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ВСУ находятся в полной боевой готовности и могут сбивать вражеские беспилотники даже небольшого размера, - Наев. ВИДЕО

В подразделениях, удерживающих позиции на юге Украины, в настоящее время активно продолжаются тренировки по уничтожению вражеских беспилотников. В частности, распространяется опыт по выявлению и уничтожению малоразмерных целей с малой скоростью движения и низкой высотой полета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование объединенных сил ВСУ.

"Беспилотные летательные аппараты в учебных целях поднимаются в небо несколько раз в неделю, и днем, и ночью. Такая интенсивность обусловлена необходимостью совершенствования навыков по прикрытию критических объектов военной и гражданской инфраструктуры от действий малых беспилотных летательных аппаратов и постоянного поддержания подготовки воинов-зенитчиков", - заявил командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам генерала, украинские воины наглядно демонстрируют ошибочность мнения некоторых экспертов о безуспешности борьбы с беспилотниками.

"Если в подразделении методически грамотно организована определенная работа и хорошо подготовлен личный состав, уничтожить даже такую ​​малоразмерную цель абсолютно реально. Залогом этого является четкое разделение между имеющимися силами и средствами, которые предназначены для борьбы с БПЛА. В этих условиях - время от визуального обнаружения вражеского беспилотника, определение параметров его движения до огневого поражения цели имеющимися средствами является минимальным", - отметил Наев.

Кроме того, это зависит и от условий, когда применение ракет противовоздушной обороны, при определенных обстоятельствах, нецелесообразно или невозможно.

"Украинские военнослужащие уверенно демонстрируют, что способны не допустить террористические атаки на важные объекты и находятся в полной боевой готовности сбивать вражеские БПЛА", - подытожил Наев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Турция могли бы совместно многое сделать в самолетостроении и создании беспилотников, - Зеленский

Автор: 

беспилотник (3589) оборона (5205) ВСУ (6587) Наев Сергей (347)


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Топ комментарии
+17
Совершенствование навыков по прикрытию важных обектов должно идти постоянно.Нормальная практика...
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19.10.2020 11:10
+16
Правильные слова:
"Если в подразделении методически грамотно организована определенная работа и хорошо подготовлен личный состав, уничтожить даже такую ​​малоразмерную цель абсолютно реально. Залогом этого является четкое разделение между имеющимися силами и средствами, которые предназначены для борьбы с БПЛА.
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19.10.2020 11:05
+16
Действия руководства ЗСУ, полностью одобряю и поддерживаю, потому, что беспилотники одна из серьезных проблем. Мне глубоко безразлично какой техникой или оружием их будут уничтожать. Главное конечный результат, сбитый вражеский беспилотник.
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19.10.2020 11:13
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Правила форума Совет форумчан
То доведіть власну спроможність боротьби з БПЛА,реально,на Донбасі!!)))
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19.10.2020 09:46 Ответить
Угу...зеніткою...
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19.10.2020 09:52 Ответить
А хто вам реальну зброю покаже? Тільки недоумок. Нагадую. 80% розвід інформації берется зі ЗМІ.
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19.10.2020 11:47 Ответить
Имеется в виду шо у нас есть шо-то для выявления БПЛА на высоте километров так семь?
Секретная разработка дедов с Укроборонпрома?
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19.10.2020 15:14 Ответить
Гдаю, що "західні колеги" не кинуть нас напризволяще ...
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19.10.2020 16:42 Ответить
ЗСУ будуть в повній бойовій готовногсті через три роки.Наш "миротворець" Ваван потихеньку знищує їх бойовий дух, не розробляє нове озброєння, скорочує і привчає, що ворог наш брат і ми маємо виконувати його хотелкі. Терпимо рівно три роки і все буде добре.
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19.10.2020 09:59 Ответить
ты случайно не за Зеленского голосовал?
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19.10.2020 11:27 Ответить
Нет, за Тихановскую.
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19.10.2020 11:31 Ответить
Соболезную. Она от клоуна далеко не ушла.
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19.10.2020 11:32 Ответить
Нагадує сталінске шапками закидаємо, і це говорять генерали ЗСУ в країні яка не виконала жодної оборпонної програми, яка профукала МоторСіч, Антонов і інші підприємства, не прийняла ракетну "Нептун", чи будуть так воювать як вірмени на відео, трупами закидаючи атакуючу армію. А на озброєнні аж шість безпілотників Байрактар. Шановні це не просто дупа це повне лайно, тут треба вже з трибуналом розбиратись.
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19.10.2020 10:09 Ответить
Не убедительно. Я про ролик и про Наева. Враг не дремлет, и сомневаюсь, что таким оружием прошлого века можно будет успешно бороться с его новыми разработками.
"Дешево та сердито": чим Росія збирається озброювати нові ударні безпілотники (фото)

