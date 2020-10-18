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"Партизанский Марш" в Минске: более 100 задержанных, полиция стреляет в воздух резиновыми пулями. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столице Беларуси проходит "Партизанский Марш" с требованием к захватившему власть в стране "президенту" Александру Лукашенко сложить с себя полномочия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на белорусские СМИ.

В марше принимают участие несколько десятков тысяч человек. Они идут по центру города с национальной символикой и плакатами в руках. Во многих домах в центре жители открыли двери подъездов, чтобы при необходимости дать протестующим возможность скрыться от силовиков.

Милиция задерживают людей. Только по официальным данным, задержанных уже больше 100.

Силовики заявили, что стреляли в воздух резиновыми пулями. По их словам, это сделано, так как протестующие бросали в них камни.

Протесты проходят также в Гродно, Бресте, Витебске, Гомеле и других городах.

Также на Цензор.НЕТ: В центр Минска стягивают военную и спецтехнику. ВИДЕО

Партизанский Марш в Минске: более 100 задержанных, полиция стреляет в воздух резиновыми пулями 01
Партизанский Марш в Минске: более 100 задержанных, полиция стреляет в воздух резиновыми пулями 02
Партизанский Марш в Минске: более 100 задержанных, полиция стреляет в воздух резиновыми пулями 03
Партизанский Марш в Минске: более 100 задержанных, полиция стреляет в воздух резиновыми пулями 04
Партизанский Марш в Минске: более 100 задержанных, полиция стреляет в воздух резиновыми пулями 05
Партизанский Марш в Минске: более 100 задержанных, полиция стреляет в воздух резиновыми пулями 06
Партизанский Марш в Минске: более 100 задержанных, полиция стреляет в воздух резиновыми пулями 07
Партизанский Марш в Минске: более 100 задержанных, полиция стреляет в воздух резиновыми пулями 08

Автор: 

Беларусь (7891) протест (5858)


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Топ комментарии
+30
Раб, такой разрухи как в твоем капцапстане даже в Африке нет. Притом что обладаете всеми мыслимыми природными ресурсами. А живете как бомжи. Проблемы Украины и Беларуси-в вашем поганом 200-летнем оккупационном правлении.
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18.10.2020 18:25
+20
Марш терпил.
Но это их выбор. Я ни в коем случае их не осуждаю. Там при любом случае будет страна-холуй кремля
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18.10.2020 17:49
+16
Как можно на многотысячном митинге задержать 100 человек? Это напоминает как идет отара овец и пастухи из них выхватывают жирных барашков на шашлык!
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18.10.2020 17:55
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посрать на совков. мазохисты
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18.10.2020 18:19 Ответить
это еще надо суметь такой массой 70 дней выходить и все без толку - революция в белых перчатках не делается дарить нужно не цветы а коктейли, омон их не любит, а за цветы еще и бьют и садят и неповиновение должно быть каждый день а не идти завтра на работу а окупировать народом центр меняясь чтоб часть людей отдохнула, революцией выходного дня ничего не выйдет
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18.10.2020 18:20 Ответить
Раб, такой разрухи как в твоем капцапстане даже в Африке нет. Притом что обладаете всеми мыслимыми природными ресурсами. А живете как бомжи. Проблемы Украины и Беларуси-в вашем поганом 200-летнем оккупационном правлении.
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18.10.2020 18:25 Ответить
Тыц и нет блевотины😂🌷××
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18.10.2020 18:31 Ответить
Ахаха, лингвист ты заднеприводный, росский *****.
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18.10.2020 18:32 Ответить
называй как хоч от это ничего не поменяется и твоя страна Мордва и с Русью ничего не имеет и что ты тут забыл кацап? вали на свою ленту сру
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18.10.2020 18:33 Ответить
"Партизанский Марш" в Минске..."

