ВСУ находятся в полной боевой готовности и могут сбивать вражеские беспилотники даже небольшого размера, - Наев. ВИДЕО

В подразделениях, удерживающих позиции на юге Украины, в настоящее время активно продолжаются тренировки по уничтожению вражеских беспилотников. В частности, распространяется опыт по выявлению и уничтожению малоразмерных целей с малой скоростью движения и низкой высотой полета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование объединенных сил ВСУ.

"Беспилотные летательные аппараты в учебных целях поднимаются в небо несколько раз в неделю, и днем, и ночью. Такая интенсивность обусловлена необходимостью совершенствования навыков по прикрытию критических объектов военной и гражданской инфраструктуры от действий малых беспилотных летательных аппаратов и постоянного поддержания подготовки воинов-зенитчиков", - заявил командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам генерала, украинские воины наглядно демонстрируют ошибочность мнения некоторых экспертов о безуспешности борьбы с беспилотниками.

"Если в подразделении методически грамотно организована определенная работа и хорошо подготовлен личный состав, уничтожить даже такую ​​малоразмерную цель абсолютно реально. Залогом этого является четкое разделение между имеющимися силами и средствами, которые предназначены для борьбы с БПЛА. В этих условиях - время от визуального обнаружения вражеского беспилотника, определение параметров его движения до огневого поражения цели имеющимися средствами является минимальным", - отметил Наев.

Кроме того, это зависит и от условий, когда применение ракет противовоздушной обороны, при определенных обстоятельствах, нецелесообразно или невозможно.

"Украинские военнослужащие уверенно демонстрируют, что способны не допустить террористические атаки на важные объекты и находятся в полной боевой готовности сбивать вражеские БПЛА", - подытожил Наев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Турция могли бы совместно многое сделать в самолетостроении и создании беспилотников, - Зеленский