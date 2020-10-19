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COVID-19 в ОРДЛО: больницы переполнены, врачей заставляют самим покупать средства защиты, в аптеках нет лекарств, - СМИ. ВИДЕО

Подконтрольные наемникам РФ СМИ реальные данные о количестве больных COVID-19 на оккупированном Донбассе умалчивают, но уже даже в России обсуждают катастрофу, которая надвигается на ОРДЛО.

Об этом говорится в сюжете Донбасс.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

Эфиры телеканалов заполнены информацией о количестве инфицированных коронавирусом, предупреждениями об опасности и отчетами о наличии необходимых средств защиты.

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Однако местные жители в реальности видят совсем другую картину: больницы переполнены, эффективного лечения нет, в соцсетях пишут, что бывает и маски сложно найти.

Противовирусные препараты закупают в России. В некоторых аптеках, например, можно найти новинку - "Коронавир" (препарат российского производства, использование которого министерство здравоохранения России согласовало в начале осени. - Ред.), который в аптеках оккупированного Донецкая стоит 15000 рублей (около 5 тыс. грн).

В новостях показывают наличие в аптеках противовирусных препаратов, но фармацевты не скрывают, что, например, таких популярных препаратов как "Арбидол" и "Азитромицин" - в наличии нет и поставки только ожидаются.

По информации одного из донецких телеграмм-каналов, есть проблемы не только с противовирусными средствами - в больницах людям просто дают списки необходимых препаратов и говорят: "покупайте, у нас этого нет". В среднем на лечение в неделю выходит 10-15 тыс. руб. (3,5-5,5 тыс. грн).

Также читайте: Наемники РФ с начала суток дважды открывали огонь вблизи Луганского, возле Авдеевки подавлен вражеский беспилотник, - штаб ОС

Если состояние ухудшается, то назначают антибиотики. Например, "Тиенам" и "Меронем" обойдутся в 9-12 тысяч рублей (почти 4 тысячи грн) на три дня, но их в республике недостаточно, поэтому берут аналоги по 3500-4000 рублей (1,5 тысячи грн) на три дня. Само лечение длится от двух недель до месяца и более.

Отмечается, что хуже всего ситуация в донецких больницах. Многие лечебные учреждения перепрофилировали, однако перевод больных не обеспечили. Врачей заставляют самостоятельно покупать средства защиты, а умерших - заматывать в строительную пленку.

Местные рассказывают, что военные лечатся в отдельном корпусе на территории больницы имени Калинина. Там также приспособили и бывшее отделение аллергологии. В 9-й городской больницы уже заполнены 4 этажа стационара. Перепрофилировали и 11 больницу, но мест все равно не хватает.

В Луганске ситуация ничуть не лучше. По словам людей, в больницах уже отменяют обычные медосмотры, потому что не справляются с потоком больных. Так же и в 7-й, и в 4-й, и в 1-й больнице - недостаток кислорода и мест для людей больных пневмонией.

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И пока оккупанты утверждают, что "все нормально", в России уже понимают масштабы катастрофы. Например, в одной из программ кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева бывший украинский депутат от КПУ Спиридон Килинкаров заявил, что "единственный бизнес, который там процветает - это предоставление похоронных услуг". Он даже не стеснялся высказываться негативно в отношении главарей группировок "ДНР" и "ЛНР". По мнению Килинкарова, Россия должна отправить в ОРДЛО группу специалистов. Однако РФ после концерта Григория Лепса, ради которого на площади собрался весь город, отправила в Донецк Московский цирк.

Автор: 

карантин (16729) Донбасс (26956) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+30
Пусть прикладывают к голове колорадские ленты. Говорят, некоторым помогают.
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19.10.2020 19:21
+29
COVID-19 в ОРДЛО: больницы переполнены, врачей заставляют самим покупать средства защиты, в аптеках нет лекарств, - СМИ - Цензор.НЕТ 8957
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19.10.2020 19:23
+25
Не сумуйте, що понеділок - він теж може приносити гарні новини !!!!

