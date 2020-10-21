Школы перейдут на дистанционное обучение, если после каникул уровень заболеваемости будет расти, - "слуга народа" Бабак. ВИДЕО

После каникул всем школам будут рекомендовать перейти на дистанционную или смешанную форму обучения, если уровень заболеваемости будет расти.

Об этом заявил народный депутат фракции "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам образования и науки Сергей Бабак, передает Цензор.НЕТ.

"После каникул, если не будет катастрофической вспышки заболеваемости, все школьники вернутся в школы в обычном режиме, но, конечно, с сохранением масочного режима и других мер безопасности. Но если уровень заболеваемости будет расти, школам будет рекомендовано перейти на дистанционную или смешанную форму обучения", - сказал нардеп.

Бабак отметил, что это не касается дошкольников и учеников начальной школы.

"Потому что для них дистанционная форма действительно очень сложная, им нужна работа оффлайн в школе", - добавил нардеп.

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