Школы перейдут на дистанционное обучение, если после каникул уровень заболеваемости будет расти, - "слуга народа" Бабак. ВИДЕО
После каникул всем школам будут рекомендовать перейти на дистанционную или смешанную форму обучения, если уровень заболеваемости будет расти.
Об этом заявил народный депутат фракции "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам образования и науки Сергей Бабак, передает Цензор.НЕТ.
"После каникул, если не будет катастрофической вспышки заболеваемости, все школьники вернутся в школы в обычном режиме, но, конечно, с сохранением масочного режима и других мер безопасности. Но если уровень заболеваемости будет расти, школам будет рекомендовано перейти на дистанционную или смешанную форму обучения", - сказал нардеп.
Бабак отметил, что это не касается дошкольников и учеников начальной школы.
"Потому что для них дистанционная форма действительно очень сложная, им нужна работа оффлайн в школе", - добавил нардеп.
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Мать - замдиректора в школе.
Дистанционное обучение только ленивый не проклинает. Или идиот.
Боже, як Ви праві. Дійсно, майбутні батьки невігласи, які за голівудськими фантастичними блокбастерами будуть вважати, що вірус ГРВІ (різновидом якої ковід і є) викликае спадкові мутації на генетичному рівні. А, ні. Вибачайте. Бо терміни "генетичний рівень" та "мутація" їм будуть взагалі незрозумілі. Бо звідкіля невігласу знати що це. А стосовно мутацій Вас повиннен хвилювати власне стан Чорнобильської АЕС та її https://news.liga.net/incidents/news/pojar-v-zone-chaes-v-mvd-o-zaschite-yadernyh-othodov-hranilischa-nadejny-foto сховища ядерних відходів .
Не хвилює? Ні?