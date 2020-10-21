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Новости Видео Местные выборы-2020
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Автомобиль кандидата в депутаты подорвали на Одесчине, мужчину госпитализировали, - Нацполиция. ВИДЕО

Сообщение о взрыве, который произошел возле автозаправочной станции в с. Курган, поступило в полицию в 9.40. Сейчас на месте происшествия работают руководство следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадал владелец охранной компании - кандидат в депутаты Раздельнянского городского совета. Его с телесными повреждениями госпитализировали. Также поврежден автомобиль, на котором передвигался мужчина.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, к ней причастны. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 15 и п.5 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. На время работы взрывотехнической службы движение на указанном участке трассы Одесса-Кучурган временно приостановлено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть информация о возможных попытках срыва опроса Зеленского, - глава Нацполиции Клименко

Автор: 

взрыв (6737) местные выборы (2752) Одесская область (3563) Нацполиция (16458)


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Топ комментарии
+6
Какая разница ? Они жрут друг друга за "честную" зарплату ?
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21.10.2020 14:39
+2
Наши люди в булочную на такси не ездят.
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21.10.2020 14:38
+2
Может кандидат был от жопошников?, так это и неплохо
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21.10.2020 14:49
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Да то его пердак. Там не госпитализировать надо а в швейную мастерскую.
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21.10.2020 14:36 Ответить
кандидат от какой партии?
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21.10.2020 14:37 Ответить
Какая разница ? Они жрут друг друга за "честную" зарплату ?
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21.10.2020 14:39 Ответить
Наши люди в булочную на такси не ездят.
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21.10.2020 14:38 Ответить
Не довіз до виборчої дільниці подарок.
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21.10.2020 14:38 Ответить
в результате взрыва пострадал владелец охранной компании... Прям как в 90-х, бандюки рванули во власть. Да и ху*** с ним.
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21.10.2020 14:39 Ответить
Та ніби залишився з ним, не схоже, щоб відірвало.
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21.10.2020 16:43 Ответить
Такого разгула бандитизма в предвыборной кампании не могу вспомнить! Аваков и Ко, почему мышей не ловите? Неужели опять финансирования не хватает?
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21.10.2020 14:41 Ответить
Может кандидат был от жопошников?, так это и неплохо
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21.10.2020 14:49 Ответить
Та ладно! Аваков , як побачить мишу, яка з'їла 2700 тон зерна, то його прийдеться ловить десь біля кордону з Канадою.
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21.10.2020 15:20 Ответить
Возле села Курган Одесской области произошло покушение на кандидата в депутаты Одесского облсовета от «Батьківщини» Андрея Бабенко.
Подробности читайте на УНИАН:
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21.10.2020 14:59 Ответить
на шо намек, Юля - великомученница.
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21.10.2020 15:30 Ответить
Гиноцидять!
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21.10.2020 16:44 Ответить
А у Антоненко алиби. Что ж бедному Авакову с Бубочкой теперь делать?
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21.10.2020 15:47 Ответить
Конкуренти, або по бізнесу, або по виборах з метою залякати.
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21.10.2020 16:40 Ответить
.......кучно !!!! .....лять !!!!
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21.10.2020 16:54 Ответить
Ну, я б у такої охоронної компанії послуги не замовляв.
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21.10.2020 17:50 Ответить
х5... ф1.... буквы-цифры....
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22.10.2020 00:47 Ответить
 
 