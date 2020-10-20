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Я увидела банального пиарщика и циника. Когда мы все стояли на Майданах, он членом играл на рояле, - Сюмар о выступлении Зеленского в Раде. ВИДЕО

Нардеп "Европейской солидарности" Виктория Сюмар назвала послание Зеленского выступлением пиарщика и циника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кроме того депутат обвинила Зеленского в присвоении достижений своих предшественников.

"Я увидела банального пиащика и циника, который на всем святом умеет только пиариться; который рассказывает, что имел отношение к двум революциям - я к ним имела отношение, а не он. Где он тогда был? Он членом играл на рояле, когда мы стояли на всех Майданах... Он обращается к стране на "ты", я тоже так скажу - ты рассказываешь о Крыме и о 2014 годе? Ты где был в 14-м году? Ты сколько метров украинской земли отвоевал? У тебя есть армия, которой в 2014 году не было. Ты отдал хотя бы один приказ о наступлении? Ты отступил. Ты присваиваешь себе то, к чему ты не имешь никакого отношения. "Охматдет", который мы строили 10 лет и был построен на 90%. Ты рассказываешь здесь о ракетных программах и угрожаешь Турчинову, который создал эти ракетные программы и к которым ты имеешь нулевое отношение. Ты рассказываешь о силовых структурах и правохранителях, которых ты используешь, чтобы разобраться с оппозицией потому, что ты боишься Порошенко, к которому тебе, как до неба рачки. Цинизм зашкаливает и правду нужно говорить, и люди знают правду", - сказала Сюмар.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность", - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) послание (63) Сюмар Виктория (420)


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Топ комментарии
+142
Я увидела банального пиарщика и циника. Когды мы все стояли на Майданах, он членом играл на рояле, - Сюмар о выступлении Зеленского в Раде - Цензор.НЕТ 7495
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20.10.2020 12:46
+132
опускают зеленого дурня).. и поделом
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20.10.2020 12:44
+105
Я увидела банального пиарщика и циника. Когды мы все стояли на Майданах, он членом играл на рояле, - Сюмар о выступлении Зеленского в Раде - Цензор.НЕТ 7629
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20.10.2020 12:47
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Порохоботский сайт 😂
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21.10.2020 06:04 Ответить
Це опозиційний добудь-якоі влади ресурс, за часів Пороха тут витирали ноги об порохоботів.
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21.10.2020 06:50 Ответить
Ось у чому справа,то про зе нічого хорошого не пишете, бо боїтесь в бан попасти)))) а я думала, просто немає, що написати.
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21.10.2020 08:45 Ответить
Особый контингент, но порохоботами я бы всех не назвал
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21.10.2020 07:45 Ответить
Шакалье подкацапное , валите на г+г Мосийчук и Рабиновичей , мураевых вдыхать
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21.10.2020 07:39 Ответить
А, еще он на колчаковских фронтах воевал. Только не помнит за кого и против кого. Так страшно, что аж хочется что такое отмочить, ранее не виданное. Так и живет.
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21.10.2020 07:56 Ответить
Супер выступление! Как же я с ней согласен!
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21.10.2020 08:32 Ответить
Зелепенко в черговий раз показав, яка він падлюка. Я в глибині душі надіявся, що він все-таки щось зрозуміє, почне працювати на благо України. Надія померла. Чмо є чмо. Амінь!
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21.10.2020 08:36 Ответить
ее бы устами да... да-да... только это могут ее уста... рыволюцыонэрка... такая же обзабоченная как роза люксембург и клара целкин...
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21.10.2020 09:05 Ответить
Смачно Сюмар блазня размазала, респект )))))
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21.10.2020 09:28 Ответить
Кто о чем, а Сюмар о членах..
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21.10.2020 09:47 Ответить
У кого чего болит...
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21.10.2020 11:37 Ответить
сiрОжа пятров, а що робити, якщо пiсюнiст з маленькою цюцюркою став ************ та виступає в Радi? виступи в Радi обговорюють...
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21.10.2020 12:47 Ответить
Хай Сюмар скажет «Спасибо» за то, шо ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь прям на трибуне Верховної Ради на фортепьяно набубнявленным тилипком не смузицировал.
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21.10.2020 10:19 Ответить
Пора ишаку опять играть наполшестым на рояле...
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21.10.2020 10:28 Ответить
єто 5++++++
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21.10.2020 10:41 Ответить
Классно деваха выступила!!!
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21.10.2020 10:59 Ответить
я вот вчера пробовал членом забалабенить "вечерний звон" вроде так ничё получается, но вот этот момент БОМ БОМ ***** как то больновато, надо ещё поучиться у шапито 95.
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21.10.2020 12:31 Ответить
Апплодирую стоя. Умница.
У меня есть вопрос: почему это недоразумение-недопризедент трусливо сдрыснул?
Сцыкло испугалось? Может пора его памперсами обеспечить?
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21.10.2020 14:10 Ответить
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