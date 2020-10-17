Участника АТО и бывшего пленного Деева с женой избили в центре Киева. ВИДЕО

В центре Киева из-за дорожного спора избили бывшего участника АТО и пленного Ивана Деева и его жену.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сюжет ТСН, произошло ЧП накануне, о ситуации рассказали в соцсетях его друзья.

По словам жены Деева Людмилы, они двигались в авто по узкой дороге. Там были разграничительные столбики. Автомобиль перед ними внезапно остановился, чтобы высадить пассажира. Двигаться дальше Деев не мог и посигналил.

После словесной перепалки, говорит Людмила, двое мужчин подбежали и начали бить Ивана, толкнули и ее.

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В результате мужчина получил перелом челюстно-носовой кости и ушиб колена, его жена - перелом пальца и ушибы спины.

Полиция на место прибыла, однако к тому времени мужчины в авто уже уехали. Оказалось, они также написали заявление в полицию о повреждении.

Напомним, Иван Деев был в плену с 5 февраля 2017-го. Доброволец из Хмельницкого, служил в спецназе. Был захвачен в Луганске во время выполнения разведывательного задания. Вернулся домой в рамках обмена 29 декабря 2019 года.

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