"17 тысяч евро для начала будет достаточно", - вице-спикер ВР Кондратюк оговорилась, предлагая штрафовать нардепов за нарушение масочного режима в парламенте. ВИДЕО

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк (фракция "Батькивщина") предлагает штрафовать народных депутатов за нарушение масочного режима в парламенте.

Об этом сказала Кондратюк во время заседания согласительного совета, передает Цензор.НЕТ.

Кондратюк во время своего выступления оговорилась, озвучив сумму штрафа в 17 тысяч евро, но сразу же исправилась, заявив, что речь идет о 17 тысячах гривен.

"Хотела бы обратиться и к вам, господин председатель... уже пора, наверное, издать распоряжение о штрафовании народных депутатов за нарушение масочного режима в зале и в Верховной Раде. Подобное распоряжение выдали в Бундестаге, сейчас есть наказание немецких депутатов Бундестага в виде штрафа 5000 евро. Я думаю, что 17 тыс. гривен для начала будет достаточно и можно реально помочь таким образом медицинским работникам, которым не менее трудно ходить в масках и дышать в них", - сказала Кондратюк.

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