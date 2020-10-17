В ответ на теракт в Гяндже уничтожена бронетехника ВС Армении, - Минобороны Азербайджана. ВИДЕО

Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении подразделениями армии страны бронетехники ВС Армении. Отмечается, что данный удар был нанесен в ответ на теракт в Гяндже.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Вестник Кавказа.

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Напомним, Армения и Азербайджан обвинили друг друга в ракетных обстрелах в ночь на субботу, 17 октября. Так, в ночь на 17 октября соответствующее объявление сделал Баку, обвинив Армению в ракетных ударах по городам Гянджа и Мингечевир. По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, в результате атаки погибли более 10 человек и еще более 40 ранены.