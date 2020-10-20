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Лукашенко объявил смену тактики относительно участников протестов: "Мы в спокойном режиме найдем каждого". ВИДЕО

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко высказался о ситуации в стране.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

По словам Лукашенко, белорусы "вдруг прозрели", "особенно минчане": "Они увидели, кто рвется к власти, кто может прийти к власти и что будет со страной. Они поняли, что они могут потерять".

Говоря в целом об уличных акциях протеста, которые проходят в Минске, Лукашенко подчеркнул их негативное влияние и предупредил об ответственности за противоправные действия. "Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую. Но мы поменяли тактику, - сказал он. - Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния. Я тут не угрожаю. Мы в этом направлении работаем. И это дает определенный эффект".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко - новым ректорам вузов: Студентам на воскресных акциях делать нечего. Нужно объяснить всем один раз, а потом не надо убаюкивать

Автор: 

Беларусь (7891) Лукашенко Александр (3613)


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Топ комментарии
+24
Этого следовало ожидать...по одному переловят...ночью дома...как в 37-м...
Цветочки и шарики это хорошо но не с такими скотами как лука и *****...тут нужны более радикальные методы..
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20.10.2020 17:23
+21
Лукашенко объявил смену тактики относительно участников протестов: "Мы в спокойном режиме найдем каждого" - Цензор.НЕТ 8304
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20.10.2020 17:18
+21
Тобто одна частина краіни буде сидіти, а інша іі охороняти. Це вже було.
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20.10.2020 17:22
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Лукашенко объявил смену тактики относительно участников протестов: "Мы в спокойном режиме найдем каждого" - Цензор.НЕТ 8304
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20.10.2020 17:18 Ответить
Дохороводились...
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20.10.2020 17:20 Ответить
Мають право.
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20.10.2020 17:23 Ответить
Тобто одна частина краіни буде сидіти, а інша іі охороняти. Це вже було.
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20.10.2020 17:22 Ответить
Лукашенко объявил смену тактики относительно участников протестов: "Мы в спокойном режиме найдем каждого" - Цензор.НЕТ 8412
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20.10.2020 17:22 Ответить
Та ні, видно з ****** домовився про розконсервацію частини ГУЛАГУ в Мордовії і Колими.
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20.10.2020 17:56 Ответить
От этого таракана избавится можно только если его пришлепнуть !!!!
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20.10.2020 17:22 Ответить
Циган зовсім стріхою поїхав.
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20.10.2020 19:50 Ответить
Этого следовало ожидать...по одному переловят...ночью дома...как в 37-м...
Цветочки и шарики это хорошо но не с такими скотами как лука и *****...тут нужны более радикальные методы..
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20.10.2020 17:23 Ответить
в конечном эффекте он вляпался в историю, как белорусское *****, младшее брателло класического старшего *****. такой себе проводник белорусского фашизма, братской модели руцкого.
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20.10.2020 17:23 Ответить
Молодым белорусам , могу токо посоветовать , собирать монатки и уезжать из этого гадюшника
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20.10.2020 17:23 Ответить
І приїхать додому коли дурні відвоюють свободу.Гарна порада зрадника.
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20.10.2020 17:26 Ответить
А хтось щось відвойовує? І яким чином?
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20.10.2020 17:33 Ответить
Тобто краще подивитись з за кордону як б"ють твоїх земляків самозванці? Якби у нас так вважали ,то ми досі б ***** і шлеперу вклонялись
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20.10.2020 17:39 Ответить
Тобто краще не лізти не в своі справи.
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20.10.2020 17:49 Ответить
Це твоя думка,не здивуюсь якщо ти з за кордону й спостерігав.
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20.10.2020 17:54 Ответить
Та фантазуй далі.)))
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20.10.2020 17:57 Ответить
Ти і твоя думка мені покотом..
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20.10.2020 18:01 Ответить
Аналогічно. І не перший рік.
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20.10.2020 18:10 Ответить
То якщо ти такий анало-гічний то зверни увагу що я тебе смердючого не зачіпав і до тебе не5 звертався https://censor.net/ru/comments/locate/3225901/019214ad-5051-7219-892a-44b41e87aa97 бо ти мені нікуди не бринів.
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20.10.2020 18:15 Ответить
Ще чого не вистачало.)))
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20.10.2020 18:21 Ответить
Ще розуму тобі не вистачало,бо якщо Бог хоче покарати то лишає розуму ,а в тебе й лишати нічого.
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20.10.2020 18:28 Ответить
Мову вчи, "лишатель".)))
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20.10.2020 18:36 Ответить
Классический случай, когда на предложение - "надо валить" либерал спрашивает - куда? А радикал - кого?
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20.10.2020 20:19 Ответить
Вже давно треба було не квіти дарувати а мотузки з милом кожному мусору на дому,бо всі сусіди знають де живе кожний мусор.Ото і вся тактика.
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20.10.2020 17:23 Ответить
.Ото і вся тактика.

