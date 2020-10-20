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Экс-беркутовцев, которых передали в ОРДЛО при обмене, объявили в розыск. ВИДЕО

Святошинский райсуд Киева на заседании 20 октября объявил в международный розыск трех бывших беркутовцев - Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина.

Об этом сообщает в Telegram адвокатская совещательная группа, представляющая интересы потерпевших, информирует Цензор.НЕТ.

Решение принято в связи с тем, что эти обвиняемые скрываются от суда. Теперь прокуроры должны организовать официальное объявление в международный розыск компетентным органом международной юрисдикции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года к ответственности по "делам Майдана" привлечены 34 человека, среди них прокуроры, судьи и правоохранители, - ГБР. ИНФОГРАФИКА

Напомним, по делу о расстрелах на Институтской, которое рассматривает Святошинский райсуд, обвиняемыми являются пятеро бывших сотрудников спецподразделения "Беркут": Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд вынес решение об изменении меры пресечения на личные обязательства этим пяти экс-беркутовцам. На следующий день на КПВВ "Майорское" Донецкой области состоялся обмен пленными, в ходе которого этих пятерых экс-бойцов спецподразделения "Беркут" передали на оккупированную Россией территорию Донбасса.

Читайте также: "Этим людям я руки не подаю", - прокурор по делу экс-беркутовцев Донской о коллегах, способствовавших их освобождению

В начале февраля 2020 года Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев и заявили о намерении принимать участие в судебных заседаниях.

Автор: 

Беркут (8689) суд (25096) юстиция (758) преступления против Майдана (293)


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Топ комментарии
+15
Клоун ну ты конченный зебил . Сначала отдать а потом оглсить в розыск
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20.10.2020 19:19
+14
Ну в жодній цивілізованій країні ти не зустрінеш громадян, які просять щоб главу сусідньої держави, щоб той ввів війська у їхню країну, так як немає жодної держави серед успішних, в якій президент має громадянство країни агрессора
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20.10.2020 19:15
+5
Дивна у нас країна , не чув ще про жодну , щоб правоохоронці майже повним складом перебігали на бік окупанта .
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20.10.2020 19:09
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Зачем? Логика?
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20.10.2020 19:07 Ответить
есть состав преступления - они не отсидели что не понятного ?
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20.10.2020 19:10 Ответить
А сколько они не отсидели?
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20.10.2020 20:18 Ответить
Экс-беркутовцев, которых передали в ОРДЛО при обмене, объявили в розыск - Цензор.НЕТ 2090
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20.10.2020 19:09 Ответить
Дивна у нас країна , не чув ще про жодну , щоб правоохоронці майже повним складом перебігали на бік окупанта .
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20.10.2020 19:09 Ответить
Ну в жодній цивілізованій країні ти не зустрінеш громадян, які просять щоб главу сусідньої держави, щоб той ввів війська у їхню країну, так як немає жодної держави серед успішних, в якій президент має громадянство країни агрессора
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20.10.2020 19:15 Ответить
Складна ситуація , згоден .
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20.10.2020 19:16 Ответить
70 років *совка * та більше 300 русифікації даремно не минули .
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20.10.2020 20:35 Ответить
Не дивна, а безнадійно дебільна. Тільки правильно сказати не країна, а люди.
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20.10.2020 19:16 Ответить
Та різні є ...
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20.10.2020 19:17 Ответить
так, коли імперія розпадається меншою кров,ю
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20.10.2020 19:23 Ответить
Прошел год. аваковская мусорня и бакановские четеловы, демонстрируют невероятную оперативность. Шоб им так быстро зарплату платили и жены давали
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20.10.2020 19:11 Ответить
Это мудро.
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20.10.2020 19:16 Ответить
Тебя, как и ЗЕ, родили головой об пол?
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20.10.2020 19:30 Ответить
Поделись с публикой, тяжело жить без мозгов?
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20.10.2020 19:49 Ответить
Кроме тебя и лайкнувших тебе - тут ещё есть один дебил, но у того ник - типо шарик полиграфович и этим все сказано.
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20.10.2020 19:58 Ответить
Феерические д...
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20.10.2020 19:17 Ответить
Клоун ну ты конченный зебил . Сначала отдать а потом оглсить в розыск
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20.10.2020 19:19 Ответить
Імітація бурхливої діяльності. Як і у всьому, що роблять плісняві.
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20.10.2020 19:31 Ответить
Для інтриги.
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20.10.2020 22:22 Ответить
и что не так ?
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20.10.2020 19:31 Ответить
Сначала восвояси отпустить преступников на вражескую территорию, а потом объявить в розыск...

Действительно, что в этой последовательности не так...
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20.10.2020 19:34 Ответить
Да ничего странного,им же амнистию не давали,обменяли на своих ,еще попадутся будут сидеть дальше.Странно другое,что за столько лет сраный суд так и не вынес приговоров этим *******,а теперь прикидываются дурачками ,заявляя что те скрываются от суда.
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20.10.2020 23:05 Ответить
Ага .... пускай теперь надеяться на что то ... и на то что Януковощ вернётся ... клоуны.
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20.10.2020 19:25 Ответить
Зовсім скоро оголосять у розшук самого клована квартального-ото буде по ділу!
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20.10.2020 19:30 Ответить
какой международный суд будет искать тех,которых не украинский суд в Украине отпустил по указанию мацковского хозяина???
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20.10.2020 19:32 Ответить
Экс-беркутовцев, которых передали в ОРДЛО при обмене, объявили в розыск - Цензор.НЕТ 228
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20.10.2020 19:37 Ответить
Придурки
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20.10.2020 20:16 Ответить
На нарах вбивць мають сидіти ті, хто виродків відпустив.
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20.10.2020 21:46 Ответить
На них меняли украинских пленных, Сенцов, Балух, и т.д.
Всё верно
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21.10.2020 04:20 Ответить
 
 