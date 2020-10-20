Зеленский ответил на крик нардепов в Раде: "Езжайте в Россию, если вам там нравится". ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский заявил, что народовластие вернет доверие к государству.
Об этом Зеленский заявил во время послания к Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.
"Важным пунктом моей программы было народовластие. Это вернет доверие к государству и его институции. Это проблема не только Украины, но и многих других государств. Поэтому разные инструменты народовластия и прямой демократии появляются активнее", - отметил президент.
Глава государства привел пример успешного использования этих инструментов в Швейцарии, Канаде, Ирландии.
Позже некоторые нардепы начали шуметь, на что Зеленский сказал: "Езжайте в Россию, если вам там нравится".
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Другое дело что эта предвыборная агитка "5 вопросов хуаниста" не имеет никакого отношения к механизму прямого украинского народовластия - Всеукраинскому референдуму.
Вы что, офонарели, вешать бубочку?
Его на палю надо...
Вот это будет свежо, оригинально и креативно!
Рівняння на Швейцарію?
При цьому натхненники ухвалення закону про референдум згадують Швейцарію.
За останні 170 років у цій державі на федеральному рівні провели понад 600 референдумів.
Їх здійснюють здебільшого з однаковим інтервалом - щокварталу.
Зокрема, всі закони, проголосовані швейцарським парламентом, можна скасувати на референдумі. Щоб його провести, слід зібрати мінімум 50 тисяч підписів протягом ста днів після ухвалення оскарженого закону (населення Швейцарії - вісім із половиною мільйонів осіб).
Для широких народних мас згадка про таку розвинену державу, як Швейцарія, є привабливою. Це визнає у коментарі Радіо Свобода політичний експерт Микола Давидюк. І справді є речі, які варто виносити в Україні на референдум.
Тим більше українці відучилися від такої форми волевиявлення, додає експерт.
Але Швейцарія для України в її нинішньому стані - далеко не приклад, наполягає водночас він:
Але це використання неможливе, коли ми найслабші чи коли цим інструментом ворог користуватиметься більше, ніж ми самі.
Швейцарська модель народовладдя через референдуми - це аргумент, на якому працював Кучма, на якому працювала Партія регіонів у часи Януковича.
Не варто Україні рівнятися на Швейцарію. Й Італія, наприклад, - нам не приклад із федералізацією чи проведенням референдумів.
От зараз приймуть в Україні закон про референдум. І що буде?
Ми можемо, наприклад, отримати низку мікрореферендумів про скасування декомунізації. Хоча декомунізація конче потрібна державній незалежності, утвердженню держави.
Нам на багнетах насаджували 5 тисяч пам'ятників Леніну (до речі, другий результат у світі. Першість - у Росії. Хоча в ній було 150 мільйонів населення, а в Україні - 50 мільйонів).
І от «леніних» насаджували на кривавих багнетах, а через супердемократичні швейцарські референдуми на місцях декомунізацію скасовуватимуть».
Навіть не своїм.
І навіть не мертвечуку.
А ти канали мертвечука закрий, та заборони партію пєтушарія, цих адептів **********, от тоді може й повіримо, що ти сильний, а не граєш чергову роль
Если удобней - в Германии референдумы не проводят, потому что помнят, до чего довел Гитлер страну со своими плебисцитами.
Перед виборами тре підтягнути той лохторат, який розбігся після зрадницьких дій - відведення військ, заглядання до путенських очей, повернення процапових чінуш???
Важные темы в Германии на референдумы не выносят.
https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8F%D1%82/a-5819768
владу суспільно-політичних груп, що у реальній політиці керуються популістськими ідеологемами, апелюють до підсвідомості населення. Такий тип влади орієнтується та спирається на декласовані, люмпенізовані та маргінальні верстви, динамічно реагує на суспільні настрої, стереотипи й архетипи масової свідомості у їхніх примітивних, масованих проявах, вдається до провокацій для спонукання масових пристрастей і заворушень;
як наслідок: політична ситуація заколотів, погромів, безладдя, в якій господарем становища є натовп.
Перебування охлократів у владних структурах спричиняє публічний галас, безвихідні ситуації, політичні авантюри, бешкети, скандали. Охлократія - показовий політичний феномен, характерний для суспільств, чия політична система перебуває на межі загальнонаціональної катастрофи. "
Пришли малороссы и объявили себя патриотами