Люди не верят в коронавирус, а в больницах уже заканчиваются места, - мэр Николаева Сенкевич. ВИДЕО
Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что жители города до сих пор не верят в коронавирус, в то же время число пациентов с COVID-19 в больницах города увеличивается и ситуация будет ухудшаться.
Об этом он сказал в эфире программы "Добрый вечер", передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня действительно ситуация у нас прогнозируемо будет плохая. Потому что люди у нас не верят в коронавирус... Я стараюсь объяснять людям, что называйте коронавирус как хотите: гриппом, ОРВИ, китайским гриппом, да как хотите. Просто вы должны понять, что нужно защитить себя и своих близких от этого заболевания", - сказал мэр Николаева.
По словам Сенкевича, при нынешних темпах заболеваемости в больницах Николаева скоро не будет свободных мест для больных COVID-19.
"При коечном фонде в пределах 200 мест в каждой больнице, мы подходим к тому моменту, когда у нас будут ограничены места. Сегодня мы думаем, как приобрести еще кровати для того, чтобы принимать больных на этих кроватях", - сказал Сенкевич.
Он отметил, что власти рассматривают расконсервацию областного тубдиспансера для лечения зараженных коронавирусом пациентов.
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Особливо після чорнобильської катастрофи, коли червона мерзота повідомила про радіоактивне забруднення поза т.зв. 30-кілометровою зоною аж у 1990р. Через чотири роки. Багатьох посадили за це? Чи може червоні виродки якось задіяли названу Вами "мчс" для порятунку людей з зони безумовного відселення? Тому: чума на комуністичну мерзоту!
40 лет взад при радиационной катастрофе ты бы орал за 20 км. от эпицентра на "демонстрации"(чего?) чЛениннашефсе! А через 40 лет сирота внук упоминал бы деда, возможно(если бы сам не помер)
иди накати заСралина шоле?
Я 40 лет назад жил и 50 лет назад жил и даже 60 лет уже жил в Украине, но заСралина никогда не пил, не знал я такого.
І ще на ковідні лікарні таки виділяються гроші - не пробуйте сподіватися що вони дойдуть до хворих ... Головних лікарів цих богаділень можна розстрілювати без суду - ніразу не помилитеся ...
"ексгенпрокурор Святослав Піскун 17 березня" - помойка 112
Это то что выдал гугл... Удачи вам учитесь пользоваться гуглом и не болейте.
Ну а то что у Вашей подруги мама умерла конечно печально. Но тут для корректности хорошо бы знать возраст мамы и хронические болезни которыми она болела. Вон тут на цензоре недавно было сообщение, что мальчик от короны помер. Правда в тексте самой новости вскользь упомянули, что у мальчика было онко заболевание и он лечился от него (а это химия, которая убивает и иммунитет и значительную часть клеток организма без разбору). Но онко со смертностью 50% поставили как сопутствующее заболевание, а причину смерти - коронавирус. Вот что я имел в виду когда писал на счет излишней истерии.
Ну а потім ураховувати це при відмові їх госпіталізації?
как то ето все мутно
- Быдло, сэр!