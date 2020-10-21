После избиения журналиста Варшанидзе на Одесчине сожгли редакцию независимого издания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ночь на 21 октября совершен поджог редакции издания "Альтернатива.орг" в Овидиополе Одесской области. Это уже второе преступление, совершенное против местного независимого медиа в течение недели.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины.
В субботу, 17 октября, главного редактора "Альтернативы" Романа Варшанидзе избили трое неизвестных во время съемок. Национальный союз журналистов Украины осуждает нападение на журналиста, протестует против грубого запугивания медиа, которым является поджог редакции, и призывает правоохранителей к оперативному расследованию преступлений.
"Альтернатива.орг" опубликовала видеообращение Романа Варшанидзе, записанное возле обгоревшего редакционного помещения. Журналист информирует, что по свидетельству очевидцев, двое неизвестных разбили окно и бросили бутылку с зажигательной смесью в окно редакции.
В помещении обгорели мебель, пол, но редакция и техника не выгорели, поскольку соседи смогли до приезда пожарных потушить пламя.
На место инцидента оперативно прибыли полицейские и пожарные.
"Бьют нас, теперь поджигают. Понятно, что мы никому не нравимся, - говорит Роман Варшанидзе. - Наверное, такова журналистская судьба - никому не нравиться".
Главный редактор "Альтернативы" отмечает, что "нас не сломать и мы будем в эфире" и надеется, что правоохранители расследуют как поджог редакции, так и недавнее избиение.
В Национальном союзе журналистов Украины осуждают возмутительный давление на журналистов "Альтернативы" и призывают правоохранителей к оперативному надлежащего расследования преступлений.
"Накануне местных выборов избиение независимого журналиста и поджог его редакции являются актами устрашения журналистов не только в Одесской области, но и во всей Украине, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Правоохранители должны демонстрировать надлежащие усилия для раскрытия этих преступлений и обеспечения безопасности работников СМИ в этот избирательный время".
Напомним, что в августе 2017 году на Романа Варшанидзе уже было совершено нападение с битами, журналист попал в реанимацию. Солидарность с коллегой выразили НСЖУ и Европейская федерация журналистов. Генсек ЕФЖ Рикардо Гутьеррес лично выразил поддержку Роману Варшанидзе, когда в конце 2017 посетил редакцию "Альтернативы" в Овидиополе. Роман Варшанидзе был участником специальных парламентских слушаний по физической безопасности журналистов Украины, которые проводились в ноябре 2019 года.
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Карма, она такая.
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Учитывая "подвиги" никому не нравящегося и работающего на Чегодарь (ныне - кандидатка на должность Овидиопольского головы, а в прошлом - председательша Овидиопольской РГА и зампред ОГА при Яныке), это начало. Ждём-с пожаров авто и дома у Романа Автандиловича и его сынули-лжесвидетеля Мурада, идущего в Овидиопольский поссовет на кресло депутата.