Военные Азербайджана взяли под контроль город Физули и мост на границе с Ираном. ВИДЕО
Азербайджанские военные 18 октября в ходе наступления в зоне карабахского конфликта взяли под контроль Худаферинский мост через реку Аракс на границе с Ираном.
Об этом сообщил в Twitter президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает Цензор.НЕТ.
Сообщение подтвердило и министерство обороны Армении, отметив, что Азербайджан продолжает наступление на южном участке фронта вопреки перемирию, о котором было объявлено накануне, информирует Радио Свобода.
Сооруженный в XII веке мост с 1993 года находился под контролем армянских сил. Он расположен в Джебраильском районе Азербайджана - то есть не непосредственно на территории Нагорного Карабаха.
Также в Баку объявили о взятии города Физули, который был под армянским контролем с начала 1990-х годов.
Издание отмечает, что взятие моста означает, что азербайджанские войска у границы с Ираном продвинулись от линии соприкосновения примерно на 25-30 километров.
Напомним, накануне МИД Азербайджана и Армении заявили о том, что с полуночи 18 октября в зоне конфликта начнется гуманитарное перемирие. Однако утром в воскресенье обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
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Со временем Украина тоже выбьет всю кацапо-фашисткую падаль c Луганкска/Донецка/Крыма.
дело времени.
Всё будет Украина!
От души желаю Азербайджану дойти до Еревана.
И про "разведение войск" не хрипели?!
Ну, это какая-то ... ээ.. "партия войны"!!!
- Азербайджан предложил Армении уйти из Накорного Карабаха - не потеряв лицо...
А именно... :
- формально объявив перемирие...
Но при этом Азербайджан продолжает продвигаться до своих всемирно признанных международных границ.
А Армения "высказывает возмущения" по поводу "продвижения" Айзербаджана, но при этом никаких действий не предпринимает !
В этой ситуации, вроде Армения - не сдалась... - она типа придерживается перемирия...
А Азербаджан - достиг своих целей...!
выходит обосцать и забить
Хотя Турция была бы им лучшим союзником
Чем маоскали
Турция помогает Азербайджану восстановить международно признанные границы, в отличии от бесхребетной Европы с её многолетней глубокой озабоченностью
Напоминает вывод Путлером войск из Сирии 3 раза.
Никого не видно. Азеры всех вырезали?