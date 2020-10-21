Коронавирусом за сутки заболели 318 детей и 365 медработников, - Степанов. ВИДЕО
За все время пандемии в Украине заболели 315 826 человек. Из них 19 146 детей, а также 20 174 медицинских работника.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"У нас очередной антирекорд. За минувшие сутки COVID-19 подтвержден у 6 719 человек. Из низ 318 детей, а также 365 медицинских работников. Были госпитализированы 1 009 человек. На койках находятся 22 977, у них или подтвержден COVID-19 или подозрение на коронавирус. За последние сутки в Украине зафиксирован 141 летальный случай, это очередной печальный антирекорд нашей страны", - отметил глава Минздрава.
Выздоровели за минувшие сутки 2 686 пациентов.
"За все время пандемии в Украине заболели 315 826 человек. Из них 19 146 детей, а также 20 174 медицинских работника. Всего выздоровели 132 219 пациентов. А летальных случаев - 5 927", - добавил Степанов.
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Если постараться, то цифру можно и удвоить.
Вам не повезло - в Украине осень, холодает.
То ли дело у нас, в Австралии: лето идет - померяй температуру у граждан при входе в помещение с улицы при +37C ( а то и за 40 градусов, что летом для Мельбурна не редкость)- да и записывай в зараженные "'ковидом по симптоматическим признакам".
Вы, Степанов, у раскаленных батарей испытуемых сажайте, что ли, ну чтобы "морда лица" покраснела.
А баб в климаксе можете сразу в "ковидоносителей" записывать, у них приливы, фиг они докажут, что потот с них льет градом не от ковида.
Давайте, Степанов, вам хозяева медальку какую-никакую дадут
А если очень отличитесь ударными результатами - то возьмут в ВОЗ в Женеву.
Степанов, вы же хотите в Женеву?
Тогда работайте, "растите над собой".
Зеленський чекає цифри 9,5 тисяч. Тому зараз зайнятий лохотроном "5 питань зЕзідента". Тому й на закупку ШВЛ грошей немає.