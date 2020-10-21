Без Цензуры в прямом эфире: Зе-слуги на фронте / Запад давит Беню / Кто заплатит за Зе-опросник?. ВИДЕО
Лучшая аналитика украинского ютуба от лучшей пары украинских медиа вживую!
Уже привычно, в 21:30, поговорим о поездке Зе-депутатов на Донбасс (в компании пропагандистов Шария, кстати), деле "Приватбанка" и, конечно, незаконном опросе от президента в день выборов.
- Так кто же заплатит за "5 вопросов от президента" и какие последствия будет иметь этот Зе-опросник?
- Почему Владимир Зеленский не отправлял своих депутатов на Донбасс раньше, чтобы это не выглядело как предвыборный пиар?
- Как получилось, что Верховный Суд не применил "антиколомойский закон" к делу Суркисов?
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"Проведем на передовой вместе с нашими военными несколько дней, будем ночевать в окопах. Узнаем о реальных потребностях наших защитников и будем им помогать. Должны лично проверить, в каких условиях живут наши защитники, насколько качественное у них питание. Хотим убедиться, что у них есть надежная защита, качественная одежда и все необходимое для того, чтобы защищать наше государство от российского агрессора. Пообщаемся с местными жителями. Должны понимать, насколько часто происходят провокации со стороны агрессора",ОХРЕНІТЕЛЬНИЕ ПІАРЩІКІ
1. пиар-компания партии, "заботящейся" о мире на Донбассе
2. создание Свободной Экономической зоны для Ахметова
3. перевод переговоров с ТКГ Минска в парламентскую плоскость (групповая ответственность), что снимет все обвинения с Ермака и Зеленского !!
Ну, те, кто читает Антиколорадоса, как и я.
а між ділом рознести київський ковід по якби біляфронтовим закуткам ))))
прочиталось...Зеленский одобрил решение Рады оставить "макет малыша" в натуральном виде.
где штрафы по мовным квотам радиостанций и каналов?
...
Ну, или сверхсдача, если угодно.
После выборов депутаты-ездоки поддержат или озвучат некие новые инициативы власти по Донбассу.
По свободной экономической зоне и перезагрузке переговоров.
Очередной токсичный для Украины путинский сценарий , 100%
свалил в норм. страну.... хотя, смотря на Трампа...
не тебе поучать нас то.
правда не обповчайся...))) часом
что кривляться, если за ЭТО голосовали тупо.... ну как назвать... ээээ, я напр. увидев плакат тогда - чуть не обосрался и думал шо оно не пройдет... потом опять чуть не обосрался т.к. - прошло
хоть и не пошел на выборы
лучшая аналитика это напр. Шапошников, а по текстам - антиколорадос.
а тут - ой, яЯ, мы лучшие. так Жуков тоже считал ся лучшим, правда за 1% таких его "подвигов" немецкого генерала бы расстрелял лично Гитлер.