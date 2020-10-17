Идея президента с опросом ох#ительна, - глава "Слуги народа" в Киевской области Дубинский. ВИДЕО
Украинцы обсуждают на кухнях вовсе не те вопросы, которые попали в опрос, хотя сама его идея - отличная.
Об этом заявил в опубликованном YouTube ролике нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский, информирует Цензор.НЕТ.
"Идея - супер. Я всегда на стороне президента, вы это прекрасно знаете. И если смотреть на ситуацию "сверху", то идея ох#ительная. Президент предлагает народовластие, опросить всех, узнать мнение народа. Ох#ительная идея. Но вовремя ли и что это за качество вопросов, которые предложены населению в данную секунду. Что это, бл#дь, актуальная тема? Это что - то, что вы обсуждаете на кухне? Правда? То есть реально у меня аудитория наркоманов, которые обсуждают, что там с медицинской марихуаной, очень хочется курнуть. Я думаю, что в принципе людям очень хочется нормально жить. И это ключевой вопрос, который их интересует на их кухнях. Людям хочется нормально получать и пенсии, нормально добиваться каких-то социальных гарантий для себя: качественного образования, достойной медицины, возможности безопасно ходить по улицам и пользоваться качественной инфраструктурой - чистым лифтом, нормальным отоплением и подъездами. И при этом платить за это нормальный тариф. Это правда обсуждают на кухнях. Ну, плюс война, конфликт на востоке Украины", - уверен Дубинский.
По его мнению, употребляющих марихуану и нуждающихся в медицинской марихуане людей в Украине около двух миллионов, поэтому этот вопрос не может считаться социально значимым.
"Социально важный вопрос тарифов на тепло - им пользуются все. Но почему-то его в опроснике нет. Вопрос войны на Донбассе интересует всех. Все пользуются теплом, все пользуются газом, все пользуются светом. И все за это платят. Вот за это люди готовы глотку рвать власти. Но мы почему-то про это не спрашиваем. Наверно, потому что ответ очевиден - надо снижать", - думает нардеп.
Дубинский подчеркнул, что предложенные вопросы не имеют никакого отношения к "нашим с вами чаяниям" и были придуманы в Офисе Президента "синтетически". Из-за этого они не связаны с обычной жизнью украинцев, на них неинтересно отвечать. Практических результатов опроса, по мнению депутата, не может быть.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.
14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.
15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.
16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?
В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.
Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень
Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".
Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему президент Владимир Зеленский решил проводить свой опрос в день проведения местных выборов 25 октября.
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Вже другий рік думаю, як жити в країні де з 4-ох осіб - 3 зебіли?
я в теории тебе написал СССр, это тюрьма народов...,а ты что построил?
ты просил ГУЛАГ,а с братом Гитлером построить другое дерьмо невозможно было...
знаешь Данилыч,я был круче..отдал ядерное оружие РАБссиянцам за 400 миллионов баксов...
не Макарыч,я был крукче..подписал твою бумагу,а ты уже в отставке был...
https://youtu.be/zmHNj02_7l4
т.е. Моисей много лет водил своих баранов по пустыне. но никак не 40 лет.
Зебилы, вы гордитесь уровнем политической жизни в Украине? Ви це зробили разом!
Дубинский-ДубоБеня-ДубЗеленый1-ДубОпавший-дубина-ДУПА
Сегодня утром в самом центре столицы Молдовы обосновались грузовики и спецтехника министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.
Машины с развевающимися триколорами прибыли в качестве «гуманитарной помощи» и будут использоваться для расчистки снега и зимних заносов.
Комментаторы отмечают, что это не что иное, как поддержка РФ пророссийского президента Молдовы Игоря Додона на выборах, которые должны состояться 1 ноября этого года.
Житель Кишинева Драгош Галбур на странице в «Фейсбуке» пишет: «Сегодня из России приехали машины для уборки снега. Привезли их прямо в центр города, в час пик, с российским флагом на них. Что это, если не лицемерие и предвыборная кампания на российские деньги?».
Возникает закономерный вопрос: как техника попала в Кишинев? Скорее всего она проехала из РФ через территорию Украины - вряд ли через Беларусь, Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию. Отметим, что речь идет не о частной компании государственной структуры страны-агрессора.
https://twitter.com/Chekalkin Дмитрий Чекалкин
https://twitter.com/hashtag/%D0%96%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D1%83?src=hashtag_click #ЖартиПідКаву :
Кажуть, що на якійсь фермі під Києвом, спеціально для Бубочки будуть розводити карликових журналістів. Хитрозроблений преЗЕдент завжди знайде, що запитати, коли не знає, що відповісти.
Источники на Банковой рассказывают, что фишка с опросом изначально была придумана для того, чтобы повысить явку молодежи на выборах 25 октября. И главной заманухой для юношей и девушек должен был стать вопрос о легализации легких наркотиков. Дескать, как только молодежь услышит этот вопрос, она бегом побежит голосовать за «слуг народа».
Говорят, что на лоббирование этого вопроса изрядно потратились заинтересованные структуры, которые хотят продавить законопроект о легализации в Украине медицинского каннабиса (марихуаны).
Но затем Зеленского напугал аргумент о том, что старшее поколение будет недовольно. И проявит это свое недовольство в том, что пойдет и проголосует против «слуг народа» как партии, выступающей за легализацию наркотиков. А о самом Зеленском будут говорить, что он хочет легализовать наркотики для собственного потребления.
В итоге Зеленский остановился на формулировке: «Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных. Как объяснил его офис, «на сегодняшний день медицинские препараты на основе каннабиса доступны в таких странах, как Канада или Австралия, Соединенные Штаты или Польша, Новая Зеландия или Литва».
Если бы Зеленский прочитал свою официальную предвыборную программу, которую он обнародовал в январе 2019 г., он узнал бы оттуда, что он еще почти два года назад пообещал украинцам: «Лекарства, которые прошли регистрацию в странах ЕС и США, не будут получать дополнительных разрешений в Украине». И 73% украинцев это одобрили еще в апреле 2019-го. Но Зеленский так и не удосужился выполнить это свое обещание, имея собственное монобольшинство в парламенте и собственное правительство. И теперь, вместо того чтобы извиняться перед народом за обманутые надежды, он перекладывает на народ ответственность: вот ты подтверди, что ты хочешь, чтобы я выполнил свое обещание, и тогда я выполню.
https://www.dsnews.ua/politics/afera-s-pyatyu-voprosami-kak-zelenskiy-hochet-eshche-tri-raza-vseh-obmanut-16102020-402792
Без ненависти, без эмоций, но с осознанием небходимости этой нелегкой и грязной работы.
Млять, прикольненько!
Іван Опанасович. От ти в нас дуже інтєлігєнтний, що не слово - то матюки.
(с) Лесь Подерв'янський "Остановісь, мгновєньє - ти прєкрасно!"