Все завязано на РФ. Без нее РБ буде беднее Украины, а народ разбежится на зароботки.
Я им не завидую.
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20.10.2020 21:09 Ответить
Старая тактика гэбни. Ночь, "воронок", "с вещами на выход"
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20.10.2020 17:24 Ответить
Все таки бацька не овощ и сопля. Крутой чувак, как бы к нему кто ни относился но однозначно заслуживает большего респекта чем сопливая шпана с цветочками и хороводами мазохистов. Они слабое звено. Беларусь достойна Лукашенко. Так тому и быть!
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20.10.2020 17:27 Ответить
мля,как мало вам надо для того,шоб возвести падаль на пьедестал...грозно походил с автоматом,записал пару угрожающих роликов-и все...крутой чувак.
беларусы взрослеют и набираются опыта,получая тумаки.а для взрыва много не надо,градус ненависти уже достаточный.
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20.10.2020 17:38 Ответить
а шо у вас творится?и кто вам доктор?
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20.10.2020 19:11 Ответить
Я просто в шоке. Когда сталин умер, говорят, некоторые плакали. Несмотря на расстрелы, репрессии, заград отряды , тюрьмы и жизнь в страхе. Но тогда хоть интернета не было. Сейчас же, обладая всей полнотой информации , вы порете такую чушь
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20.10.2020 17:57 Ответить
и поддерживаете Дубинского ...
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20.10.2020 18:01 Ответить
Раз тебе таракан бацька , мабуть тебе и ***** дядька.Цьомай их обоих в дупу.
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20.10.2020 19:25 Ответить
Беларусь достойна Лукашенко.
Один он послал "пандепию",,Вован лег под мировую закулису и начал старательно выполнять все ее указания.
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20.10.2020 21:12 Ответить
Президент ОМОНа и телевизора опять показывает свою 'любовь' к белорусам.
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20.10.2020 17:28 Ответить
Что как бы намекает - если вкладываться в соответствующие структуры, то революций можно не бояться. Длказано Эрдоганом на площади Таксим
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20.10.2020 17:29 Ответить
кончится зарплата от брата для беркутни
кончится и колхоз
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21.10.2020 01:30 Ответить
тюрем то хватит?
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20.10.2020 17:31 Ответить
Сибирь большая, ***** рабы нужны.
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20.10.2020 17:35 Ответить
Мы не будем их туда отправлять, свои леса есть.
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20.10.2020 19:14 Ответить
Тебя не спросят, холоп. Русский придет - будешь делать так, как скажет.
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20.10.2020 19:51 Ответить
Сашко, твоїх теж знайдуть. КОЖНОГО. Щоб ти не сумнівався. ******* засоби дозволяють це зробити. І сядуть усі.
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20.10.2020 17:33 Ответить
Українці багато пересаджали?
А білоруси - то навіть не українці, нікого не будуть шукати взагалі.
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20.10.2020 17:56 Ответить
Пересажает по одиночке - вот и весь протест....
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20.10.2020 17:33 Ответить
Тут присутствует некая проблема. Число мест в тюрьмах тоже ограничено.
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20.10.2020 17:49 Ответить
Подпишут соглашение с союзным государством...и в перед...на Колыму...там места много..
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20.10.2020 17:58 Ответить
Проблема.... Сократить срок прибывания, чтобы больше пропустить через!
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20.10.2020 18:09 Ответить
А толку. Эффект не тот будет от наказания.
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20.10.2020 20:04 Ответить
Эффект - это устрашение, а не наказание.
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21.10.2020 09:36 Ответить
Обычно штраф дают. Бюджет надо пополнять.
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20.10.2020 19:16 Ответить
Ну разве что так.
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20.10.2020 20:04 Ответить
Як казав в свій час Ленін, - всіх не пересадите, перед нами стіна, але гнила.
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20.10.2020 17:58 Ответить
Идея становится материальной силорй, когда овладевает массами. Не вижу критической массы!
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20.10.2020 18:29 Ответить
Критичної маси і у нас на початку грудня 2013 року також не було, якби не наступні дії влади.
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20.10.2020 18:55 Ответить
В 2004 особой жестокости не было...
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21.10.2020 09:35 Ответить
Идея становится материальной силорй, когда овладевает массами. Не вижу критической массы!

