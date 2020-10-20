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Запрет книги "Дело Василия Стуса": киевляне организовали "чтения при свечах" под Печерским райсудом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 20 октября на под Печерским райсудом Киева на Владимирской улице прошла акция.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, участники расположились на карематах, зажгли свечи и читали отрывки из книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минкульт рекомендует читать книгу Кипиани о деле Стуса, - Ткаченко

Запрет книги Дело Василия Стуса: киевляне организовали чтения при свечах под Печерским райсудом 01
Запрет книги Дело Василия Стуса: киевляне организовали чтения при свечах под Печерским райсудом 02
Запрет книги Дело Василия Стуса: киевляне организовали чтения при свечах под Печерским райсудом 03
Запрет книги Дело Василия Стуса: киевляне организовали чтения при свечах под Печерским райсудом 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": Почему Медведчук боится Стуса? Полный разбор. ВИДЕО

Запрет книги Дело Василия Стуса: киевляне организовали чтения при свечах под Печерским райсудом 05
Запрет книги Дело Василия Стуса: киевляне организовали чтения при свечах под Печерским райсудом 06
Запрет книги Дело Василия Стуса: киевляне организовали чтения при свечах под Печерским райсудом 07
Запрет книги Дело Василия Стуса: киевляне организовали чтения при свечах под Печерским райсудом 08
Запрет книги Дело Василия Стуса: киевляне организовали чтения при свечах под Печерским райсудом 09

Также читайте: ОП о "Деле Василия Стуса": считаем странным определение Медведчука как "персонажа произведения"

Запрет книги Дело Василия Стуса: киевляне организовали чтения при свечах под Печерским райсудом 10
Запрет книги Дело Василия Стуса: киевляне организовали чтения при свечах под Печерским райсудом 11
Запрет книги Дело Василия Стуса: киевляне организовали чтения при свечах под Печерским райсудом 12
Фото, видео: Олег Богачук

Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

Читайте также: Запрет книги о Стусе по иску Медведчука рассмотрят на комитете ВР по вопросам свободы слова

19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".

Автор: 

Киев (25521) Кипиани Вахтанг (48) Стус (94) суд (25096) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+29
Классная реклама книги со стороны Медвейчука такое ощющение что он на ней зарабатывает! Я знаю что Медвейчук подонок и мразь но книгу обязательно прочитаю!
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20.10.2020 20:56
+22
.
Заборона книги "Справа Василя Стуса": кияни організували "читання при свічках" під Печерським райсудом - Цензор.НЕТ 5290

...
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20.10.2020 21:05
+17
Тепер, навіть той, хто не цікавився, буде знати за мєртвєтчука, що він шістка КДБшна і здав совку Василя Стуса.
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20.10.2020 20:57
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Классная реклама книги со стороны Медвейчука такое ощющение что он на ней зарабатывает! Я знаю что Медвейчук подонок и мразь но книгу обязательно прочитаю!
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20.10.2020 20:56 Ответить
осторожно с обещаниями, там 700 стр!
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20.10.2020 21:35 Ответить
И что? Я ведь не лаптеног лишнехромосомный как ты! Меня 700 страницами не напугаешь! Это ты ещё и колобка не асилил!
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20.10.2020 23:59 Ответить
а это, лаптеног, будет легко проверить.
Как прочитаешь, отпишись.
Посмотрим, что ты в состоянии осилить.
Может для тебя и народно-кацапский "Колобок" - "Роза Мира" Андреева
Бу-га-га
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22.10.2020 17:26 Ответить
Где та выдра, судейская рожа? Курва наглая!
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20.10.2020 20:56 Ответить
Да меня интересует где нач жоны и прочие псевдонационалисты! Почему нет пикетов перед домом Медвейчука?!
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20.10.2020 20:57 Ответить
Снайпер нужен. Пикеты эти до одного места!
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20.10.2020 21:04 Ответить
Надо сначала с пикетов начать. Снайпер лучше конечно но это оттолкнет наших западных партнеров к сожалению. Тогда в их глазах мы будем как ***** с Навальным!
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20.10.2020 21:07 Ответить
тобто - тоді вони (наші "западные партнери") нарешті , почнуть нас поважати і боятися ?!
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20.10.2020 21:20 Ответить
Нет ***** они не боятся и не уважают просто бизнес! Вот был бы у нас ресурсы или технологии на которых они могли бы заработать а так мы им не интересны. Вот тебя сильно интересует война в ЦАР?
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20.10.2020 21:25 Ответить
Поважають і бояться - як сильного . Тому і бізнес з ним ведуть , тому і ПП і ПП2 прокладають , хоча - відмовитись від кацапських енергоносіїв для ЄС - можна легко .
А України , для них , цікава лише , як транзитер кацапського газу на Захід - і все .
І ніякі вони нам не союзники - толку від них = 0 ... лише "постійна стурбованість" ...
П.С - ми , взагалі то в центрі Європи , але ти маєш рацію - для них ми , як ЦАР , десь далеко ...
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20.10.2020 21:34 Ответить
Ніхто срану кацапню не поважає, окрім двинутих європейських праворадикалів. "Уважать и бояться", - це типова кацапська риторика. Їх не поважає держава, а вони не поважають одне одного і себе самого. Тож треба щоб "кто-то боялся", аби не почуватися повним гівном і виправдати своє жалюгідне існування. Французам чи британцям непотрібно нікого страхати, щоби їх поважали.
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22.10.2020 06:22 Ответить
_Война идёт в Европе, пожар уже прямо в прихожей и вот-вот сгорит нахер весь дом! Но идиотов история прошлой Всемирной Войны ничему не научила, и близорукие бораны беспечно думают себе что их хата с краю... Олигофрены, ****!
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20.10.2020 21:37 Ответить
Давно голосую за партію снайперів...мабуть калібр не той...чи цілі... До речі,хто цю перхоть ********** вискоблив,не пом'ятаєте?!!! ПЕЦЯ,як не підмивайся,все одно ти ЛОЛІТА *****!!! СЛАВА УКРАІНІ!СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!Давай,запроданець БУТУСКІН,забань мене,Медвідя Михайла Васильовича! Правда - вона завжди БОЖА!
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20.10.2020 23:08 Ответить
за книжички неплатять , то *патріоти кишенькові* сидять як мишки
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20.10.2020 21:37 Ответить
Ну, взагалі-то заради справедливості, треба сказати, що нацжони на всіх судах були присутні. Якби Ви самі слідкували за цим, то знали б.
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21.10.2020 11:29 Ответить
Вважаю, що після того, як новий наклад буде розпродано, книгу просто-напросто треба викласти десь на сайті (бажано з неукраїнським хостінгом) чи торенті - хай народ скачує і розносить по мережі. І х... тоді якийсь суд щось може зробити!

