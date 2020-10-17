Идея президента с опросом ох#ительна, - глава "Слуги народа" в Киевской области Дубинский. ВИДЕО

Украинцы обсуждают на кухнях вовсе не те вопросы, которые попали в опрос, хотя сама его идея - отличная.

Об этом заявил в опубликованном YouTube ролике нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский, информирует Цензор.НЕТ.

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"Идея - супер. Я всегда на стороне президента, вы это прекрасно знаете. И если смотреть на ситуацию "сверху", то идея ох#ительная. Президент предлагает народовластие, опросить всех, узнать мнение народа. Ох#ительная идея. Но вовремя ли и что это за качество вопросов, которые предложены населению в данную секунду. Что это, бл#дь, актуальная тема? Это что - то, что вы обсуждаете на кухне? Правда? То есть реально у меня аудитория наркоманов, которые обсуждают, что там с медицинской марихуаной, очень хочется курнуть. Я думаю, что в принципе людям очень хочется нормально жить. И это ключевой вопрос, который их интересует на их кухнях. Людям хочется нормально получать и пенсии, нормально добиваться каких-то социальных гарантий для себя: качественного образования, достойной медицины, возможности безопасно ходить по улицам и пользоваться качественной инфраструктурой - чистым лифтом, нормальным отоплением и подъездами. И при этом платить за это нормальный тариф. Это правда обсуждают на кухнях. Ну, плюс война, конфликт на востоке Украины", - уверен Дубинский.

По его мнению, употребляющих марихуану и нуждающихся в медицинской марихуане людей в Украине около двух миллионов, поэтому этот вопрос не может считаться социально значимым.

"Социально важный вопрос тарифов на тепло - им пользуются все. Но почему-то его в опроснике нет. Вопрос войны на Донбассе интересует всех. Все пользуются теплом, все пользуются газом, все пользуются светом. И все за это платят. Вот за это люди готовы глотку рвать власти. Но мы почему-то про это не спрашиваем. Наверно, потому что ответ очевиден - надо снижать", - думает нардеп.

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Дубинский подчеркнул, что предложенные вопросы не имеют никакого отношения к "нашим с вами чаяниям" и были придуманы в Офисе Президента "синтетически". Из-за этого они не связаны с обычной жизнью украинцев, на них неинтересно отвечать. Практических результатов опроса, по мнению депутата, не может быть.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

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