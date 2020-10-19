Проект "Без цензуры": Ватный треш. Как Зеленский помогает каналам Медведчука уничтожать страну и самого себя. ВИДЕО

Лютый кошмарный трэш - именно он ежедневно и даже в эти минуты выливается на головы доверчивой аудитории трех телеканалов, которые контролирует кум Путина Виктор Медведчук.

И этот ватный шабаш вместе с реальными целями и причинами незаконного опроса в день выборов от Владимира Зеленского - сегодня в фокусе "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

Есть такое золотое правило коммуникаций: если человека 100 раз назвать свиньей, то на 101-й раз он хрюкнет. И этим удачно пользуются медиа Виктора Медведчука. Они много раз в день показывают людям Шария, а еще - каждый день обливают Владимира Зеленского всеми возможными (и, кажется, невозможными тоже) цветами помоев.

Итак, Богдан Буткевич не пожалел нервов (в который раз, кстати), посмотрел эфиры этих телеканалов и подготовил подборку лютого трэша. За что телеканалы Медведчука ненавидят Зеленского больше всего? Зачем они рекламируют российскую вакцину? Что на московских медиа делают соратники президента и почему они туда ходят?

А еще, конечно, узнайте о том, как возникла и развилась идея незаконного опроса в день местных выборов. Кстати, а вы будете в нем участвовать?

"Без цензуры" - это проект журналистских историй специально для Цензор.НЕТ и здесь, как всегда, ничего личного - только факты.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Вместе с тем, в ЦИК заявили, что ничего не знает о всеукраинском опросе Зеленского. В "Голосе" заявили: "Опрос Зеленского" - потенциальная угроза национальным интересам Украины.

В заявлении Офиса Президента говорится, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

Ранее Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса, который состоится 25 октября.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса.