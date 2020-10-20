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Степанов о возможной отставке с поста главы Минздрава: "Не все мечты сбываются". ВИДЕО

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявляет, что не планирует подавать в отставку с должности главы Минздрава.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, таким образом он ответил на вопрос народного депутата от фракции "Голос" Ольги Стефанишиной во время выступления в парламенте 20 октября.

"Относительно вашего вопроса, я вам уже отвечал: не все мечты сбываются", - сказал Степанов.

Так, Стефанишина обратила его внимание на то, что в Украине ежедневно официально фиксируют шесть тысяч больных коронавирусом, которым "неделями не выдают результаты тестов", а также акцентировала на том, что в стране зафиксировано почти 310 тыс. заражений COVID, и уже шесть тысяч украинский умерли.

"Сколько еще нужно, чтобы заболело и умерло, чтобы вы наконец в отставку ушли?" - спросила депутат.

В то же время на ее замечание о невыполнении Минздравом принятых Радой законов и постановлений Степанов отметил, что "принять закон, проголосовать за него - это очень хорошо, а для реализации нужен определенный перечень действий, и очень жаль, что вы этого не понимаете".

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на 20 октября лабораторно подтверждено 309 107 случаев COVID-19, из них за сутки - 5 469. Умерли с начала пандемии 5786 пациентов, за минувшие сутки - 113.

19 мая фракция "Голос" заявила, что начинает сбор подписей за отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Тогда депутаты обвиняли министра в том, что Минздрав закупил защитные костюмы для медиков по завышенным ценам. Якобы, вместо 72 тысяч костюмов, которые должны были завезти для защиты украинских медиков, прибыло 29000. А также, что "в районных больницах нет ничего" (препаратов и средств для борьбы с коронавируса).

Степанов был назначен главой Минздрава 30 марта 2020.

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Топ комментарии
+4
хм..отставкой тут вам всем уже не отделаться...
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20.10.2020 13:48
+2
Один уже тоже так рассуждал.

Степанов о возможной отставке с поста главы Минздрава: "Не все мечты сбываются" - Цензор.НЕТ 8841
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20.10.2020 13:44
+2
опосля святой ульянки каждый на ее месте це лишь жалкое и бледное подобие цей шикарной дивчины
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20.10.2020 13:49
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Ще не все бабло розпиляв.
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20.10.2020 13:44 Ответить
Один уже тоже так рассуждал.

Степанов о возможной отставке с поста главы Минздрава: "Не все мечты сбываются" - Цензор.НЕТ 8841
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20.10.2020 13:44 Ответить
Скалецька теж сиділа в інкубаторі. Якого хрена?
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20.10.2020 13:48 Ответить
Степанов о возможной отставке с поста главы Минздрава: "Не все мечты сбываются" - Цензор.НЕТ 2127
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20.10.2020 13:45 Ответить
А в чём он виноват ? В том что у нас бессмертные , бесстрашные бродят по улицам без масок ?
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20.10.2020 13:45 Ответить
А винен він в тому,що нічого не зробив для боротьби з епідемією.Хаотичні метання міністра степашки у подоланні коронавірусу нагадують спробу п'яного пасажира нагнати поїзд,від якого відстав.
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20.10.2020 18:31 Ответить
Степанов о возможной отставке с поста главы Минздрава: "Не все мечты сбываются" - Цензор.НЕТ 8873
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20.10.2020 13:46 Ответить
Например мечта степанова оставить свой зад в теплом кресле может не сбыться.
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20.10.2020 13:46 Ответить
хм..отставкой тут вам всем уже не отделаться...
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20.10.2020 13:48 Ответить
опосля святой ульянки каждый на ее месте це лишь жалкое и бледное подобие цей шикарной дивчины
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20.10.2020 13:49 Ответить
степашка своей смертью точно не умрет...
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20.10.2020 13:49 Ответить
Будет ещё "чудо" , когда все сопливые бабушки и дедушки проголосуют .
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20.10.2020 13:49 Ответить
в том числе и сбыча зеленых мечт
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20.10.2020 13:54 Ответить
В общем, это можно что-то, что имеет вес взять и переложить. А то, что без веса, как плевок на асфальт, или голубиный помет - только отскребать.
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20.10.2020 13:55 Ответить
Очень скромный, честный и главное самый зеленый человек в стране
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20.10.2020 14:02 Ответить
Давно пора выгнать этого дебила Степанова, ещё в мае!!
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20.10.2020 14:04 Ответить
ХУЖЕ НЕ БУДЕТ - не все мечты сбываются!
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20.10.2020 14:11 Ответить
Респект пану министру! А порохоботы в комментах пусть заткнутся: не дождетесь!
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20.10.2020 14:12 Ответить
Это такой себе госпереворот, шоб вы понимали.
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20.10.2020 14:20 Ответить
 
 