Пропоную назви наступних акцій:
1. Осінь.
2. Ще не вечір.
3. Дятли теж птахи.
4. Похолодало.
5. Перший сніг.
6. На носі Новий Рік.
7. Лукашенко не Шевченко.
8. Мухи у вирій полетіли.
9. Гівно на паличці.
10. До дупи все.
...
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18.10.2020 18:22 Ответить
Вот она-обратная сторона демократии. Приходит на нормальный человеческий сайт какой то рашистский обрыган, и его не только не банят навсегда за его рабский и фашистский пропагандос, но еще и довольно культурно отвечают! А зря. Эти рабы любят физдюли и издевательства. Не обидятся.
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18.10.2020 18:23 Ответить
Он пришол сюда подзаработать на новую бутылку, со стразиками. 😁
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18.10.2020 18:28 Ответить
Но такой неприкрытый, тупой, убогий, олигофренский пропагандос уже съели и высрали еще лет 5 назад. Откуда вылезло это размороженное ископаемое?
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18.10.2020 18:34 Ответить
они на кацапии даже через миллион лет будут самовоспроизводиться только термоядерные бомбардировки спасут ту территорию
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18.10.2020 21:49 Ответить
Что эти что в Хабаровске одно и тоже одни развлекаются по выходным другие тренируют в живую свои фашиские подразделения.Толку ноль с одной стороны и тренировка по полной с другой стороны силовых ведомств.Власть вообще не боится ,а тренируется.
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18.10.2020 18:25 Ответить
За Хабаровск не скажу. А про Беларусь вам уже 100 раз говорили. Один сожженный автозак и завтра здесь путаковские фашисты. Мы не Украина с 40 миллионами граждан. Беларусь можно подмять силой. Хотя....чеченцев вообще всего миллион.....И не вышло. Но у них было оружие. Совки уходя бросили все склады
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18.10.2020 18:36 Ответить
А у вас все оружие, значит, вычистили?
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18.10.2020 19:22 Ответить
Ищите альтернативу.Оружие не выход ,согласен.Эти похождения ни к чему не приведут.Тотальный не выход на работу и фин учреждение блокировка всех автомагистралей и т.д.Если так бояться то не нада cебя обманывать.Вы сейчас реально мишень для отработки на мясе.И с каждым разом всё круче и жёсче в следующий раз по вам будут стрелять боевыми .Что дальше?
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18.10.2020 19:37 Ответить
Оппозиция призывает сжечь автозак. Домашние адреса омона публикует с призывом резать семьи. Но никто не хочет рисковать, все ждут революцию сделают чужими руками.
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18.10.2020 19:45 Ответить
Тяжко білорусам. На відміну від своїх чпівітчизників, я не осуджую форми протесту.
9 мільйонів, це не більше 40.
Враховуючи залежність, та менталітет...
Слава тим людям, що змінюють свою свідомість, роблять все можливе, щоб стати маленькою, але ВЕЛИКОЮ нацією.
Все починається з першого кроку дитини. Ну а чим закінчиться, покаже час.
Сили, волі, натхнення сябрам.
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18.10.2020 20:14 Ответить
а в Беларуси нет складов с оружием? рыли (really)?
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18.10.2020 21:51 Ответить
"Партизанський марш" у Мінську: понад 100 затриманих, поліція стріляє у повітря гумовими кулями - Цензор.НЕТ 1521
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18.10.2020 18:29 Ответить
Наконец то вычистили эту ватную портянку мерзкую отсюда. Уверен, что он даже получил удовольствие. Его очередной раз унизили и вышвырнули.
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18.10.2020 18:38 Ответить
Все , ушел товарисчь в канализацию. Модеру респект!
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18.10.2020 18:39 Ответить
долго он прощал его еще. эту заразу по айпи банить надо. чтобы не ник а адрес проживания менять пришлось фашистам
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18.10.2020 18:44 Ответить
IP не панацея, по всіх mac адресах
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18.10.2020 20:16 Ответить
Уже людей кажеться больше.
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18.10.2020 18:48 Ответить
Плетью обуха не перешибешь. Но, если обух трухлявый, то все может быть.
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18.10.2020 18:50 Ответить
ЕС уже занялся поиском бабла лукавой команды. Счас еще штаты с выборами своими разберутся и тоже подключатся. А без бабла собаки разбегутся или съедят хозяина.
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18.10.2020 18:52 Ответить
Є ще одна собака, в якої поки що бабла неміряно. Її поки не добили. Ім^я ій - *****
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18.10.2020 20:18 Ответить
Курманбека Бакиева жалко. Чувак уехал в стабильную Беларусь, после того, как его свергли с президента в дикой Киргизии. Представляю, как он охреневает сейчас
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18.10.2020 23:41 Ответить
Марш прошел в новом месте. Собакам было не привычно. Стратегия пока не отработана. Хапуна было по минимуму по сравнению с прошлыми маршами. Отсюда вывод: менять место проведения каждый раз.
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18.10.2020 18:54 Ответить
-- делайте, как коммунисты, а у них всё получилось -- начните с маёвок за городом...
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18.10.2020 19:39 Ответить
На Партизанском проспекте неизвестные с дубинками забрались на козырек магазина и… выбили окно в квартире. А после туда залезли.Девушка, которая сняла это на видео, указала на это людям в форме милиции, те «кивнули и уехали»
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18.10.2020 19:06 Ответить
Ничего нового. Пытаются дискредитировать протест, вызвать у еще не определившихся чувство отвращения к нему.
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18.10.2020 19:19 Ответить
Там мусора в основном сачкуют. На рожон не лезут. Вот смотрите, штук 7 бусов накинулись на одного водилу. Это они так "работают".

