"Партизанский Марш" в Минске: более 100 задержанных, полиция стреляет в воздух резиновыми пулями. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столице Беларуси проходит "Партизанский Марш" с требованием к захватившему власть в стране "президенту" Александру Лукашенко сложить с себя полномочия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на белорусские СМИ.

В марше принимают участие несколько десятков тысяч человек. Они идут по центру города с национальной символикой и плакатами в руках. Во многих домах в центре жители открыли двери подъездов, чтобы при необходимости дать протестующим возможность скрыться от силовиков.

Милиция задерживают людей. Только по официальным данным, задержанных уже больше 100.

Силовики заявили, что стреляли в воздух резиновыми пулями. По их словам, это сделано, так как протестующие бросали в них камни.

Протесты проходят также в Гродно, Бресте, Витебске, Гомеле и других городах.

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