COVID-19 в ОРДЛО: больницы переполнены, врачей заставляют самим покупать средства защиты, в аптеках нет лекарств, - СМИ - Цензор.НЕТ 7796 COVID-19 в ОРДЛО: больницы переполнены, врачей заставляют самим покупать средства защиты, в аптеках нет лекарств, - СМИ - Цензор.НЕТ 2755
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19.10.2020 19:23
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Правила форума Совет форумчан
Пусть прикладывают к голове колорадские ленты. Говорят, некоторым помогают.
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19.10.2020 19:21 Ответить
Не то ненадежно. Надо гвоздиком соточкой, а лучше двумя.
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19.10.2020 20:35 Ответить
тугая повязка на горло очень помогает...
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19.10.2020 20:42 Ответить
врачі русскаязичьниє?
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19.10.2020 19:22 Ответить
І нєт бєндер! COVID-19 в ОРДЛО: больницы переполнены, врачей заставляют самим покупать средства защиты, в аптеках нет лекарств, - СМИ - Цензор.НЕТ 9098
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19.10.2020 19:33 Ответить
ета нєпарядак...срочьна завєзті ім бєндер...
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19.10.2020 19:49 Ответить
Не сумуйте, що понеділок - він теж може приносити гарні новини !!!!

COVID-19 в ОРДЛО: больницы переполнены, врачей заставляют самим покупать средства защиты, в аптеках нет лекарств, - СМИ - Цензор.НЕТ 7796 COVID-19 в ОРДЛО: больницы переполнены, врачей заставляют самим покупать средства защиты, в аптеках нет лекарств, - СМИ - Цензор.НЕТ 2755
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19.10.2020 19:23 Ответить
Свинособакам ветеринарный препарат самое то.
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19.10.2020 20:34 Ответить
COVID-19 в ОРДЛО: больницы переполнены, врачей заставляют самим покупать средства защиты, в аптеках нет лекарств, - СМИ - Цензор.НЕТ 8957
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19.10.2020 19:23 Ответить
Маладєс, Кіля.
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19.10.2020 19:26 Ответить
Голосуйте за ОПЗЖ, Шарика и Зелёных рыгов, тогда такой "русский мир" распространится и на ваш ареал обитания, и принесёт совсем не то что обещал...
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19.10.2020 19:25 Ответить
73% так и сделают ..
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19.10.2020 19:29 Ответить
при 110 ордлынцах на 40 койках там они так улучшат демографическую ситуацию среди тамошних бурятов, шо у ***** ботокс с морды капать начнёт от удивления )
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19.10.2020 19:27 Ответить
а там ещё остались врачи ? может то грачи ?
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19.10.2020 19:27 Ответить
Братушки помогут ,пришлют НОВИЧОК ...
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19.10.2020 19:30 Ответить
А кто там скулит закупать ветеренарную вакцину у зверей?
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19.10.2020 19:31 Ответить
...та нехай би на собі і спробував і влаштував реаліті-шоу "Виживу-не виживу" за мотивами гри "Ромашка". Такого не шкода.
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19.10.2020 22:08 Ответить
А какие лекарства антиковид могут продаваться в аптеках? Ремдезивир раскритиковали , гидроксихлорокин тоже. Здесь антивирусные не продают, они для госпидального пользования.
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19.10.2020 19:32 Ответить
Лєнка, хвилюєшся за своїх?
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19.10.2020 19:47 Ответить
За кого это *своих*? Кто они такие?
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19.10.2020 19:53 Ответить
единственный известный препарат, относительного которого МОЗ подствердило, что при его использовании смертность среди тяжелых больных коронавирусом заметно снижается - синтезирован в 1957 году, производится в т.ч. и в Украине. Доступен в любой украинской аптеке. Его цена - 16.50.

