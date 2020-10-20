Запрет книги "Дело Василия Стуса": киевляне организовали "чтения при свечах" под Печерским райсудом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Вечером 20 октября на под Печерским райсудом Киева на Владимирской улице прошла акция.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, участники расположились на карематах, зажгли свечи и читали отрывки из книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".
Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.
19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.
После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Как прочитаешь, отпишись.
Посмотрим, что ты в состоянии осилить.
Может для тебя и народно-кацапский "Колобок" - "Роза Мира" Андреева
Бу-га-га
А України , для них , цікава лише , як транзитер кацапського газу на Захід - і все .
І ніякі вони нам не союзники - толку від них = 0 ... лише "постійна стурбованість" ...
П.С - ми , взагалі то в центрі Європи , але ти маєш рацію - для них ми , як ЦАР , десь далеко ...
Власне, книга Дмитра Чобота Нарцис про мертвечука (яку той теж намагався заборонити) зараз викладена онлайн і кум х@йла вже нічого не зробить!
220,0,доставка б/платно, приедет 03,11
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
...
...
нові з америк не приїхали.
и шарики, шарики нужны разноцветные...