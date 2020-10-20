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Жителя оккупированной Луганщины с помощью угроз заставили служить в "армии ЛНР", - контрразведка СБУ. ВИДЕО

Жителя оккупированной Луганщины с помощью угроз заставили служить в

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили факты принудительного склонения жителей временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области к участию в противоправной деятельности террористических группировок так называемой "ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Во время досудебного следствия установлено, что главари террористов заставляют местных жителей вступать в незаконные вооруженные формирования. Для этого они создают искусственные препятствия при трудоустройстве. Также злоумышленники втягивают мирных жителей в свои группировки из-за запрета выезда на подконтрольную украинской власти территорию, в том числе для получения социальных выплат. Отказ от постановкина "военный учет" является поводом для дискриминации и репрессий.

Оперативники СБУ задокументировали факты силового вовлечения местного жителя в ряды наемников РФ. Злоумышленники, используя угрозы и запугивания, заставляли мужчину становиться на учет в так называемом "военкомате ЛНР" и принимать "присягу".

Принудительный характер "мобилизационных процессов" на временно неподконтрольной украинской власти территории нарушает нормы международного права, а также конституционные права и свободы граждан.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Также читайте: Глава британской контрразведки MИ-5 МакКаллен: Самая большая проблема Великобритании сегодня - это Россия

Автор: 

контрразведка (496) СБУ (19898) наемники рф (2080) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+2
Тепер всі колаборанти можуть робити так: одна половина звинувачує иншу в тому, що їх змусили. І навпаки. І всі "чисті" перед Україною.
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20.10.2020 15:40
+1
Туда , где деньги .
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20.10.2020 14:45
+1
Підганяють під амністію...
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20.10.2020 15:48
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Туда , где деньги .
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20.10.2020 14:45 Ответить
капец...чем занимается контрразведка СБУ......
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20.10.2020 14:50 Ответить
Многим, и этим тоже.
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20.10.2020 15:15 Ответить
- Меня царицей соблазняли, но не поддался я! (с)
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20.10.2020 15:32 Ответить
Тепер всі колаборанти можуть робити так: одна половина звинувачує иншу в тому, що їх змусили. І навпаки. І всі "чисті" перед Україною.
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20.10.2020 15:40 Ответить
А Фарион угрозами заставили стать коммунисткой.
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20.10.2020 15:44 Ответить
Підганяють під амністію...
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20.10.2020 15:48 Ответить
для тих, кого примусили, існує програма повернись додому. щось не дуже вони нею користуються
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20.10.2020 20:48 Ответить
када в тиски щото зажмуть и ты возьмешь шото подпишешь...- не равняйте с пальцем...
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20.10.2020 23:01 Ответить
 
 