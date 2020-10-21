Без Цензуры в прямом эфире: Зе-слуги на фронте / Запад давит Беню / Кто заплатит за Зе-опросник?. ВИДЕО

Лучшая аналитика украинского ютуба от лучшей пары украинских медиа вживую!

Уже привычно, в 21:30, поговорим о поездке Зе-депутатов на Донбасс (в компании пропагандистов Шария, кстати), деле "Приватбанка" и, конечно, незаконном опросе от президента в день выборов.

- Так кто же заплатит за "5 вопросов от президента" и какие последствия будет иметь этот Зе-опросник?

- Почему Владимир Зеленский не отправлял своих депутатов на Донбасс раньше, чтобы это не выглядело как предвыборный пиар?

- Как получилось, что Верховный Суд не применил "антиколомойский закон" к делу Суркисов?

Ждем всех на стрим "Без цензуры" и призываем ставить лайк этому видео, подписываться на канал и проверять, не сбросил ли вдруг ютуб подписку и оповещения!