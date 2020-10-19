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Военные Азербайджана взяли под контроль город Физули и мост на границе с Ираном. ВИДЕО

Азербайджанские военные 18 октября в ходе наступления в зоне карабахского конфликта взяли под контроль Худаферинский мост через реку Аракс на границе с Ираном.

Об этом сообщил в Twitter президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает Цензор.НЕТ.

Сообщение подтвердило и министерство обороны Армении, отметив, что Азербайджан продолжает наступление на южном участке фронта вопреки перемирию, о котором было объявлено накануне, информирует Радио Свобода.

Сооруженный в XII веке мост с 1993 года находился под контролем армянских сил. Он расположен в Джебраильском районе Азербайджана - то есть не непосредственно на территории Нагорного Карабаха.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минобороны Азербайджана показало захват армянской воинской части. ВИДЕО

Также в Баку объявили о взятии города Физули, который был под армянским контролем с начала 1990-х годов.

Издание отмечает, что взятие моста означает, что азербайджанские войска у границы с Ираном продвинулись от линии соприкосновения примерно на 25-30 километров.

Также смотрите: В ответ на теракт в Гяндже уничтожена бронетехника ВС Армении, - Минобороны Азербайджана. ВИДЕО

Напомним, накануне МИД Азербайджана и Армении заявили о том, что с полуночи 18 октября в зоне конфликта начнется гуманитарное перемирие. Однако утром в воскресенье обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.​

Автор: 

Азербайджан (791) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+61
Молодцы!
Со временем Украина тоже выбьет всю кацапо-фашисткую падаль c Луганкска/Донецка/Крыма.
дело времени.
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19.10.2020 01:25
+36
Всех кто поддерживает рюский мир и против Украины, ждёт такой же позорный и безславный финал как сейчас у продажных армяшек.
Всё будет Украина!
От души желаю Азербайджану дойти до Еревана.
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19.10.2020 01:29
+30
Да, за последние сутки карта боев сильно изменилась... Оккупанты бегут очень быстро...
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19.10.2020 01:28
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Молодцы!
Со временем Украина тоже выбьет всю кацапо-фашисткую падаль c Луганкска/Донецка/Крыма.
дело времени.
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19.10.2020 01:25 Ответить
Не с нынешним преЗЕдентом.
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19.10.2020 01:36 Ответить
Ну хз военка засекречена.стремный конечно но думаю у вояк голова есть у нас простых ГЗ
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19.10.2020 01:43 Ответить
да, да, главное пиристать стрелять и окупанты сами уйдут. Потом. Может быть.
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19.10.2020 02:41 Ответить
Снова недостаточно галаперидола в стране
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19.10.2020 04:48 Ответить
Там где сруський свинокацапский мир -- ВСЕГДА РАЗРУХА БЕЗЫСХОДНОСТЬ ЗАГАЖЕНО ВСЕ ЧТО МОЖНО !!! Таким будет и Крым и Донбасс вопрос времени
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19.10.2020 04:04 Ответить
Уже
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19.10.2020 14:04 Ответить
Да, за последние сутки карта боев сильно изменилась... Оккупанты бегут очень быстро...
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19.10.2020 01:28 Ответить
Да, карта боев сильно изменилась. И это еще не прошли сутки с начала перемирия
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19.10.2020 01:43 Ответить
Всех кто поддерживает рюский мир и против Украины, ждёт такой же позорный и безславный финал как сейчас у продажных армяшек.
Всё будет Украина!
От души желаю Азербайджану дойти до Еревана.
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19.10.2020 01:29 Ответить
Глядя на эти кадры понимаешь , что любителей "рюского мира" ждет еще и полная разруха во всем . (даже казарму еле достроили на первом этаже ... Правда оттуда свинья вышла - может это был хлев ? )
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19.10.2020 01:37 Ответить
Армяне держали оккупированные территории в полном запустении и разрухе, как будто чувствовали, что все равно драпать придется.
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19.10.2020 06:52 Ответить
от і скажи, і для чого, і самі нічого не робили і комусь не давали, ну якби заробляли на тому, то зрозуміло, а так тільки як понт якийсь, чи назло
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19.10.2020 21:54 Ответить
Интересно хранили боеприпасы. Прямо возле казармы всё в куче. Рядом в ящиках и патроны стрелкового, и гранаты, и выстрелы РПГ, и мины, и танковые выстрелы, и гаубичные выстрелы... А если какой-то сраный беспилотный дрон-камикадзэ попадёт в этот склад? Вся часть на воздух вместе с казармой людей и БК?
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19.10.2020 08:17 Ответить
А после Еревана перекурить и сразу на мааскву.
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19.10.2020 01:41 Ответить
Цікаво чи є "карта" того що Азербайжан уже повернув - з неї менш біль стала би зрозумілою ситуація ...
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19.10.2020 01:34 Ответить
https://caucasus.liveuamap.com
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19.10.2020 01:40 Ответить
Наверное самая достоверная)
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19.10.2020 01:41 Ответить
Убираете(нажимаете на крестики) снизу всю рекламу и она начинает работать)
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19.10.2020 01:42 Ответить
И шо, даже в глаза ху&ла не захотели смотреть?
И про "разведение войск" не хрипели?!
Ну, это какая-то ... ээ.. "партия войны"!!!
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19.10.2020 01:35 Ответить
Они летят в пропасть. Им ЗЕ очень не хватает.
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19.10.2020 01:37 Ответить
Они 30 лет смотрели в глаза и готовились. И это - против маленькой Армении.
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19.10.2020 01:50 Ответить
По сути то кацапы терпилы, они армян подставили, а теперь их мордой в дерьмо, правда гибнут азейбайджанцы и армяне ...
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19.10.2020 02:16 Ответить
Предполагаю, что :
- Азербайджан предложил Армении уйти из Накорного Карабаха - не потеряв лицо...
А именно... :
- формально объявив перемирие...

