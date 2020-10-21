Путешествие "слуг народа" на Донбасс началось с конфликта с ветеранами АТО: "Попродавались! По пять тысяч вам платят, бл#дь! Позорище!". ВИДЕО

На перроне вокзала в Константиновке, куда утром приехали депутаты от "Слуги народа", недовольные ветераны АТО высказали претензии главе фракции Давиду Арахамии в связи с его заявлением о возможном сокращении армии. Внимание! Ненормативная лексика!

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Арахамия ответил, что поддержал тогда эксперта, который выступил за сокращение соотношения небоевого состава к боевому. По словам Арахамии, сейчас в Украине 40% армии - не боевой состав.

"Я из комитета нацбезопасности и обороны, мы распределяем бюджет. 90% - это просто зарплаты и 10% на новое вооружение. Ты же прекрасно понимаешь, что без нового вооружения армия боеспособней не станет. И для этого надо большую часть увеличивать на вооружение", - заявил глава фракции"Слуга народа".

После этого, как сообщает PavlovskyNews, "слуги народа" погрузились в военные машины, которые подогнали к железнодорожному вокзалу и уехали в прифронтовую зону. Заняли места на обычных деревянных лавках. Также часть депутатов разъехалась бусами.

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