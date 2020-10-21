Коронавирусом за сутки заболели 318 детей и 365 медработников, - Степанов. ВИДЕО

За все время пандемии в Украине заболели 315 826 человек. Из них 19 146 детей, а также 20 174 медицинских работника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас очередной антирекорд. За минувшие сутки COVID-19 подтвержден у 6 719 человек. Из низ 318 детей, а также 365 медицинских работников. Были госпитализированы 1 009 человек. На койках находятся 22 977, у них или подтвержден COVID-19 или подозрение на коронавирус. За последние сутки в Украине зафиксирован 141 летальный случай, это очередной печальный антирекорд нашей страны", - отметил глава Минздрава.

Выздоровели за минувшие сутки 2 686 пациентов.

"За все время пандемии в Украине заболели 315 826 человек. Из них 19 146 детей, а также 20 174 медицинских работника. Всего выздоровели 132 219 пациентов. А летальных случаев - 5 927", - добавил Степанов.

Также читайте: 400 тыс. грн за ребенка: в Мариуполе задержали роженицу при попытке продать младенца. ФОТОрепортаж