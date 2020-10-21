Нефьодов о причинах своего увольнения: Контрабандисты дошли до ОП и объяснили, что реформа - это долго, и пообещали Зеленскому миллиард на дороги. ВИДЕО
Экс-глава Гостаможслужбы Максим Нефьодов рассказал, почему его уволили с должности.
Как передает Цензор.НЕТ, фрагмент интервью изданию The Page экс-глава Гостаможслужбы опубликовал на странице в сети Facebook.
"Особенно красиво смотрятся эти две цитаты рядом. Я рассказываю, почему меня уволили с таможни. А министр финансов говорит, что "почему-то" от свертывания реформы таможни денег не стало больше - и теперь как в анекдоте: "Папа, ты будешь меньше пить? Ни сынок, ты будешь меньше есть!". Господин Марченко вернул на таможню всех контрабандистов, с которыми мы боролись, и теперь говорит, что стоит нам с вами готовиться к "вегетарианскому меню", - говорится в сообщении.
В частности, отвечая на вопрос, почему его уволили, Нефьодов сказал: "Если говорить очень просто, то контрабандисты дошли до Офиса Президента и объяснили, что реформа это так долго, сложно, непонятно, простой народ это не оценит и т.д. А сейчас можно вернуть крепких хозяйственников и они в ручном режиме соберут дополнительный миллиард президенту на дороги. А вот этих всех реформаторов лучше спрятать. Ну, результат ожидаемый - теперь ни реформы, ни денег".
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Тому не треба так на "папєрєдніков". Бо на тлі блаЗЄнської ненажерливої гусені вони і справді мають вигляд ангелів
Вм не задумувались про те, що чи не всі церкви збудовані на місці поховань пращурів?
Зате виймає з шухляди старих госпідарників.
Таки Нєфьодов правий.
"... год назад не думал, что менять страну к лучшему будет настолько сложно..."
Он думал, что это как на рояле сбацать ...
Приходит расстроенный муж (высокопоставленный чиновник) домой и говорит, мол, что новая власть его люстрировала.
Жена спрашивает, мол, за что? - дескать, во время оно был на юбилее Виктора Януковича.
Тю, говорит, жена, не мог соврать? - а как соврешь, если они все там тоже были?
А по проксі мені здається що ти як був мокшою так і строчиш за парєбрика чмо кацапське
Ви усі маєте РАЗОМ відповісти за спричинене Україні зло!
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Вы все какие-то одинаковые.Снесли,дальше-то что?
Так і олігархи зробили те саме і той мільярд вже давно відбили .
Привів шашлик ,привіз дрова,
І каже : --- Буде хлопці траса,
Нефйодов токо нах з баркаса...