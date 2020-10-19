Бухали, кричали, курили в вагоне и бегали голые: Поезд "Львов-Киев" остановили из-за неадекватного поведения двух девушек. ВИДЕО

Ночной поезд "Львов - Киев" остановили из-за двух девушек 17-ти и 19-ти лет, которые кричали, курили в вагоне и находились в нетрезвом состоянии. Внимание! Ненормативная лексика!

Об этом на странице в сети Facebook сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.

"Поезд "Львов-Киев" разбудили две малолетние девушки - 17 и 19 лет. Девушки буянили от самого Львова - бухали, слушали музыку, кричали, бегали голые по вагону, курили прямо в вагоне, не обращали внимания на замечания. Чтобы вы понимали, было настолько громко, соседние купе переселили в другой вагон", - говорится в сообщении.

На станции "Шепетовка" начальник поезда принял решение высадить девушек.

"Сами сходить они не захотели, а потому пришлось им помочь", - отмечается в сообщении.

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