COVID-19 в ОРДЛО: больницы переполнены, врачей заставляют самим покупать средства защиты, в аптеках нет лекарств, - СМИ. ВИДЕО

Подконтрольные наемникам РФ СМИ реальные данные о количестве больных COVID-19 на оккупированном Донбассе умалчивают, но уже даже в России обсуждают катастрофу, которая надвигается на ОРДЛО.

Об этом говорится в сюжете Донбасс.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

Эфиры телеканалов заполнены информацией о количестве инфицированных коронавирусом, предупреждениями об опасности и отчетами о наличии необходимых средств защиты.

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Однако местные жители в реальности видят совсем другую картину: больницы переполнены, эффективного лечения нет, в соцсетях пишут, что бывает и маски сложно найти.

Противовирусные препараты закупают в России. В некоторых аптеках, например, можно найти новинку - "Коронавир" (препарат российского производства, использование которого министерство здравоохранения России согласовало в начале осени. - Ред.), который в аптеках оккупированного Донецкая стоит 15000 рублей (около 5 тыс. грн).

В новостях показывают наличие в аптеках противовирусных препаратов, но фармацевты не скрывают, что, например, таких популярных препаратов как "Арбидол" и "Азитромицин" - в наличии нет и поставки только ожидаются.

По информации одного из донецких телеграмм-каналов, есть проблемы не только с противовирусными средствами - в больницах людям просто дают списки необходимых препаратов и говорят: "покупайте, у нас этого нет". В среднем на лечение в неделю выходит 10-15 тыс. руб. (3,5-5,5 тыс. грн).

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Если состояние ухудшается, то назначают антибиотики. Например, "Тиенам" и "Меронем" обойдутся в 9-12 тысяч рублей (почти 4 тысячи грн) на три дня, но их в республике недостаточно, поэтому берут аналоги по 3500-4000 рублей (1,5 тысячи грн) на три дня. Само лечение длится от двух недель до месяца и более.

Отмечается, что хуже всего ситуация в донецких больницах. Многие лечебные учреждения перепрофилировали, однако перевод больных не обеспечили. Врачей заставляют самостоятельно покупать средства защиты, а умерших - заматывать в строительную пленку.

Местные рассказывают, что военные лечатся в отдельном корпусе на территории больницы имени Калинина. Там также приспособили и бывшее отделение аллергологии. В 9-й городской больницы уже заполнены 4 этажа стационара. Перепрофилировали и 11 больницу, но мест все равно не хватает.

В Луганске ситуация ничуть не лучше. По словам людей, в больницах уже отменяют обычные медосмотры, потому что не справляются с потоком больных. Так же и в 7-й, и в 4-й, и в 1-й больнице - недостаток кислорода и мест для людей больных пневмонией.

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И пока оккупанты утверждают, что "все нормально", в России уже понимают масштабы катастрофы. Например, в одной из программ кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева бывший украинский депутат от КПУ Спиридон Килинкаров заявил, что "единственный бизнес, который там процветает - это предоставление похоронных услуг". Он даже не стеснялся высказываться негативно в отношении главарей группировок "ДНР" и "ЛНР". По мнению Килинкарова, Россия должна отправить в ОРДЛО группу специалистов. Однако РФ после концерта Григория Лепса, ради которого на площади собрался весь город, отправила в Донецк Московский цирк.