Какая масса! Запад решил сковырнуть Бацьку пропагандой. Не на того нарвались!
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20.10.2020 21:15 Ответить
НЕ забудь перед сном заглянуть под кровать - Соловей говорит, что Запад решил сковырнуть и тибя !
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21.10.2020 09:33 Ответить
Самозванець підказує яким чином треба з ним боротись,і про квіти жодного слова не було.
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20.10.2020 17:35 Ответить
О так от, выкормили на свою голову луку, теперь берегите его, бо без него кирдык.. Всё в лучших традициях совка и прочих севкореях.
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20.10.2020 17:36 Ответить
Наша с вами современность - это город Глупов.
Мазохисты в РБ до сих пор ходят и думают, что весь мир следит за их хождениями.
ЭТО НЕ ТАК.
Заголовки говорят нам, что это чепуха в сравнении с чадом кутежа, который разворачивается в планетарном масштабе. Ливан, США, Чили, Армяно-Азербайджан, Гонконг, Париж, Израиль, Германия, Испания, Италия и так далее.
ВЕЗДЕ ГЛУПОВЕЦ РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ.
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20.10.2020 17:37 Ответить
Свободная Беларусь, [19.10.20 21:10]
ЗА СВОБОДУ НАДО ПЛАТИТЬ!
Свобода представляет для человека столь великую ценность, что за ее обретение часто приходится платить самую высокую цену - жертвовать своей жизнью. Но кто из вас готов поставить ее на кон? Совсем никто? Не удивляет. Комментаторы очень любят такой аргумент: мол, ценность жизни белоруса столь велика, что глупо звать народ на баррикады - никто не пойдет. Смелый = глупый. Трус = умный. Белорусы в этом смысле очень умный народ, гораздо умнее украинцев. Надо, дескать, работать с тем народом что есть, предлагайте адекватные способы борьбы, потому что другого народа у нас для вас нет.
Ладно, воевать всерьез за свободу - дураков нема. В партизаны, как деды (те, видать, дураками были), никто не пойдет. Как насчет силового протеста: мирный захват зданий, блокада объектов, махалово с карателями? Убить не убьют, максимум - 5-7 лет жизни в тюрьме потеряешь в случае провала революции (в случае победы - выйдешь на свободу героем). О, нет, это тоже непомерно большая цена. Слишком опасно. Придумайте нам безопасный способ борьбы с режимом Лукашеску - требуют взыскательные комментаторы.
Ну, хорошо, есть у нас и такой совершенно безопасный, но очень эффективный способ борьбы - забастовка, саботаж, увольнение с работы. Что может быть безопаснее, чем просто сидеть дома и ждать, пока режим рухнет? Но издержки есть и у такого способа борьбы - потеря дохода. С голоду вы, конечно, не умрете, есть масса фондов поддержки забастовщиков, но уровень потребления на месяц-другой придется урезать. Однако, оказывается, и это слишком высокая цена, свобода Беларуси ее не стоит.
А нет ли такого способа, чтоб побороться с режимом безопасно, и чтоб за это еще и денег дали? Да, есть. Мы предложили предпринимателям поучаствовать во флешмобе «Ябатек и карателей не обслуживаем». Повесьте такую вывеску (https://t.me/svobodnayabelarus/284) на дверь своей кафешки или парикмахерской - и для протестно настроенных граждан поддержать ваш бизнес рублем станет актом политической борьбы. Вот, например, в гродненской кондитерской «Любовь Тортова» () (ул.Ожешко,25/3) отказались обслуживать ябатек и карателей - не стали печь торт «в поддержку ОМОНа» (). В одном из провластных чатов ябатька написал, что такое заведение надо «обходить стороной». Новость подхватили городские паблики. В итоге гродненцы антифашистских взглядов в пятницу смели с прилавков кондитерской всю продукцию подчистую - решили поддержать рублем тех, кто показал фигу оборзевшим мусорам.
Казалось бы, вот он способ борьбы, который и безопасен, да к тому же прибылен. Но флешмоб в массы не пошел. Куча нытиков в комментариях дружно начала стенать о том, что мы, оказывается, подставляем людей, и вообще - провокаторы. Ведь разъяренные менты могут прийти и разбить в отместку стекло в революционной кафейне или парикмахерской.
Посмотрите на себя со стороны, трусливые сограждане: для вас, оказывается, освобождение Родины от фашистской заразы не стоит разбитого стекла (что, кстати, с лихвой компенсируется увеличением продаж). Если вы даже такой мелочью не готовы пожертвовать для победы революции, то можно сказать одно - вы просто не достигли того уровня культурного, интеллектуального духовного развития, при котором свобода является осознанной необходимостью. Выходит, вы достойны того концлагеря, в котором живете. Осмелитесь возразить?
#философское #флешмоб
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20.10.2020 17:58 Ответить
Выходит, вы достойны того концлагеря, в котором живете. Осмелитесь возразить?

