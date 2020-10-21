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Армянские танки, подбитые "Байрактарами" в моторное отделение, на азербайджанском сборном пункте. ВИДЕО

Азербайджанские военные показали танки армии Армении, которые были подбиты на поле боя с помощью беспилотников "Байрактар".

Как сообщает Цензор.НЕТ, подбитая техника собрана на специальном сборном пункте. Большинство танков поражены прямым попаданием в моторное отделение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Азербайджанские беспилотники "Байрактар" уничтожают армянскую военную технику. ВИДЕО

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Азербайджан (791) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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+64
17.10.2020 в Анголе уничтожен (ДТП с баобабом) генерал-майор вс рф Василий Кравцов... Командир 336 бригады. 336 бригада принимала активное участие в оккупации Крыма и в боевых действиях на украинском Донбассе... Земля стекловатой подонку!

Вірменські танки, підбиті "Байрактарами" в моторне відділення, на азербайджанському збірному пункті - Цензор.НЕТ 6150
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21.10.2020 19:34
+58
Азербайджанцы бьют не по детски. Армяне уже называют этот азербайджанский спецназ "роботами". А они просто очень мотивированы биться за освобождение своей оккупированной Родины. Ничего не напоминает?

Армянские танки, подбитые "Байрактарами" в моторное отделение, на азербайджанском сборном пункте - Цензор.НЕТ 9841
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21.10.2020 19:13
+44
«Поди ты прочь - ты мне не сын,
Ты не чеченец - ты старуха,
Ты трус, ты раб, ты армянин
А.С. Пушкин. Тазит
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21.10.2020 19:12
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Страница 2 из 2
Не путайте 100 единиц бронетанковой и 100 единиц автомобильной техники.
100 ед. уничтоженных (повреждённых) ОБТТ - это ровно 3 (три) батальона. Т.е. основных боевых единиц. Другими словами - этой войсковой части, уже нет.
Автомобили, не ударная сила, а просто транспорт.
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21.10.2020 20:53 Ответить
на видео удары по грузовым машинам и градам. бтт штук 50 пораженных целей. на вооружении азербайджанцев 800 танков. и вот вопрос сколько они потеряли. армяне пишут сотни...
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21.10.2020 21:11 Ответить
Уважаемый!
Вы знаете, при каких коэффициентах ведётся бой?
Вам, известно что такое 30, 50 и 70% потерь?
Что, за каждой цифрой стоит? ЧТО ЗА КАЖДОЙ ЦИФРОЙ СТОИТ? Там кстати решения)))
Но это касается только личного состава и ОБТТ.
А вот в МТО, совсем другие цифры. Там 10 и 30.
После таких потерь - тыла (логистики), просто НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
Ну давайте, повоюйте без тыла)))))
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21.10.2020 21:23 Ответить
Они воюют. Свежее сообщение Арцаха.

< Ожесточенные бои продолжались на южном направлении. Направление было особенно уклонено на юг, ближе к руслу Аракса. Все попытки противника наступить были пресечены, и ни одна группа, не смогла продвинуться даже на миллиметр, противник был отброшен, понеся значительные потери, - Арцрун Ованнисян.>

А всё почему. Коридор между границей с Ираном и горами сужается. Дальше азеры не идут.

Вірменські танки, підбиті "Байрактарами" в моторне відділення, на азербайджанському збірному пункті - Цензор.НЕТ 9258
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21.10.2020 21:30 Ответить
Да-да.
Ары, самые-самые)))
Героическо-героические)))
Одним словом - БАРАНЫ на убое.
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21.10.2020 22:00 Ответить
Чувак, ты уж определись)))
Ты кто такой?
Размахивать тряпкой, под флагом лукашенковщины или матрасника))))
Калибру 122-152-155 и 203 НАСРАТЬ НА МОБИЛИЗАЦИЮ.
ПОЛНУЮ или ЧАСТИЧНУЮ.
Операторам Байрактаров и Харопов - тоже наплевать на армянское мясо.
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21.10.2020 22:17 Ответить
то кацап недороблений
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21.10.2020 22:28 Ответить
на заборе и в сортире вообще много что пишут
ну, если тебе нравится изучать арские инфо-сральни - вперед
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21.10.2020 21:44 Ответить
физическая карта Карабаха совпадает с успехами азеров. на равнине да, они добились успеха. в горах продвижение минимально. что и требовалось доказать.

