.
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17.10.2020 21:34 Ответить
нда,кацапня,кто вас такими не подготовленными сюда пускает?первую часть он не слышал))))
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17.10.2020 21:45 Ответить
Невже ви думаєте ,що люди вірять у ці міфічні безкінечні плівки! Ну як діти , чесне слово! Може там щось і записали трохи,але ви цим нескінченним серіалом дискредитували все! Лерос -астанавісь!!!
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17.10.2020 21:35 Ответить
Люди- это ты один совсем один что ли ?)))
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17.10.2020 21:42 Ответить
а ты в курсе ,убогий ,что не только на этом сайте вас, уродов зеленых, практически уже нет)
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18.10.2020 12:06 Ответить
ну таке притрушене як ти повірило в "ротердамм плюс", "торгівлю на крові", "кахіх єщє тєбє рехворм нє хватаєт"....
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17.10.2020 23:39 Ответить
але яким олігофреном треба бути, щоб вірити клоунським обяцянкам-цяцянкам зе-льоліка. і про дискредитацію - так успішно, як "слуги" і безпосередньо сам зЕ себе дискредитують, нікому іншому не вдається. в питанні дискредитації в них конкурентів нема.
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18.10.2020 19:16 Ответить
Я твой табуретка шатал. Нещасна Бубачка з усіх боків отримує підсрачників.
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17.10.2020 21:39 Ответить
Хаха.
Зеленский вонючая контачка..
Скоро этого ублюдка с его шоблой вздернут посреди Киева.
Так тому и быть..
Аллаху Акбар.
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17.10.2020 21:42 Ответить
Якщо Лерос бреше, то навіщо його переслідувати?
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17.10.2020 21:44 Ответить
в GOOGLE облако пусть заливает..там не конфискуют ...и в YOUTUBE может выложить...
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17.10.2020 21:59 Ответить
Какой-то мутный шлейф от этого видео Лероса."Я принципиально не хотел публиковать этот материал до выборов, чтобы никто не рассказывал, что это дискредитация перед голосованием,"Источник: https://censor.net/ru/v3225390. На мой взгляд это звучит так " я знаю, что эти парни плохие, но до выборов хотел молчать, чтобы что? Помочь занять места слугам уродца в местный советах? Что- СН сама по-себе, а ЗЕ сам по-себе?Так ведь нет. Боялся дикредитировать? А зачем жалеть тех, кто наносит вред государству.Как-то все это похоже на публичные торги
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17.10.2020 21:59 Ответить
И что теперь? Вас хайп Лероса и то, что он никак не сложит себе цену интересует или все же инфа, которая дискредитирует окончательно слуг?
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18.10.2020 17:01 Ответить
Сегодня, 1 января 2020 года, вступает в силу закон о защите обличителей коррупции.

Обличитель имеет право на 10-процентное вознаграждение от предмета преступления или причиненного государству ущерба.

Он сможет пользоваться всеми видами правовой помощи, или привлечь адвоката для защиты прав и представительства.

Кроме того, появится запрет дискриминации обличителя и его близких.