Пока количество перейдет в качество- пройдут десятилетия как-то так. Всему свое время.
Лично я не вижу ни одного деятеля ( кроме Лукашенко и правительства Швеции) которые отказались от карантина, остальные старательно культивируют запугивание и оболванивание населения
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20.10.2020 21:24 Ответить
Участникам протестов давно надо-было поменять тактику против этого психопата,а не хороводить.
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20.10.2020 17:37 Ответить
зачем этого селюка убогого показывать, больно смотреть на идиота
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20.10.2020 17:39 Ответить
https://twitter.com/Krychek5

https://twitter.com/Krychek5 Krychek

Позавчера в Анголе после автоаварии на ПМЖ к Кобзону отправился генерал-майор Кравцов Василий Александрович. С 2012 года Кравцов был командиром российской 336-й отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота. Ватники! Ставьте свечки на аватарки.

Лукашенко объявил смену тактики относительно участников протестов: "Мы в спокойном режиме найдем каждого" - Цензор.НЕТ 1778
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20.10.2020 17:41 Ответить
И какого ху, вас, сударь, в те ***** занесло? Теперь придётся тратиться на транспортировку мощей. И это в условиях санкций на государство. Покончил бы жизнь дома путем самообжорства.
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20.10.2020 18:04 Ответить
щедро нес русский мир по планете
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20.10.2020 18:06 Ответить
Доносився, міг би влаштуватися носильщиком на вокзалі. В генеральскому мундирі, з тачкою.Клієнтів масса було б. Безпечно і прибутково. більше чим генеральска пенсія.
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20.10.2020 19:37 Ответить
Лукашенко оголосив зміну тактики щодо учасників протестів: "Ми в спокійному режимі знайдемо кожного" - Цензор.НЕТ 5285
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20.10.2020 17:43 Ответить
Таракан погано закінчить!!!
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20.10.2020 17:44 Ответить
знайдуть кожного і що? посадять сто тисяч??? чи скільки їх там виходило...
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20.10.2020 17:44 Ответить
В тому то й справа, що там не 100 тис, а й 10 тис ніколи не було.
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11.11.2020 09:37 Ответить
От дурне.
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20.10.2020 17:46 Ответить
Якби то воно було тільки одне, а то - пошесть на все СНД.
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20.10.2020 18:12 Ответить
Лукашенко оголосив зміну тактики щодо учасників протестів: "Ми в спокійному режимі знайдемо кожного" - Цензор.НЕТ 6680
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20.10.2020 17:54 Ответить
Беларусь головного мозга, [20.10.20 12:19]
Появились новые подробности встречи Лукашенко с политзаключенными:
• Лукашенко сказал, что шантаж Тихановской ему «до сиреневой звезды». Диктатор назвал себя честным, искренним президентом и вовсе не коррупционером.
• Политзаключенные поднимали вопросы о возрастающей зависимости от России, а также закрытии убыточного производства МАЗ.
• Сергей Тихановский - единственный, кто не побоялся открыто оппонировать Лукашенко. Он обращался к диктатору на «ты» и высказывал всё, что думает о нём, а также просил отпустить из тюрьмы, а потом уже начинать диалог.
• Тем временем в своем интервью (https://news.tut.by/society/704640.html?tg) Воскресенский подчеркивает, что он - единственный политзаключенный, который «топит» не только за себя, но и за других, а также полностью доверяет Лукашенко. Время, проведённое в СИЗО, он называет очищением, которым очень доволен.
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20.10.2020 18:06 Ответить
Лукашенко оголосив зміну тактики щодо учасників протестів: "Ми в спокійному режимі знайдемо кожного" - Цензор.НЕТ 6958
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20.10.2020 18:13 Ответить
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20.10.2020 18:28 Ответить
где хочешь говорит найду и горло перережу

