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Новости Видео Опрос Зеленского
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Идея президента с опросом ох#ительна, - глава "Слуги народа" в Киевской области Дубинский. ВИДЕО

Украинцы обсуждают на кухнях вовсе не те вопросы, которые попали в опрос, хотя сама его идея - отличная.

Об этом заявил в опубликованном YouTube ролике нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамия об опросе Зеленского: Почему сейчас? Потому что он так решил

"Идея - супер. Я всегда на стороне президента, вы это прекрасно знаете. И если смотреть на ситуацию "сверху", то идея ох#ительная. Президент предлагает народовластие, опросить всех, узнать мнение народа. Ох#ительная идея. Но вовремя ли и что это за качество вопросов, которые предложены населению в данную секунду. Что это, бл#дь, актуальная тема? Это что - то, что вы обсуждаете на кухне? Правда? То есть реально у меня аудитория наркоманов, которые обсуждают, что там с медицинской марихуаной, очень хочется курнуть. Я думаю, что в принципе людям очень хочется нормально жить. И это ключевой вопрос, который их интересует на их кухнях. Людям хочется нормально получать и пенсии, нормально добиваться каких-то социальных гарантий для себя: качественного образования, достойной медицины, возможности безопасно ходить по улицам и пользоваться качественной инфраструктурой - чистым лифтом, нормальным отоплением и подъездами. И при этом платить за это нормальный тариф. Это правда обсуждают на кухнях. Ну, плюс война, конфликт на востоке Украины", - уверен Дубинский.

По его мнению, употребляющих марихуану и нуждающихся в медицинской марихуане людей в Украине около двух миллионов, поэтому этот вопрос не может считаться социально значимым.

"Социально важный вопрос тарифов на тепло - им пользуются все. Но почему-то его в опроснике нет. Вопрос войны на Донбассе интересует всех. Все пользуются теплом, все пользуются газом, все пользуются светом. И все за это платят. Вот за это люди готовы глотку рвать власти. Но мы почему-то про это не спрашиваем. Наверно, потому что ответ очевиден - надо снижать", - думает нардеп.

Также смотрите: 42% украинцев поддерживают инициативу Зеленского о проведении общенационального опроса, 22% - против, - "Рейтинг". ИНФОГРАФИКА

Дубинский подчеркнул, что предложенные вопросы не имеют никакого отношения к "нашим с вами чаяниям" и были придуманы в Офисе Президента "синтетически". Из-за этого они не связаны с обычной жизнью украинцев, на них неинтересно отвечать. Практических результатов опроса, по мнению депутата, не может быть.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень

Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему президент Владимир Зеленский решил проводить свой опрос в день проведения местных выборов 25 октября.

Читайте: Зеленский взял под контроль местные власти во Львове, иначе у него нет шансов на выборах, - Порошенко

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) местные выборы (2752) опрос (2826) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+84
Идея президента с опросом ох#ительна, - глава "Слуги народа" в Киевской области Дубинский - Цензор.НЕТ 9809
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17.10.2020 21:41
+46
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD #Дубинизмыонлайн Зебіли, ви найкумедніші тупаки з усіх можливих довбнів!
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17.10.2020 21:39
+36
Як же обридло це зелене бикувате бидло разом з їх хазяїном.
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17.10.2020 21:44
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Воно без нецензурщини висловлюватися не здатне ?
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17.10.2020 22:17 Ответить
Просто тоді його електорат не зрозуміє.)))
Як ся маєте?
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17.10.2020 22:24 Ответить
Точно. Це ж воно до своїх =виборців= звертається.
Дякую, добре. Ви ?
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17.10.2020 22:44 Ответить
Так.
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18.10.2020 04:37 Ответить
Ідея президента з опитуванням ох#єнна, - глава "Слуги народу" в Київській області Дубінський - Цензор.НЕТ 4698

