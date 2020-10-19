Проект "Без цензуры": Ватный треш. Как Зеленский помогает каналам Медведчука уничтожать страну и самого себя. ВИДЕО
Лютый кошмарный трэш - именно он ежедневно и даже в эти минуты выливается на головы доверчивой аудитории трех телеканалов, которые контролирует кум Путина Виктор Медведчук.
И этот ватный шабаш вместе с реальными целями и причинами незаконного опроса в день выборов от Владимира Зеленского - сегодня в фокусе "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.
Есть такое золотое правило коммуникаций: если человека 100 раз назвать свиньей, то на 101-й раз он хрюкнет. И этим удачно пользуются медиа Виктора Медведчука. Они много раз в день показывают людям Шария, а еще - каждый день обливают Владимира Зеленского всеми возможными (и, кажется, невозможными тоже) цветами помоев.
Итак, Богдан Буткевич не пожалел нервов (в который раз, кстати), посмотрел эфиры этих телеканалов и подготовил подборку лютого трэша. За что телеканалы Медведчука ненавидят Зеленского больше всего? Зачем они рекламируют российскую вакцину? Что на московских медиа делают соратники президента и почему они туда ходят?
А еще, конечно, узнайте о том, как возникла и развилась идея незаконного опроса в день местных выборов. Кстати, а вы будете в нем участвовать?
"Без цензуры" - это проект журналистских историй специально для Цензор.НЕТ и здесь, как всегда, ничего личного - только факты.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.
В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.
Ранее Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса, который состоится 25 октября.
15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.
16 октября глава государства назвал три финальных вопроса.
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Таких помоев как здесь, даже на ПРЯМОМ нет.
ФОТОЖАБЫ давно не смотрел?
Рыбникова давно не читал?
И то, что "голоса" больше нет, ты упорно не хочешь замечать.
Вот потому "голос" и пропал.
Вот если взять то, чем занимаются на Цензоре пара десятков местных порошенковских троллей - это да, 100% говнометание, а не критика, у Цензора же все более -менее корректно и по существу.
Если вы не видите разницы - это говорит только о вашей личной близорукости.
Йому треба йти з посади.
Петро є професійною людиною, неабиякий дипломатом, який прагнув міцної держави.
А ви, заздрісники та нікчеми, проміняли його на клоуна. Чисто із заздрощів та помсти.
Але ж якби ще розуму...
Эпохи бедности. Тупое зебанутое быдло подержалось за ЗЕлин конец, а так и не разбогатело.
Дебилы, сер.
Хто заважає Зюзі втілювати політику " армії -мови -віри " , чому він відводить війська , чому плазує перед ****** , чому дозволив повернутись портянці , та іншим злочинцям ,, чому врешті не реагує на мудачуківські медіапомийки , які мало того що його ж самого чихвостять " і в хвіст і в гриву ", так ще й сповідують прорашистську ідеологію . !? Замість цього воно зациклилось на Порошенку , як хворе на голову ! Ну посаде він його , і що , ***** виведе свою орду зі сходу і Криму , чи може мудачук перестане вести медіавійну проти України . ?
Не пиши мені, чмо, більше.
Я й не й не надто розраховував на те що ти щось зрозумієш , з твоїми то ,примітивними мізками . Зебіл він і в Африці зебіл , доведено бостуугою . .
Що там у них мізках насрано...
Біда.
Наивные люди, которые считают землю своей собственностью, даже, если они заплатили за неё большие деньги.
В Библии написан приговор грешному человеку: «в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Книга Бытие 3 глава 19 текст.
Все, кто кричал в Раде с трибуны, в определённое Вседержителем время будут принадлежать земле всецело и безраздельно.
В Ветхом завете запрещалось продавать землю, полученную по наследству от родителей.
«И сказал Ахав Навуфею, говоря: отдай мне свой виноградник; из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому; а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит. Но Навуфей сказал Ахаву: сохрани меня Господь, чтоб я отдал тебе наследство отцов моих!». Третья книга Царств 21 глава 2-3 текст.
Очередным шагом слуги Игаля Коломойского по уничтожению Украины, стала нелегальная продажа 2700 железнодорожных вагонов отборной пшеницы твердых сортов из «Госрезерва» и полный контроль над урожаем зерновых и бобовых культур и, что не исключено, искусственный голод в стране, как это было при Хрущеве в 1964 году.
25% проголосовавших за Петра Алексеевича Порошенко сейчас находятся в тревожном ожидании, что в Украине может повториться египетская версия, когда инородец еврей Иосиф стал монополистом на рынке хлеба.
«Иосиф собрал все серебро, какое было в земле Египетской и в земле Ханаанской, за хлеб, который покупали (голодные египтяне и хананеи - прим. Антипы), и внес Иосиф серебро в дом фараонов. И серебро истощилось в земле Египетской и в земле Ханаанской. Все Египтяне пришли к Иосифу и говорили: дай нам хлеба; зачем нам умирать пред тобою, потому что серебро вышло у нас? Иосиф сказал: пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас. И пригоняли они к Иосифу скот свой; и давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов; и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. И прошел этот год; и пришли к нему на другой год и сказали ему: не скроем от господина нашего, что серебро истощилось и стада скота нашего у господина нашего; ничего не осталось у нас пред господином нашим, кроме тел наших и земель наших; для чего нам погибать в глазах твоих, и нам и землям нашим? купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону, а ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля. И купил Иосиф всю землю Египетскую для фараона, потому что продали Египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их. И досталась земля фараону. И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого».
В Украине фараона нет, но уже просматривается тенденция к тому, что жители Украины могут стать рабами «бородатого папика» из Днепра.
веруномдураком.
Чому не сидить Медведчук?
Помолчать гораздо лучше, чем сказать пустое». © Насир Хосроу
Раджу до уваги:
"Білогвардійська" церква будує грандіозний кремль під Києвом | "Стоп реванш"
https://youtu.be/1sCS07zFNNo
Найкращий агітатор, це - реалії життя.
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Українські свині не "хрюкают", а "рохкають".
Коли вам це вже дійде нарешті ? .
А вот теперь ЗЕленый поредок:
- ВСУ стрелять запрещено,
- ВСУ отводят с позиций,
- вражеской церкви РПЦ права и свободы,
- вражеским телеканалам Медведчука эфир и преференции.