https://www.youtube.com/watch?v=Hl_vLq4rHBc&feature=emb_title задержание
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18.10.2020 19:31 Ответить
disko disko partizani


Когда я вижу тебя, я теряю голову,
Я не могу контролировать свои глаза,
Ты хорошо танцуешь, ты сногшибательно красива,
И твоя красота сводит всех с ума,
Каждый мужчина хочет тебя,
Они становятся дикими, когда смотрят на тебя,
Они отдали бы тебе деньги, отдали бы тебе все, даже дом свой​​,
Они оставили бы своих девушек ради тебя.
Музыка бесконечна.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo352LyL7sAhXC4IUKHS-XC60Q3ywwAHoECAIQAg&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dhc2TLJFKazs&usg=AOvVaw116y1Nz3WBCWy7hE2Q7SQG
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18.10.2020 19:33 Ответить
вот это поворот. все знают что партизанские банды во время 2 мировой орудовали только благодаря оружию и продуктам нквд- фсб- кгб. это получается что потомки гэбнявых бандитов собрались в менцке. получается что это "марш потомков террористов".
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18.10.2020 19:57 Ответить
Партизаньскі, як ви сказали банди були різного походження.
Не треба грести все підряд однією мітлою.
НІКОЛИ не було чорно-білого всесвіта.
Лікуйтеся і ваші твердження стануть більш достовірними. Може ( , а може вам не дано.
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18.10.2020 20:23 Ответить
я писал о красных партизанских бандгруппировках которые на 100% управлялись и вооружались и финансировались из мацквабада, так что лечиться нужно не мне.
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18.10.2020 20:40 Ответить
Ви писали, що ... цитату не наводжу,слова ЧЕРВОНІ там не було.
Тому наф, перечитуйте себе.
І не треба усіх під один гребінь чесати, слово ПАТРІОТИЗМ спдюдрували москалі, волаючи на кожному кроці - народ патрітизм...
Та і пишете ви куйню, тому що ви посто дурень.
Як я і казав, для вас, весь світ чорно-білий.
Хворійте далі.
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18.10.2020 20:51 Ответить
Партизанський рух дійсно був різного походження, але в Білорусії він був виключно енкеведешний. Я вже казав і повторю ще раз - білоруські партизани це міф вигаданий радянською пропагандою.
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19.10.2020 09:04 Ответить
Ви точно це знаєте, про всі загони.
у вас 100% інформація, іншої думки бути не може.
Я все зрозумів.
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19.10.2020 15:54 Ответить
Саме так.
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19.10.2020 18:37 Ответить
Партизанский марш какой-то ненастоящий, без оружия.
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18.10.2020 20:19 Ответить
Известны исходы парада. А чем бы закончился бой? (с)
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18.10.2020 20:23 Ответить
Относительно Белорусии всё правильно, во времена второй мировой белорусское партизанское движение было точно таки же, то есть никаким.
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19.10.2020 09:07 Ответить
По просьбам трудящихся, демократия не заводится -- по просьбам трудящихся, рождается диктатура...
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18.10.2020 20:22 Ответить
Все починається з малого, ну а закінчується по різному(
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18.10.2020 20:25 Ответить
вот кстати сегодня протест в Праге. разница огромна. насколько агрессивней там толпа. ну вот такие мы белорусы, овощи, других нет. как в кино, не стреляйте в пианиста, играет как умеет...

https://lenta.ru/news/2020/10/18/praha/
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18.10.2020 20:43 Ответить
Походите "За карантин" -- целей будете...
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18.10.2020 21:04 Ответить
А от якби хоча б у половини з мітингарів була б в руках пляшка з таким собі коктейлем молотова,то вже б через пів години лука був би в тому самому СІЗО,де їх,мітингарів,мєнти пи#дили...
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18.10.2020 21:33 Ответить
Один из лидеров Позняк призывает не поддаваться на провокации и продолжать ходить с шариками и цветами. От этого по его мнению пользы больше.