Но при этом Азербайджан продолжает продвигаться до своих всемирно признанных международных границ.
А Армения "высказывает возмущения" по поводу "продвижения" Айзербаджана, но при этом никаких действий не предпринимает !

В этой ситуации, вроде Армения - не сдалась... - она типа придерживается перемирия...
А Азербаджан - достиг своих целей...!
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19.10.2020 01:35 Ответить
При этом, обе стороны перестают нести потери.
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19.10.2020 01:36 Ответить
Военные Азербайджана взяли под контроль город Физули и мост на границе с Ираном - Цензор.НЕТ 9729
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19.10.2020 01:38 Ответить
красота. солнышко светит, птички поют, тепло. и главное вокруг ни одной хитрожопой ары.
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19.10.2020 01:39 Ответить
Может быть, хитроарная жопа?Или арожопный хитрец?
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19.10.2020 02:39 Ответить
а как же мирный план, пасе, обсе, оон и все такое?
выходит обосцать и забить
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19.10.2020 01:57 Ответить
армянские гайдуки сегодня контратаковать пытались весь день
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19.10.2020 02:03 Ответить
Армяне молодцы, поняли, что лучше дружить с турками, чем с москалями
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19.10.2020 02:07 Ответить
ты наверное удмурт.
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19.10.2020 02:09 Ответить
Надо быть добрее, может они и в правду образумятся
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19.10.2020 02:11 Ответить
Они бомбят мирное население. Ничем не лучше дикой русни.
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19.10.2020 02:15 Ответить
По сути вначале то был сарказм,
Хотя Турция была бы им лучшим союзником
Чем маоскали
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19.10.2020 02:21 Ответить
не просто дикой а монголоидной свинорусни.
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19.10.2020 02:21 Ответить
Украинцы! Чтоб вы дошли до границы с Китаем!
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19.10.2020 02:21 Ответить
А скоко китай готов заплатить за этот поход ?
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19.10.2020 02:22 Ответить
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19.10.2020 03:31 Ответить
Что сами ***** своего скинете?
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19.10.2020 04:51 Ответить
Да нафига нам эта помойка нужна? Нам вернуть свои территории и можно до границы с Казахстаном
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19.10.2020 02:28 Ответить
Быстрее китайцы до границы Украины дойдут.
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19.10.2020 09:28 Ответить
это нам совсем не нужно. потом кормить нищебродных вечно пьяных свинособак.
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19.10.2020 02:23 Ответить
18 октября кстати день независимости Азербайджана...
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19.10.2020 05:19 Ответить
Военные Азербайджана взяли под контроль город Физули и мост на границе с Ираном - Цензор.НЕТ 9694
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19.10.2020 05:22 Ответить
Это и есть правильное перемирие и прекращение огня. Петя и Вова просто в шоке.
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19.10.2020 06:29 Ответить
Мавзолейному хмырю нужна война....
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19.10.2020 06:41 Ответить
Военные Азербайджана взяли под контроль город Физули и мост на границе с Ираном - Цензор.НЕТ 1006
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19.10.2020 07:09 Ответить
Значит так. Самое первое. И самое главное. Попрошу не оскорблять армян - у меня стоматолог армянка. Она непросто стоматолог. Она МАМА, пусть не по крови, а по духу. Она - любимый и РОДНОЙ мне человек. И, да. Конечно же она за АРМЯНСКИЙ АРЦАХ. Но с ней я выяснила это только однажды. Дальше. Я видела слезы счастья девочки, диктора. Она ещё не родилась, когда возник этот конфликт. Она плакала, когда озвучивала новость, что их войска, азербайджанские, освободили три села. Я мечтаю, что именно моя внучка озвучит, как флаг моей Украины снова разовьется над моей Ялтой и моим Севастополем. И как мулла пропоет в Бахчисарай, а в Керчи помолятся "слава тобі, Господи!". В Карабахе война. Эта война была специально сгенерирована совком. Это - война этносов и наций. Это война с долгой предысторией. И это - НЕ НАША война! Україно, тримайся й не осуджуй. Це не наша справа!
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19.10.2020 07:14 Ответить
Это, конечно, не наша война, но в 2014 именно армянская мразь возглавила нероссийский сброд, поехавший в Украину убивать украинцев. (армяно-осетинская банда "пятнашка").
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19.10.2020 08:04 Ответить
А Сергей Нигоян стал первьім павшим Героем на Майдане.
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19.10.2020 09:17 Ответить
