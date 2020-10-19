Люди не верят в коронавирус, а в больницах уже заканчиваются места, - мэр Николаева Сенкевич. ВИДЕО

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что жители города до сих пор не верят в коронавирус, в то же время число пациентов с COVID-19 в больницах города увеличивается и ситуация будет ухудшаться.

Об этом он сказал в эфире программы "Добрый вечер", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня действительно ситуация у нас прогнозируемо будет плохая. Потому что люди у нас не верят в коронавирус... Я стараюсь объяснять людям, что называйте коронавирус как хотите: гриппом, ОРВИ, китайским гриппом, да как хотите. Просто вы должны понять, что нужно защитить себя и своих близких от этого заболевания", - сказал мэр Николаева.

По словам Сенкевича, при нынешних темпах заболеваемости в больницах Николаева скоро не будет свободных мест для больных COVID-19.

"При коечном фонде в пределах 200 мест в каждой больнице, мы подходим к тому моменту, когда у нас будут ограничены места. Сегодня мы думаем, как приобрести еще кровати для того, чтобы принимать больных на этих кроватях", - сказал Сенкевич.

Он отметил, что власти рассматривают расконсервацию областного тубдиспансера для лечения зараженных коронавирусом пациентов.

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