...
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17.10.2020 22:19 Ответить
Було би смішно, якби не було сумно...
Вже другий рік думаю, як жити в країні де з 4-ох осіб - 3 зебіли?
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17.10.2020 22:20 Ответить
В Білорусії?
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17.10.2020 22:25 Ответить
В Україні. До чого тут Білорусія?
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17.10.2020 22:28 Ответить
Воно наркоман, як і його **********.
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17.10.2020 23:01 Ответить
чЛенин спрашивает Сралина...
я в теории тебе написал СССр, это тюрьма народов...,а ты что построил?
ты просил ГУЛАГ,а с братом Гитлером построить другое дерьмо невозможно было...
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17.10.2020 22:21 Ответить
Ідея президента з опитуванням ох#єнна, - глава "Слуги народу" в Київській області Дубінський - Цензор.НЕТ 163
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17.10.2020 22:23 Ответить
а шо, кого-то, спустя вот уже полтора года их зелёного блдства, ещё интересует мнение бородатой шлюхи, пусть и элитной?
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17.10.2020 22:28 Ответить
Бени небритая Жопа обозвалась...
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17.10.2020 22:32 Ответить
А я вот возьму и в день выборов вызову милицию на этих агитаторов в день выборов. Или сам буду задерживать. Думаю шо я буду не один. так ша, зетипиллы, подумайте стоит ли учавствовать в этом преступлении.
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17.10.2020 22:33 Ответить
Чуваки... я пришел на один срок...развалить Олигархов которых придумал Кучма...
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17.10.2020 22:33 Ответить
От Петушара!
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17.10.2020 22:34 Ответить
Ідея президента з опитуванням ох#єнна, - глава "Слуги народу" в Київській області Дубінський - Цензор.НЕТ 3093
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17.10.2020 22:37 Ответить
Кравчук и Кучма сидят в кафешке...
знаешь Данилыч,я был круче..отдал ядерное оружие РАБссиянцам за 400 миллионов баксов...
не Макарыч,я был крукче..подписал твою бумагу,а ты уже в отставке был...
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17.10.2020 22:38 Ответить
Щоб не говорило це одоробло,одороблом лишається. Рюзькомовний щур нічого спільного з країною не має.Звичайний щур у кремля на службі.
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17.10.2020 22:41 Ответить
По пятому вопросу Зеля правильно сказал: "Или все подписанты будут выполнять Будапештский меморандум, или никто его не будет выполнять". Прозрачный намек на то, что Украина снова может начать разработку ядерного оружия, потому что московиты не собираются возвращать захваченные территории и защищать Украину от внешних угроз.
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17.10.2020 22:42 Ответить
Хто, Кловун будет разрабатывать? Ты в дуб зеленый шоли врезался? Осел спит и думает как в Макшанию завести Украину. Только вот под ногами мешаются патриоты. Ссыться.
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17.10.2020 22:46 Ответить
Каждый украинский президент во время нахождения на своем посту из совка или барабанщика постепенно превращался в патриота.
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17.10.2020 22:49 Ответить
Да. Янукович патрот. Бухаешь?
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17.10.2020 22:53 Ответить
Тот не успел превратиться - был свергнут.
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17.10.2020 23:02 Ответить
Ідея президента з опитуванням ох#єнна, - глава "Слуги народу" в Київській області Дубінський - Цензор.НЕТ 4019
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17.10.2020 22:47 Ответить
Данилыч не подписывай...
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17.10.2020 22:48 Ответить
Данилыч чмо и запойный алкаш
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17.10.2020 23:17 Ответить
Термінове звернення! Анонсую публікацію нових плівок Єрмака
https://youtu.be/zmHNj02_7l4
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17.10.2020 22:51 Ответить
у Зеленского окуительный талант находить всякий непотреб типа Дубинского и тащить его в политику!
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17.10.2020 22:54 Ответить
зачем раздражать население этим поцом дубинским
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17.10.2020 23:12 Ответить
это бенин пудель. вовочка его не искал
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17.10.2020 23:13 Ответить
За ч"ємь на начь кудлату пику цього русккава впхали?
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18.10.2020 00:24 Ответить
а сам зеленский НЕ НЕПОТРЕБ ?
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18.10.2020 07:09 Ответить
40 лет по Пустыне бродить не каждый Моисей сможет....вы прошли всего 6 лект чуваки...
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17.10.2020 22:55 Ответить
не было никаких 40 лет, это все семитсике байки. слово "сорок " в древнеиудейском означает "много" (поинтересуйтесь).
т.е. Моисей много лет водил своих баранов по пустыне. но никак не 40 лет.
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17.10.2020 23:14 Ответить
Жопа Коломойского одобрила действия писюнианиста.
Зебилы, вы гордитесь уровнем политической жизни в Украине? Ви це зробили разом!
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17.10.2020 22:56 Ответить
Да не вопрос, пусть спросит, нужно ли посадить Коломойского, интересно, что тогда запоет эта жопа Бени?
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17.10.2020 23:03 Ответить
Этапы большого пути:
Дубинский-ДубоБеня-ДубЗеленый1-ДубОпавший-дубина-ДУПА
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17.10.2020 23:08 Ответить
Спецтехника МЧС РФ прибыла в Молдову через территорию Украины. ВОПРОС: кто пропустил машины страны-агрессора?

