В Харькове взорвали заброшенный элеватор, который не функционировал с 90-х годов. ВИДЕО

18 октября, взорвали одно из зданий заброшенного с середины 90-х элеватора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местный сайт 057.ua.

"В Харькове попытались путем взрыва демонтировать старый элеватор в районе Южного вокзала. Для движения транспорта была закрыта часть улицы Евгения Котляра", - говорится в сообщении.

Посмотреть на происходящее собралось более тысячи человек.

Здание зернохранилища было разрушено взрывом, но других попыток подрыва больше не предпринимали.

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