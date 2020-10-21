Армянские танки, подбитые "Байрактарами" в моторное отделение, на азербайджанском сборном пункте. ВИДЕО

Азербайджанские военные показали танки армии Армении, которые были подбиты на поле боя с помощью беспилотников "Байрактар".

Как сообщает Цензор.НЕТ, подбитая техника собрана на специальном сборном пункте. Большинство танков поражены прямым попаданием в моторное отделение.

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