После избиения журналиста Варшанидзе на Одесчине сожгли редакцию независимого издания. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 21 октября совершен поджог редакции издания "Альтернатива.орг" в Овидиополе Одесской области. Это уже второе преступление, совершенное против местного независимого медиа в течение недели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины.

В субботу, 17 октября, главного редактора "Альтернативы" Романа Варшанидзе избили трое неизвестных во время съемок. Национальный союз журналистов Украины осуждает нападение на журналиста, протестует против грубого запугивания медиа, которым является поджог редакции, и призывает правоохранителей к оперативному расследованию преступлений.

"Альтернатива.орг" опубликовала видеообращение Романа Варшанидзе, записанное возле обгоревшего редакционного помещения. Журналист информирует, что по свидетельству очевидцев, двое неизвестных разбили окно и бросили бутылку с зажигательной смесью в окно редакции.

В помещении обгорели мебель, пол, но редакция и техника не выгорели, поскольку соседи смогли до приезда пожарных потушить пламя.

На место инцидента оперативно прибыли полицейские и пожарные.

"Бьют нас, теперь поджигают. Понятно, что мы никому не нравимся, - говорит Роман Варшанидзе. - Наверное, такова журналистская судьба - никому не нравиться".

Главный редактор "Альтернативы" отмечает, что "нас не сломать и мы будем в эфире" и надеется, что правоохранители расследуют как поджог редакции, так и недавнее избиение.

В Национальном союзе журналистов Украины осуждают возмутительный давление на журналистов "Альтернативы" и призывают правоохранителей к оперативному надлежащего расследования преступлений.

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"Накануне местных выборов избиение независимого журналиста и поджог его редакции являются актами устрашения журналистов не только в Одесской области, но и во всей Украине, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Правоохранители должны демонстрировать надлежащие усилия для раскрытия этих преступлений и обеспечения безопасности работников СМИ в этот избирательный время".



Фото: сайт НСЗУ

Напомним, что в августе 2017 году на Романа Варшанидзе уже было совершено нападение с битами, журналист попал в реанимацию. Солидарность с коллегой выразили НСЖУ и Европейская федерация журналистов. Генсек ЕФЖ Рикардо Гутьеррес лично выразил поддержку Роману Варшанидзе, когда в конце 2017 посетил редакцию "Альтернативы" в Овидиополе. Роман Варшанидзе был участником специальных парламентских слушаний по физической безопасности журналистов Украины, которые проводились в ноябре 2019 года.