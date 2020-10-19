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В Харькове взорвали заброшенный элеватор, который не функционировал с 90-х годов. ВИДЕО

18 октября, взорвали одно из зданий заброшенного с середины 90-х элеватора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местный сайт 057.ua.

"В Харькове попытались путем взрыва демонтировать старый элеватор в районе Южного вокзала. Для движения транспорта была закрыта часть улицы Евгения Котляра", - говорится в сообщении.

Посмотреть на происходящее собралось более тысячи человек.

Здание зернохранилища было разрушено взрывом, но других попыток подрыва больше не предпринимали.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мужчина погиб при взрыве в подвале многоэтажки на Луганщине: в его квартире найдены боеприпасы. ФОТОрепортаж

взрыв (6739) Харьков (7479)


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Топ комментарии
+7
Подрыв оказался неудачным.Получили пизанскую башню.Хорошо,что обошлось без жертв.Там ещё взрывать и взрывать.
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19.10.2020 13:40
+3
заброшенный элеватор/Съели мыши": из Госрезерва пропало более 2700 вагонов зерна
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19.10.2020 13:40
+2
зеленского туда...сразу без взрывчатки сложится...оно куда не приедет-неприятности приносит. Нотр-дам де пари, смерть шейха Омана, пожары и ливни куда он приедет по стране, не запускающиеся ракеты Джавелин на учениях....
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19.10.2020 16:28
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заброшенный элеватор/Съели мыши": из Госрезерва пропало более 2700 вагонов зерна
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19.10.2020 13:40 Ответить
Подрыв оказался неудачным.Получили пизанскую башню.Хорошо,что обошлось без жертв.Там ещё взрывать и взрывать.
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19.10.2020 13:40 Ответить
Планировали взорвать только здание.
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19.10.2020 13:51 Ответить
А это что осталось кривое стоять? Его не нужно сносить? Пусть так стоит?
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19.10.2020 14:41 Ответить
да, достопримечательность Харкова теперь будет - Пизанский Элеватор
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19.10.2020 16:38 Ответить
Теперь он пиззанёт проходящий мимо автобус.
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19.10.2020 17:10 Ответить
он будет стоять назло всем врагам)
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19.10.2020 17:12 Ответить
Ничего не осталось стоять - вчера же разобрали с помощью техники.
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19.10.2020 17:09 Ответить
декоммунизировали.. убрали красный цвет.
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19.10.2020 17:18 Ответить
Рукожопы
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19.10.2020 13:44 Ответить
Никто не захотел прихватизировать?
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19.10.2020 13:50 Ответить
а хоромы ГЕПЫ забыли...
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19.10.2020 13:54 Ответить
Опять на шоу все без масок.
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19.10.2020 14:01 Ответить
зеленского туда...сразу без взрывчатки сложится...оно куда не приедет-неприятности приносит. Нотр-дам де пари, смерть шейха Омана, пожары и ливни куда он приедет по стране, не запускающиеся ракеты Джавелин на учениях....
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19.10.2020 16:28 Ответить
ОТАК РУХНЕ ВАТНА МОРАЛЬ І СЕПАРАТИЗМ В ХАРКОВІ І В УКРАЇНІ
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19.10.2020 16:29 Ответить
ЗАЧЕМ НАМ ЭЛЕВАТОР, та у нас этих элеваторов как у Шарика блох, зерно девать не куда, муки как грязи, мыши жрут вагонами, а хлеб всё дешевеет и дешевеет.
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19.10.2020 16:58 Ответить
Могли бы сделать 5-звёздочный хостел для дамбасян.
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19.10.2020 17:11 Ответить
Бамбасяне, как правило, приезжают не просто с деньгами, а с баблищем и в состоянии купить себе все, до чего дотянутся ручонки. Они в основном неплохо устроились "на два двора".
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19.10.2020 17:41 Ответить
верховную зраду надо тоже ликвидировать, ее функционирование чрезвычайно опасно для людей!
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19.10.2020 22:25 Ответить
лошня...= периметр фундамента надо атаковать...)))- при чём, так же "спецы" поступают во всём,- и имеем проблемы...= всю гадость и срань атаковать по фундаменту, и у неё никогда не будет возможности реинкарнации в в опзж-медчуков и остальной падали...)))))))))))
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19.10.2020 23:10 Ответить
 
 