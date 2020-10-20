Жителя оккупированной Луганщины с помощью угроз заставили служить в "армии ЛНР", - контрразведка СБУ. ВИДЕО
Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили факты принудительного склонения жителей временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области к участию в противоправной деятельности террористических группировок так называемой "ЛНР".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Во время досудебного следствия установлено, что главари террористов заставляют местных жителей вступать в незаконные вооруженные формирования. Для этого они создают искусственные препятствия при трудоустройстве. Также злоумышленники втягивают мирных жителей в свои группировки из-за запрета выезда на подконтрольную украинской власти территорию, в том числе для получения социальных выплат. Отказ от постановкина "военный учет" является поводом для дискриминации и репрессий.
Оперативники СБУ задокументировали факты силового вовлечения местного жителя в ряды наемников РФ. Злоумышленники, используя угрозы и запугивания, заставляли мужчину становиться на учет в так называемом "военкомате ЛНР" и принимать "присягу".
Принудительный характер "мобилизационных процессов" на временно неподконтрольной украинской власти территории нарушает нормы международного права, а также конституционные права и свободы граждан.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех виновных лиц.
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