Другой вопрос, что он не вирус уничтожает, а улучшает иммунологическую реакцию организма (делает её не такой жесткой - ибо реально людей убивает собственный иммунитет).

Потому покупать и пить для профилактики, как бросятся сотни тысяч дебилоидов - не нужно и не стоит. Потому и названия не пишу.
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19.10.2020 20:53 Ответить
Так если у тебя есть такая статистика, то странно, что в Украине сегодня умерло от ковид 80 пациентов.
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19.10.2020 21:03 Ответить
Если мне не изменяет память, "смертность...снижается" там примерно на 20%. В статистике эта цифра имеет характеристику "заметно". А по факту - припарки. Никаких других лекарств/вакцин/препаратов, имеющих положительное влияние, а также прошедших 3ю стадию клиничеких исследований - нет. ************* фейковые смеси - даже 1й стадии, подтверждённой надёжными исследователями, не прошли - публикуют какую-то ересь, которая подвергается сомнению любым, кто читал их очёты.
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21.10.2020 19:15 Ответить
Я о парашинской недомедицине и не упоминаю. А если у вас имеется эффективный рецепт, почему бы о нём не написать?
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25.10.2020 07:32 Ответить
чтобы ты пошел в аптеку, купил без рецепта, неаелся и если тебя заберут в больничку, то он потом тебе не помог, как сейчас не помогает половина антибиотиков, потому что ты их ешь каждый день по поводу и без повода?

