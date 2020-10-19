В Харькове взорвали заброшенный элеватор, который не функционировал с 90-х годов. ВИДЕО
18 октября, взорвали одно из зданий заброшенного с середины 90-х элеватора.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает местный сайт 057.ua.
"В Харькове попытались путем взрыва демонтировать старый элеватор в районе Южного вокзала. Для движения транспорта была закрыта часть улицы Евгения Котляра", - говорится в сообщении.
Посмотреть на происходящее собралось более тысячи человек.
Здание зернохранилища было разрушено взрывом, но других попыток подрыва больше не предпринимали.
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