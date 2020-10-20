Лукашенко объявил смену тактики относительно участников протестов: "Мы в спокойном режиме найдем каждого". ВИДЕО
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко высказался о ситуации в стране.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
По словам Лукашенко, белорусы "вдруг прозрели", "особенно минчане": "Они увидели, кто рвется к власти, кто может прийти к власти и что будет со страной. Они поняли, что они могут потерять".
Говоря в целом об уличных акциях протеста, которые проходят в Минске, Лукашенко подчеркнул их негативное влияние и предупредил об ответственности за противоправные действия. "Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую. Но мы поменяли тактику, - сказал он. - Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цветочки и шарики это хорошо но не с такими скотами как лука и *****...тут нужны более радикальные методы..
Все завязано на РФ. Без нее РБ буде беднее Украины, а народ разбежится на зароботки.
Я им не завидую.
беларусы взрослеют и набираются опыта,получая тумаки.а для взрыва много не надо,градус ненависти уже достаточный.
Один он послал "пандепию",,Вован лег под мировую закулису и начал старательно выполнять все ее указания.
кончится и колхоз
А білоруси - то навіть не українці, нікого не будуть шукати взагалі.
Какая масса! Запад решил сковырнуть Бацьку пропагандой. Не на того нарвались!
Мазохисты в РБ до сих пор ходят и думают, что весь мир следит за их хождениями.
ЭТО НЕ ТАК.
Заголовки говорят нам, что это чепуха в сравнении с чадом кутежа, который разворачивается в планетарном масштабе. Ливан, США, Чили, Армяно-Азербайджан, Гонконг, Париж, Израиль, Германия, Испания, Италия и так далее.
ВЕЗДЕ ГЛУПОВЕЦ РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ.
ЗА СВОБОДУ НАДО ПЛАТИТЬ!
Свобода представляет для человека столь великую ценность, что за ее обретение часто приходится платить самую высокую цену - жертвовать своей жизнью. Но кто из вас готов поставить ее на кон? Совсем никто? Не удивляет. Комментаторы очень любят такой аргумент: мол, ценность жизни белоруса столь велика, что глупо звать народ на баррикады - никто не пойдет. Смелый = глупый. Трус = умный. Белорусы в этом смысле очень умный народ, гораздо умнее украинцев. Надо, дескать, работать с тем народом что есть, предлагайте адекватные способы борьбы, потому что другого народа у нас для вас нет.
Ладно, воевать всерьез за свободу - дураков нема. В партизаны, как деды (те, видать, дураками были), никто не пойдет. Как насчет силового протеста: мирный захват зданий, блокада объектов, махалово с карателями? Убить не убьют, максимум - 5-7 лет жизни в тюрьме потеряешь в случае провала революции (в случае победы - выйдешь на свободу героем). О, нет, это тоже непомерно большая цена. Слишком опасно. Придумайте нам безопасный способ борьбы с режимом Лукашеску - требуют взыскательные комментаторы.
Ну, хорошо, есть у нас и такой совершенно безопасный, но очень эффективный способ борьбы - забастовка, саботаж, увольнение с работы. Что может быть безопаснее, чем просто сидеть дома и ждать, пока режим рухнет? Но издержки есть и у такого способа борьбы - потеря дохода. С голоду вы, конечно, не умрете, есть масса фондов поддержки забастовщиков, но уровень потребления на месяц-другой придется урезать. Однако, оказывается, и это слишком высокая цена, свобода Беларуси ее не стоит.
А нет ли такого способа, чтоб побороться с режимом безопасно, и чтоб за это еще и денег дали? Да, есть. Мы предложили предпринимателям поучаствовать во флешмобе «Ябатек и карателей не обслуживаем». Повесьте такую вывеску (https://t.me/svobodnayabelarus/284) на дверь своей кафешки или парикмахерской - и для протестно настроенных граждан поддержать ваш бизнес рублем станет актом политической борьбы. Вот, например, в гродненской кондитерской «Любовь Тортова» () (ул.Ожешко,25/3) отказались обслуживать ябатек и карателей - не стали печь торт «в поддержку ОМОНа» (). В одном из провластных чатов ябатька написал, что такое заведение надо «обходить стороной». Новость подхватили городские паблики. В итоге гродненцы антифашистских взглядов в пятницу смели с прилавков кондитерской всю продукцию подчистую - решили поддержать рублем тех, кто показал фигу оборзевшим мусорам.
Казалось бы, вот он способ борьбы, который и безопасен, да к тому же прибылен. Но флешмоб в массы не пошел. Куча нытиков в комментариях дружно начала стенать о том, что мы, оказывается, подставляем людей, и вообще - провокаторы. Ведь разъяренные менты могут прийти и разбить в отместку стекло в революционной кафейне или парикмахерской.
Посмотрите на себя со стороны, трусливые сограждане: для вас, оказывается, освобождение Родины от фашистской заразы не стоит разбитого стекла (что, кстати, с лихвой компенсируется увеличением продаж). Если вы даже такой мелочью не готовы пожертвовать для победы революции, то можно сказать одно - вы просто не достигли того уровня культурного, интеллектуального духовного развития, при котором свобода является осознанной необходимостью. Выходит, вы достойны того концлагеря, в котором живете. Осмелитесь возразить?
#философское #флешмоб
Пока количество перейдет в качество- пройдут десятилетия как-то так. Всему свое время.
Лично я не вижу ни одного деятеля ( кроме Лукашенко и правительства Швеции) которые отказались от карантина, остальные старательно культивируют запугивание и оболванивание населения
https://twitter.com/Krychek5 Krychek
Позавчера в Анголе после автоаварии на ПМЖ к Кобзону отправился генерал-майор Кравцов Василий Александрович. С 2012 года Кравцов был командиром российской 336-й отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота. Ватники! Ставьте свечки на аватарки.
Появились новые подробности встречи Лукашенко с политзаключенными:
• Лукашенко сказал, что шантаж Тихановской ему «до сиреневой звезды». Диктатор назвал себя честным, искренним президентом и вовсе не коррупционером.
• Политзаключенные поднимали вопросы о возрастающей зависимости от России, а также закрытии убыточного производства МАЗ.
• Сергей Тихановский - единственный, кто не побоялся открыто оппонировать Лукашенко. Он обращался к диктатору на «ты» и высказывал всё, что думает о нём, а также просил отпустить из тюрьмы, а потом уже начинать диалог.
• Тем временем в своем интервью (https://news.tut.by/society/704640.html?tg) Воскресенский подчеркивает, что он - единственный политзаключенный, который «топит» не только за себя, но и за других, а также полностью доверяет Лукашенко. Время, проведённое в СИЗО, он называет очищением, которым очень доволен.
что вы как терпилы последние ерундой занимаетесь
лука обречен, даже если его и большинство выбрало