Степанов о возможной отставке с поста главы Минздрава: "Не все мечты сбываются". ВИДЕО

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявляет, что не планирует подавать в отставку с должности главы Минздрава.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, таким образом он ответил на вопрос народного депутата от фракции "Голос" Ольги Стефанишиной во время выступления в парламенте 20 октября.

"Относительно вашего вопроса, я вам уже отвечал: не все мечты сбываются", - сказал Степанов.

Так, Стефанишина обратила его внимание на то, что в Украине ежедневно официально фиксируют шесть тысяч больных коронавирусом, которым "неделями не выдают результаты тестов", а также акцентировала на том, что в стране зафиксировано почти 310 тыс. заражений COVID, и уже шесть тысяч украинский умерли.

"Сколько еще нужно, чтобы заболело и умерло, чтобы вы наконец в отставку ушли?" - спросила депутат.

В то же время на ее замечание о невыполнении Минздравом принятых Радой законов и постановлений Степанов отметил, что "принять закон, проголосовать за него - это очень хорошо, а для реализации нужен определенный перечень действий, и очень жаль, что вы этого не понимаете".

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на 20 октября лабораторно подтверждено 309 107 случаев COVID-19, из них за сутки - 5 469. Умерли с начала пандемии 5786 пациентов, за минувшие сутки - 113.

19 мая фракция "Голос" заявила, что начинает сбор подписей за отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Тогда депутаты обвиняли министра в том, что Минздрав закупил защитные костюмы для медиков по завышенным ценам. Якобы, вместо 72 тысяч костюмов, которые должны были завезти для защиты украинских медиков, прибыло 29000. А также, что "в районных больницах нет ничего" (препаратов и средств для борьбы с коронавируса).

Степанов был назначен главой Минздрава 30 марта 2020.