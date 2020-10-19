"17 тысяч евро для начала будет достаточно", - вице-спикер ВР Кондратюк оговорилась, предлагая штрафовать нардепов за нарушение масочного режима в парламенте. ВИДЕО
Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк (фракция "Батькивщина") предлагает штрафовать народных депутатов за нарушение масочного режима в парламенте.
Об этом сказала Кондратюк во время заседания согласительного совета, передает Цензор.НЕТ.
Кондратюк во время своего выступления оговорилась, озвучив сумму штрафа в 17 тысяч евро, но сразу же исправилась, заявив, что речь идет о 17 тысячах гривен.
"Хотела бы обратиться и к вам, господин председатель... уже пора, наверное, издать распоряжение о штрафовании народных депутатов за нарушение масочного режима в зале и в Верховной Раде. Подобное распоряжение выдали в Бундестаге, сейчас есть наказание немецких депутатов Бундестага в виде штрафа 5000 евро. Я думаю, что 17 тыс. гривен для начала будет достаточно и можно реально помочь таким образом медицинским работникам, которым не менее трудно ходить в масках и дышать в них", - сказала Кондратюк.
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Ах да... и Ляшко не забудьте оштрафовать за каждое интервью и прессуху без маски.
А как же штаб по кризису В Велюре ?
Кого то наконец посадят за халатность ( и Радуцкого ) ?
А когда пришлось напомнить одному скоту, что отношение к людям определяет отношение ЛЮДЕЙ к своей стране, к государству; и любить Украину - это для чиновника выполнять свои прямые обязанности", так одно свиное рыло прямо заявило: " а при чем тут моя любовь к Украине?"
Я его понимаю. У этого подонка и этой проговорившейся тетки все в евро, гривны - это "пенсам" и "лохторату".
Решение не воробей ...
Нужно всех без исключения политиков оштрафовать, борды которых мы видим. Рекламные.
И буклеты...
В общем за все изображения БЕЗ маски.
Себе штрафуйте самі!
Звичка брати хабар тільки у валюті!