Сегодня утром в самом центре столицы Молдовы обосновались грузовики и спецтехника министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.
Машины с развевающимися триколорами прибыли в качестве «гуманитарной помощи» и будут использоваться для расчистки снега и зимних заносов.
Комментаторы отмечают, что это не что иное, как поддержка РФ пророссийского президента Молдовы Игоря Додона на выборах, которые должны состояться 1 ноября этого года.
Житель Кишинева Драгош Галбур на странице в «Фейсбуке» пишет: «Сегодня из России приехали машины для уборки снега. Привезли их прямо в центр города, в час пик, с российским флагом на них. Что это, если не лицемерие и предвыборная кампания на российские деньги?».
Возникает закономерный вопрос: как техника попала в Кишинев? Скорее всего она проехала из РФ через территорию Украины - вряд ли через Беларусь, Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию. Отметим, что речь идет не о частной компании государственной структуры страны-агрессора.
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17.10.2020 23:08 Ответить
А в каком месте Беларусь с Молдовой граничит)))?
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18.10.2020 00:39 Ответить
)))ну он так красиво всех в ряд перечислил -даже Румынию,я даже внимания не обратила
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18.10.2020 00:47 Ответить
"скорей всего", ага
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17.10.2020 23:15 Ответить
Могли по морю на Румынию в Констанцу , а там в Молдову
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18.10.2020 00:08 Ответить
Ідея президента з опитуванням ох#єнна, - глава "Слуги народу" в Київській області Дубінський - Цензор.НЕТ 3154
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17.10.2020 23:12 Ответить
Так удивляться давно перестали ,признали это неопровержимым фактом.
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18.10.2020 09:56 Ответить
А чем хороша идея? Опрос можно провести и по телефону!
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17.10.2020 23:15 Ответить
Если б было народовластие - бениного пуделя уже порвали бы на румынский флаг
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17.10.2020 23:18 Ответить
Эта шизоидная псина бени коломойши входит в ближайшее окружение вовчика, теперь ясно, откуда у Зе, особенно в последнее время, припадки шизофрении.
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17.10.2020 23:22 Ответить
Сабачий рот, что взять.
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17.10.2020 23:38 Ответить
https://twitter.com/Chekalkin

https://twitter.com/Chekalkin Дмитрий Чекалкин



https://twitter.com/hashtag/%D0%96%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D1%83?src=hashtag_click #ЖартиПідКаву :
Кажуть, що на якійсь фермі під Києвом, спеціально для Бубочки будуть розводити карликових журналістів. Хитрозроблений преЗЕдент завжди знайде, що запитати, коли не знає, що відповісти.
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17.10.2020 23:40 Ответить
Ідея президента з опитуванням ох#єнна, - глава "Слуги народу" в Київській області Дубінський - Цензор.НЕТ 7765 https://censor.net/ru/user/443755 Позвольте с вами не согласиться много -הרבה , сорок-ארבעים Cовершенно разные корни слов , ну и косвенны свидетельства , прошло два поколения , а насчет Дубинского , тот еще Крендель на подтанцовке , ......
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17.10.2020 23:58 Ответить
Якби я була в Україні, то взяла б їх папірець і розірвала на шматки в них на очах. Раджу всім незеленим.
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18.10.2020 00:15 Ответить
Сенсанція. Вперше у світі, песик Каломойшик, що розмовляє. Своїм "тупим собачим ротом".
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18.10.2020 00:27 Ответить
Гидота продажна, коли ж ви повиздихаєте?!
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18.10.2020 00:34 Ответить
Вопрос о марихуане

Источники на Банковой рассказывают, что фишка с опросом изначально была придумана для того, чтобы повысить явку молодежи на выборах 25 октября. И главной заманухой для юношей и девушек должен был стать вопрос о легализации легких наркотиков. Дескать, как только молодежь услышит этот вопрос, она бегом побежит голосовать за «слуг народа».

