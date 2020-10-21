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Коронавирусом за сутки заболели 318 детей и 365 медработников, - Степанов. ВИДЕО

За все время пандемии в Украине заболели 315 826 человек. Из них 19 146 детей, а также 20 174 медицинских работника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас очередной антирекорд. За минувшие сутки COVID-19 подтвержден у 6 719 человек. Из низ 318 детей, а также 365 медицинских работников. Были госпитализированы 1 009 человек. На койках находятся 22 977, у них или подтвержден COVID-19 или подозрение на коронавирус. За последние сутки в Украине зафиксирован 141 летальный случай, это очередной печальный антирекорд нашей страны", - отметил глава Минздрава.

Выздоровели за минувшие сутки 2 686 пациентов.

"За все время пандемии в Украине заболели 315 826 человек. Из них 19 146 детей, а также 20 174 медицинских работника. Всего выздоровели 132 219 пациентов. А летальных случаев - 5 927", - добавил Степанов.

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Автор: 

дети (6492) карантин (16729) врачи (1515) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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похолодание и сезонные простуды и гриппы внесут свою лепту в эту неполную статистику
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21.10.2020 09:26 Ответить
Стойкое впечатление,когда ковидфонд разворован,что эти марзоты тупо хвастаются...Что ж твои "меценаты" на борьбу с ковидом не скинуться ,Моника ты тупорылая?
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21.10.2020 09:33 Ответить
Как считать, Степанов, как считать.
Если постараться, то цифру можно и удвоить.
Вам не повезло - в Украине осень, холодает.
То ли дело у нас, в Австралии: лето идет - померяй температуру у граждан при входе в помещение с улицы при +37C ( а то и за 40 градусов, что летом для Мельбурна не редкость)- да и записывай в зараженные "'ковидом по симптоматическим признакам".
Вы, Степанов, у раскаленных батарей испытуемых сажайте, что ли, ну чтобы "морда лица" покраснела.
А баб в климаксе можете сразу в "ковидоносителей" записывать, у них приливы, фиг они докажут, что потот с них льет градом не от ковида.
Давайте, Степанов, вам хозяева медальку какую-никакую дадут
А если очень отличитесь ударными результатами - то возьмут в ВОЗ в Женеву.
Степанов, вы же хотите в Женеву?
Тогда работайте, "растите над собой".
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21.10.2020 09:36 Ответить
Йому дадуть орден. З закруткою на спині.
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21.10.2020 09:53 Ответить
Вислати степашку на історічну батьківщину на кацапію.
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21.10.2020 09:40 Ответить
Де зелень бере таки тупих? Це вже третій міністр МОЗ від пустоголового Буратіни.
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21.10.2020 09:55 Ответить
это что получается? медработники как дети маску на подбородке или на одном ухе носят?
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21.10.2020 09:56 Ответить
Швидкого одужання малечі та лікарям.
Зеленський чекає цифри 9,5 тисяч. Тому зараз зайнятий лохотроном "5 питань зЕзідента". Тому й на закупку ШВЛ грошей немає.
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21.10.2020 10:03 Ответить
Від шановного міністра мені б хотілося б нарешті почути які заходи вживаються для протидії а не тупу статистику(і ще й маніпулятивну)
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21.10.2020 11:52 Ответить
 
 