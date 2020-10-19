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Проект "Без цензуры": Ватный треш. Как Зеленский помогает каналам Медведчука уничтожать страну и самого себя. ВИДЕО

Лютый кошмарный трэш - именно он ежедневно и даже в эти минуты выливается на головы доверчивой аудитории трех телеканалов, которые контролирует кум Путина Виктор Медведчук.

И этот ватный шабаш вместе с реальными целями и причинами незаконного опроса в день выборов от Владимира Зеленского - сегодня в фокусе "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

Есть такое золотое правило коммуникаций: если человека 100 раз назвать свиньей, то на 101-й раз он хрюкнет. И этим удачно пользуются медиа Виктора Медведчука. Они много раз в день показывают людям Шария, а еще - каждый день обливают Владимира Зеленского всеми возможными (и, кажется, невозможными тоже) цветами помоев.

Итак, Богдан Буткевич не пожалел нервов (в который раз, кстати), посмотрел эфиры этих телеканалов и подготовил подборку лютого трэша. За что телеканалы Медведчука ненавидят Зеленского больше всего? Зачем они рекламируют российскую вакцину? Что на московских медиа делают соратники президента и почему они туда ходят?

А еще, конечно, узнайте о том, как возникла и развилась идея незаконного опроса в день местных выборов. Кстати, а вы будете в нем участвовать?

"Без цензуры" - это проект журналистских историй специально для Цензор.НЕТ и здесь, как всегда, ничего личного - только факты.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.

В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

Ранее Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса, который состоится 25 октября.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса.

Автор: 

Медведчук Виктор (1789) опрос (2826) пропаганда (3675) телевидение (897) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+13
Прастітє пажалуйста...а сам "Цензор" не займається вже півтора роки тим самим, що описано в третьому абзаці статті?
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19.10.2020 10:05
+12
Проект "Без цензуры": Ватный треш. Как Зеленский помогает каналам Медведчука уничтожать страну и самого себя - Цензор.НЕТ 7944

Чому не сидить Медведчук?
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19.10.2020 10:08
+7
Зе-влада гірша за опзж. Бо останні декларують свої наміри відкрито!
Раджу до уваги:
"Білогвардійська" церква будує грандіозний кремль під Києвом | "Стоп реванш"
https://youtu.be/1sCS07zFNNo
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19.10.2020 10:12
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Правила форума Совет форумчан
Прастітє пажалуйста...а сам "Цензор" не займається вже півтора роки тим самим, що описано в третьому абзаці статті?
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19.10.2020 10:05 Ответить
Цензор критикує Зелю, а не обливає помиями. Не плутайте Цензор з деякими дописувачами, що є запетькіними сектантами або найманими тролями.
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19.10.2020 10:17 Ответить
Цензор критикует, а толпы ботов в комментах - именно поливают помоями.
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19.10.2020 10:48 Ответить
скажи спасибо что только помоями. а могли бы и на бутылку насадить
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19.10.2020 12:42 Ответить
Цензор помои приносит, а боты их выливают.
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19.10.2020 21:30 Ответить
Да?
Таких помоев как здесь, даже на ПРЯМОМ нет.
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19.10.2020 21:28 Ответить
Каких помоев? Конкретно?
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20.10.2020 00:04 Ответить
Ты, часом, не слепой?
ФОТОЖАБЫ давно не смотрел?
Рыбникова давно не читал?
И то, что "голоса" больше нет, ты упорно не хочешь замечать.
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20.10.2020 08:53 Ответить
https://censor.net/ru/photo_news/3225977/kratkoe_soderjanie_ejegodnogo_poslaniya_k_rade_forma_urny_dlya_prezidentskogo_oprosa_privivka_russkogo
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21.10.2020 00:03 Ответить
Конкретно я тут не вижу особенных помоев - обычные сатирические фотожабы Цензора, как при любой власти.
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21.10.2020 09:29 Ответить
Всё ясно.
Вот потому "голос" и пропал.
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21.10.2020 12:16 Ответить
Какого голос куда где пропал и какое это имеет отношение к сатире на Цензоре?
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21.10.2020 12:39 Ответить
Это имеет отношение к твоей слепоте.
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21.10.2020 12:41 Ответить
Критика по существу и сатира - это не забрасывание помоями.

Вот если взять то, чем занимаются на Цензоре пара десятков местных порошенковских троллей - это да, 100% говнометание, а не критика, у Цензора же все более -менее корректно и по существу.