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/chim_rosija_zbirajetsja_ozbrojuvati_novi_udarni_bezpilotniki_foto-1490.html
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19.10.2020 10:15 Ответить
Таким оружием можно было хвастаться во время Первой Мировой,
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19.10.2020 10:20 Ответить
они хотят сказать что это вот эта ржавая пушка времен ссср может сбить бпла, который заливал армян смолой(типа у армян нет такого металлома)??
пусть эту дичь Зеленскому втирают.
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19.10.2020 10:31 Ответить
мне вот интересно кто такой самый умный жмет на моём комменте в спам?
вопрос к этому существу: ты реально веришь в эту ржавую пушку?
если да, то ты или дурак или ты сам наев
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19.10.2020 18:58 Ответить
Угу...ачо вірмени не можуть? Тільки не розказуйте про кривизну землі рук і проч....
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19.10.2020 10:38 Ответить
Наев говорил про беспилотники , которьіе есть у РФ. Да , их можно сбивать из ЗУ-23 и "Шилок" с "Тунгусками".
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19.10.2020 10:53 Ответить
Кацапский "Орлан" летает спокойно на высоте 3 км, до 5 км может подниматься.
Как его, интересно, из ЗУшки сбивать, у которой на 1,5 км идёт самоподрыв заряда?
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19.10.2020 15:20 Ответить
Постоянные тренировки - залог успеха. Тема борьбы с БПЛА сейчас актуальна как никогда
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19.10.2020 10:56 Ответить
БПЛА є різні. Особливо тішитись не має чим.На сьогоднішній день можуть, а завтра будуть подібні до турецьких і все.
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19.10.2020 11:03 Ответить
Якщо робота йде, то це вже частина успіху. Якби взагалі не працювали на цьому напрямку, то було б погано. А так маємо надію.
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19.10.2020 11:44 Ответить
Правильные слова:
"Если в подразделении методически грамотно организована определенная работа и хорошо подготовлен личный состав, уничтожить даже такую ​​малоразмерную цель абсолютно реально. Залогом этого является четкое разделение между имеющимися силами и средствами, которые предназначены для борьбы с БПЛА.
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19.10.2020 11:05 Ответить
Совершенствование навыков по прикрытию важных обектов должно идти постоянно.Нормальная практика...
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19.10.2020 11:10 Ответить
Действия руководства ЗСУ, полностью одобряю и поддерживаю, потому, что беспилотники одна из серьезных проблем. Мне глубоко безразлично какой техникой или оружием их будут уничтожать. Главное конечный результат, сбитый вражеский беспилотник.
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19.10.2020 11:13 Ответить
За такое шапкозакидательство-генералов в сержанты. Это их уровень. Наев один такой умный? Пусть армян спросит, те смогли зенитками 60-х сбивать дроны?
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19.10.2020 11:19 Ответить
Будущее за РЭБ и кибервойсками, а беспилотник это просто средство доставки средства поражения.
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19.10.2020 11:34 Ответить
Режиссёры 95 квартала просочились в Командование объединенных сил ВСУ. Только Верещук с зонтом не хватает.
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19.10.2020 11:31 Ответить
Боротьба з ворожими БПЛА на сьогоднішній день дуже актуальна. Підтримання техніки, навченості і готовності до протистояння ворожим БПЛА це правильно рішення. Всі наявні можливості протистояння ворогу актуальні.
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19.10.2020 11:32 Ответить
Так нашим воїнам потрібно навчатись збивати бпла, все правильно Наєв робить, адже ми бачимо досвід війни Арменії і Азербайджану, де досить широко застосовуються бпла, і нам потрібно бути готовими до таких подій.!!
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19.10.2020 11:35 Ответить
Нещодавня робота БПЛА в Сирії та на території Карабаху показала, що нам потрібно активізувати цей напрямок. Якщо в ЗСУ це розуміють, то ми на правильному шляху.
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19.10.2020 11:41 Ответить
и сколько сбили за последних 2 месяца? два? дно и позор власти и овец за нее голосовавшей.
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19.10.2020 11:58 Ответить
военнослужащие уверенно демонстрируют, что способны не допустить террористические атаки на важные объекты и находятся в полной боевой готовности сбивать вражеские БПЛИсточник: https://censor.net/ru/v3225506
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19.10.2020 12:09 Ответить
Сомневаюсь, что из такого убожества можно попасть вот в такую хрень.
"У Китаї показали установку для запуску 48 дронів-камікадзе (відео)"

https://defence-ua.com/news/v_kitaji_pokazali_ustanovku_dlja_zapusku_48_droniv_kamikadze_video-1850.html
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19.10.2020 12:09 Ответить
Завдяки постійному навчанню і тренуванню підрозділів ЗСУ цім словам генерала Наева можно довіряти.
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19.10.2020 12:11 Ответить
Как показал опыт военных действий в Нагорном Карабах, беспилотники - очень эффективное средство по уничтожению противника. Поэтому тренироваться их сбивать, это жизненная необходимость для современной Украины, которая противостоит российской агрессии.
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19.10.2020 12:33 Ответить
В 2014 році у базовому таборі на Побєдє по безпілотникам майже через день стріляли усі,кому не лінь: батарея Тунгусок, ЗУшки,крупняк кулемети. В результаті було збито аж нихєра. А 3 вересня табіт був спалений "Смерчами".
Як казав один командир зенітного дивізіону: "ППО-це як волосся на ман...де. Не захищає, а ПРИКРИВАЮТЬ"
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19.10.2020 12:51 Ответить
Хлопці тренуються. Якщо не навчатися, то нічого і не досягнеш. Потрібно постійно удосконалювати свої навички та вміння. Все буде Україна! (Я дізнавався ).
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19.10.2020 13:29 Ответить
Із відеоролик нічого не зрозуміло. Виїхали, розгорнули, прицілили-покрутились, поїхали.
Безпілотник цілий зпустили на парашуті.
Це ми повинні повірити, що його збили з одного ствола ???
До речі... Таку гармату можна і жигулями возити. Розрахунок 3 людини плюс 2 ящика БЗ.
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19.10.2020 14:53 Ответить
 
 