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Кличко: Киев без помощи правительства готовит дополнительные койки для больных COVID-19. ВИДЕО

Столица самостоятельно готовит дополнительные койко-места для лечения больных COVID-19.

 Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в ходе онлайн пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Город сегодня самостоятельно и готовит дополнительные койки в больницах, и оборудует отделения, и выделяет средства из резервного фонда столицы. Делает все, чтобы защитить здоровье и жизнь киевлян", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что ответы на обращения городских властей по приему больных киевлян в оборудованные больницы с медперсоналом Академии медицинских наук, Минздрава и ведомственные медучреждения, столица от правительства до сих пор не получила.

Вместе с тем, на днях Киев получил поручение от Минздрава об обеспечении в опорных больницах 80% коек кислородом.

"Для этого государство выделило Киеву - пока на бумаге - 29,6 млн грн. И определила, что эти работы мы должны осуществить до 1 ноября. Вместе с тем, правительство не внесло никаких изменений в порядок закупок работ по капитальному ремонту. Относительно упрощения этой процедуры. А сегодня только процедура закупки занимает около двух месяцев! И, если учесть еще и ремонтные работы, то до 1 ноября, успеть - нереально", - подчеркнул мэр Киева.

Он отметил, что такое поручение от Кабмина получили все регионы. И, учитывая то, что средства до сих пор не поступили, то "помощью" государства назвать это сложно.

Вместе с тем, Киев постоянно самостоятельно работает над организацией отлаженной системы кислородного снабжения, а также обеспечением кислородными концентраторами опорных больниц. Ведь это одно из условий для приема больных коронавирусной болезнью. С начала года на эти цели город из бюджета выделило почти 14 млн гривен.

"Количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, постоянно увеличивается. Поэтому город уже развернул почти 2800 коек в 22 столичных больницах. 19 из этих больниц уже принимают пациентов с вирусом. Три больницы готовятся и обустраивают отделения для лечения больных COVID-19. Это - Киевский городской центр радиационной защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы и столичные больницы № 12 и 18", - сказал Виталий Кличко.

Он сообщил, что в стационарах столичных медучреждений по состоянию на сегодня лечится 1761 больной коронавирусной болезнью. Из них 29 - детей, 367 пациентов - в тяжелом состоянии, 621 - получает кислородную поддержку, 31 - под аппаратами ИВЛ.

Еще 173 пациента находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Пневмонию в столичных медучреждениях лечат 560 больных.

Автор: 

карантин (16729) Киев (25521) Кличко Виталий (4640) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Щира подяка меру Києва , Кличку за турботу про киян , бо від з6леної мразоти не дочекаєтесь !
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19.10.2020 14:10
+4
Це питання премьєрміністра, профільного міністерства і СНБО.
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19.10.2020 14:16
+3
Так хорошо что у нас зеленоголовые - в основном приезжие.. или с другой планеты прилетевшие...
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19.10.2020 14:18
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Правила форума Совет форумчан
А должны готовить министры!
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19.10.2020 14:07 Ответить
Це питання премьєрміністра, профільного міністерства і СНБО.
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19.10.2020 14:16 Ответить
Щира подяка меру Києва , Кличку за турботу про киян , бо від з6леної мразоти не дочекаєтесь !
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19.10.2020 14:10 Ответить
спасибо, Виталий !
как говорится, слова не Зеленского, но мужа !
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19.10.2020 14:19 Ответить
вы правы!
анекдоты были отменные !
перечитайте "Декамерона" !
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19.10.2020 14:21 Ответить
Так хорошо что у нас зеленоголовые - в основном приезжие.. или с другой планеты прилетевшие...
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19.10.2020 14:18 Ответить
готовит дополнительные койки /построен корпус клиники -Кличко/ воду очищают как в европейских странах.- Кличко / Кличко: теплосети готовы. / Кличко открыл ./ В отличие от кукареканья Будет-станет-может быть-чтобы да так нет- в заявах кодлана Коломойского. Который открывает : НАБУ открыло дело против Кличко. 02 ноября 2019 г.
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19.10.2020 14:19 Ответить
А ДВОРЕЦ СПОРТА И ДВ. УКРАИНА ?
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19.10.2020 14:34 Ответить
а квартал 95 ?
вы что с ума сошли ?
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19.10.2020 14:41 Ответить
Это вместо нормального карантина, переведите на онлайн обучение учащихся, ато не хватит никаких коек!
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19.10.2020 15:12 Ответить
https://delo.ua/business/klichko-rasporjadilsja-nachat-otopitelnyj-sezon-373893/ Отопительный сезон в Киеве начнется 16 октября - Кличко - то брехня. В больнице «Охматдет» на сегодня отопление не включили, детям холодно.
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19.10.2020 15:43 Ответить
В морге
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19.10.2020 15:48 Ответить
Мэр Кличко партия Удар
Спєр Кличко партия ударь
Мстострой Кличко.
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19.10.2020 20:01 Ответить
 
 