Если вы не видите разницы - это говорит только о вашей личной близорукости.
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21.10.2020 12:47 Ответить
А сам "буткевич"? Також докладав зусиль.
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19.10.2020 10:17 Ответить
Тут за Петю агитируют. Считается типа патриотично Я только вот не могу понять - какой в этом смысл ? Он политический труп, и шансов получить власть у него не больше, чем у Шария.
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19.10.2020 10:17 Ответить
А за кого агітувати патріотично?
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19.10.2020 10:43 Ответить
Вони чомусь стидаються назвати ім'я-весь час когось мають на увазі.
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19.10.2020 14:19 Ответить
ты не можешь понять потому что тебе мешает бутылка, на которой ты давно и плотно сидишь
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19.10.2020 12:42 Ответить
Hey, Brit! Who do you mean?
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19.10.2020 14:20 Ответить
Скажи чо-нибудь по-британски.
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19.10.2020 22:56 Ответить
Зеленський не проукраїнський президент, слабкий і дурний.
Йому треба йти з посади.
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19.10.2020 15:39 Ответить
Але він не кращий та не гірший за Порошенко і це факт.
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19.10.2020 15:40 Ответить
Гірший, набагато.
Петро є професійною людиною, неабиякий дипломатом, який прагнув міцної держави.
А ви, заздрісники та нікчеми, проміняли його на клоуна. Чисто із заздрощів та помсти.
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19.10.2020 15:46 Ответить
Вірю, що не повезло святому Петру з народом!
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19.10.2020 16:32 Ответить
Зате народові пощастило з президентом.
Але ж якби ще розуму...
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19.10.2020 16:43 Ответить
Клоун обещал дебилам, что у них будет конец.
Эпохи бедности. Тупое зебанутое быдло подержалось за ЗЕлин конец, а так и не разбогатело.
Дебилы, сер.
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20.10.2020 09:15 Ответить
Та що вам зебаранам ніяк не дійде ,, тут не за Порошенка агітують , а за ту політику , яку він проводив .!!! Нехай Вава робить хоч приблизно те ж саме що й Порошенко , я перший його підтримаю .
Хто заважає Зюзі втілювати політику " армії -мови -віри " , чому він відводить війська , чому плазує перед ****** , чому дозволив повернутись портянці , та іншим злочинцям ,, чому врешті не реагує на мудачуківські медіапомийки , які мало того що його ж самого чихвостять " і в хвіст і в гриву ", так ще й сповідують прорашистську ідеологію . !? Замість цього воно зациклилось на Порошенку , як хворе на голову ! Ну посаде він його , і що , ***** виведе свою орду зі сходу і Криму , чи може мудачук перестане вести медіавійну проти України . ?
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19.10.2020 18:40 Ответить
Чмо, коли до тебе дійде, що ти - кончене чмо і я гидую тобі чмирю букафки писати?
Не пиши мені, чмо, більше.
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19.10.2020 18:51 Ответить
..Тю , та як хочеш , можу й не писати .