https://ukranews.com/news/674878-voznagrazhdenie-za-sdachu-korruptsionerov-s-1-yanvarya-vstupaet-v-silu
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17.10.2020 22:05 Ответить
Ну как, как можно было выбрать этого обсоса? Счастливы, 73%?
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17.10.2020 22:43 Ответить
Во время визита Зеленского в Турцию произошел эпизод, который несомненной войдет в историю взаимоотношений государств как пример того, чего делать нельзя. Пребывая с визитом в одной стране, официальное лицо просит главу этой страны связать его с главой третьей страны, которое на его звонки давно не отвечает. Эрдоган по просьбе Зеленского позвонил премьер-министру Канады Джастину Трюдо и передал трубку Зеленскому. Мы пока не знаем о реакции Трюдо, но сам факт подобного - вопиющая безграмотность и бестактность Зеленского вполне очевидна.
* по теме 2019-07-07 Игры идиотов. Зеленский теряет Канаду https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/blog-post_7.html
Посол Турции в Канаде Керим Урас был вызван в Department of Foreign Affairs and International Trade где имел беседу с министром иностранных дел Канады François-Philippe Champagne. На фоне весьма непростых отношений между Канадой и Турцией, напомним, что Канада приостановила экспорт вооружения и военных технологий в Турцию, инцидент со звонком Зеленского Трюдо из кабинета Эрдогана, может иметь крайне негативное влияние на украино-канадские отношения.
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17.10.2020 22:49 Ответить
"может иметь крайне негативное влияние на украино-канадские отношения." це як раз те, що потрібно зеленському. Це його завдання.
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18.10.2020 02:44 Ответить
Боже правий, яке ж воно дурне і нічому путьовому не вчиться!
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18.10.2020 08:01 Ответить
Можна витягти Вавія з Кривого Рогу,але Кривий Ріг витягти з Вавія неможливо.
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18.10.2020 10:54 Ответить
Пацталом!
😁
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17.10.2020 22:55 Ответить
Я уверен, что копии уже розданы в посольства, розданы верным людям в стране и перегнаны друзьям за рубеж... Но это публичное выкладывание материалов для народа - сильное напоминание , что именно народ является носителем власти в стране. Молодец Гео.
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17.10.2020 22:58 Ответить
Лерос, мочи зеленую шмарклю, можно в сортире .короче ,чем быстрей бубочка
обгадится по полной, тем лучше. реально чувак притомил народ.
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17.10.2020 23:10 Ответить
Страшно по-настоящему, что после этого недоразумения "мудрый нарид" может выбрать еще более опасную фигуру на главный пост страны. Речь о мЕРТВЕЧУКЕ, который запросто входит к куму ***** и может "закончить войну" не на словах или просто перестав стрелять. Только цена этого шага будет для украинцев губительной и грозит потерей суверенитета.
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18.10.2020 08:08 Ответить
Европа смотрит
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17.10.2020 23:48 Ответить
Наверное, записи нужно слить на хранение хотя бы в Балтию, иначе канут в небытие, а ЛЕРОСА выставят как брехуна и врага зеленой власти.
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18.10.2020 07:58 Ответить
Они уже наверное в США.
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18.10.2020 12:47 Ответить
И кто скажет что поцЗедент не борется с коррупцией??
Просто у него свое видение борьбы
Пора писать книгу "Моя борьба"(Майн Кампф)
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18.10.2020 08:00 Ответить
Может он её уже и написал на идише.
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18.10.2020 12:46 Ответить
Лероса наверное грохнут, а плёнки объявят фальшивкой. ФСБ не допустит потери двух удачно завербованных в Омане агентов.
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18.10.2020 10:22 Ответить
почему же ты не можешь их слить до обысков? мутный этот лео
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18.10.2020 10:23 Ответить
Плёнки Лероса- террористический акт. Они могли приостановить всю торговлю должностями в стране. Хорошо что братья Эрмаки оказались не робкого десятка и удвоили свои усилия, хотя один из них ещё не оправился от недавнего воскрешения.
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18.10.2020 12:43 Ответить
Нардеп уверен, что записи смогут послужить доказательством, что президенту было известно, что Денис Ермак "продолжал торговать должностями, даже в этом году, а сам Зеленский был частью этих сценариев". - если верить маме Риме, то такого не может быть, она перед выборами рассказывала, что https://www.youtube.com/watch?v=_yuG_QkWuck "он не будет воровать и не даст никому воровать". https://www.youtube.com/watch?v=ug6tw7J1Ym4 Он просто хотел чтобы в Украине всё изменилось, чтобы молодёжь не уезжала,чтобы молодёжь была на местах здесь. Он не может смотреть как у нас люди живут. У нас пенсионеры получают копейки. У нас пенсию получит, а лекарства не может купить. - хотел до выборов, а после выборов расхотелось ему и на нищих пенсионеров он равнодушно смотрит. - https://dengi.ua/finance/2354867-80-procent-pensionerov-v-ukraine-okazalis-za-chertoj-bednosti-ombudsmen Около 80% украинских пенсионеров оказались за гранью нищеты. - Зеленским верить нельзя !!! Они брешут украинцам для своей выгоды.
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18.10.2020 14:44 Ответить
 
 