Осуждать нации конечно не нужно, но мы как страна должны осуждать государство Армению за поддержку аннексии Крыма. Азербайджан и Турция осудили аннексию
Турция помогает Азербайджану восстановить международно признанные границы, в отличии от бесхребетной Европы с её многолетней глубокой озабоченностью
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19.10.2020 18:31 Ответить
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19.10.2020 07:25 Ответить
Пока русня занята Карабахом ,самое время не отводить войска ,а потехоньку освобождать Лугандон ,😠
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19.10.2020 07:45 Ответить
"хомчак" зараз зосереджений на працевлаштуванні своєї на 24 роки молодшої дружини. Може вже після цього
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19.10.2020 08:37 Ответить
так назначить ее мером Луганска с постоянным проживанием там
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19.10.2020 09:36 Ответить
Видно, що ніхто не селивсь в цьому місті добрих чверть віку. Дерева вирісли навіть в недобудовах. Не видно зруйнувань від боїв, все, як будо, так і залишилось. Людей там майже не живе.
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19.10.2020 07:47 Ответить
Бандерштайн Горпина Позвольте с Вами не согласиться , в своё время мы так же считали ,про Грузию ,Молдавию , Сирию ,это и наша война тоже ,так как ее по всему миру развязывает русня и *****😡😠 если бы в 90-м армяни не получили бы помощь Совка и орудие ,они не полезли бы в Карабх😡😠
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19.10.2020 07:51 Ответить
Додайте до цього, що Україна всіляко сприяла кацапським окупантам у т.зв. "придністров'ї". Весь час окупації через Україну відбувався транзит і ротації кацапських окупантів. Аж поки Україна сама не відчула кацапські пазурі.
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19.10.2020 08:35 Ответить
До речі: хлопчина молдаванин який застав ту війну хіба дитиною - при розмові не приминув шанса мені за це дорікнути в 2015 році!
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19.10.2020 09:30 Ответить
Не зню як зараз, а ще у 2014...2016рр я бачив авто з номерами т.зв "придністров'я". Уявляєте, проти України йде війна, а вона впускає до себе авто з самозванцями.
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19.10.2020 09:53 Ответить
Так і є. На жаль.
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19.10.2020 09:30 Ответить
Судя по всему эти освобожденные территории в результате еще первой войны 30 летней давности были разрушены и практически покинуты населением и азербайджанским и армянским, этакая большая " серая зона", или как ее называет армянская сторона " пояс безопасности ".
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19.10.2020 08:03 Ответить
С днем независимости. Новых побед !Військові Азербайджану взяли під контроль місто Фізулі та міст на кордоні з Іраном - Цензор.НЕТ 9880
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19.10.2020 08:19 Ответить
Убожество и запустение
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19.10.2020 08:27 Ответить
...кабанчику пощастило
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19.10.2020 08:33 Ответить
в військових походах мусульманам дозволено їсти сало
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19.10.2020 11:28 Ответить
Не вірю
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19.10.2020 11:42 Ответить
Физули был 1 паз взят более 2-х недель назад. Потом его брали 2-й, 3-й...6-й раз.,а теперь вот еще раз взяли. Для надежности. )))))))
Напоминает вывод Путлером войск из Сирии 3 раза.
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19.10.2020 09:30 Ответить
Та хоч вісім. Головне результат.
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19.10.2020 09:31 Ответить
Ну так же самом як ти береш за щоку: взяв учора, сьогодні і для надійності візьмеш ще завтра і після завтра ...
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19.10.2020 09:32 Ответить
Через три роки і ми звільнимо свої території, а зараз приходиться проводити "розведення строрін" - відступати. Такого нарід вибрав головнокомандувача, який крім обсирона України і корпоративіві у ворога нічим і не займався.
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19.10.2020 09:50 Ответить
Сумне видовище зруйнованих вщент "культурними окупантами" азербайджанських сіл та містечок. Що вони залишили після 30 років окупації? Суцільні руїни та казарми окупаційних банд.
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19.10.2020 10:11 Ответить
Не город, а какие-то развалины. И куда делись освобождённые мирные жители Физули?
Никого не видно. Азеры всех вырезали?
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19.10.2020 10:18 Ответить
А для чого тій Вірменії той Карабах, щоб плодити віськові бази РФ, руїни з населених пунктів і злидні як Абхазії, Осетії, Придністров'ї, Донбасі?
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19.10.2020 11:23 Ответить
Вперде, черножопые!
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19.10.2020 14:05 Ответить
 
 