Я й не й не надто розраховував на те що ти щось зрозумієш , з твоїми то ,примітивними мізками . Зебіл він і в Африці зебіл , доведено бостуугою . .
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19.10.2020 18:59 Ответить
Зверніть увагу, на дику неадекватну реакцію людини, на те, що Ви не «за Порошенка», а за Україну, Армію, Віру.
Що там у них мізках насрано...
Біда.
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19.10.2020 22:53 Ответить
Когда слушаешь выступления депутатов в сессионном зале Рады, эмоционально обсуждающих Закон о рынке земли, то вспоминаешь восточную мудрость: «Земля никому не принадлежит, это мы принадлежим земле».
Наивные люди, которые считают землю своей собственностью, даже, если они заплатили за неё большие деньги.
В Библии написан приговор грешному человеку: «в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Книга Бытие 3 глава 19 текст.
Все, кто кричал в Раде с трибуны, в определённое Вседержителем время будут принадлежать земле всецело и безраздельно.
В Ветхом завете запрещалось продавать землю, полученную по наследству от родителей.
«И сказал Ахав Навуфею, говоря: отдай мне свой виноградник; из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому; а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит. Но Навуфей сказал Ахаву: сохрани меня Господь, чтоб я отдал тебе наследство отцов моих!». Третья книга Царств 21 глава 2-3 текст.
Очередным шагом слуги Игаля Коломойского по уничтожению Украины, стала нелегальная продажа 2700 железнодорожных вагонов отборной пшеницы твердых сортов из «Госрезерва» и полный контроль над урожаем зерновых и бобовых культур и, что не исключено, искусственный голод в стране, как это было при Хрущеве в 1964 году.
25% проголосовавших за Петра Алексеевича Порошенко сейчас находятся в тревожном ожидании, что в Украине может повториться египетская версия, когда инородец еврей Иосиф стал монополистом на рынке хлеба.
«Иосиф собрал все серебро, какое было в земле Египетской и в земле Ханаанской, за хлеб, который покупали (голодные египтяне и хананеи - прим. Антипы), и внес Иосиф серебро в дом фараонов. И серебро истощилось в земле Египетской и в земле Ханаанской. Все Египтяне пришли к Иосифу и говорили: дай нам хлеба; зачем нам умирать пред тобою, потому что серебро вышло у нас? Иосиф сказал: пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас. И пригоняли они к Иосифу скот свой; и давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов; и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. И прошел этот год; и пришли к нему на другой год и сказали ему: не скроем от господина нашего, что серебро истощилось и стада скота нашего у господина нашего; ничего не осталось у нас пред господином нашим, кроме тел наших и земель наших; для чего нам погибать в глазах твоих, и нам и землям нашим? купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону, а ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля. И купил Иосиф всю землю Египетскую для фараона, потому что продали Египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их. И досталась земля фараону. И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого».
В Украине фараона нет, но уже просматривается тенденция к тому, что жители Украины могут стать рабами «бородатого папика» из Днепра.
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19.10.2020 10:08 Ответить
А на заборе написано - с жирным шрифтОм - выглядишь веруном дураком.
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19.10.2020 16:26 Ответить
Є ще древньоукраїнська мудрість: «Застав дурня Богу молитись, так він і іппло собі розіб'є».
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19.10.2020 23:41 Ответить
правильно, да тут и Эйнштейн разбил бы - божков то миллион - каждому воздать наклон - позвонки повылетают, не то ипло)
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20.10.2020 08:50 Ответить
Проект "Без цензуры": Ватный треш. Как Зеленский помогает каналам Медведчука уничтожать страну и самого себя - Цензор.НЕТ 7944

Чому не сидить Медведчук?
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19.10.2020 10:08 Ответить
Тому що ***** зробив це умовою для перемовин - щоб не чіпали його кума.
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19.10.2020 10:19 Ответить
Якраз і потрібно було взяти його за сраку щоб ***** не шантажувало.
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19.10.2020 10:23 Ответить
Можливо. Але для цього мають бути яйця. До того ж ми не знаємо справжнього відношення ***** до мертведчуків - скоріше за все - для ***** має значення не особа Мертведчука, а те, що він робить.
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19.10.2020 10:29 Ответить
скорей всего правды мы так и не узнаем никогда.
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19.10.2020 10:44 Ответить
бо порошенко його не посадив а помог создать ему партию скупить тв Каналі для российской пропааанды. деньги ведь не пахнут
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19.10.2020 10:34 Ответить
Не думаю, що справа тут в грошах - скоріше у погрозах *****.
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19.10.2020 10:41 Ответить
Думаю правды мы так и не узнаем никогда.
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19.10.2020 10:48 Ответить
«Не суди, о чем не знаешь, - правило простое:
Помолчать гораздо лучше, чем сказать пустое». © Насир Хосроу
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19.10.2020 12:10 Ответить
ну вы шо шуток не понимаете ???
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19.10.2020 21:00 Ответить
Чому не сидить Медведчук? В Порошенка було аж 5 років, щоб його посадити.
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20.10.2020 08:39 Ответить
Чому ЗЕ не садить його зараз?
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20.10.2020 08:48 Ответить
Зе-влада гірша за опзж. Бо останні декларують свої наміри відкрито!
Раджу до уваги:
"Білогвардійська" церква будує грандіозний кремль під Києвом | "Стоп реванш"
https://youtu.be/1sCS07zFNNo
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19.10.2020 10:12 Ответить
То все "бла-бла-бла"............
Найкращий агітатор, це - реалії життя.
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19.10.2020 10:15 Ответить
зєдовбні поясніть ось це.