Не, я воздержусь от выпечатывания названия препарата - врачи о нём и так знают.
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11.12.2020 18:06 Ответить
Сивоха со своей "платформой" уже там ?..
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19.10.2020 19:33 Ответить
Сподіваюсь, українців ця зараза омине.
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19.10.2020 19:34 Ответить
Ксеню, а Ви знаєте, жодної вподобайки самій новині на ЦН зараз- немає!
Ви розумієте, Ксеню?!
Я з того так і навіть радію...
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19.10.2020 22:12 Ответить
А КАКОЕ ТАКОЕ ЛЕКАРСТВО ПРИДУМАЛИ НА МОСКОВИИ????ГДЕ ЖЕ ГУМКОНВОИ С ВАКЦИНАМИ...????
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19.10.2020 19:34 Ответить
Везуть туди вакцині різних калібрів.
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19.10.2020 19:49 Ответить
Так в Украине дорвались до власти такие же мрази, как и в лугандоне. Врачи инфекционисты за свои деньги тоже покупают перчатки, маски. При зеленых долбоящерах, власть в Украине такая же как и в дыре.
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19.10.2020 19:34 Ответить
Могу точно сказать(личный опыт), последний раз в больницах было всё в самом начале 90-х. И последние лет 20 почти за всё, включая оплату врачу, надо платить из собственного кармана.
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19.10.2020 19:41 Ответить
Забыл написать это все в украинских больницах.
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19.10.2020 19:42 Ответить
Зевладі залишилось 3 роки макс і то якщо народ не зірветься й не перевішає що дуже можливо.
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19.10.2020 19:42 Ответить
Закрити всі пункти пропуску, нехай окупанти забезпечують.
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19.10.2020 19:36 Ответить
Если бы не Соссия, то там бы лежали солдаты НАТО!!!!1 Да ордловцы должны лысину целовать Путину, фошисты - он их спас, а они ворчат, неблагодарные!
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19.10.2020 19:37 Ответить
И Европу кормить не нужно )))))
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19.10.2020 20:37 Ответить
Додам лише що Бажанова не видає вугілля вже десять років після падіння вежи скіпового стволу.
COVID-19 в ОРДЛО: больницы переполнены, врачей заставляют самим покупать средства защиты, в аптеках нет лекарств, - СМИ - Цензор.НЕТ 8815
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19.10.2020 19:39 Ответить
COVID-19 в ОРДЛО: лікарні переповнені, лікарів змушують самим купувати засоби захисту, в аптеках немає ліків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6373
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19.10.2020 19:42 Ответить
Парады, концерты и хода! Вот панацея для предателей. С этого начинали и с этим кончат.
Суровые годы уходят,
Борьбы за свободу страны!
За ними другие приходят,
Они будут то же трудны.
/хор Швондера/
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19.10.2020 19:42 Ответить
"...но их в республике недостаточно" - в какой, нахрен, "республике", Цензор ?! В кавычки лень брать, а через год совсем заморачиваться не будете ?
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19.10.2020 19:46 Ответить
COVID-19 в ОРДЛО: лікарні переповнені, лікарів змушують самим купувати засоби захисту, в аптеках немає ліків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8650
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19.10.2020 19:46 Ответить
руССкий мир..
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19.10.2020 19:50 Ответить
COVID-19 в ОРДЛО: лікарні переповнені, лікарів змушують самим купувати засоби захисту, в аптеках немає ліків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7718
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19.10.2020 19:52 Ответить
COVID-19 в ОРДЛО: лікарні переповнені, лікарів змушують самим купувати засоби захисту, в аптеках немає ліків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4973
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19.10.2020 19:54 Ответить
COVID-19 в ОРДЛО: лікарні переповнені, лікарів змушують самим купувати засоби захисту, в аптеках немає ліків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3455
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19.10.2020 19:56 Ответить
COVID-19 в ОРДЛО: лікарні переповнені, лікарів змушують самим купувати засоби захисту, в аптеках немає ліків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5279
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19.10.2020 19:58 Ответить
Жах насправді.
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19.10.2020 20:02 Ответить
Наче і біда.
Та чомусь начхати.
Наче і свої,
Та на них плювати!
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19.10.2020 19:59 Ответить
бубонную чуму и сибирскую язву им в придачу
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19.10.2020 20:02 Ответить
Луганск
COVID-19 в ОРДЛО: лікарні переповнені, лікарів змушують самим купувати засоби захисту, в аптеках немає ліків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1200
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19.10.2020 20:03 Ответить
COVID-19 в ОРДЛО: лікарні переповнені, лікарів змушують самим купувати засоби захисту, в аптеках немає ліків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5029
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19.10.2020 20:06 Ответить
Я плакал, панове, читал и плакал! 🤣😅😂
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19.10.2020 20:34 Ответить
COVID-19 в ОРДЛО: лікарні переповнені, лікарів змушують самим купувати засоби захисту, в аптеках немає ліків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7153
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19.10.2020 20:46 Ответить
COVID-19 в ОРДЛО: лікарні переповнені, лікарів змушують самим купувати засоби захисту, в аптеках немає ліків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2806
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19.10.2020 20:46 Ответить
COVID-19 в ОРДЛО: лікарні переповнені, лікарів змушують самим купувати засоби захисту, в аптеках немає ліків, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8470
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19.10.2020 20:48 Ответить
Ну, обычно этому орангутангу приписывают слова "нах*й - это туда".
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19.10.2020 20:56 Ответить
вот вся дырка (ОРДЛО) именно туда всей организованной толпой и идет
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19.10.2020 21:04 Ответить
Там Украиноненавистников 99процентов. Пи*уй на них
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19.10.2020 20:50 Ответить
Годика два - три назад , общался с жителями " лнр " и " днр " - лично по работе : они тогда могли свободно приезжать в Украину за продуктами в АТБ , пенсиями в ощадбанке и лекарствами в аптеках . Думаю , что запрет посещения Украины через ковид очень позитивно влияет на население дамбаса . Чем дольше , тем лучше . ))
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19.10.2020 20:54 Ответить
Сестра дружини помирає в лікарні...
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19.10.2020 21:02 Ответить
Якби в лугандоні було погано то не звали б ***** і не голосували б за мертвечука.
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19.10.2020 21:20 Ответить
 
 