Говорят, что на лоббирование этого вопроса изрядно потратились заинтересованные структуры, которые хотят продавить законопроект о легализации в Украине медицинского каннабиса (марихуаны).

Но затем Зеленского напугал аргумент о том, что старшее поколение будет недовольно. И проявит это свое недовольство в том, что пойдет и проголосует против «слуг народа» как партии, выступающей за легализацию наркотиков. А о самом Зеленском будут говорить, что он хочет легализовать наркотики для собственного потребления.

В итоге Зеленский остановился на формулировке: «Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных. Как объяснил его офис, «на сегодняшний день медицинские препараты на основе каннабиса доступны в таких странах, как Канада или Австралия, Соединенные Штаты или Польша, Новая Зеландия или Литва».

Если бы Зеленский прочитал свою официальную предвыборную программу, которую он обнародовал в январе 2019 г., он узнал бы оттуда, что он еще почти два года назад пообещал украинцам: «Лекарства, которые прошли регистрацию в странах ЕС и США, не будут получать дополнительных разрешений в Украине». И 73% украинцев это одобрили еще в апреле 2019-го. Но Зеленский так и не удосужился выполнить это свое обещание, имея собственное монобольшинство в парламенте и собственное правительство. И теперь, вместо того чтобы извиняться перед народом за обманутые надежды, он перекладывает на народ ответственность: вот ты подтверди, что ты хочешь, чтобы я выполнил свое обещание, и тогда я выполню.
https://www.dsnews.ua/politics/afera-s-pyatyu-voprosami-kak-zelenskiy-hochet-eshche-tri-raza-vseh-obmanut-16102020-402792
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18.10.2020 00:38 Ответить
Тю, а для забавы , за дальний стол и ложку с дыркой.
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18.10.2020 02:47 Ответить
Вот поэтому немцы в свое время с подобными паразитами боролись при помощи инсектицидов. Т.е. травили, как тараканов.
Без ненависти, без эмоций, но с осознанием небходимости этой нелегкой и грязной работы.
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18.10.2020 02:54 Ответить
Кому-то интересно, что думает и говорит этот румын недоношенный?
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18.10.2020 02:51 Ответить
Как охёрительны были те шлюхи , про которых выдумал в 2013 этот молдавский гражданин !
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18.10.2020 04:11 Ответить
сутенеру-зоофілу слова НЕ ДАВАЛИ!!!!111
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18.10.2020 05:49 Ответить
сколько еще раз на цензоре будут этого матюкливого попугая публиковать... мат на мате, а ума все равно как не было, так и нет...
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18.10.2020 05:55 Ответить
Дубинский мразь кацапская
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18.10.2020 06:39 Ответить
Да, лексикон у этого придурка.....напомните мне его тавтологию.
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18.10.2020 09:25 Ответить
собачье сердце. шариков)))
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18.10.2020 10:21 Ответить
В какой бы жопе торчали и кем бы были ЗЕ-ублюдки, если бы их ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь не взял бы в своё падлючее ЗЕ-шапито? По сему, даже если ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь своей ЗЕ-кодле насцыт в бельма, они воспримут это не иначе, как Божью росу. А все ЗЕ-лидеры - это чемпионы среди ЗЕ-упырей по глубинному закладыванию языка промеж субтильных полужопий ихнего сиплоголосого ЗЕ-предводителя.
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18.10.2020 10:11 Ответить
быдло общается со своим быдлом на понятном ему языке)))
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18.10.2020 10:20 Ответить
Видосики с матерком?
Млять, прикольненько!
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18.10.2020 10:32 Ответить
Шо то я не пойму. А кто это сделал всех вместе. 73% этого очень хотели, так кому теперь претензии.
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18.10.2020 11:44 Ответить
цирковая проститутка не дает о себе забыть и цн ему помогает.
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18.10.2020 12:36 Ответить
пипец.я проголосую за любого, кто загонит этих зеленых олигофренов вместе с их предводителем зебараном под плинтус. реально зеленые дегенераты уже притомили
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18.10.2020 14:21 Ответить
Чорт. Ну і сиди тут з своїм салом, кабан *******.
Іван Опанасович. От ти в нас дуже інтєлігєнтний, що не слово - то матюки.

(с) Лесь Подерв'янський "Остановісь, мгновєньє - ти прєкрасно!"
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18.10.2020 14:53 Ответить
Коли йому нарешті хто-небуть заїде по ї-балу?
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19.10.2020 00:10 Ответить
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