Экс-беркутовцев, которых передали в ОРДЛО при обмене, объявили в розыск. ВИДЕО

Святошинский райсуд Киева на заседании 20 октября объявил в международный розыск трех бывших беркутовцев - Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина.

Об этом сообщает в Telegram адвокатская совещательная группа, представляющая интересы потерпевших, информирует Цензор.НЕТ.

Решение принято в связи с тем, что эти обвиняемые скрываются от суда. Теперь прокуроры должны организовать официальное объявление в международный розыск компетентным органом международной юрисдикции.

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Напомним, по делу о расстрелах на Институтской, которое рассматривает Святошинский райсуд, обвиняемыми являются пятеро бывших сотрудников спецподразделения "Беркут": Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд вынес решение об изменении меры пресечения на личные обязательства этим пяти экс-беркутовцам. На следующий день на КПВВ "Майорское" Донецкой области состоялся обмен пленными, в ходе которого этих пятерых экс-бойцов спецподразделения "Беркут" передали на оккупированную Россией территорию Донбасса.

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В начале февраля 2020 года Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев и заявили о намерении принимать участие в судебных заседаниях.