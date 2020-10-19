Военные Азербайджана взяли под контроль город Физули и мост на границе с Ираном. ВИДЕО

Азербайджанские военные 18 октября в ходе наступления в зоне карабахского конфликта взяли под контроль Худаферинский мост через реку Аракс на границе с Ираном.

Об этом сообщил в Twitter президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает Цензор.НЕТ.

Сообщение подтвердило и министерство обороны Армении, отметив, что Азербайджан продолжает наступление на южном участке фронта вопреки перемирию, о котором было объявлено накануне, информирует Радио Свобода.

Сооруженный в XII веке мост с 1993 года находился под контролем армянских сил. Он расположен в Джебраильском районе Азербайджана - то есть не непосредственно на территории Нагорного Карабаха.

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Также в Баку объявили о взятии города Физули, который был под армянским контролем с начала 1990-х годов.

Издание отмечает, что взятие моста означает, что азербайджанские войска у границы с Ираном продвинулись от линии соприкосновения примерно на 25-30 километров.

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Напомним, накануне МИД Азербайджана и Армении заявили о том, что с полуночи 18 октября в зоне конфликта начнется гуманитарное перемирие. Однако утром в воскресенье обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.​