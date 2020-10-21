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Без Цензуры в прямом эфире: Зе-слуги на фронте / Запад давит Беню / Кто заплатит за Зе-опросник?. ВИДЕО

Лучшая аналитика украинского ютуба от лучшей пары украинских медиа вживую!

Уже привычно, в 21:30, поговорим о поездке Зе-депутатов на Донбасс (в компании пропагандистов Шария, кстати), деле "Приватбанка" и, конечно, незаконном опросе от президента в день выборов.

- Так кто же заплатит за "5 вопросов от президента" и какие последствия будет иметь этот Зе-опросник?

- Почему Владимир Зеленский не отправлял своих депутатов на Донбасс раньше, чтобы это не выглядело как предвыборный пиар?

- Как получилось, что Верховный Суд не применил "антиколомойский закон" к делу Суркисов?

Ждем всех на стрим "Без цензуры" и призываем ставить лайк этому видео, подписываться на канал и проверять, не сбросил ли вдруг ютуб подписку и оповещения!

Автор: 

Зеленский Владимир (20336) Буткевич Богдан (433)


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Топ комментарии
+15
хочеться рригати від цього.. не навиджу тварин!
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21.10.2020 21:35
+11
Єдина корість яка може бути від слуги народа у окопі, що в цей час він не зможе красти, протягувати родичів до розпилення державного бюджету та те, що слуга народу колі в окопі - одночасно не може торгувати совістю в Раді.
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21.10.2020 21:36
+9
Цель поездки слуг на Донбасс:
1. пиар-компания партии, "заботящейся" о мире на Донбассе
2. создание Свободной Экономической зоны для Ахметова
3. перевод переговоров с ТКГ Минска в парламентскую плоскость (групповая ответственность), что снимет все обвинения с Ермака и Зеленского !!
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21.10.2020 23:46
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Народный депутат Украины от фракции Слуга Народа Андрей Стрихарский находится сегодня на линии разграничения на Донбассе. Туда он отправился вместе со своими коллегами по фракции чтобы поддержать наших военных и местных жителей.
"Проведем на передовой вместе с нашими военными несколько дней, будем ночевать в окопах. Узнаем о реальных потребностях наших защитников и будем им помогать. Должны лично проверить, в каких условиях живут наши защитники, насколько качественное у них питание. Хотим убедиться, что у них есть надежная защита, качественная одежда и все необходимое для того, чтобы защищать наше государство от российского агрессора. Пообщаемся с местными жителями. Должны понимать, насколько часто происходят провокации со стороны агрессора",ОХРЕНІТЕЛЬНИЕ ПІАРЩІКІ
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21.10.2020 21:32 Ответить
Єдина корість яка може бути від слуги народа у окопі, що в цей час він не зможе красти, протягувати родичів до розпилення державного бюджету та те, що слуга народу колі в окопі - одночасно не може торгувати совістю в Раді.
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21.10.2020 21:36 Ответить
проте, коли повернуться всі собі візьмуть корочки УБД
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22.10.2020 08:36 Ответить
Цель поездки слуг на Донбасс:
1. пиар-компания партии, "заботящейся" о мире на Донбассе
2. создание Свободной Экономической зоны для Ахметова
3. перевод переговоров с ТКГ Минска в парламентскую плоскость (групповая ответственность), что снимет все обвинения с Ермака и Зеленского !!
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21.10.2020 23:46 Ответить
і корочки УБД
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22.10.2020 08:36 Ответить
Док, да это все знают то.
Ну, те, кто читает Антиколорадоса, как и я.
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22.10.2020 09:03 Ответить
хочеться рригати від цього.. не навиджу тварин!
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21.10.2020 21:35 Ответить
Ну сцикло ж пообіцяв скоротити кількість депутатів у ВР до трьохсот, от вже 120 відправив так би мовити під скорочення.
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21.10.2020 21:39 Ответить
і порадувати скороченням на фінансівання армії...та й скороченням самої армії ...
а між ділом рознести київський ковід по якби біляфронтовим закуткам ))))
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21.10.2020 22:06 Ответить
Слуги поехали на фронт рассказать, что сокращать в МО начнут с участников АТО.
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21.10.2020 21:40 Ответить

прочиталось...Зеленский одобрил решение Рады оставить "макет малыша" в натуральном виде.
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21.10.2020 22:30 Ответить
где закрытие кацапских каналов?
где штрафы по мовным квотам радиостанций и каналов?
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21.10.2020 22:32 Ответить
Без Цензури в прямому ефірі: Зе-слуги на фронті / Захід тисне Беню / Хто заплатить за Зе-опитувальник? - Цензор.НЕТ 9047

