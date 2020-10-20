Лукашенко объявил смену тактики относительно участников протестов: "Мы в спокойном режиме найдем каждого". ВИДЕО

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко высказался о ситуации в стране.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

По словам Лукашенко, белорусы "вдруг прозрели", "особенно минчане": "Они увидели, кто рвется к власти, кто может прийти к власти и что будет со страной. Они поняли, что они могут потерять".

Говоря в целом об уличных акциях протеста, которые проходят в Минске, Лукашенко подчеркнул их негативное влияние и предупредил об ответственности за противоправные действия. "Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую. Но мы поменяли тактику, - сказал он. - Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект".

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