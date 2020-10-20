Военнослужащий НГУ ограбил и жестоко убил мужчину на Сумщине. ВИДЕО

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве задержали военнослужащего одной из частей Национальной гвардии Украины, которая дислоцируется в Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, 15 октября 2020 в г. Ахтырка исчез 31-летний местный житель. На следующий день с соответствующим заявлением в полицию обратился родственник пропавшего. В доме где жил пропавший человек, правоохранители обнаружили следы бурого цвета похожие на кровь и другие следы преступления. Кроме того, установлено отсутствие автомобиля, которым пользовался пропавший.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к исчезновению мужчины может быть причастен военнослужащий.

16 октября 2020 он был задержан на угнанном автомобиле.

Мотивом преступления могли стать корыстные намерения, поскольку нацгвардеец знал, что мужчина недавно продал автомобиль, а дома хранил наличные.

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Тело пропавшего было обнаружено в лесополосе на глубине около 1 метра. Установлено, что смерть наступила от многочисленных телесных повреждений в область головы, шеи и спины.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружено и изъято 2100 долларов США, которые принадлежали убитому.

18 октября 2020 г. военнослужащему сообщено о подозрении в умышленном убийстве совершенном из корыстных побуждений и незаконном завладении транспортным средством, совершенном с проникновением в помещение (ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 289 УК Украины). В тот же день, постановлением Жовтневого районного суда г. Полтавы, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества в случае, предусмотренном пунктом 6 части второй настоящей статьи.

Досудебное расследование уголовного производства находится на контроле руководства ТУ ГБР в г. Полтава.