Вірменські танки, підбиті "Байрактарами" в моторне відділення, на азербайджанському збірному пункті - Цензор.НЕТ 9369
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21.10.2020 21:48 Ответить
ну, собственно говоря, в горах какое-то особое продвижение и не ожидалось
осада крепости гор Карабаха - это будет отдельная операция
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22.10.2020 18:01 Ответить
Азербайджан бросил в бой на карабахском фронте чешские «Даны»
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21.10.2020 19:55 Ответить
Вірменські танки, підбиті "Байрактарами" в моторне відділення, на азербайджанському збірному пункті - Цензор.НЕТ 3372
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21.10.2020 19:58 Ответить
Хорошая машинка)))
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21.10.2020 20:54 Ответить
.
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21.10.2020 20:08 Ответить
Не хотелось бы мне возвращать наши территории через 28 лет! Территории, заселенные чуждыми, враждебно настроенными людьми! Тут за 5 лет имеем зомбаков, а за 28 лет получим два поколения оголтелой ваты. ЖУТЬ!!!
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21.10.2020 20:11 Ответить
Раз сами не можем, хоть на азербайджанцев посмотрим и на их прекращение огня и прочие перемирия, которые они прохавали заранее.
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21.10.2020 20:16 Ответить
Это только одна сотая превосходства современной страны НАТО Турции над российскими консервными банками.
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21.10.2020 20:17 Ответить
Идёт поспешный анализ происходящего. Румыны отметились, предположив средств ПВО для борьбы с дронами в любом случае мало. Необходимо сочетание с зенитной артиллерией. Вот это самое и появляется у армян, растут потери беспилотников.
Такие штуки.

Вірменські танки, підбиті "Байрактарами" в моторне відділення, на азербайджанському збірному пункті - Цензор.НЕТ 2980
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21.10.2020 20:23 Ответить
Та да...беспилотник-камикадзе это как правило потеря...назад он не возвращается...
А ударных беспилотников потеряно всего один....и ни какого роста потерь не наблюдается..
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21.10.2020 20:27 Ответить
армяне пишут 10. кто прав!?
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21.10.2020 20:29 Ответить
Ары могут писать все что угодно...но ни видео...ни фотодоказательств они не предоставили...
Хотя по логике должны бы были...для поддержки типа морального духа...
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21.10.2020 20:31 Ответить
Вот поверьте. Наступление Азербайджана захлебнулось. Они просто заняли обширные горные долины на юге. Зачистить горную местность у них нет нормальной пехоты. Немцы смогли бы показать мастер-класс в горах, азеры не так.
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21.10.2020 20:36 Ответить
Чему поверить?? Твоим влажным фантазиям?
Ажербайджанцы только сегодня освободили два новых населенных пункта
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21.10.2020 20:38 Ответить
Какие именно пункты?
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21.10.2020 20:39 Ответить
Насєльонниє.
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21.10.2020 21:02 Ответить
названия с привязкой к местности
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21.10.2020 21:12 Ответить
Ильхам Алиев заявил, что войска Азербайджана освободили поселок Минджеван и 13 сел Зангиланского района https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85?src=hashtag_click #карабах