https://www.facebook.com/ivan.viktarovic.5

Режимные начальники чувствуют, что они быстро проигрывают. Существует национальное, социальное и демографическое единство нации. Единство поколений. Особенно это проявилось после массового протеста пенсионеров.
Людей бьют, преследуют, хватают, стреляют, в них бросают гранаты (абсолютно немотивировано), провоцируют, и люди не сдаются и ценой выносливости шаг за шагом укрепляются и укрепляются.
Мирный массовый характер революции - в этих условиях полицейско-фашистского режима, где не действуют законы, остается главное оружие народа. Режим теряет уверенность, больше не зная, что делать. Он начинает выходить из себя. Система начинает дезорганизовываться изнутри.
В этих условиях важно продолжать мирные массовые акции протеста. Важно сохранять массовость и миролюбие, не поддаваться на провокации, обладать умом и выдержкой, не позволять бандитам режима использовать свой вооруженный арсенал против народа. Нам нужно побеждать в борьбе, спасая людей, понимая, что созданный им сумасшедший и силовой агрегат может утопить в крови весь белорусский народ.
Необходимы народные дружины для охраны порядка и демонстраций. Они, милиционеры, должны в первую очередь защищать людей от нападений бандитов, отслеживать и останавливать провокаторов. Шины нельзя сжигать (картинка для антинационального телевидения). Дружины отрабатывают свой способ защиты. Но должна быть координация с другими отрядами и координация обороны.
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18.10.2020 21:58 Ответить
Суть подавления протестов. Для режима нет разницы, мирный протест или с "коктейлем". Со слов политолога Павла Усова. Откуда такая жёсткость в подавлении травоядных митингов.

Для авторитарного, террористического государства любой человек - это потенциальный провокатор, террорист, преступник. Поэтому регулярные репрессии необходимы, чтобы в человеке уничтожить Человека, чтобы заставить его лгать, подчиняться, оправдывать политическое зло и принимать его.
Индивид с гражданским мнением и позицией - это уже открытая террористическая угроза безопасности режиму. Репрессии необходимы для обеспечения изоляции и для подавления мнения, удержания его, как минимум, в отдельно взятой кухне. Превращение его в глазах других в изгоя и маргинала.
Человек, который явно проявляет свою позицию, выходя на улицу - совершает террористический акт, подрывает основы режима. Репрессии нужны для уничтожения таких людей.
При таком раскладе, совершенно не важно, мирный это протест или нет. Сам по себе протест это уже террор по отношению к властьпридержащим. Протестующие: неграждане, нелюди, они - враги. Доказывать обратное нет смысла. У государственных террористов полностью изменено сознание, ведь сначала их принуждали лгать, пресмыкаться, оправдывать зло, частью которого они стали, а потом они же заставляли делать это других.
Их нельзя переубедить, их можно только победить.
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18.10.2020 21:43 Ответить
вы прямо про Украину Зеленского пишете.

НО Единственное, что не даёт Зеле и Авакову возможность действовать так, как в Беларуси, это животный страх, что им надерут задницу
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18.10.2020 23:26 Ответить
я не знаю, их так много, почему они дают мусорам забирать своих? мусора же их бьют, резиновыми палками насилуют
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18.10.2020 23:23 Ответить
Тим, хто стежить, керування =революцією= видно вже неозброєним оком.
Те, про що мені казала білоруска ще у вересні.
Їм пишуть і складають назву маршу і хто має йти.
От кожна хода і має своє ім*я і категорію учасників.
Це не є справді народний (тому часто стихійний) протест.
А організований і спланований.
От тільки ким і звідки - інше питання.
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19.10.2020 00:39 Ответить
шо там не знать - пыня заказывает мирные митинги , шобы бацька на Запад поменьше посматривал.
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19.10.2020 05:38 Ответить
пыня, конечно, раскатал губу, чтобы бацьку кровью помазать и навсегда сделать подручным, стреляй полиция не в воздух, а по народу... А рано или поздно рубикон бацьке придется преодолеть. Разве что бацька опомнится и низложит из себя власть.
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19.10.2020 05:46 Ответить
Белорусы,вы дебилы!По другому не скажешь.Вас 1000-чи.И вся эта толпа просто ходит и бестолково скандирует.30 человек спокойно могут заблокировать и перекинуть любой автозак и уж,тем более,1000 человек в состоянии справиться с 20-ю омоновцами.Вас бьют потому, что вы позволяете это делать.Справедливость может быть только с кулаками!
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19.10.2020 14:03 Ответить
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