...
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21.10.2020 22:55 Ответить
Без Цензури в прямому ефірі: Зе-слуги на фронті / Захід тисне Беню / Хто заплатить за Зе-опитувальник? - Цензор.НЕТ 4154
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22.10.2020 00:56 Ответить
У этой поездки есть сверхзадача.
Ну, или сверхсдача, если угодно.
После выборов депутаты-ездоки поддержат или озвучат некие новые инициативы власти по Донбассу.
По свободной экономической зоне и перезагрузке переговоров.
Очередной токсичный для Украины путинский сценарий , 100%
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21.10.2020 23:26 Ответить
Да, но туповатный или даже тупопохреничесий избиратель такую поездку оценит по заслугам предвыборного фальшивого пиара - это ж не колбасу и гречку получить...
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22.10.2020 00:05 Ответить
тебе то что?
свалил в норм. страну.... хотя, смотря на Трампа...
не тебе поучать нас то.
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22.10.2020 09:06 Ответить
Чому це вас повчати не можна? Від кого ви навчитесь жити чесно, курви ви корупційні!?
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22.10.2020 12:24 Ответить
Скільки грошей тільки з моєї дільниці переслали і сім'ям досить пір допомагають, а тут якийсь рагуль «не тобі нас повчати»!!! Вас пора не те що «повчати», а взяти під зовнішнє і повне управління років на десять! Ви всі корумповані злодії!
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22.10.2020 12:32 Ответить
А,ОК.
правда не обповчайся...))) часом
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22.10.2020 18:37 Ответить
Такої безпардонної агітації від того (тих) хто не має на це право по закону, я не пам'ятаю ні разу за всі часи існування незалежної України. Як же мережева худоба переймалася "томос-туром"! А там не було прямої агітації як зараз. ЗОВСІМ. Тепер цю худобу все влаштовує. І я не про худобу, яка прийшла на вибори щоб "зробити їх разом". Я про тих, хто кєкав та лоліровав зі стрічок та томос-туру. Тобто тих, хто має хоч якісь мізки щоб лоліровати. Зараз їм нормас. Щоб у вас ричард не стояв..
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21.10.2020 23:57 Ответить
най краще того ричарда пранцi з`iдять.
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22.10.2020 03:19 Ответить
типо, сифон.
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22.10.2020 03:20 Ответить
какие "мизги" то?
что кривляться, если за ЭТО голосовали тупо.... ну как назвать... ээээ, я напр. увидев плакат тогда - чуть не обосрался и думал шо оно не пройдет... потом опять чуть не обосрался т.к. - прошло
хоть и не пошел на выборы
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22.10.2020 09:08 Ответить
программа напоминает анекдот, когда семейная пара разгадывает кроссворд... жена спрашивает у мужа - "вопрос - мужчина, который может целую ночь ублажать жену?" он спрашивает - "сколько букв", та отвечает - "восемь"... он подумал и говорит - "пиши - п*здобол"...
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22.10.2020 07:40 Ответить
потом послушаю, но "бесит" шо типо "лучшая аналитика" - кто так сказал то? ребята ся высоко поставили.
лучшая аналитика это напр. Шапошников, а по текстам - антиколорадос.
а тут - ой, яЯ, мы лучшие. так Жуков тоже считал ся лучшим, правда за 1% таких его "подвигов" немецкого генерала бы расстрелял лично Гитлер.
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22.10.2020 09:12 Ответить
Треба цих зе слуг зустрічати свистом. Тоді весь піар повернеться прями навпаки.
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22.10.2020 09:23 Ответить
Якщо свистом батогів, то не заперечую.
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22.10.2020 09:31 Ответить
Якраз є нагода взяти за шкірку цих слуг, і запитати, хто відповість за справи проти Антоненка, Стерненка, та інші переслідування владою ветеранів і патріотів. Запитати, коли нарешті почнуть переслідувати сепаратистів. Чому не арештовують Медведчука, Рабиновича, Бойка за самозванство. Який вони мють мандат від держави на міжнародні переговори? Хто дав цей мандат? Чи за перевищення повноважень для депутатів покарання немає?
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22.10.2020 09:27 Ответить
Вони там будуть так в окопах як я на Марсі.
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22.10.2020 09:29 Ответить
После нашествия ЗЕ-ЦИРКА в ВСУ - есть опасность вспышки заболеваемости...
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22.10.2020 11:49 Ответить
 
 