Проєкт "Без цензури": Ватний треш. Як Зеленський допомагає каналам Медведчука знищувати країну і самого себе - Цензор.НЕТ 5683
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19.10.2020 10:17 Ответить
Это зегниды
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19.10.2020 10:35 Ответить
"... 100 разів обізвати свинею, то на 101-й раз вона хрюкне..."
===
Українські свині не "хрюкают", а "рохкають".
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19.10.2020 10:18 Ответить
а в видео как?
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19.10.2020 16:28 Ответить
Проєкт "Без цензури": Ватний треш. Як Зеленський допомагає каналам Медведчука знищувати країну і самого себе - Цензор.НЕТ 5262
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19.10.2020 10:29 Ответить
Проєкт "Без цензури": Ватний треш. Як Зеленський допомагає каналам Медведчука знищувати країну і самого себе - Цензор.НЕТ 8569
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19.10.2020 10:29 Ответить
свідєтєлі шакалата...ви зовсім на голову таво?
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19.10.2020 10:31 Ответить
як же ще довго буде українська земля породжувати придурків дубинських, шаріїв, медведчуків, рабоновичів та іншої кроликової гидоти... прийшов час перестати їй народжувати придурків, хамів, недоумків...
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19.10.2020 10:32 Ответить
Это надо сказать спасибо Порошенко,который разрешил Медведчуку купить 4 ТВ канала! А ведь мог его закопать в период Президенства!
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19.10.2020 10:38 Ответить
а в Украине можно запретить кому то что то покупать?
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19.10.2020 10:39 Ответить
Та то ідіоти
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19.10.2020 14:16 Ответить
Щоб купіть чи продать телеканал в Україні , дозвіл президента не потрібен .!!! .

Коли вам це вже дійде нарешті ? .
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19.10.2020 18:46 Ответить
Проєкт "Без цензури": Ватний треш. Як Зеленський допомагає каналам Медведчука знищувати країну і самого себе - Цензор.НЕТ 6738
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19.10.2020 10:40 Ответить
Это то самый друг Зеленского Трофимов, который рассказывал, что Порошенко "вмешивался в религиозные дела Украины"?
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19.10.2020 14:53 Ответить
Да-да. Ущемляли права вражеской пропаганды и пособников терроризма - РПЦ.

А вот теперь ЗЕленый поредок:
- ВСУ стрелять запрещено,
- ВСУ отводят с позиций,
- вражеской церкви РПЦ права и свободы,
- вражеским телеканалам Медведчука эфир и преференции.
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19.10.2020 17:56 Ответить
вовочка уже давно с опожоповцами в поддавки играется...
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19.10.2020 10:40 Ответить
У зе нема яєць. Сцикло і патєрпєвшій. Шмаркля зелена. Тому не дивно, що справжньої чоловічої реакції нема і не буде
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19.10.2020 10:43 Ответить
медведчука нужно повесить как врага Украины !
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19.10.2020 10:47 Ответить
Вся беда в том что украинцы ленятся управлять своим государством, украинские общины это есть фундамент государства,а украинцы не понимают этого слова и боятся его ,потому что думают что что то могут потерять (сало- горилку), московская Орда за столетия превратила их в своих меньших и они пока не могут от этого отойти, теперь украинцам вдалбливают что то про ГРОМАДЫ,и для них это звучит как что то из прошлого совдеповского, потому что им не объяснили намеренно что Громада формируется из ОБЩИН..
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19.10.2020 10:56 Ответить
Украинская Община может наравне выступить против другой Общины (к примеру Ромы),которые не хотят жить по законам Украины, а вот если выступит Громада,то злые соседи могут Украину обвинять в национализме,Можно к примеру переписать устав еврейской общины со своими доработками и работать по нему.Украинцы ведь это ваша земля ,так будьте хозяевами своей земли..
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19.10.2020 10:57 Ответить
туфта.
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19.10.2020 11:23 Ответить
Богдан красавец! Спасибо за твои влоги) Респект!
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19.10.2020 11:57 Ответить
Проєкт "Без цензури": Ватний треш. Як Зеленський допомагає каналам Медведчука знищувати країну і самого себе - Цензор.НЕТ 8471
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19.10.2020 13:42 Ответить
Мне кажется, что Зеленский ждет не дождется, когда наконец-то уйдет с должности (задолбался он), и хочет, чтоб его место занял какой-нибудь малоросс из жопоблока, типа Бойко. Поэтому он и не фильтрует эти телеканалы, готовит себе смену.
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19.10.2020 14:56 Ответить
уйти... , он уже спит и видит себя на втором сроке- власть , это сильный наркотик...
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19.10.2020 20:06 Ответить
Включил один раз Zik для экстрима. Блин,что они несут?? Выключил.
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20.10.2020 07:22 Ответить
В цього треша є й позитивна сторона. Він добиває ватний електорат, роблячи його остаточними придурками. Цей треш відвертає людей, які не можуть визначитися, але ще здатні мислити. Нарешті з'явився фактор, який більш чітко проведе межу між ватниками, та нормальними людьми.
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20.10.2020 08:35 Ответить
 
 