Лукашенко оголосив зміну тактики щодо учасників протестів: "Ми в спокійному режимі знайдемо кожного" - Цензор.НЕТ 9081
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20.10.2020 18:23 Ответить
да грохните вы его уже в "спокойном режиме" и живите нормально дальше.
что вы как терпилы последние ерундой занимаетесь
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20.10.2020 18:23 Ответить
Снайперы сейчас не в моде. Можно сказать, архаика какая-то. А вот скинуться на турецкий "Байрактар" - это то, шо надо.
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20.10.2020 18:27 Ответить
мог бы.. ну хотя как чаушеску закончить ,теперь только с черенком в ж. как кадафи.
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20.10.2020 18:28 Ответить
Да по сути тактика прежняя, запугивание, только новая форма.
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20.10.2020 18:41 Ответить
Лукашенко оголосив зміну тактики щодо учасників протестів: "Ми в спокійному режимі знайдемо кожного" - Цензор.НЕТ 9169
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20.10.2020 18:42 Ответить
Успіхів "Бацькові" в подоланні спроби державного перевороту!
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20.10.2020 18:46 Ответить
;Андрій Смицький;, ти як той колорадський жук чи кацап. Тебе всі чмирять і гонять, але ти все одно повертаєшся.
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20.10.2020 18:51 Ответить
Что как бы намекает - если вкладываться в соответствующие структуры, то революций можно не бояться. Длказано Эрдоганом на площади Таксим
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20.10.2020 19:29 Ответить
***** и тараканасосы- це одни и теже люди , навить на Цензоре.
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20.10.2020 19:33 Ответить
содомит хренов
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20.10.2020 19:35 Ответить
А кто знает - сколько у белоруссов мусорской всей этой пистобратии??
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20.10.2020 19:53 Ответить
лука мудищев хреново кончит. смолтрел как мусора сваливали когда тысячная толпа развернулась и ломанула на мусорсие бусики. когда то лопнет терпение и полетят мусорские клочки по закоулочкам. колхозника- комисара давно никто не 3.14здил ногами.
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20.10.2020 22:04 Ответить
Кто то говорил , что вроде на каждые 100 чел. три мусора , + легионеры с севера подъехали
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20.10.2020 22:39 Ответить
престолы утверждаются правдой
лука обречен, даже если его и большинство выбрало
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21.10.2020 01:33 Ответить
свихнувшийся психопат.
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21.10.2020 04:05 Ответить
шизонутый картопляный фюрер обещает всех найти --- так вся БЕЛАРУСЬ вышла на улицу дебил ты конченный --- СМОТРИ **** ЧТОБЫ ТЕБЯ НЕ ИСКАЛИ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ КАК ЧАУШЕСКУ ИЛИ САДДАМА ХУСЕЙНА --- ХИБА ПАДЛА ТЕБЯ ЗАБЕРЕТ ***** К СЕБЕ КАК ХРЯКА ДОНЕЦКОГО ..ПРОФФЕСОРА..
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21.10.2020 17:40 Ответить
Сколько дебилов в интернете против Лукашенко. Когда-то в свободной, демократической Беларуси Лукашенко памятники будут ставить.
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11.11.2020 09:42 Ответить
 
 