Власне, книга Дмитра Чобота Нарцис про мертвечука (яку той теж намагався заборонити) зараз викладена онлайн і кум х@йла вже нічого не зробить!
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20.10.2020 20:57 Ответить
вчера свободно заказала на якобо
220,0,доставка б/платно, приедет 03,11
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21.10.2020 12:50 Ответить
Дивно, на днях там не було...
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21.10.2020 13:09 Ответить
саме так, але вчора заказала, сплатила,
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21.10.2020 13:17 Ответить
Тепер, навіть той, хто не цікавився, буде знати за мєртвєтчука, що він шістка КДБшна і здав совку Василя Стуса.
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20.10.2020 20:57 Ответить
Є такий фах-"сексот"(СЕКретний СОТрудник) !!!!)))
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20.10.2020 21:06 Ответить
Зараз вже нема. Згідно Закону Украіни "Про ОРД" так звані "сс" мають категорію: "НС"(неласний співробітник(на окладі завербованого його опера🤑) та "агент"(оплата від інформаціі до інформаціі за цінністю( від стакана😋 до окладу тогож опера😎)!Я про КАРНИЙ РОЗШУК!Колеги з інших служб ОРД,ви ж не здійснюєте вербування за політичними мотивами,так само як і релігійними...ЗАКОН ЗАБОРОНЯЄ!!!Еге ж... Да,да...🙈🙉🙊
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20.10.2020 23:57 Ответить
давно вже шуфричі з медведчуками і партновими по пиці не получали....

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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20.10.2020 21:57 Ответить
мертвечука кондрат хватит)выполняют решение суда)
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20.10.2020 20:57 Ответить
Ну прям пыстэць настал.. канонизируем теперь.. я например и до этого знал что это медвечука рук дело..
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20.10.2020 20:59 Ответить
Не удивлюсь,если узнаю, что "судья" закончил Киваловскую юракадемию в Одессе. Кивалов с Мертвечуком одна шайка сепаратюг.
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20.10.2020 21:01 Ответить
Как сказал один "сапожник без сапог",юридически подкованный б/у генплокулол - они попучики ривалюции.
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20.10.2020 21:08 Ответить
Заборона книги "Справа Василя Стуса": кияни організували "читання при свічках" під Печерським райсудом - Цензор.НЕТ 7344

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20.10.2020 21:03 Ответить
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Заборона книги "Справа Василя Стуса": кияни організували "читання при свічках" під Печерським райсудом - Цензор.НЕТ 5290

