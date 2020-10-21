Нефьодов о причинах своего увольнения: Контрабандисты дошли до ОП и объяснили, что реформа - это долго, и пообещали Зеленскому миллиард на дороги. ВИДЕО

Экс-глава Гостаможслужбы Максим Нефьодов рассказал, почему его уволили с должности.

Как передает Цензор.НЕТ, фрагмент интервью изданию The Page экс-глава Гостаможслужбы опубликовал на странице в сети Facebook.

"Особенно красиво смотрятся эти две цитаты рядом. Я рассказываю, почему меня уволили с таможни. А министр финансов говорит, что "почему-то" от свертывания реформы таможни денег не стало больше - и теперь как в анекдоте: "Папа, ты будешь меньше пить? Ни сынок, ты будешь меньше есть!". Господин Марченко вернул на таможню всех контрабандистов, с которыми мы боролись, и теперь говорит, что стоит нам с вами готовиться к "вегетарианскому меню", - говорится в сообщении.

В частности, отвечая на вопрос, почему его уволили, Нефьодов сказал: "Если говорить очень просто, то контрабандисты дошли до Офиса Президента и объяснили, что реформа это так долго, сложно, непонятно, простой народ это не оценит и т.д. А сейчас можно вернуть крепких хозяйственников и они в ручном режиме соберут дополнительный миллиард президенту на дороги. А вот этих всех реформаторов лучше спрятать. Ну, результат ожидаемый - теперь ни реформы, ни денег".



