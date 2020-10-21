Путешествие "слуг народа" на Донбасс началось с конфликта с ветеранами АТО: "Попродавались! По пять тысяч вам платят, бл#дь! Позорище!". ВИДЕО
На перроне вокзала в Константиновке, куда утром приехали депутаты от "Слуги народа", недовольные ветераны АТО высказали претензии главе фракции Давиду Арахамии в связи с его заявлением о возможном сокращении армии. Внимание! Ненормативная лексика!
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.
Арахамия ответил, что поддержал тогда эксперта, который выступил за сокращение соотношения небоевого состава к боевому. По словам Арахамии, сейчас в Украине 40% армии - не боевой состав.
"Я из комитета нацбезопасности и обороны, мы распределяем бюджет. 90% - это просто зарплаты и 10% на новое вооружение. Ты же прекрасно понимаешь, что без нового вооружения армия боеспособней не станет. И для этого надо большую часть увеличивать на вооружение", - заявил глава фракции"Слуга народа".
После этого, как сообщает PavlovskyNews, "слуги народа" погрузились в военные машины, которые подогнали к железнодорожному вокзалу и уехали в прифронтовую зону. Заняли места на обычных деревянных лавках. Также часть депутатов разъехалась бусами.
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Жизнь коротка, и, сколько бы не съел,
Наесться впрок - не стоит зря стараться,
Сушите весла, сэр, сушите весла, сэр.
Набиты сундуки и брюхо,
Но все равно, в конце концов,
С косой заявится старуха И загребет к себе гребцов.
@Песня с мультфильма "Остров сокровищ"
олова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія вважає необхідним скоротити чисельність https://zik.ua/news/ludyna/v_ukraini_pochavsia_osinnii_pryzov_do_armii_zaberut_ponad_13_tysiach_iunakiv_982323 української армії , а звільнені кошти направити на її розвиток. Про це він заявив в ефірі телеканалу https://youtu.be/3IGw-S2FXdw "Україна 24".
"Я повністю погоджуюся, що нам насправді треба хоча б вести розмову і розрахунки про можливе скорочення чисельності або збільшення бюджету. Але ми розуміємо, що бюджет - це цифра, якої завжди не вистачає, це захищена стаття для оборони. Але завжди немає достатньо коштів для того, щоб переозброювати армію, придбати нові речі, нове озброєння, нові технології", - сказав Арахамія.
За словами парламентаря, звільнені кошти необхідно буде направити на збільшення бюджету розвитку армії. Зокрема, він стверджує, що це призведе до зростання спроможності української армії.
"І тому насправді, якщо ми будемо зменшувати бюджет "проїдання" і трохи збільшувати бюджет на розвиток та інновації, то спроможність нашої армії зростатиме. А це те, що нам треба, щоб стримувати військову агресію з боку Росії", - додав Арахамія,- брехуняка він
.
Кондукторе натисніть на гальма!!
Слуги їдуть на Донбас першим класом!
https://apostrophe.ua/news/politics/2020-10-21/na-front---v-pervom-klasse-seti-vzorvali-foto-poezdki-slug-naroda-na-donbass/212519
А була б Армія краща за ПаРашну хрін би хто сунувся Україну терзать!
Розстрілять всіх скорочувальників як зрадників, і Рахмію, і великого Зе розстрілять, бо знову доскорочуються до війни!
Один Порошенко розбудовував ЗСУ!
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Мені особисто набридлі ці вештання грузинів в Україні!!!