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20.10.2020 21:05 Ответить
В старые времена так читали революционную "Искру"...
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20.10.2020 21:05 Ответить
" Ви тут из Искри разжигали пламя!! Спасибо вам ,я греюсь у костра" !!!!)))
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20.10.2020 21:09 Ответить
..., издаваемую в Германии при содействии кайзеровской охранки.
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20.10.2020 21:18 Ответить
Феерично! Медведчуку и в кошмарном сне не могло приснится, что будут проводится всенародные чтения этого произведения. Ну что гнида, к путину поедешь защиты просить А как сформулируешь жалобу?.... "украинский народ книгу про меня читает"...смех в зале))
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20.10.2020 21:05 Ответить
Кстати уже скачал книгу
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20.10.2020 21:07 Ответить
Де?
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20.10.2020 21:31 Ответить
Забанят за ссылку
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20.10.2020 21:33 Ответить
Не мешало б проводить и заупокойные чтения мертведчуку и судьихе-переселенке.
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20.10.2020 21:10 Ответить
Заборона книги "Справа Василя Стуса": кияни організували "читання при свічках" під Печерським райсудом - Цензор.НЕТ 4305
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20.10.2020 21:13 Ответить
В ответку выпустить книгу "Справа Вити Медведчука ст.111"
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20.10.2020 21:15 Ответить
МЕРТВЕЧУКУ НАДО ОРГАНИЗОВАТЬ КОРИДОР ПОЗОРА С КНИГАМИ В РУКАХ . КОГДА ЭТА НЕЧИСТЬ БУДЕТ ЗАХОДИТЬ В РАДУ -- ЧТОБЫ ЭТОТ ПОДОНОК УВИДЕЛ ПРЕЗРЕНИЕ ЛЮДЕЙ К СВОЕЙ КРЕМЛЕВСКОЙ МОРДЕ
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20.10.2020 21:18 Ответить
Надо! Только вот нац жоны не выходят наверное свинок в России не за что купить!
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20.10.2020 21:26 Ответить
Бідолаги, ще й субсидію мабуть оформляють, спіткала доля використаного резинового виробу.
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20.10.2020 21:52 Ответить
а где же наши патриоты нацкорпус, правый сектор, свобода, их тут не наблюдается?
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20.10.2020 21:28 Ответить
"...Народ!!!! Вот от какой беды ноете на темы суда по иску чудовища Медведчука? Спросите у Порошенко, чего он его ПОЛИТИЧЕСКИ ВОСКРЕСИЛ И НЕ РЕФОРМИРОВАЛ СУД? Почему это чудовище была в переговорной группе так называемого минского формата? И прекратите свои сентиментальные плачи, а ведите к власти жестких националистов,Источник: https://censor.net/ru/n3225726
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20.10.2020 21:30 Ответить
Не ври собака, Медвейчук никогда не входил в переговорную группу! И не ври про политическое воскрешение. ОПЗЖ возникла после победы Зеленского на выборах!
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20.10.2020 21:32 Ответить
суд може і реформували, а от судді ті самі лишились.
нові з америк не приїхали.
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20.10.2020 21:54 Ответить
У мну закрадывается крамольная мысля что это содержанки *****!
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20.10.2020 21:31 Ответить
Считаю, что у книги сложилась счастливая судьба, по своей тупости мертвечук сыграл, против своей воли, положительную роль, сделал бесплатную рекламу Кипиани, теперь книга будет жить своей больщой и продолжительной жизнью, мало того, даже те, кто не знал Стуса, теперь заинтересуется украинским выдающимся поэтом, и надеюсь другими, не менее заслуженными украинскими талантами, расстрелянными кремлевской нквдэшной бандой преступников.
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20.10.2020 21:33 Ответить
Заказал книгу в Розетке вчера (Есть в наличии). Розетка отчиталась, что заказ принят и продавец с Вами свяжется в ближайшее время. Ближайшее время растянулось .... "а Германа все нет"
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20.10.2020 21:44 Ответить
я вчера купила на якобо
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21.10.2020 12:51 Ответить
Треба ще і під Дарницьким райсудом, перед початком робочого дня.
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20.10.2020 21:46 Ответить
Заборона книги "Справа Василя Стуса": кияни організували "читання при свічках" під Печерським райсудом - Цензор.НЕТ 4565
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20.10.2020 22:08 Ответить
я даже не слышал про книгу до этого скандала, но после того как кумпутина ее попытался запретить, купил. Должна 3-го ноября дойти.
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20.10.2020 22:15 Ответить
НАЦКОРПУС ГДЕ ВЫ? Пороха свинками закидали каждая стоит 214 грн кстати,и если вы последовательны прийдите под офис этого дьявола Мертвечука и закидайте его игрушками дьявола ато сразу кидается в глаза что поездка в Москву не один раз сошла с рук ноль реакции под судом Антоненко вас никогда не было книги Стуса ноль реакции пропагандона росии приехавший к Мертвечуку также ноль ни пикета ни на сайте нацкорпуса ничего нет только недавно был пикет против рекламы лгбт тц Гуливер ну и в парке Шевченко на гей параде в этом вы мастера а как важное чтото для страны вас и в помине нет Заборона книги "Справа Василя Стуса": кияни організували "читання при свічках" під Печерським райсудом - Цензор.НЕТ 4076 Заборона книги "Справа Василя Стуса": кияни організували "читання при свічках" під Печерським райсудом - Цензор.НЕТ 821
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20.10.2020 22:25 Ответить
а почему бы ещё и не станцевать?..
и шарики, шарики нужны разноцветные...
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21.10.2020 10:15 Ответить
в стане ваты Медведчуку отличная реклама что давил майданутых еще в совке
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21.10.2020 22:19 Ответить
 
 