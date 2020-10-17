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В ответ на теракт в Гяндже уничтожена бронетехника ВС Армении, - Минобороны Азербайджана. ВИДЕО

Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении подразделениями армии страны бронетехники ВС Армении. Отмечается, что данный удар был нанесен в ответ на теракт в Гяндже.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Вестник Кавказа.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гянджи обстреляли баллистическими ракетами "Эльбрус", - помощник президента Азербайджана Гаджиев. ФОТОрепортаж

Напомним, Армения и Азербайджан обвинили друг друга в ракетных обстрелах в ночь на субботу, 17 октября. Так, в ночь на 17 октября соответствующее объявление сделал Баку, обвинив Армению в ракетных ударах по городам Гянджа и Мингечевир. По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, в результате атаки погибли более 10 человек и еще более 40 ранены.

Автор: 

Азербайджан (791) Армения (829)


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Топ комментарии
+47
Угу. Следы траков уходят в кустик. мААскировка, ну
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17.10.2020 22:22
+32
Дело в тупорылых зебилах... как же они выли, когда Порох купил всего несколько.
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17.10.2020 22:33
+28
У відповідь на теракт у Гянджі знищено бронетехніку ЗС Вірменії, - Міноборони Азербайджану - Цензор.НЕТ 8458
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17.10.2020 22:37
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Если кацапы полезут в Азербайджан как в Грузию Эрдоган их принудит к миру за 1 день а буряты станут вымершим монголоидным видом.
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17.10.2020 23:51 Ответить
А чего ж в Сирии русню терпит?
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17.10.2020 23:59 Ответить
Сеня, ты хотел написать - треплят...?
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18.10.2020 06:06 Ответить
Не одному ж ***** там тренироваться.
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18.10.2020 08:19 Ответить
https://youtu.be/hR32uhcyI1A?t=105

на 1:47 хорошо выдно как лазер указывает цель.
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18.10.2020 00:26 Ответить
Армянскую технику расстреливают как на полигоне.Отсутствие должной разведки,маскировки,ик ловушек,дымзавес,РЭБ,дает о себе знать..Азерам респект,что пользуются тупостью противника в отношении сбережения своей бтт.
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18.10.2020 10:08 Ответить
Туркам, азеры там статисты...
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18.10.2020 10:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Nq4EYGCtyuI
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18.10.2020 12:26 Ответить
Вот так бывает,когда у главнокомандующего есть яйца
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18.10.2020 20:20 Ответить
Надо планомерно уничтожить все тяжелое вооружение Армении. С автоматом калашникова теракты устраивать будет сложнее
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18.10.2020 20:32 Ответить
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