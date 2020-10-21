РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4071 посетитель онлайн
Новости Видео
3 261 6

После избиения журналиста Варшанидзе на Одесчине сожгли редакцию независимого издания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 21 октября совершен поджог редакции издания "Альтернатива.орг" в Овидиополе Одесской области. Это уже второе преступление, совершенное против местного независимого медиа в течение недели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины.

В субботу, 17 октября, главного редактора "Альтернативы" Романа Варшанидзе избили трое неизвестных во время съемок. Национальный союз журналистов Украины осуждает нападение на журналиста, протестует против грубого запугивания медиа, которым является поджог редакции, и призывает правоохранителей к оперативному расследованию преступлений.

"Альтернатива.орг" опубликовала видеообращение Романа Варшанидзе, записанное возле обгоревшего редакционного помещения. Журналист информирует, что по свидетельству очевидцев, двое неизвестных разбили окно и бросили бутылку с зажигательной смесью в окно редакции.

После избиения журналиста Варшанидзе на Одесчине сожгли редакцию независимого издания 01

В помещении обгорели мебель, пол, но редакция и техника не выгорели, поскольку соседи смогли до приезда пожарных потушить пламя.

На место инцидента оперативно прибыли полицейские и пожарные.

После избиения журналиста Варшанидзе на Одесчине сожгли редакцию независимого издания 02

"Бьют нас, теперь поджигают. Понятно, что мы никому не нравимся, - говорит Роман Варшанидзе. - Наверное, такова журналистская судьба - никому не нравиться".

Главный редактор "Альтернативы" отмечает, что "нас не сломать и мы будем в эфире" и надеется, что правоохранители расследуют как поджог редакции, так и недавнее избиение.

После избиения журналиста Варшанидзе на Одесчине сожгли редакцию независимого издания 03

В Национальном союзе журналистов Украины осуждают возмутительный давление на журналистов "Альтернативы" и призывают правоохранителей к оперативному надлежащего расследования преступлений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время съемок репортажа о кандидате на Одесчине был избит журналист Варшанидзе. Он заявляет, что нападавшие - представители "ОПЗЖ"

"Накануне местных выборов избиение независимого журналиста и поджог его редакции являются актами устрашения журналистов не только в Одесской области, но и во всей Украине, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Правоохранители должны демонстрировать надлежащие усилия для раскрытия этих преступлений и обеспечения безопасности работников СМИ в этот избирательный время".

После избиения журналиста Варшанидзе на Одесчине сожгли редакцию независимого издания 04
Фото: сайт НСЗУ

Напомним, что в августе 2017 году на Романа Варшанидзе уже было совершено нападение с битами, журналист попал в реанимацию. Солидарность с коллегой выразили НСЖУ и Европейская федерация журналистов. Генсек ЕФЖ Рикардо Гутьеррес лично выразил поддержку Роману Варшанидзе, когда в конце 2017 посетил редакцию "Альтернативы" в Овидиополе. Роман Варшанидзе был участником специальных парламентских слушаний по физической безопасности журналистов Украины, которые проводились в ноябре 2019 года.

журналистика (3292) поджог (1071) НСЗУ (171)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Начать надо с того, что технику Варшанидзе не покупал, а получил в пользование от ныне покойного Хасана Хасаева (бывшего Таировского головы) и присвоил после смерти последнего, поэтому как пришло, так и уйдёт.
Карма, она такая.
***
Учитывая "подвиги" никому не нравящегося и работающего на Чегодарь (ныне - кандидатка на должность Овидиопольского головы, а в прошлом - председательша Овидиопольской РГА и зампред ОГА при Яныке), это начало. Ждём-с пожаров авто и дома у Романа Автандиловича и его сынули-лжесвидетеля Мурада, идущего в Овидиопольский поссовет на кресло депутата.
показать весь комментарий
21.10.2020 12:15 Ответить
Варшанідзе, Хасан Хасаєв, Мурад, Автанділович... це взагалі Україна?
показать весь комментарий
21.10.2020 12:51 Ответить
Це Овідіопольський район, передмістя Одеси де немає української влади, де ростуть десятки незаконних багатоповерхівок в полі за межею Одеси і де знаходиться Промринок 7км.
показать весь комментарий
21.10.2020 15:33 Ответить
Странно что ничего не сгорело. Даже не подгорело, только порошок из огнетушителя. Наверно бутылка была с незажигательной смесью.
показать весь комментарий
21.10.2020 13:07 Ответить
мебель целая, техника целая, бумажки даже целые. Какую-то "пыльную гранату" кинули в окно
показать весь комментарий
21.10.2020 15:57 Ответить
 
 