Армянские танки, подбитые "Байрактарами" в моторное отделение, на азербайджанском сборном пункте. ВИДЕО
Азербайджанские военные показали танки армии Армении, которые были подбиты на поле боя с помощью беспилотников "Байрактар".
Как сообщает Цензор.НЕТ, подбитая техника собрана на специальном сборном пункте. Большинство танков поражены прямым попаданием в моторное отделение.
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+64 Шрек Баблокат
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100 ед. уничтоженных (повреждённых) ОБТТ - это ровно 3 (три) батальона. Т.е. основных боевых единиц. Другими словами - этой войсковой части, уже нет.
Автомобили, не ударная сила, а просто транспорт.
Вы знаете, при каких коэффициентах ведётся бой?
Вам, известно что такое 30, 50 и 70% потерь?
Что, за каждой цифрой стоит? ЧТО ЗА КАЖДОЙ ЦИФРОЙ СТОИТ? Там кстати решения)))
Но это касается только личного состава и ОБТТ.
А вот в МТО, совсем другие цифры. Там 10 и 30.
После таких потерь - тыла (логистики), просто НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
Ну давайте, повоюйте без тыла)))))
< Ожесточенные бои продолжались на южном направлении. Направление было особенно уклонено на юг, ближе к руслу Аракса. Все попытки противника наступить были пресечены, и ни одна группа, не смогла продвинуться даже на миллиметр, противник был отброшен, понеся значительные потери, - Арцрун Ованнисян.>
А всё почему. Коридор между границей с Ираном и горами сужается. Дальше азеры не идут.
Ары, самые-самые)))
Героическо-героические)))
Одним словом - БАРАНЫ на убое.
Ты кто такой?
Размахивать тряпкой, под флагом лукашенковщины или матрасника))))
Калибру 122-152-155 и 203 НАСРАТЬ НА МОБИЛИЗАЦИЮ.
ПОЛНУЮ или ЧАСТИЧНУЮ.
Операторам Байрактаров и Харопов - тоже наплевать на армянское мясо.
ну, если тебе нравится изучать арские инфо-сральни - вперед
осада крепости гор Карабаха - это будет отдельная операция
Такие штуки.
А ударных беспилотников потеряно всего один....и ни какого роста потерь не наблюдается..
Хотя по логике должны бы были...для поддержки типа морального духа...
Ажербайджанцы только сегодня освободили два новых населенных пункта
https://twitter.com/newkc14/status/1318954538678759425
ко-ко-ко вы все врети
бла-бла-бла на самом деле все не так
кацапы такие кацапы
Аровский?
Нет, не жаль.