Бухали, кричали, курили в вагоне и бегали голые: Поезд "Львов-Киев" остановили из-за неадекватного поведения двух девушек. ВИДЕО
Ночной поезд "Львов - Киев" остановили из-за двух девушек 17-ти и 19-ти лет, которые кричали, курили в вагоне и находились в нетрезвом состоянии. Внимание! Ненормативная лексика!
Об этом на странице в сети Facebook сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.
"Поезд "Львов-Киев" разбудили две малолетние девушки - 17 и 19 лет. Девушки буянили от самого Львова - бухали, слушали музыку, кричали, бегали голые по вагону, курили прямо в вагоне, не обращали внимания на замечания. Чтобы вы понимали, было настолько громко, соседние купе переселили в другой вагон", - говорится в сообщении.
На станции "Шепетовка" начальник поезда принял решение высадить девушек.
"Сами сходить они не захотели, а потому пришлось им помочь", - отмечается в сообщении.
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Далі буде більше.
І яскравіше.
Можуть бути "младо-шмарклі", "младо-ведмедчуки", "фанклюб шарія" або ще якісь маргінали. Хіба мало їх наплодили наші влади, від куЧМА починаючи?
Зе виноват! С Ермаком и Фокиным. Однозначно.
требую продолжения банкета 🤩🤩🤩
Да, важная тема не раскрыта. Незачёт!
Нигде не видно возмущенных пассажиров!! Одни охранники зализницы ))) В неимоверном количестве! А каков их статус ? ПОКАЗУХА ДЕШЕВАЯ
А девчонки сели в поезд открыли бутылочку вина и бахнули)) В чем проблема?
Бегающих голыми на видео не увидел, хотя пересмотрел три раза. Делаем вывод- новость проплаченный агрессором фейк. Ну либо редакция может переубедить общественность, дополнив новость РЕАЛЬНЫМИ видео доказательствами. Жду.
Правда, как-то слишком долго полицейские разговаривали с нарушительницами порядка:
наверное, им не хотелось прерывать динамичную интенсивную беседу-дискуссию с симпатичными молодыми девками и возвращаться в унылое скучное помещение отдела полиции.
что по-человечески вполне понятно :
вместо тупой быкующей пьяни из числа каких-нибудь рагулей у них перед глазами оказались две хорошеньких молоденьких блондинки, слегка подвыпивших и языкатых, за словом в карман не лезущих.
Девки очень уверенно и весьма эффективно оппонировали в ответ на обвинения в нарушении порядка. Кто-то из наблюдательных форумчан предположил, что девчонки, наверное, учатся на юрфаке КНУ в Киеве. Вполне возможно, что он прав.
Кстати, заголовок этого видеоматериала явно не соответствует содержанию:
девчата аккуратно одетые, изящно причёсанные, совершенно адекватные, речь хорошая, без ругательств и без грубых жаргонных выражений.
Обвинение девчат в том, что они якобы "В нетрезвом состоянии кричали, курили, бегали по вагону голые..." - это какая-то лажа: думаю, что немолодые бабы из поездной бригада начали по-совковому "учить жизни", нахраписто делать замечания девкам, а те их юридически грамотно послали подальше. Вот это и вызвало злобную реакцию поездной бригады, которая состоит из провинциальных рагулей:
надо особо заметить, что главное обвинение, которое всё время звучало в адрес девчат, было не по поводу того, что "Голые бегали по вагону", а по по поводу того "Вы, что сильно умные, сильно грамотные ?"
Не гірше ніж у Фінляндії.
А в Німеччині зайшли би костоломи та й за 2 секунди скрутили їх вузлом та витягли...
Кацапские менты в такой ситуации просто сразу же начали бы обзывать девчат "******" и "б..дями", таскать их за волосы и бить головой об стену вагона, как зам. председател Госдумы Жириновский таскал за волосы и бил головой о спинку кресла женщину-депутата в зале Думы...
Респект Шепетовской полиции: кстати, напишу и отправлю от имени международной правозащитной организации письмо начальнику отдела полиции с благодарностью за очень корректное поведение его подчинённых.
Насчёт Германи вы как-то сгущаете краски: костоломов в полиции там нет: немецкие полицейские, конечно, не дискутируют по 20 минут, устно один раз заявляют предупреждение, а затем сразу действуют быстро и жёстко, но совершенно в рамках Закона.
Вспомните, как здесь на Цензоре в апреле было выложено видео: кацапы пёрлись в немецкий супермаркет без масок: продавцы их не пустили, кацапы начали орать, скандалить, прорываться в зал: продавщицы вызвали полицейских:
два сильных крупных полицейских целых 5-6 минут пытались объяснить-уговорить кацапов, что нужно надеть маски. Только после того, как кацапы начали орать и толкать полицейских, пытаясь с применением силы всё-таки впереться в торговый зал, немецкие полицейские мгновенно вырубили их и скрутили, воткнув мордами в пол. И это было очень приятно видеть. Хорошо сработали.
Конечно ) тут все подло набросились на немного подвыпивших девушек
А каков статус этих охранников поездов? они имеют право ограничивать свободу по закону?
Если девушки ходят по поезду в лосинах в носочках то это они голые бегают по поезду?
Странно конечно такие комментарии читать от мужчин))) Видимо их уже не привлекают подвыпившие девушки в лосинах))) Печалька полная))))
Я хочу в этот поезд! Я хочу в этот вагон! О боже, я хочу в это купе!!!!