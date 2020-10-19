ВСУ находятся в полной боевой готовности и могут сбивать вражеские беспилотники даже небольшого размера, - Наев. ВИДЕО
В подразделениях, удерживающих позиции на юге Украины, в настоящее время активно продолжаются тренировки по уничтожению вражеских беспилотников. В частности, распространяется опыт по выявлению и уничтожению малоразмерных целей с малой скоростью движения и низкой высотой полета.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование объединенных сил ВСУ.
"Беспилотные летательные аппараты в учебных целях поднимаются в небо несколько раз в неделю, и днем, и ночью. Такая интенсивность обусловлена необходимостью совершенствования навыков по прикрытию критических объектов военной и гражданской инфраструктуры от действий малых беспилотных летательных аппаратов и постоянного поддержания подготовки воинов-зенитчиков", - заявил командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
По словам генерала, украинские воины наглядно демонстрируют ошибочность мнения некоторых экспертов о безуспешности борьбы с беспилотниками.
"Если в подразделении методически грамотно организована определенная работа и хорошо подготовлен личный состав, уничтожить даже такую малоразмерную цель абсолютно реально. Залогом этого является четкое разделение между имеющимися силами и средствами, которые предназначены для борьбы с БПЛА. В этих условиях - время от визуального обнаружения вражеского беспилотника, определение параметров его движения до огневого поражения цели имеющимися средствами является минимальным", - отметил Наев.
Кроме того, это зависит и от условий, когда применение ракет противовоздушной обороны, при определенных обстоятельствах, нецелесообразно или невозможно.
"Украинские военнослужащие уверенно демонстрируют, что способны не допустить террористические атаки на важные объекты и находятся в полной боевой готовности сбивать вражеские БПЛА", - подытожил Наев.
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пусть эту дичь Зеленскому втирают.
вопрос к этому существу: ты реально веришь в эту ржавую пушку?
если да, то ты или дурак или ты сам наев
Как его, интересно, из ЗУшки сбивать, у которой на 1,5 км идёт самоподрыв заряда?
"Если в подразделении методически грамотно организована определенная работа и хорошо подготовлен личный состав, уничтожить даже такую малоразмерную цель абсолютно реально. Залогом этого является четкое разделение между имеющимися силами и средствами, которые предназначены для борьбы с БПЛА.
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Безпілотник цілий зпустили на парашуті.
Це ми повинні повірити, що його збили з одного ствола ???
До речі... Таку гармату можна і жигулями возити. Розрахунок 3 людини плюс 2 ящика БЗ.