https://twitter.com/newkc14/status/1318954538678759425
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21.10.2020 21:15 Ответить
я об этом и думал. Минджеван рядом с Зангиланом. дальше горы. Зангиланское направление сугубо второстепенное. продвинуться в коридор пока нет сообщений. он совсем узкий. огонь со склонов кинжальный,- не всё так плохо у армян, как преподносится.
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21.10.2020 21:19 Ответить
Не тужся. Азербайджанські військові сьогодня захопили вже й Бала Солтані. А це вже значить , едмонде саакян, що азербайджанська армія пройшла вже половину того "500 метрового" коридору, котрий в твоїх мріях зупинить її. Чому й досі не захищаєш "арцах", едмоне саакян? Очелло жим-жим?
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21.10.2020 21:25 Ответить
Бала Солтан не верю. Там речь может идти о диверсионной группе в тылу, которая уже уничтожена!
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21.10.2020 21:42 Ответить
бла-бла-бла какие ваши доказательства
ко-ко-ко вы все врети
бла-бла-бла на самом деле все не так

кацапы такие кацапы
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22.10.2020 16:55 Ответить
Ильхам Алиев заявил об освобождении новых территорий ОБНОВЛЕНО https://haqqin.az/news/192103
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21.10.2020 23:00 Ответить
Ильхам Алиев заявил об освобождении новых территорий ОБНОВЛЕНО https://haqqin.az/news/192103
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21.10.2020 22:58 Ответить
Врешь Они пишут только про один ударный. Не разбрасывай здесь фейки
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21.10.2020 22:53 Ответить
И то сомнительно!
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21.10.2020 22:23 Ответить
дрон - тихоходный летательный аппарат, пригоден против противника либо не имеющего авиации вовсе, либо не обладающего превосходством в воздухе
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21.10.2020 21:21 Ответить
Не помогает современная броня...
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21.10.2020 21:32 Ответить
Виктор Сергеев великий стратег... ))) Да не удержать армянам ни горы, ни весь нагорный Карабах... Рас..здошат тылы,опорные пункты(горные), незачем там армянам умирать, пусть бегут домой ...( в мацкве тоже место есть на рынке и не одно..)
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21.10.2020 21:48 Ответить
в России 2 миллиона азеров и 3 миллиона армян. и весь мир топит за Армению. просто потому, что симпатии всегда на стороне слабого. в Армении 2,9 млн населения, Азербайджане 10,5 млн. Вот и весь ответ.
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21.10.2020 21:52 Ответить
Какой флажок у тебя парашинец, будет следующий?
Аровский?
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21.10.2020 22:34 Ответить
Да не топит весь мир за Армению. За Армению топят исключительно те, кому рашка проплатила (ПАСЕ(где сидит рашка), Шлюхмайеры и прочая киздота на подсосе у Газпрома). А _ВСЕМУ_ миру на Армению глубоко посрать.
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22.10.2020 17:55 Ответить
Бьет в самое горячее место. Тепловая ГСН высокоточная.
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21.10.2020 22:26 Ответить
Вірменські танки, підбиті "Байрактарами" в моторне відділення, на азербайджанському збірному пункті - Цензор.НЕТ 4439
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21.10.2020 23:10 Ответить
элитный металлолом
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21.10.2020 23:16 Ответить
Это почему ракеты с Байрактаров падают на армянскую технику? Потому что они тяжелее воздуха!
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22.10.2020 03:25 Ответить
Армянє капут
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22.10.2020 13:12 Ответить
Вірменський металобрухт
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22.10.2020 14:17 Ответить
после того, как армяне проголосовали синхронно с кацапией по ключевым для Украины вопросам, я не могу сочувствовать окацапленному народу, ну никак.
Нет, не жаль.
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22.10.2020 16:58 Ответить
****, сколько металлолома пропало. Азербайджанцы, отправьте к армянам переговорщика и объясните, что те теряют бабло. Пусть они вам танки сдают сразу сами по цене металолома. Им рашка всёравно новые подгонит. А так и жопа цела и бабло есть.
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22.10.2020 17:53 Ответить
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