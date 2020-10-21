Автомобиль кандидата в депутаты подорвали на Одесчине, мужчину госпитализировали, - Нацполиция. ВИДЕО

Сообщение о взрыве, который произошел возле автозаправочной станции в с. Курган, поступило в полицию в 9.40. Сейчас на месте происшествия работают руководство следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадал владелец охранной компании - кандидат в депутаты Раздельнянского городского совета. Его с телесными повреждениями госпитализировали. Также поврежден автомобиль, на котором передвигался мужчина.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, к ней причастны. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 15 и п.5 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. На время работы взрывотехнической службы движение на указанном участке трассы Одесса-Кучурган временно приостановлено.

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