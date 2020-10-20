Запрет книги "Дело Василия Стуса": киевляне организовали "чтения при свечах" под Печерским райсудом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 20 октября на под Печерским райсудом Киева на Владимирской улице прошла акция.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, участники расположились на карематах, зажгли свечи и читали отрывки из книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".

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Фото, видео: Олег Богачук

Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

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19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".