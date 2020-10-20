Я увидела банального пиарщика и циника. Когда мы все стояли на Майданах, он членом играл на рояле, - Сюмар о выступлении Зеленского в Раде. ВИДЕО

Нардеп "Европейской солидарности" Виктория Сюмар назвала послание Зеленского выступлением пиарщика и циника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кроме того депутат обвинила Зеленского в присвоении достижений своих предшественников.

"Я увидела банального пиащика и циника, который на всем святом умеет только пиариться; который рассказывает, что имел отношение к двум революциям - я к ним имела отношение, а не он. Где он тогда был? Он членом играл на рояле, когда мы стояли на всех Майданах... Он обращается к стране на "ты", я тоже так скажу - ты рассказываешь о Крыме и о 2014 годе? Ты где был в 14-м году? Ты сколько метров украинской земли отвоевал? У тебя есть армия, которой в 2014 году не было. Ты отдал хотя бы один приказ о наступлении? Ты отступил. Ты присваиваешь себе то, к чему ты не имешь никакого отношения. "Охматдет", который мы строили 10 лет и был построен на 90%. Ты рассказываешь здесь о ракетных программах и угрожаешь Турчинову, который создал эти ракетные программы и к которым ты имеешь нулевое отношение. Ты рассказываешь о силовых структурах и правохранителях, которых ты используешь, чтобы разобраться с оппозицией потому, что ты боишься Порошенко, к которому тебе, как до неба рачки. Цинизм зашкаливает и правду нужно говорить, и люди знают правду", - сказала Сюмар.

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